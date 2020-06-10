Три самолета Анны Селивановой

Источник: Российская газета @ Александр Беляев (полковник в отставке, краевед-исследователь) , Александр Емельяненков (координатор проекта “Звезды Победы”)

В семье эта телеграмма долго хранилась. А потом попала в чужие руки и канула, неизвестно куда. Но в архивной подшивке «Красной Звезды» за 17 ноября 1944 года спустя много десятилетий обнаружился подлинный текст.

«ВЯЗОВКА КУРИЛОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛХОЗНИЦЕ КОЛХОЗА ИМЕНИ 7-ГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ АННЕ СЕРГЕЕВНЕ СЕЛИВАНОВОЙ. Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Анна Сергеевна, за Вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. И.СТАЛИН».

Это был ответ Верховного Главнокомандующего на письмо саратовской колхозницы, которая проводила мужа на фронт, а сама, оставшись с четырьмя детьми, взвалила на женские плечи свою и мужнину работу. Одна, с участием старших дочерей, всю войну управлялась с колхозной пасекой. Весь полученный мед сдавала государству, а ту часть, что причиталась ей в качестве оплаты, направляла в помощь фронту. Как? Вот её письмо Сталину.

«Дорогой Иосиф Виссарионович! У меня, рядовой колхозницы, как и у всего советского народа, самое горячее желание помочь нашей Красной Армии быстрее уничтожить фашистского зверя. И я, по примеру других, в конце 1942 года внесла из личных сбережений на строительство боевого самолета 100 000 рублей. Ваше приветствие и благодарность вызвали во мне желание оказать ещё большую помощь фронту. Мы вместе с мужем-фронтовиком приобрели второй самолет и лично вручили его летчику Василию Кузьмичу Чибичкову, который на нашем самолете беспощадно громит фашистов.

Наградные документы Василия Кузьмича Чибискова

Недавно я получила с фронта письмо от мужа. Сообщая о том, что Ферапонт Головатый купил второй самолет, муж советует мне последовать примеру славного саратовского колхозника. Я вношу из личных средств ещё 100 000 рублей на строительство третьей боевой машины и прошу Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, разрешить мне вместе с мужем вручить его летчикам части, где служит тов. Чибичков. Пусть звено самолетов, построенных на наши трудовые сбережения, сеет смерть среди немецко-фашистских бандитов, пусть мой вклад поможет нашим доблестным Сталинским соколам добить врага. От всего сердца желаю Вам, родной Иосиф Виссарионович, здоровья и многих лет жизни на счастье нашей великой Родины. СЕЛИВАНОВА АННА СЕРГЕЕВНА, колхозница колхоза имени 7-го съезда Советов, Куриловский район, Саратовская область».

Митинг в авиаполку. Фото: из личного архива А.В. Красильникова

Разберемся с географией

Вязовка — это село в Саратовской области, в годы войны — центр Куриловского района. Потому сюда и адресована телеграмма Сталина. А колхоз имени 7-го съезда Советов — это село Стригай, именно тут жила до войны, в войну и после дружная и работящая семья Селивановых. В 1958 году Куриловский район был ликвидирован, а Стригай и Вязовка вошли в состав Базарно-Карабулакского района той же Саратовской области.

По рассказам близких, пчеловодом Андрей Селиванов стал по случаю. Жившая по соседству, в том же Стригае, семья деревенских учителей подарила ему два улья с пчелами. Андрей Романович не гнушался советов, читал, присматривался к опыту других пчеловодов, и дело у него пошло. В 1937 принял под свое начало всю колхозную пасеку, а помощником стала жена.

Что было дальше, и как повернулась жизнь деревенской семьи с началом войны, восстановил по рассказам родных и документам внук Андрея и Анны Селивановых — полковник в запасе Александр Владимирович Красильников. По его словам, лето 41-го в Стригае оказалось щедрым на тепло и влагу. Урожай был отменный, а убирать кому — в деревнях остались женщины, старики и дети. Вот и Анна Селиванова, проводив мужа на фронт, приняла на себя все пчелиное хозяйство.

К осени откачала из каждого улья по 54 килограмма меда, а пасеку увеличила с 32 до 49 семей. За ударную работу её премировали 18 пудами меда, сюда же вошла оплата за трудодни. В 1942-м — он оказался рекордным по медосбору — Анна Сергеевна получила по 80 килограммов меда от каждой семьи.

А вести с фронта не радовали: враг рвался к Волге и Сталинграду, муж был ранен, писал жене и детям из госпиталя. Там же узнал, что старшая дочь пошла работать на военный завод. В начале 43-го Андрей Селиванов получил из дома такое письмо.

«Здравствуй, дорогой Андрюша! — писала Анна. — Прочитала известие о почине Ф. Головатого, и не могла оставаться в стороне. На наши личные средства купила самолет за 100 тыс. руб. и передала его в подарок защитникам Сталинграда».

Деньги на самолет Анна Селиванова выручила от продажи меда. Для этого ей самой пришлось везти его на рынок в Саратов и несколько дней, коченеющими на морозе руками, продавать по сходной цене жителям города, эвакуированным, курсантам и офицерам военных училищ. Там же, в Саратове, жену фронтовика и мать четверых дочерей пригласили на авиазавод, и она сама выбрала самолет. Это был истребитель Як-1, на фюзеляже сделали надпись: «Подарок Сталинградскому фронту от колхозницы колхоза им. VII съезда Советов Куриловского района Саратовской области А.С. Селивановой».

Декабрь 1942 года. Анна Селиванова у первого своего Як-1. Фото: из личного архива А.В. Красильникова

Вслед за первым — второй

Андрей Селиванов служил в это время в батальоне аэродромного обслуживания (БАО) 832-го истребительного авиаполка. И когда в части узнали о поступке его жены, политработники собрали митинг. Пилоты, механики, стрелки выступали и клялись ещё крепче бить врага. Как результат проведенного митинга родилось письмо, которое теперь хранится в музее.

«Дорогая Анна Сергеевна!

Мы, бойцы, командиры Красной Армии, узнали от Вашего мужа Селиванова Андрея Романовича, что Вы на свои трудовые сбережения купили для нашей героической Красной Армии боевой самолет.

Мы гордимся, Анна Сергеевна, вами, что вы вместе со всеми трудящимися нашей великой Родины, как подлинная патриотка, воспитанница партии Ленина, своим подарком усиливаете мощь нашей доблестной Красной Армии. Ваш благородный поступок ещё больше воодушевляет нас на борьбу с гитлеровскими захватчиками.

Заверяем вас, Анна Сергеевна, и колхозников вашей артели, что то доверие, которое оказано нам, мы оправдаем с честью. Еще раз шлем вам свой боевой привет и благодарность Красной Армии.

По поручению митинга Н-ской части — майор Шленский, майор Пряхин, старший лейтенант Пресняков, старший лейтенант Умахов, капитан Шумилов, старший лейтенант Рогачев, механик Кордюков».

А присутствовавший на митинге Андрей Селиванов, когда ему дали слово, заявил перед строем по-военному коротко: «Жена пишет, что хозяйство наше в порядке. Я рассчитал и решил купить для нашего подразделения ещё один самолет».

Как утверждает изучавший документы Александр Красильников, на следующий день после митинга Селиванов с командиром эскадрильи лейтенантом Василием Чибисковым выехали на завод для приобретения самолета. В этот раз на фюзеляже Як-1 сделали такую надпись: «Летчикам-истребителям от Андрея Романовича и Анны Сергеевны Селивановых». По словам однополчан, командир 832-го иап майор Виктор Соколов, принимая подарок, сказал ефрейтору Селиванову: «Замечательная у Вас жена. Настоящая русская женщина!»

А командир 198 батальона аэродромного обслуживания майор Шленский в мае 1943 года представил красноармейца-стрелка Селиванова Андрея Романовича к ордену Отечественной войны II степени — «за отличное выполнение заданий командования и исключительно высокие патриотические чувства». А ещё за то, что на фронте с августа 41-го, был ранен, и с февраля 1942 года в должности красноармейца-стрелка 198 БАО, «имея специальность печника и плотника, не считаясь со временем, днем и ночью производил работу по оборудованию столовой, общежитий и рабочих землянок для размещения авиаполков и личного состава БАО».

Вышестоящее штабное командование 15 Воздушной армии сам факт представления поддержало, но с орденом решило повременить. Сочли, что для первой награды бойцу Селиванову будет достаточно и медали «За боевые заслуги». Война-то ещё в самом разгаре — нужны новые землянки для экипажей и новые самолеты для них…

Истребитель Як-3. Репродукция из книги «Оружие Победы 1941-1945 гг.». Фото: РИА Новости

Як-3 для майора Суравешкина

В сентябре 44-го именной Як-1, подаренный фронту супругами Селивановыми, вместе с другими машинами 832-го иап был передан на формирование 11-го истребительного авиаполка Войска Польского и прослужил до конца войны.

А за месяц до этого, в середине августа, новый и более совершенный Як-3 с дарственной надписью совершил посадку на аэродроме недалеко от села Стригай. Сидевший за штурвалом лейтенант П.Н. Паршин так описал эту короткую встречу: «Вместе с А.Р. Селивановым мы прилетели в село Стригай. Анна и Андрей показали мне свою пасеку и угостили душистым медом».

А вот хроникальный отчет об этом военного корреспондента.

«САРАТОВ, 26 августа. На зеленом поле аэродрома стоит готовая к полету боевая машина с надписью на бортах: «Летчикам-истребителям от колхозницы колхоза имени VII съезда Советов Куриловского района Селивановой А.С. 3-й самолет».

На торжество передачи самолета представителям Красной Армии собрались гости — работники Н-ского авиационного завода, строившего самолет, откуда он был доставлен на местный аэродром, руководители областных и городских общественных организаций, хозяйка машины Анна Сергеевна Селиванова, её семья: муж — старший сержант Андрей Романович Селиванов, прибывший с фронта вместе с летчиком-лейтенантом тов. Паршиным, дочери Александра и Нина. Начинается митинг. Первое слово предоставляется колхознице Селивановой. Просто рассказывает она, как вместе с мужем решила приобрести в подарок Красной Армии третий самолет.

— Радостно сознавать, — говорит Анна Сергеевна, — что на двух наших боевых машинах славные наши соколы уже бьют фашистов. Надеюсь, что и третий наш самолет на совесть послужит Родине.

На трибуне летчик-истребитель орденоносец лейтенант Паршин, на боевом счету которого 4 сбитых фашистских самолета. Командование воинской части поручило ему принять дар колхозницы Селивановой.

— Летчики нашей части, — говорит тов. Паршин, — поручили мне передать вам, Анна Сергеевна, что на втором вашем самолете они сбили 7 вражеских машин. Обещаем, вам, что боевой счет вашего третьего самолета будет ещё больше. Этот самолет теперь будет летать над городами гитлеровской Германии и громить логово фашистского зверя.

После митинга летчики приняли самолет, тут же поднялись в воздух и через несколько минут скрылись с глаз, взяв курс на запад».

По прибытии в часть именной Як-3 был принят одним из лучших летчиков-истребителей 431-го иап майором Алексеем Суравешкиным. До конца войны Алексей Семенович сделал 150 боевых вылетов: сопровождал бомбардировщики, ходил на штурмовку, участвовал в воздушных боях. На его счету 16 воздушных побед: 10 самолетов сбил лично и 6 — в составе группы.

По словам однополчан, Суравешкин не раз вспоминал добрым словом Анну Сергеевну Селиванову: душа у нее щедрая, и рука легкая — это приносило удачи в бою. Пилот хотел увидеть эту женщину и лично поблагодарить за самолет. Но во время войны и сразу после встретиться им не пришлось.

Только через 25 лет после победы курсанты авиационного училища, в котором преподавал летное дело подполковник А. С. Суравешкин, разыскали Анну Сергеевну Селиванову и пригласили её в училище. Когда 67-летняя женщина переступила в смущении порог гарнизонного клуба, зал приветствовал её стоя, как настоящего героя.

«В войну не было понятия «отдых», — сказал тогда прославленный фронтовой летчик. — Закончив один вылет, мы готовились к новому. И в тылу, мы знали, тоже нет ни сна, ни передышки. Общими усилиями фронта и тыла мы одержали великую победу».

В тылу и на фронте без передышки

В Саратовской области сразу после войны имена земляков-пчеловодов Ферапонта Петровича Головатого и Анны Сергеевны Селивановой были на слуху. Еще в 1945 году по инициативе областной газеты «Коммунист» состоялась их личная встреча. Поговорить и вспомнить было о чем.

Это ведь с их почина по всему СССР развернулось широкое народно-патриотическое движение «Все для фронта, все для победы». Только в Саратовской области к 23 февраля 1943 года собрали на строительство самолетов 210 миллионов рублей. О том, как это отражалось в настроении фронтовиков, говорит письмо самих летчиков, опубликованное в саратовской газете: «Сознание того, что наши самолеты построены на трудовые рубли колхозников, заставляет нас драться как можно лучше».

Жители Саратовской области собрали на строительство боевых самолетов 210 миллионов рублей

В 1947 году, уже будучи председателем колхоза, Ф.П. Головатый стал Героем социалистического труда. Анну Сергеевну Селиванову в своем колхозе избрали членом правления, потом дважды избирали депутатом Верховного Совета РСФСР.

Публикация в газете «Молодой сталинец», февраль 1951 года.

Но главным делом — её и вернувшегося с войны мужа — оставалась колхозная пасека. В послевоенные годы медосборы у них были поистине рекордные — до 150 килограммов меда с каждой пчелиной семьи.

А забот ведь требовала и собственная семья — поднимать младших дочерей, учить, помогать определиться в жизни старшим. Времени на отдых, передышку практически не было. И сами собой забылись громкие слова, когда-то сказанные с высоких трибун руководителями, напечатанные в центральных и местных газетах.

Но кое-что, для истории, сохранилось в музейных фондах и архивах. Например, такая публикация в саратовской областной газете «Коммунист» от 2 июля 1944 года.

«Закончится война, придет час в памятниках и картинах, стихах и прозе увековечить подвиги, что творили советские люди в дни войны… Величественный памятник воздвигнут будет русской женщине. И среди имен героинь тыла и фронта будет, верно, и имя Анны Селивановой — скромной русской женщины, которая сумела в трудную военную годину не только воспитать четырех своих дочерей, но и дать не одну сотню тысяч рублей общему артельному хозяйству и приобрести три самолета для фронта».

Увы! Трудовой подвиг саратовской крестьянки, которая купила на свои «кровные» три боевых истребителя, да ещё облигаций Государственного займа приобрела на 70 тысяч рублей, остался подвигом «районного масштаба». Сегодня за пределами Саратовской области о нем едва ли кто вспомнит. Имя Ферапонта Головатого, который приобрел для фронта два самолета, в Большой Советской Энциклопедии ещё упоминается, а про Анну Селиванову нет ни слова.

Скромный бюст в селе Стригай ей недавно поставили. Там же, на сельском кладбище, их общая с мужем могила.

А.В. Красильников у могилы бабушки и деда.

А удостоверение к медали «За оборону Сталинграда», которой саратовскую колхозницу наградили в июне 1946 года, семья передала в музей.

Уроженцы саратовской земли, военные историки, краеведы, ещё оставшиеся в живых фронтовики и ветераны, работавшие в тылу, не без оснований считают, что Анна Сергеевна Селиванова в год 75-летия Победы заслуживает чести быть удостоенной звания Герой Труда. Так же, как это сделано в отношении генерал-майора Минигали Шаймуратова — Указом президента России от 30 марта 2020 года ему посмертно присвоено звание Герой России.

Бюст А.С. Селивановой в селе Стригай.

Авторы проекта «Звезды Победы» и многие наши читатели такую инициативу поддерживают. И с разрешения А.В. Красильникова размещаем ссылку на видео, приготовленное в семье к юбилею Победы.

https://rg.ru/2020/05/08/samolety-video.html

Тем временем

Когда готовилась к печати эта публикация, обнаружились архивные документы о том, что красноармеец-стрелок 198 батальона аэродромного обслуживания младший сержант Селиванов Андрей Романович, 1903 года рождения, подлежал награждению медалью «За взятие Берлина», но её не получил. Если в Центральном архиве Минобороны РФ это подтвердят, А.В. Красильников как внук А.Р. Селиванова может ходатайствовать о передаче в семью удостоверения к этой медали.

Обложка: Август 1944 года. Супруги Селивановы и их дочери перед отправкой на фронт 3-го самолета. Фото: из личного архива А.В. Красильникова

Источник: https://nstarikov.ru/tri-samoleta-anny-selivanovoj-116021