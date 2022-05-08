“Великая Перестройка” и её последствия для Запада, России и мира. Андрей Фурсов
Какие задачи решают глобальные элиты с помощью текущих событий. Когда население Постзапада поймёт, что их прежняя жизнь закончилась навсегда. Каких последствий современной ситуации можно ожидать в обозримом будущем. Об этом и многом другом рассказывает Андрей Фурсов. Ведущий Илья Титов
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