Тайны горбачёвской перестройки-2

История ошибок и предательств. Записки члена ЦК КПСС (1990-1991)



Он привел откровение подпившего американского разведчика, сказанное им во время дружеского ужина в московском ресторане: «Вы хорошие парни, ребята!.. Но придет время и вы ахнете, узнав (если это будет рассекречено) какую агентуру ЦРУ и Госдеп имели в вашей стране на самом верху».

В этой связи ещё раз напомню, что в руководящих эшелонах власти СССР к началу перестройки насчитывалось 2200 агентов влияния Запада. Одним словом, Горбачевым было с кем общаться и от кого получать важные сообщения.

Следует иметь в виду, что Горбачева в Канаде ждал не только агент влияния Запада и посол СССР Александр Яковлев, но и премьер-министр Канады Эллиот Трюдо. Иначе как понимать, что Трюдо встречался с Горбачевым трижды, хотя по дипломатическому регламенту было достаточно одной встречи. Причем, как мне говорили в аппарате ЦК КПСС, каждый раз на встречах были новые люди. Фактически это были смотрины Горбачева.

А. Яковлев, бывший секретарь ЦК КПСС и советник Горбачева в вопросах перестройки, в интервью еженедельнику «Коммерсантъ-Власть» (14.03.2000) сообщил: «Первым западным политиком, который с симпатией отнесся к Горбачёву, была не Тэтчер, а канадский премьер Трюдо. Михаил Сергеевич приезжал в Канаду, когда я был там послом. Своим свободным поведением он поразил канадских руководителей. Вместо одной запланированной его встречи с Трюдо состоялось три».

Некоторые исследователи считают, что Горбачёв был завербован западными спецслужбами именно в Канаде. Однако, учитывая, что он крайне охотно шел на контакт с западными политиками, необходимость в прямой вербовке отсутствовала. Американцы, и, особенно, англичане, помимо вербовки владеют методиками прямого и косвенного воздействия на человека, помимо его согласия.

Горбачев на Трюдо произвел хорошее впечатление и канадский премьер немедленно сообщил об этом премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер. Та заинтересовалась Горбачевым и в феврале 1984 г., прилетев в Москву на похороны Генсека ЦК КПСС Юрия Андропова, постаралась познакомиться с Михаилом Сергеевичем.

После визита в Канаду интерес к Горбачеву проявил и тогдашний вице-президент США Дж. Буш-старший. Он, как вспоминал руководитель советской делегации на Женевской конференции по разоружению Виктор Израэлян, во время своего пребывания в Женеве в апреле 1984 г, заявил, что хотел бы встретиться с М. Горбачевым. Но не удалось. Однако Буш, в беседе с Израэляном один на один заявил: «Вашим следующим лидером будет Горбачев!». (Несостоявшаяся встреча. АиФ, №25, 1991). Странная уверенность!..

Осенью 1984 г. из Лондона в Москву поступило предложение, инициированное Тэтчер. Якобы в целях укрепления межгосударственных британо-советских отношений желательно прислать в Англию делегацию Верховного Совета СССР, но только во главе с М. Горбачевым. 15 декабря 1984 г. Горбачев, сопровождаемый Раисой, А. Яковлевым и делегацией ВС СССР, прибыл в Лондон с официальным шестидневным визитом.

Первая встреча М. Горбачева с М. Тэтчер прошла в особой резиденции премьера в Чекерсе в Бакингемшире, где принимались лишь первые лица других государств.

Там Горбачев поразил Тэтчер тем, что развернул перед ней сверхсекретную карту Генштаба Минобороны СССР с направлением ядерных ударов по Англии и заявил, что с «этим надо кончать». Этот факт описал А. Яковлев в «Омуте памяти». Он также был удостоен чести быть на встрече в Чекерсе!..

МИ-6 (английская разведка), несомненно разъяснила Тэтчер, что карта Горбачева не могла быть подлинной (она могла быть предоставлена только генсеку ЦК КПСС), но премьер поняла, что Горбачев в своём желании поразить западных партнеров может пойти на многое и заявила, что с ним «можно иметь дело». Этот вывод она сообщила президенту США Рональду Рейгану. Послание Тэтчер Рейгану рассекретили в декабре 2014 г.

Особо отмечу, что 18 декабря 1984 г. Горбачев выступил в британском парламенте с речью, сутью которой было «Европа – наш общий дом». Не вызывает сомнений, что идею об общем европейском доме Горбачеву подкинула Тэтчер. Между тем Михаил Сергеевич не имел полномочий от Политбюро для оглашения такого заявления. Но Черненко, видимо, крайне больной, не отреагировал на такой серьезный проступок секретаря ЦК КПСС. Устинов, министр обороны и фактический глава Политбюро при Черненко, 20 декабря 1984 г. по неизвестной причине скоропостижно скончался. Ну, а тогдашний председатель КГБ Виктор Чебриков предпочёл промолчать.

В итоге 11 марта 1985 г. Горбачев занял кресло Генерального секретаря ЦК КПСС. В этот же день в Нью-Йорке вышла большим тиражом отдельной брошюрой весьма внушительная по объему биография Горбачева. Такого не удостаивался ни один Генеральный секретарь ЦК КПСС. Но дело не только в этом.

Известно, что разница во времени между Москвой и Нью-Йорком составляет 8 часов. Пленум ЦК КПСС, избравший Горбачева Генсеком, закончился примерно в 17 час. 30 мин 11 марта 1985 г. В Нью-Йорке это было начало дня, 9 час. 30 мин. Для того, чтобы брошюра с биографией Горбачева в достаточном количестве появилась на прилавках в тот же день, её необходимо было начать печатать за несколько дней до Пленума КПСС. То есть американским издателям надо было быть абсолютно уверенными, что Горбачева изберут!

План перестройки

Вопрос, был ли у перестройки план, занимает многих исследователей. Одни считают, что Горбачев, по привычке, без плана «ввязался в бой», надеясь затем разобраться с ситуацией. Другие, прежде всего, из окружения Горбачева, утверждают, что была некая сумма идей о перестройке, но не конкретный план действий. Сам же Горбачев в интервью газете «Свободное слово» в 1996 г. заявил, что концепция перестройки была, но не было конкретного плана, такого, как расписание поездов.

Однако 14 декабря 1997 г. в интервью американской газете «Minneapolis Star – Tribune» М. Горбачёв заявил, что «общим смыслом перестройки было: ликвидация монополии государственной собственности, раскрепощение экономической инициативы и признание частной собственности, отказ от монополии коммунистической партии на власть и идеологию, плюрализм мысли и партий, реальные политические свободы и создание основ парламентаризма».



Это и были подлинные цели горбачевской перестройки, так как они обеспечивали перевод СССР на капиталистические рельсы. Заявления Горбачева о реформировании СССР, КПСС, социалистической экономики являлись пустым словоблудием.

Не вызывает сомнений, что Горбачева к такой перестройке подтолкнула М. Тэтчер. Эта умная и коварная женщина по максимуму использовала горбачевский комплекс Буратино и в декабре 1984 г. подбросила Горбачеву идею «давайте жить дружно».

К этому времени Горбачев психологически был готов отказаться от социалистических ценностей. Тут сыграла роль поездка по Франции, полет в Канаду, обиды на советскую власть и влияние жены. В итоге Горбачев «клюнул» на предложение Тэтчер.

Несомненно, премьер сказала Горбачеву, что вопрос о вхождении Советского Союза в Европейский общий дом можно будет ставить в практической плоскости лишь в том случае, если СССР освободится от марксистской идеологии и социалистических подходов в экономике. Мысль интересная, как говорили персонажи известного в СССР «Кабачка 13 стульев». Она была направляющей для Горбачева в период перстройки.

Он решил, что у него появляется возможность стать главой евроазиатского сообщества, простирающегося от Атлантического до Тихого океана. Ведь кто в Европе мог в политическом, экономическом и военном плане тягаться с СССР? Москва становилась бы центром огромного евроазиатского сообщества. Но эта идея была лишь приманкой для Горбачева, чтобы с его помощью устранить с мировой политической и экономической арены такого мощного конкурента, как СССР.

Западные партнеры сделали для Горбачева отказ от социализма и замену его на капиталистические идеалы своеобразной «морковкой». Известно, что упрямый осел хорошо бежит за подвешенной морковкой, которая так и остается ему недоступной. Эта «морковка» и обусловила одностороннюю сдачу Михаилом Сергеевичем основных позиций СССР в мире.

Горбачев был уверен, что его ждет великое будущее. Поэтому он начал перестройку, главными задачами которой были: убрать с политической арены КПСС, как главную скрепу СССР и доказать неэффективность социалистической экономики.

Всё остальное, как говорилось, ускорение научно-технического прогресса, реорганизация системы управления, демократизация КПСС и т. д. было лишь отвлекающими элементами.

Между тем Дж.Кеннан, в 1950-х годах посол США в СССР и автор знаменитой доктрины мирового сдерживания коммунизма, так характеризовал роль КПСС для СССР: «Если кому-нибудь удастся нарушить единство и силу Коммунистической партии, как политического инструмента, Советская Россия может быть быстро превращена из одного из сильнейших в одно из самых слабых и ничтожных национальных сообществ».

Не вызывает сомнений, что события, происходившие тогда в Европе, подкрепляли решимость Горбачева начать перестройку-катастройку для СССР. Известно, что в марте 1985 г. Европейский совет сделал первый шаг к созданию Евросоюза с единым экономическим и политическим пространством. В феврале 1986 г. был подписан Единый европейский акт, предполагавший постепенное создание с 1 января 1987 г. «единого пространства», в котором должны были быть ликвидированы внутренние границы между государствами Европы и обеспечено свободное перемещение капитала, товаров и физических лиц.

Европа – наш общий дом

Реализацию плана своей перестройки Горбачев начал встречей с Фридрихом Вильгельмом Кристиансом, председателем Вестминстерского банка, одного из крупнейших мировых банков. Она состоялась в Кремле 18 апреля 1985 г. и до сих пор полная запись их беседы засекречена.



Но из интервью Ф. Кристианса можно понять, что новый Генсек ЦК КПСС познакомил своего зарубежного собеседника с некоторыми замыслами в отношении «перестройки советской экономики». То есть, буквально через месяц после «восшествия на престол» неформальный глава советского государства начал обсуждать концепцию перестройки-катастройки с представителем иностранного банка.

5-6 октября 1985 г. Горбачев находился в Париже, где встретился с президентом Франсуа Миттераном. Встреча прошла под девизом «Европа – наш общий дом». Миттеран с интересом выслушал соображения Горбачева о вхождении Союза ССР в «общеевропейский дом», хотя его несколько озадачили намерения главы СССР критически пересмотреть основные политические и экономические механизмы советской системы.

Поэтому Миттеран заявил Горбачеву: «Если вам удастся осуществить то, что вы задумали, это будет иметь всемирные последствия». А в своем окружении французский президент высказался так: «У этого человека захватывающие планы, но отдаёт ли он себе отчёт в тех непредсказуемых последствиях, которые может вызвать попытка их осуществления?».

Вернувшись из Франции, Горбачёв решил бросить «пробный шар». 13 октября 1985 г. на страницах «Правды» появилась передовая статья «Европа – наш общий дом». Но особой реакции в СССР она не вызвала, так как большинство в стране не понимало, какие перемены за ней стоят.

Первые итоги перестройки Горбачев и его западные покровители подвели в Кремле на заседании с представителями Трёхсторонней комиссии (одним из экономических и политических инструментов так называемого «мирового правительства»). 18 января 1989 г. Комиссию в Кремле представляли её председатель Дэвид Рокфеллер, а также Генри Киссинджер, Жозеф Бертуан, Валери Жискар д'Эстен и Ясухиро Накасонэ.



С советской стороны присутствовали Михаил Горбачев, Александр Яковлев, Эдуард Шеварднадзе, Георгий Арбатов, Евгений Примаков, Вадим Медведев и др. Вся горбачевская рать.

Подводя итоги встречи, Горбачев заявил, что интегрирование СССР в капиталистическую мировую экономику можно считать принципиально решенным. (М. Стуруа. «Известия», 19.01.1989). Полагаю, что вышеизложенного достаточно, чтобы понять, какие планы вынашивал Горбачев, объявляя перестройку-катастройку.

Дефицит как орудие катастройки

После визита во Францию события в СССР развивались в нужном для Горбачева направлении. Дабы не утомлять читателя анализом губительных горбачевских реформ, сошлюсь на Брента Скоукрофта, советника по национальной безопасности президента США Дж. Буша-старшего. 5 декабря 2011 г. он дал интервью радиостанции «Свобода», в котором заявил, что «Горбачёв делал за нас нашу работу» (Gorbachev Was Doing Our Work For Us). Этим сказано всё.

Тем не менее, мне хочется затронуть проблему дефицита продовольствия и товаров первой необходимости в СССР периода перестройки. Она наиболее ярко показала предательский и разрушительный характер горбачевских реформ.

Именно тотальный дефицит во многом обусловил нарастание сепаратистских настроений в союзных республиках, да и в самой России. Сегодня абсолютно ясно, что дефицит и сопровождавший его саботаж, были сознательно спланированными диверсиями, которые должны были подтвердить ущербность социалистической экономики и отказ от социализма.

Напомню, что для СССР дефицит и очереди за ним были привычными явлениями для союзных республик, кроме прибалтийских. Но при этом, как известно, объемы производство продуктов питания и товаров народного потребления в Союзе постоянно росли.

Михаил Антонов, зав. сектором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, утверждал, что по данным ФАО (организация ООН по продовольствию), СССР в 1985 – 1990 годах при населении, составлявшем 5,4% от мирового, производил 14,5 % продовольствия в мире. Особо отмечу, что СССР обеспечивал 21,4% мирового выпуска сливочного масла, но в большинстве магазинов России его не было!

По данным статистики, в 1987 г. объем производства пищевой продукции в СССР по сравнению с 1980 г. вырос на 130%. В мясной отрасли прирост производства по сравнению с 1980 г. составил 135%, в маслосыродельной – 131%, рыбной – 132%, мукомольно-крупяной – 123%. За тот же период численность населения страны увеличилась всего на 6,7%, а среднемесячная заработная плата по всему народному хозяйству возросла на 19%. Одни словом, ситуация – не верь глазам своим.

А дело было в том, что агенты влияния, опиравшиеся на обогатившихся мафиозных деятелей, взявших под контроль ключевые точки советской торговли и снабжения, умело, как перед Февральской революцией 1917 г., в 1988-1991 гг. организовали в СССР тотальный дефицит продуктов и товаров народного потребления.



Значительная часть дефицита припрятывалась для реализации в условиях свободного рынка, а другая часть нелегально экспортировалась. Активно в этом участвовало тогдашнее окружение Б. Ельцина.

Николай Рыжков, бывший председатель Совмина СССР в телепрограмме НТВ «СССР. Крах империи» (11.12.2011), рассказал, как летом 1990 г. в стране был искусственно создан дефицит табачных изделий. Оказывается, по указанию Б. Ельцина 26 российских табачных фабрик из 28 были внезапно закрыты на ремонт…

В этой же телепрограмме Юрий Прокофьев,. 1-й секретарь Московского горкома КПСС в 1989-1991 гг., сообщил, что на Межрегиональной депутатской группе (МДГ – «демократическая» фракция народных депутатов СССР) Гавриил Попов, сопредседатель МДГ и председатель Моссовета, заявлял, что «надо создать такую ситуацию с продовольствием, чтобы продукты выдавали по талонам. Надо вызвать возмущение рабочих и их выступления против Советской власти…». («Правда», 18.05.1994).

Газета «Правда» 20 октября 1989 г. опубликовала фотоснимки железнодорожных товарных станций Москвы, которые были забиты вагонами с медикаментами, сгущенным молоком, сахаром, кофе и другими продуктами. Заместитель начальника службы контейнерных перевозок Московской железной дороги О. Войтов сообщал, что на площадках товарных станций Москвы скопилось 5.792 средне и крупногабаритных контейнеров и около 1.000 вагонов. Но…

Также напомню телепередачу «600 секунд» ленинградского тележурналиста А. Невзорова, в которой регулярно показывались сюжеты с варварским вывозом свежей мясной продукции на свалки. Писатель Юрий Козенков в книге «Голгофа России. Схватка за власть» напомнил, что:

«В 1989 г. на первой сессии ВС СССР писатель В. Белов передал записку, выступавшему тогда с трибуны председателю КГБ СССР В. Крючкову, с вопросом: «Существуют ли в стране диверсии на транспорте, в промышленности, существует ли экономическое вредительство?» С трибуны сессии у Крючкова не хватило духа ответить, а в перерыве он дал Белову положительный ответ».

Комментарии излишни. Естественно, что горбачевскую перестройку следует называть только катастройкой. Неслучайно советские люди, за 6,5 лет насмотревшись на безобразия, творимые Горбачевым и его окружением, 25 декабря 1991 г. спокойно и равнодушно приняли его прощальную речь и отставку с поста президента СССР, которая ознаменовала крушение Советского Союза.

P.S. 17 декабря 2017 г. на сайте ИА «Панорама» появилось сообщение, что в Екатеринбурге рядом с «Ельцин-центром» планируется построить «Горбачев-центр», примерной стоимостью около 10 млрд руб. Вывод один. Кому-то в России хочется дождаться новой катастройки и вернуть так называемые «святые», а на самом деле «воровские» 1990-е.