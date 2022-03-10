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Будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада

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ма

По итогам переговоров глав МИД РФ, Турции и Украины, а также последующих заявлений Лаврова. Основное.


1. Прекращения огня не будет – РФ жёстко привязала этот вопрос к выполнению требований по ЛДНР, Крыму, демилитаризации, денацификации и т.п.
2. Работа по гуманитарным коридорам для спасения гражданских лиц будет продолжаться.
3. Россия официально заявила, что не нападала на Украину и не планирует нападать на другие страны. Как уже писал вчера – РФ войну Украине не объявляла, также как и Украина и РФ. Так что официально это не война.
4. РФ не будет упрашивать Европу покупать российские нефть и газ, если те, готовы от них отказаться.
5. РФ хочет видеть Украину дружественной страной без запрета на русский язык и культуру, чтобы Украина не была инструментом Запада против России.
6. Россия будет добиваться ответов на тему разработки США ОМП на Украине.
7. Россия сделает все, чтобы справиться с последствиями разрыва с Западом и более никоим образом не зависеть от Запада

Из прочего.

1. МИД Украины заявил, что НАТО не готова обеспечит безопасность Украины.
2. Боррель заявил, что ЕС достиг своего предела в вопросах ввода финансовых санкций против России (РФ по сути еще даже не начала вводить ответные меры)
3. ЛНР уже официально признало Абхазию.

Ну и Медведев о санкциях и последствиях для РФ.





Писал еще в прошлом году. На всякий случай присматривайтесь к сценарию, когда Медведев вновь пойдет вверх.

В общем, период похода на Запад с 1991 (плюс последние годы Перестройки) по 2021-й год завершен. С 2022-го года для страны (как впрочем и для остального мира) началась новая эпоха. Какой она будет, еще предстоит узнать. Живем в ту самую эпоху “великих перемен”.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7485750.html
Метки: война на украине, лавров, медведев, мид рф, санкции, США, Украина, холодная война
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