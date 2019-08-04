«Еду в Москву. Буду сопровождать Идена и участвовать в переговорах! Ура!»

Итак, несомненно, великий вопрос о свободе воли, как бы он ни был запутан, не представлял бы затруднений, если бы умели вполне проникнуться идеей, что природа существа, одарённого разумом, заключается только в сознании и что поскольку одарённое разумом существо сознаёт, оно не утрачивает ничего из своей природы, каким бы путём сознание в него ни вливалось.

— Чаадаев Пётр Яковлевич