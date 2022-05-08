Поддержать трудовым рублём регулярный выпуск новых видеоматериалов «Специнформа» и оформить подписку на платформе sponsr нужно здесь: https://sponsr.ru/spezinform/?tab=levels⚔ Уголок батального жанра: https://t.me/combatartВ багаже воспоминаний множества мальчишек, выросших в Советском Союзе, всегда найдётся местечко для особенно любимых книг и кинокартин. Остросюжетный художественный фильм «В зоне особого внимания» нередко относят именно к этой категории.С точки зрения так называемых «заклёпочников» и здесь тоже хватает разного рода несусветных нестыковок. Как бросающихся в глаза, так и почти незаметных для неспециалистов. Это правда. Но правда и в том, что все кинодопущения и неточности разом меркнут на фоне того заряда, который нёс в себе фильм. Умело составленный актёрский букет, запоминающееся музыкальное сопровождение, операторская работа, весь ритм и темп фильма на деле мощно мотивировали быть сильным и смелым не только романтически настроенного «юного зрителя».Но вопросы, как говорится, накопились. В том числе в ваших письмах и в комментариях к анонсу запланированного интервью. Я их все аккуратно систематизировал, напечатал и заблаговременно отправился в гости к Владимиру Васильевичу Осипенко. Мы ещё раз обсудили грядущую встречу и составили конспект.Мнение было единым: сам по себе жанр киноразборов изначально вторичен и ущербен. Разбирать не соответствующие правде жизни кинодетали и придираться к реализации чужих творческих замыслов — это не уровень. Уровень — рассказать о реальной воздушно-десантной службе, ставшей для фильма крепким базисом. И, конечно, не без внутреннего удовлетворения отдать дань уважения настоящему советскому кинофильму.Со своей стороны замечу: имея за плечами богатейший служебный и боевой опыт, Владимир Васильевич провёл и это интервью как настоящий десантник, инициативно и нестандартно. Получилась, на мой взгляд, изобилующая «вот это поворотами» и яркими деталями беседа о советских ВДВ и тех самых людях, которыми хотели стать и стали многие советские мальчишки. Слово гвардии полковнику Осипенко. Знай наших!✔ КОНТЕЙНЕРНАЯ МАТРИЦА РИК: https://youtu.be/0QuQPdyoCVY✔ Новое видео компании РИК о рефрижераторных контейнерах: https://youtu.be/ZIrjmVv1hic✔ Благодарим компанию РИК за поддержку: https://ric-box.ru✅ Все выпуски из цикла «Мы воевали в Афгане»: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo1TfDM3pipZyp5u7byzX7sq✅ Все видеовстречи с Андреем Павлюковым: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9ybxsKzafo0ZxwXnfr0X_1IqrLopXaIq✉️ Для связи с редакцией: info©spezinform.ru (замените © в адресе на @).✉️ Для связи с Михаилом Михиным: mihin©spezinform.ru (замените © в адресе на @).«Специнформ» в Telegram: https://t.me/spezinform_ru или spezinform_ru✅ Вконтакте: https://vk.com/fotofirma✅ LiveJournal: https://onepamop.livejournal.com/⚠️ Поддержать «Специнформ» материально: http://tacticmedia.ru/donate/SpeZinform.php«Специнформ» в Instagram: https://www.instagram.com/spezinform✅ Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia✅ Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/✅ Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011480165023Всем ценителям жанра хотел бы порекомендовать ознакомиться с оригинальным сценарием, написанным советским киносценаристом Евгением Алексеевичем Месяцевым. На его счету есть и другие, не менее громкие работы: «Ответный ход», «Случай в квадрате 36-80», «Одиночное плавание» и другие. Кроме того, посмотрите, если ещё не видели, вот это видеоинтервью о службе в воздушно-десантных войсках нашей страны: https://youtu.be/poP-5AZDkIMP. S. Когда готовился к этому интервью, планировал побеседовать с режиссёром фильма, Андреем Малюковым. В своё время мы учились с его сыном на одном курсе института и я отлично запомнил момент, когда будучи в гостях у Кирилла, увидел видеокассеты с «Зоной». Только тогда и догадался, что это кассеты режиссёра любимого фильма.Но планам не суждено было сбыться. Андрей Игоревич Малюков скончался в декабре 2021 года, ненадолго пережив своего сына…#специнформ #армия #ссср #ветеран #гвардия #автомат #война #вдв #спецназ #диверсант #история #разведка #десант #интервью #завдв