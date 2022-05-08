Олег Киселев. В бой идут «кузнечики»
Олег Киселев. В бой идут «Кузнечики».
Сегодня ещё не 9 мая, а у нас давно готов ролик про молодых лётчиков из 270-го (152-го гвардейского) истребительного авиаполка, сражавшихся с лета 1943-го года на фронте! Один из них стал прототипом легендарного лейтенанта “Кузнечика” Александрова в кинофильме “В бой идут одни старики”. Вот как описал историю которая позже легла в сценарий фильма Дважды Герой Советского Союза Сергей Луганский в своей книге “На глубоких виражах”:
“Помнится, пришел к нам в полк молоденький летчик Иван Мокрый. Шея тоненькая, глаза ребячьи. Только что из летной школы. Кажется, в первый же день на взлете самолет Иван Мокрого врезался в другой самолет — и оба вышли из строя. Дикий случай! Что было делать с Мокрым? Судить! Наказывать самому?.. Ругал я его на чем свет стоит. Он только сконфуженно заливался румянцем и беспомощно разводил руками.
— Не болтать руками! Стоять как следует!
— Виноват, товарищ капитан…
— Кру-гом! К чертовой матери, в землянку! Вечером поговорим.
Каково же было мое удивление, когда я, оглянувшись через несколько шагов, увидел, что Иван, став на четвереньки, ловит пилоткой кузнечиков. Это после нагоняя-то!..
Вечером на общем собрании на Ивана наложили взыскание: от полетов отстранить, ста граммов не давать, назначить вечным дежурным по аэродрому.
Заскучал Иван Мокрый. И неизвестно, что сталось бы с молодым летчиком, если бы не случай.
Как-то под самый вечер нежданно-негаданно на наш аэродром налетели четыре “мессершмитта”. Мы бросились по щелям. Положение безвыходное: любой самолет на взлете немцы собьют, как куропатку.
“Мессершмитты” заходят на штурмовку. Пропали наши самолеты!
И вдруг все мы видим: Иван Мокрый, размахивая руками, бежит сломя голову к ближнему ЯКу. А немцы уже поливают аэродром из пулеметов.
Иван проворно вскочил в кабину. Заработал мотор.
— Он с ума сошел! — чуть не со стоном проговорил Телегин.
— Собьют же, как… Эх!
А ЯК уже разбежался и оторвался от земли.
— Ну!.. — и Федор Телегин даже сморщился, глядя, как заходит в атаку “мессершмитт”. — Сейчас одна только очередь и…
Неожиданно ЯК задрался вверх, навстречу пикирующему врагу, с дальней дистанции ударил из пулеметов — и “мессершмитт”, не выходя из пике врезался в землю.
Мы остолбенели. Вот это номер! Как это он изловчился в таком положении?..
А ЯК взмыл вверх и ушел в облако.
Обозленные “мессеры” кинулись за смельчаком следом. За облаком самолетов не было видно.
Первым опомнился Телегин.
— По машинам!
Мы выскочили из щелей.
Но тут из облака показался объятый пламенем самолет. Пылая, он падал отвесно на землю.
Все невольно придержали шаг. Пропал наш Мокрый…
— Отлетался, — прошептал кто-то.
Самолет грохнулся о землю, раздался взрыв.
— Санитары! — крикнул я.
По полю уже неслась санитарная машина.
Я на ходу прыгнул на подножку.
Не успели мы подъехать к месту падения самолета, как кто-то, разглядев на сохранившемся хвосте зловещий крест, удивленно и радостно воскликнул: — Так это же… Смотрите!
И словно в подтверждение нашему внезапному открытию, мы услышали в небе треск пулеметный очередей. Там все еще шел бой. Вот так Иван Мокрый!
Оставшиеся два “мессершмитта” позорно бежали” а Иван, показавшись над аэродромом, снова поразил нас: прежде всего он лихо исполнил традиционные “бочки” — переворот через крыло — две, по числу сбитых самолетов, а затем так чисто, так мастерски посадил самолет, что позавидовали даже “старики”.
К Ивану бросились все — летчики, техники, девушки-официантки, Спрыгнув на землю, он попал в неистовые объятия друзей. Качали его до одурения, Зацелованный, затисканный, Иван не успевал отвечать на расспросы.
Вечером мы чествовали новоиспеченного аса. Был приготовлен парадный обед. А через несколько дней за мужество и отвагу Иван Мокрый получил орден Красного Знамени. С тех пор он неизменно вылетал на все ответственные тяжелые задания..”
Согласно предположений некоторых граждан, под Иваном Мокрым выведен пилот 270-го ИАП Борис Михайлович Киселев. Однако в реальности в истории боевой работы 270-го ИАП и в целом всей 203-й ИАД в состав которой входил полк, подобных эпизодов не случалось. Тем не менее молодые лётчики-истребители полка, достойно исполняли свой воинский долг, сражаясь сначала под Белгородом, а потом освобождая Украину от нацистов! Многие из них впоследствии стали асами, но большинство пало в боях за Родину, в том числе и Борис Киселёв, котороый погиб весной 1944 года. Как реально воевал, каких успехов добился за свою короткую боевую жизнь Борис Михайлович и его товарищи – смотрите в этом ролике!
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