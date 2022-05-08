Олег Киселев. В бой идут «Кузнечики».Сегодня ещё не 9 мая, а у нас давно готов ролик про молодых лётчиков из 270-го (152-го гвардейского) истребительного авиаполка, сражавшихся с лета 1943-го года на фронте! Один из них стал прототипом легендарного лейтенанта “Кузнечика” Александрова в кинофильме “В бой идут одни старики”. Вот как описал историю которая позже легла в сценарий фильма Дважды Герой Советского Союза Сергей Луганский в своей книге “На глубоких виражах”:“Помнится, пришел к нам в полк молоденький летчик Иван Мокрый. Шея тоненькая, глаза ребячьи. Только что из летной школы. Кажется, в первый же день на взлете самолет Иван Мокрого врезался в другой самолет — и оба вышли из строя. Дикий случай! Что было делать с Мокрым? Судить! Наказывать самому?.. Ругал я его на чем свет стоит. Он только сконфуженно заливался румянцем и беспомощно разводил руками.— Не болтать руками! Стоять как следует!— Виноват, товарищ капитан…— Кру-гом! К чертовой матери, в землянку! Вечером поговорим.Каково же было мое удивление, когда я, оглянувшись через несколько шагов, увидел, что Иван, став на четвереньки, ловит пилоткой кузнечиков. Это после нагоняя-то!..Вечером на общем собрании на Ивана наложили взыскание: от полетов отстранить, ста граммов не давать, назначить вечным дежурным по аэродрому.Заскучал Иван Мокрый. И неизвестно, что сталось бы с молодым летчиком, если бы не случай.Как-то под самый вечер нежданно-негаданно на наш аэродром налетели четыре “мессершмитта”. Мы бросились по щелям. Положение безвыходное: любой самолет на взлете немцы собьют, как куропатку.“Мессершмитты” заходят на штурмовку. Пропали наши самолеты!И вдруг все мы видим: Иван Мокрый, размахивая руками, бежит сломя голову к ближнему ЯКу. А немцы уже поливают аэродром из пулеметов.Иван проворно вскочил в кабину. Заработал мотор.— Он с ума сошел! — чуть не со стоном проговорил Телегин.— Собьют же, как… Эх!А ЯК уже разбежался и оторвался от земли.— Ну!.. — и Федор Телегин даже сморщился, глядя, как заходит в атаку “мессершмитт”. — Сейчас одна только очередь и…Неожиданно ЯК задрался вверх, навстречу пикирующему врагу, с дальней дистанции ударил из пулеметов — и “мессершмитт”, не выходя из пике врезался в землю.Мы остолбенели. Вот это номер! Как это он изловчился в таком положении?..А ЯК взмыл вверх и ушел в облако.Обозленные “мессеры” кинулись за смельчаком следом. За облаком самолетов не было видно.Первым опомнился Телегин.— По машинам!Мы выскочили из щелей.Но тут из облака показался объятый пламенем самолет. Пылая, он падал отвесно на землю.Все невольно придержали шаг. Пропал наш Мокрый…— Отлетался, — прошептал кто-то.Самолет грохнулся о землю, раздался взрыв.— Санитары! — крикнул я.По полю уже неслась санитарная машина.Я на ходу прыгнул на подножку.Не успели мы подъехать к месту падения самолета, как кто-то, разглядев на сохранившемся хвосте зловещий крест, удивленно и радостно воскликнул: — Так это же… Смотрите!И словно в подтверждение нашему внезапному открытию, мы услышали в небе треск пулеметный очередей. Там все еще шел бой. Вот так Иван Мокрый!Оставшиеся два “мессершмитта” позорно бежали” а Иван, показавшись над аэродромом, снова поразил нас: прежде всего он лихо исполнил традиционные “бочки” — переворот через крыло — две, по числу сбитых самолетов, а затем так чисто, так мастерски посадил самолет, что позавидовали даже “старики”.К Ивану бросились все — летчики, техники, девушки-официантки, Спрыгнув на землю, он попал в неистовые объятия друзей. Качали его до одурения, Зацелованный, затисканный, Иван не успевал отвечать на расспросы.Вечером мы чествовали новоиспеченного аса. Был приготовлен парадный обед. А через несколько дней за мужество и отвагу Иван Мокрый получил орден Красного Знамени. С тех пор он неизменно вылетал на все ответственные тяжелые задания..”Согласно предположений некоторых граждан, под Иваном Мокрым выведен пилот 270-го ИАП Борис Михайлович Киселев. Однако в реальности в истории боевой работы 270-го ИАП и в целом всей 203-й ИАД в состав которой входил полк, подобных эпизодов не случалось. Тем не менее молодые лётчики-истребители полка, достойно исполняли свой воинский долг, сражаясь сначала под Белгородом, а потом освобождая Украину от нацистов! Многие из них впоследствии стали асами, но большинство пало в боях за Родину, в том числе и Борис Киселёв, котороый погиб весной 1944 года. Как реально воевал, каких успехов добился за свою короткую боевую жизнь Борис Михайлович и его товарищи – смотрите в этом ролике!Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmediaТелеграмм: https://t.me/TacticMedia_OfficialДзен: https://zen.yandex.ru/tacticmediaRutube: https://rutube.ru/channel/23606772/