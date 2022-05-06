Запад ведёт пропагандистскую войну и разжигает ненависть против России и российского народа. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальной доске ветеранов МИД РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул значимость Дня Победы для России и её истории. «Подвиг советского солдата, конечно же, бессмертен. Хочу особо подчеркнуть, что сотрудники нашего министерства внесли свой вклад в общую победу, многие из них ценой своей жизни, их имена увековечены на этих стенах, но не будем забывать и о тех, кто вносил свой вклад в общие усилия на дипломатическом фронте. Это тоже очень серьёзная часть того результата, который был достигнут самоотверженным подвигом нашего народа», – указал он.

Дипломат подчеркнул, что «мы всегда должны помнить “уроки” истории». «Тем более что сейчас эти славные страницы на Западе пытаются вырвать, перечеркнуть всё то, что было сделано, непросто приравнять победителей нацизма к преступникам, а сделать из нас главных виновников той войны, всячески обелять нацизм, поощрять нацистские проявления в современной Европе. Видим это в Прибалтике, на Украине, где под нынешним киевским режимом расцветает неонацизм и новые проявления антисемитизма при полном попустительстве коллективного Запада», – сказал министр.

«Против Российской Федерации и нашего народа, против любого русского, оказавшегося в той или иной европейской, западной или в другой стране, развязана пропагандистская война. В этом проявлении откровенного расизма (это очередная форма дискриминации, которая сейчас доводится до абсурда), когда на личностном уровне начинают воспитывать ненависть ко всему, что связано с Российской Федерацией. Вы сами это видите», – заметил Лавров.

Глава МИД подчеркнул: «Никакие наказания и санкции не смогут надломить волю нашего народа, российского руководства, нацеленную на то, чтобы отстаивать историческую правду, законные интересы РФ, не допустить того, чтобы на наших границах (как это делалось долгие годы) создавались прямые угрозы нашей безопасности, культуре, истории. Всё это сейчас на карте – будущее мира, то, каким этот мир будет: однополярным под полным командованием США, как этого хочет Вашингтон и как с этим смирились все остальные западные страны, либо он будет справедливым и демократичным. С подавляющим большинством стран мира [мы] выступаем именно за это».

Лавров особо отметил, что Москва во всех своих усилиях опирается не на «какие-то умозрительные конструкции наподобие изобретаемых американцами правил, навязываемых всем остальным», а на Устав ООН. «Идеалы справедливости, суверенного равенства государств, заложенные в этом документе особенно актуальны сегодня. Именно их пытаются переписать те, кто равенства не признаёт, кто хочет навязать миру свой диктат», – заявил он.

Министр высоко оценил тот вклад, «который наше министерство вносит в усилия по обеспечению внешнеполитических интересов России в этот непростой период».

Глава МИД в заключение выразил «искреннюю признательность» всем дипломатам за работу и поздравил их с наступающим Днём Победы.

«Мои особые слова благодарности в адрес наших дорогих ветеранов, которые продолжают оставаться в строю, передают свой бесценный опыт следующим поколениям. Дай Бог вам здоровья!» – сказал Лавров.

По материалам сайта МИД РФ