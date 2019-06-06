Новости Украины и Новороссии 06 июня 2019
- 14:05 Третий контрольный в голову: Рада отказалась уволить главу СБУ (ВИДЕО).
- 13:09 СРОЧНО: Рада отказалась отправить в отставку Климкина (+ВИДЕО).
- 12:58 Туск оценил «сигнал» Зеленского (ВИДЕО).
- 11:20 На Украине арестовано имущество ближайшего соратника Порошенко (ДОКУМЕНТ).
- 10:59 У Усика отобрали ещё один чемпионский пояс.
- 10:10 Азаров ужаснулся, в какую долговую кабалу Порошенко загнал Украину.
- 09:30 Зеленскому придётся выбирать между китайскими деньгами и поддержкой Запада, — пресса КНР.
- 08:00 В Совфеде назвали реальный для Украины способ вернуть Крым.
- 07:30 Ющенко грозит уголовное дело из-за Януковича и Межигорья.
- 04:50 Сколько на Донбассе русских.
- 04:00 Вопреки Зеленскому: Медведчук заявил о продолжении переговоров по Донбассу.
- 03:09 Что Зеленский скажет умершему деду? (ФОТО).
- 01:52 Виновны: Лавров рассказал о разнице действий США и Европы в ходе путча на Украине.
- 00:58 Лавров объяснил причину выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
- Вчера 21:50 Россия ежегодно бесплатно оздоровляет тысячи детей Донбасса.
Третий контрольный в голову: Рада отказалась уволить главу СБУ (ВИДЕО)
Депутаты Верховной рады отказались уволить Василия Грицака с должности главы СБУ.
За президентский проект постановления № 10345 о его увольнении было подано лишь 78 голосов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Интересно, чем теперь ответит нардепам униженный Радой президент Зеленский, который по итогам сегодняшнего пленарного заседания остался с неприятными ему министрами обороны и иностранных дел, а также главным контрразведчиком из команды Порошенко.
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СРОЧНО: Рада отказалась отправить в отставку Климкина (+ВИДЕО)
Верховная рада только что отклонила проекты постановлений № 10367 об отставке и № 10346 об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД Украины.
«За» было подано только 141 и 137 голосов, а для принятия положительного решения требовалось минимум 226 голосов нардепов.
Напомним, 30 мая в Раде были зарегистрированы три президентских проекта постановлений об увольнении глав Минобороны, МИД и СБУ.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал Павлу Климкину, который сам подал заявление об отставке, остаться во главе внешнеполитического ведомства, однако тот отказался.
ОБНОВЛЕНО
В комментарии для одного из украинских СМИ Климкин заявил, что «просил всех проголосовать за отставку» и «искренне хочет это сделать» (уйти с поста главы МИД — прим. РВ).
«Я считаю, что это и есть нормальная европейская политическая культура, когда появляется новый президент, команда спокойно должна идти в отставку. Я не был членом политической команды, но работал в сфере внешней политики.
Если меняется президент США или во Франции, предыдущий же министр не остается.
При этом я, конечно, готов сотрудничать, готов помогать, у меня есть сеть связи, есть понимание многих вещей», — заявил глава МИД Украины, уточнив, что продолжит свою работу до отставки, но призвал нардепов снова рассмотреть вопрос о его уходе с должности.
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Туск оценил «сигнал» Зеленского (ВИДЕО)
Президент Евросовета Дональд Туск назвал «важным сигналом» первый зарубежный вояж президента Украины Владимира Зеленского: напомним, 4-5 июня слуга украинского народа находился в Брюсселе.
«Тот факт, что вы посещаете столицу Европейского Союза и штаб-квартиру НАТО в рамках вашего первого заграничного визита, — это твердый и важный сигнал», — заявил Туск на совместном брифинге с Зеленским вечером 5 июня.
Он напомнил, что после проведения президентских выборов на Украине поздравил Зеленского с победой.
«Как я сказал тогда и повторил сегодня — свободные и справедливые выборы являются лучшим доказательством того, чего Украина уже достигла. Это даже имеет еще более важное значение, если принимать во внимание сложную ситуацию с безопасностью, политические и экономические обстоятельства, включая постоянную угрозу для территориальной целостности Украины», — оседлал любимого «конька агрессии» Туск.
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На Украине арестовано имущество ближайшего соратника Порошенко (ДОКУМЕНТ)
Экс-заместитель главы администрации президента Януковича, юрист Андрей Портнов, которого на Украине называют «юридическим киллером» Порошенко, сообщил, что суд арестовал имущество экс-замглавы СБУ Виктора Кононенко.
«Коллеги, информирую, что сегодня, в рамках учебно-воспитательных мероприятий по углублению демократии, по нашему иску суд арестовал имущество одного из самых ближайших соратников Порошенко — заместителя главы СБУ Кононенко.
Того самого, который выполнял грязные задачи Порошенко и Грицака, а потом получил от государства и присвоил себе дорогую квартиру в элитном комплексе в центре Киева.
Цель — вернуть государству украденное у него имущество и ещё раз передать сигнал приспешникам Порошенко — скоро всё выложите из карманов и положите туда, откуда взяли», — пишет Портнов на своём Telegram-канале.
Напомним, что Кононенко был снят со своего высокого поста 3 июня указом президента Украины Владимира Зеленского.
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У Усика отобрали ещё один чемпионский пояс
Уже бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик продолжает терять свои пояса — теперь Усик больше не является чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBO).
«Поскольку чемпион WBO Александр Усик переходит в супертяжелый вес, „временный” чемпион Кшиштоф Гловацки становится новым чемпионом организации», — заявил президент WBO Франсиско Валкарсель.
Таким образом, чемпионом WBO вновь стал Гловацки, который владел титулом до боя с Усиком.
Защиту титула Гловацки проведет 15 июня в Риге в полуфинале второго сезона Суперсерии Гловацки в бою с Майрисом Бриедисом.
Также на кону боя Гловацки — Бриедис будет еще один чемпионский титул — вакантный пояс по версии WBC, который у Усика отобрали ранее.
Промоутер Усика Александр Красюк уже заявил, что украинец готов отдать все пояса. Пока у него ещё остается пояс чемпиона IBF в тяжелом весе.
«Всемирный боксерский совет согласовывал с нами этот шаг. Во время переговоров мы озвучили, что есть планы драться в супертяжелой весовой категории.., но мы договорились с WBC, что Усик в любой момент может выйти на бой против нового чемпиона мира в тяжёлом весе. Подобная договоренность существует (и) с WBA.
Так или иначе, Усик готов добровольно отдать все пояса. Зачем они ему нужны, если Александр намерен перейти в супертяжелую весовую категорию?» — заявил Красюк.
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Азаров ужаснулся, в какую долговую кабалу Порошенко загнал Украину
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Зеленскому придётся выбирать между китайскими деньгами и поддержкой Запада, — пресса КНР
Китай с его обильными инвестициями, не требующими ни реформ, ни нововведений, выглядит привлекательной перспективой для нового президента Владимира Зеленского, пытающегося вернуть к жизни украинскую экономику.
Однако в условиях торговой войны между Пекином и Вашингтоном рано или поздно Киеву придётся выбирать между финансированием «без обязательств» и политической поддержкой Запада, считает South China Morning Post.
Воодушевлённый своей убедительной победой на недавних выборах, новый президент Украины Владимир Зеленский может обратиться за помощью к Китаю, чтобы спасти экономику своей страны.
Как отмечает издание, с ВВП $2963 на душу населения в 2018 году, что ниже, чем у Ирака и Венесуэлы, Украина остаётся «одной из беднейших стран Европы» и «отчаянно нуждается» в любых инвестициях. И уже к 2020 году Пекин обойдёт Москву в роли крупнейшего торгового партнёра Киева.
Уже сейчас торговый оборот между Украиной и Китаем в два раза превышает торговый оборот страны с США. И в этом есть свои проблемы.
«Украина не может игнорировать экономические реалии XXI столетия. Может, с политической точки зрения, мы и направлены на Запад, но нельзя игнорировать тот факт, что Китай будет для нас самым важным торговым партнёром», — комментирует профессор Татьяна Шталь из Харьковского национального экономического университета им. Семёна Кузнеца.
В отличие от финансовой поддержки западных стран и МВФ, как настаивает Пекин, его инвестиции не требуют от Украины никаких дополнительных обязательств. Предприниматель Игорь Коломойский, владелец канала, на котором Зеленский впервые предстал перед соотечественниками в образе президента, считает, что Запад вообще должен простить Киеву его внушительные долги.
«Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто оправдание», — обратился бизнесмен к западным партнёрам во время недавней пресс-конференции.
На этом фоне экономические успехи Китая выглядят очень привлекательными для Киева, который одним из первых объявил о своей поддержке инициативы Пекина «Один пояс — один путь» в 2013 году. По мнению украинского экономиста Алексея Куща, более активное сотрудничество с Китаем вместо США поможет стране избавиться от статуса «Сомали Восточной Европы» и стать «Исландией Восточной Европы».
В то время как в Америке сегодня царят антикитайские настроения, украинский бизнес смотрит на Пекин совершенно другими глазами. Чтобы набрать очки в глазах украинской общественности, Китай недавно сделал партнёру несколько больших подарков, включая новые машины скорой помощи, аварийно-спасательные автомобили и $137 млн на современное медицинское оборудование. Также Пекин даёт Киеву крупные займы на строительство новой инфраструктуры.
Такие стремительно развивающиеся экономические отношения между Украиной и Китаем вызывают раздражение у США, «самого влиятельного союзника Киева в его текущем военном противостоянии с Россией». В беседе с украинскими журналистами один из чиновников Пентагона предупредил, что «инвестиции Китая могут представлять собой палку о двух концах».
А учитывая, что Вашингтон ведёт с Пекином торговую войну, в один прекрасный момент Украине придётся сделать выбор, заявил один западный дипломат, не пожелавший называть своё имя.
И пока Зеленский всё ещё поддерживает хорошие отношения с МВФ и союзниками, 2019-й уже был объявлен на Украине Годом Китая, подчёркивает South China Morning Post.
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В Совфеде назвали реальный для Украины способ вернуть Крым
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, а также его стратегию по «возвращению Крыма».
Он отметил, что Украина нужна странам Запада лишь для того, чтобы дискредитировать Россию, а Зеленский может добиться в этой ситуации лишь заморозки конфликта.
«Кто им там поможет? Как источник напряженности в отношениях с Россией они нужны. А помогать им в том, чтобы Крым вернулся в состав Украины, они не будут. Хотя будут что-то делать, предлагать какие-то шаги, санкции у них есть. Все это будет, но это пустое», — сказал Цеков.
При этом он отметил, что народ Украины ждет реальных политиков, которые будут понимать современные реалии и предлагать решение проблем, а судя по тому, что говорит Зеленский, Украина продолжит быть оружием в руках Запада, которым была и при экс-президенте Петре Порошенко.
Однако он также иронично добавил, что у Украины все-таки есть шанс вернуть Крым.
«Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад. Других вариантов никаких нет», — подчеркнул сенатор.
Кроме того, Цеков призвал Украину стремиться к улучшению отношений и восстановлению экономических связей с Россией, чтобы стать цивилизованным и нормальным государством, а не «предлагать какую-то ерунду».
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Ющенко грозит уголовное дело из-за Януковича и Межигорья
Бывший президент Украины Виктор Ющенко получил от Генпрокуратуры подозрение по ст. 191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины по делу о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности.
Об этом сообщил нардеп Сергей Лещенко.
«Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из ДУС в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия Надра Украины, а то — вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай», — написал нардеп в Телеграмме.
По словам Лещенко, это подозрение Ющенко получил по почте.
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Сколько на Донбассе русских
Начало материала: Сколько в Крыму русских
Подсчитаем, сколько проживало русских на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в 2013 году. В соответствии со всеукраинской переписью 2001 года в указанных регионах проживало:
♦ Донецкая область — 1,8 млн русских из 4,8 млн населения всего;
♦ Луганская область — 1,0 млн русских из 2,5 млн населения всего.
Как видно, в указанных областях проживало 2,8 млн русских, но восстание на Донбассе в 2014 году показало, что эта цифра неверная.
Украинец не должен голосовать за независимость своего региона от Украины, украинец не должен с оружием в руках воевать против солдат армии Украины за Русский мир!
А если так происходит?
Как понять человека, который называет себя украинцем, является сторонником ДНР или ЛНР и желает войти со своим регионом в состав России? Ответ простой — это русский человек, то есть человек, чувствующий как русский, действующий как русский, но искренне считающий себя украинцем из-за украинизации, которую сначала проводили большевики (особо активно в 1920-1930-х годах), а затем продолжила проводить новая киевская власть после обретения независимости в 1991 году.
На Украине еще существует такое странное понимание: если человек говорит на русском, но использует некоторое количество украинских слов, то это служит подтверждением того, что он украинец.
Это не так: фактически русские люди используют украинские слова потому, что живут в украиноязычном языковом пространстве!
Кроме того, незначительные отличия украинских русских от российских русских (элементы речи, обычаев, поведения и так далее) связаны со столетним существованием этих людей в УССР-Украине.
Так сколько же на Донбассе русских? Столько, сколько проголосовало за ДНР и ЛНР:
♦ за ДНР — 89,7% от 4,8 млн чел = 4,3 млн русских;
♦ за ЛНР — 96,2% от 2,5 млн чел = 2,4 млн русских.
Таким образом, на Донбассе в 2013 году проживало 4,3 + 2,4 = 6,7 млн русских, то есть русские составляли 91,8% населения.
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Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»
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Вопреки Зеленскому: Медведчук заявил о продолжении переговоров по Донбассу
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что продолжит вести переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе.
«Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира», — написал он в Twitter..
Он также сообщил, что его партия идет на внеочередные выборы Верховной Рады, которые запланированы на 21 июля.
«Наша партия идет на выборы, чтобы создать крупную фракцию в парламенте и реализовать Минские соглашения», — пишет глава политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь».
Напомним, ранее глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Медведчука лично никто в команде нового главы украинского государства не знает и работать с ним не собираются.
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Что Зеленский скажет умершему деду? (ФОТО)
Дед Зеленского воевал в составе 57-й гвардейской стрелковой дивизии, которая с 01.07.1944 года была в подчинении 1 Белорусского фронта, а с ноября 1944 года командующим этим фронтом был назначен Жуков.
ЗЕ предал дедушку, воевавшего с фашистами! ЗЕ даже не осудил акт вандализма со стороны бандитов и бездействие властей..
Жуков принимал капитуляцию от фашистов. Поэтому он как символ победы над фашизмом. И вандализм против его бюста — это действие не против российской личности, а против отрицания такого явления, как фашизм, и всех борцов с ним.
Пусть Зеленский съездит на могилу своего деда, на которой он был на День Победы, и объяснит, что валить памятник Жукову — это «хорошо».
Как я и предсказывал реакцию Зеленского на снос памятника, тот ожидаемо слился. Зеленский даже не лично, а через своего пресс-секретаря призывал почему-то власти Харькова выяснить «эту правовую коллизию» (президент ты или не президент???), «поскольку тут должны идти консультации с общественностью».
Зеленский спрятался за юбкой секретаря и высказал даже возмущение в связи с происшествием. Всё-таки ожидания оправдываются — Зеленский, он не более чем клоун.
Так его собственное мнение каково? Или он все свое время будет его прятать за «мнением жителей»? За «правовой оценкой СБУ и МВД»? Где большинство, к тому и примкнет? Если это так, то я от всей души поздравляю жителей территории, где президент этот флюгер!
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Андрей Червонец
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Виновны: Лавров рассказал о разнице действий США и Европы в ходе путча на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вина за трагические события, происходящие в последние годы на Украине, лежит на США и Европе.
«Ещё раз подчеркну, после того как на Украине состоялся госпереворот, вопреки соглашению, которое буквально за сутки до этого засвидетельствовали немцы, французы и поляки, мы стали стучаться в европейские двери, призывая урезонить подконтрольную им оппозицию», — рассказал глава МИД РФ во время интервью РБК.
Сергей Лавров сообщил, что западные политики в ответ лишь разводили руками.
«Я до сих пор считаю, что вина за то, что сейчас происходит в этой близкой, братской нам стране, целиком лежит на западных покровителях оппозиции. США напрямую работали по подготовке путча. Европейцы, судя по всему, искренне пытались найти компромисс между Януковичем и оппозицией, нашли его, подписали соглашение. Но, когда переворот состоялся, они не стали употреблять свою власть, своё влияние на Киев», — подчеркнул министр иностранных дел России.
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Лавров объяснил причину выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Россия никуда не уйдет от политики защиты русскоязычного населения, другого способа обеспечить права людей в условиях объявленной предыдущим президентом Украины Петром Порошенко блокаде, кроме предоставления российских паспортов, просто нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Если защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае, мы от этой политики никуда уйти не можем. Так же как едва ли европейцы и американцы могут перестать защищать права своих соотечественников, оказавшихся под угрозой. Тем более, в данном случае это миллионы наших соотечественников. Они граждане Украины, но многие из них — граждане России. Их будет больше, учитывая принятое решение, оформленное указом президента. В условиях, когда они находятся в блокаде, объявленной Порошенко, другого способа обеспечить их полноценные права просто не существует», — сказал Лавров в интервью РБК.
Он подчеркнул, что в этом случае Россия ничего не нарушает.
«Международные пакты, международные конвенции, включая Европейскую конвенцию о гражданстве, прямо говорят, что, во-первых, любое государство само определяет, кто может быть его гражданами. Об этом забывают украинские эксперты, критикующие этот шаг России. Во-вторых, есть Всеобщая декларация прав человека, где говорится, что никто не может быть лишен права изменить свое гражданство», — сказал министр.
По его словам, недавно венгерские коллеги вспомнили, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе избирательной кампании призывал всех украинцев вернуться из-за рубежа и получить украинское гражданство.
«Из Будапешта прозвучало заявление, что они это приветствуют, поскольку это означает, что и венгры, живущие на Украине, могут получать венгерское гражданство. Понимаете аналогии: и румыны выдают свои паспорта, и поляки. Но, повторю еще раз, это политика защиты наших соотечественников, языка, культуры, единого экономического, гуманитарного пространства, которое существовало столетиями и которое сейчас пытается разрушить агрессивное меньшинство», — резюмировал глава МИД РФ.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Россия ежегодно бесплатно оздоровляет тысячи детей Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Русских на Донбассе нет. Их вобще нет таких. У меня есть ссылки на этот сайт.
У кого есть доказательства что Украина была ? Опубликуйте факты.