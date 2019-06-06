Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 06 июня 2019

08:56. 6 июня 2019 Просмотров - 537 Один комментарий Опубликовал:

Третий контрольный в голову: Рада отказалась уволить главу СБУ (ВИДЕО)

Третий контрольный в голову: Рада отказалась уволить главу СБУ (ВИДЕО) | Русская весна

Депутаты Верховной рады отказались уволить Василия Грицака с должности главы СБУ.

За президентский проект постановления № 10345 о его увольнении было подано лишь 78 голосов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Интересно, чем теперь ответит нардепам униженный Радой президент Зеленский, который по итогам сегодняшнего пленарного заседания остался с неприятными ему министрами обороны и иностранных дел, а также главным контрразведчиком из команды Порошенко.

Читайте также: В Совфеде назвали реальный для Украины способ вернуть Крым

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: Рада отказалась отправить в отставку Климкина (+ВИДЕО)

Новость обновляется
СРОЧНО: Рада отказалась отправить в отставку Климкина (+ВИДЕО) | Русская весна

Верховная рада только что отклонила проекты постановлений № 10367 об отставке и № 10346 об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД Украины.

«За» было подано только 141 и 137 голосов, а для принятия положительного решения требовалось минимум 226 голосов нардепов.

Напомним, 30 мая в Раде были зарегистрированы три президентских проекта постановлений об увольнении глав Минобороны, МИД и СБУ.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал Павлу Климкину, который сам подал заявление об отставке, остаться во главе внешнеполитического ведомства, однако тот отказался.

ОБНОВЛЕНО 

В комментарии для одного из украинских СМИ Климкин заявил, что «просил всех проголосовать за отставку» и «искренне хочет это сделать» (уйти с поста главы МИД — прим. РВ).

«Я считаю, что это и есть нормальная европейская политическая культура, когда появляется новый президент, команда спокойно должна идти в отставку. Я не был членом политической команды, но работал в сфере внешней политики. 

Если меняется президент США или во Франции, предыдущий же министр не остается.

При этом я, конечно, готов сотрудничать, готов помогать, у меня есть сеть связи, есть понимание многих вещей», — заявил глава МИД Украины, уточнив, что продолжит свою работу до отставки, но призвал нардепов снова рассмотреть вопрос о его уходе с должности.

Читайте также: «Я хочу! При чём тут вы?» — Ганапольский нахамил жене погибшего шахтёра (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Туск оценил «сигнал» Зеленского (ВИДЕО)

Туск оценил «сигнал» Зеленского (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Евросовета Дональд Туск назвал «важным сигналом» первый зарубежный вояж президента Украины Владимира Зеленского: напомним, 4-5 июня слуга украинского народа находился в Брюсселе.

«Тот факт, что вы посещаете столицу Европейского Союза и штаб-квартиру НАТО в рамках вашего первого заграничного визита, — это твердый и важный сигнал», — заявил Туск на совместном брифинге с Зеленским вечером 5 июня.

Он напомнил, что после проведения президентских выборов на Украине поздравил Зеленского с победой.

«Как я сказал тогда и повторил сегодня — свободные и справедливые выборы являются лучшим доказательством того, чего Украина уже достигла. Это даже имеет еще более важное значение, если принимать во внимание сложную ситуацию с безопасностью, политические и экономические обстоятельства, включая постоянную угрозу для территориальной целостности Украины», — оседлал любимого «конька агрессии» Туск.

Читайте также: Лавров оценил перспективу проведения переговоров Путина и Зеленского

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Украине арестовано имущество ближайшего соратника Порошенко (ДОКУМЕНТ)

На Украине арестовано имущество ближайшего соратника Порошенко (ДОКУМЕНТ) | Русская весна

Экс-заместитель главы администрации президента Януковича, юрист Андрей Портнов, которого на Украине называют «юридическим киллером» Порошенко, сообщил, что суд арестовал имущество экс-замглавы СБУ Виктора Кононенко.

«Коллеги, информирую, что сегодня, в рамках учебно-воспитательных мероприятий по углублению демократии, по нашему иску суд арестовал имущество одного из самых ближайших соратников Порошенко — заместителя главы СБУ Кононенко.

Того самого, который выполнял грязные задачи Порошенко и Грицака, а потом получил от государства и присвоил себе дорогую квартиру в элитном комплексе в центре Киева.

Цель — вернуть государству украденное у него имущество и ещё раз передать сигнал приспешникам Порошенко — скоро всё выложите из карманов и положите туда, откуда взяли», — пишет Портнов на своём Telegram-канале.

Напомним, что Кононенко был снят со своего высокого поста 3 июня указом президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: В Совфеде назвали реальный для Украины способ вернуть Крым

На Украине арестовано имущество ближайшего соратника Порошенко (ДОКУМЕНТ) | Русская весна
На Украине арестовано имущество ближайшего соратника Порошенко (ДОКУМЕНТ) | Русская весна
На Украине арестовано имущество ближайшего соратника Порошенко (ДОКУМЕНТ) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

У Усика отобрали ещё один чемпионский пояс

У Усика отобрали ещё один чемпионский пояс | Русская весна

Уже бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик продолжает терять свои пояса — теперь Усик больше не является чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBO).

«Поскольку чемпион WBO Александр Усик переходит в супертяжелый вес, „временный” чемпион Кшиштоф Гловацки становится новым чемпионом организации», — заявил президент WBO Франсиско Валкарсель.

Таким образом, чемпионом WBO вновь стал Гловацки, который владел титулом до боя с Усиком.

Защиту титула Гловацки проведет 15 июня в Риге в полуфинале второго сезона Суперсерии Гловацки в бою с Майрисом Бриедисом.

Также на кону боя Гловацки — Бриедис будет еще один чемпионский титул — вакантный пояс по версии WBC, который у Усика отобрали ранее.

Промоутер Усика Александр Красюк уже заявил, что украинец готов отдать все пояса. Пока у него ещё остается пояс чемпиона IBF в тяжелом весе.

«Всемирный боксерский совет согласовывал с нами этот шаг. Во время переговоров мы озвучили, что есть планы драться в супертяжелой весовой категории.., но мы договорились с WBC, что Усик в любой момент может выйти на бой против нового чемпиона мира в тяжёлом весе. Подобная договоренность существует (и) с WBA.

Так или иначе, Усик готов добровольно отдать все пояса. Зачем они ему нужны, если Александр намерен перейти в супертяжелую весовую категорию?» — заявил Красюк.

Читайте также: Представитель Бари Алибасова прокомментировал сообщения о смерти продюсера

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Азаров ужаснулся, в какую долговую кабалу Порошенко загнал Украину

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Зеленскому придётся выбирать между китайскими деньгами и поддержкой Запада, — пресса КНР

Зеленскому придётся выбирать между китайскими деньгами и поддержкой Запада, — пресса КНР | Русская весна

Китай с его обильными инвестициями, не требующими ни реформ, ни нововведений, выглядит привлекательной перспективой для нового президента Владимира Зеленского, пытающегося вернуть к жизни украинскую экономику.

Однако в условиях торговой войны между Пекином и Вашингтоном рано или поздно Киеву придётся выбирать между финансированием «без обязательств» и политической поддержкой Запада, считает South China Morning Post.

Воодушевлённый своей убедительной победой на недавних выборах, новый президент Украины Владимир Зеленский может обратиться за помощью к Китаю, чтобы спасти экономику своей страны.

Как отмечает издание, с ВВП $2963 на душу населения в 2018 году, что ниже, чем у Ирака и Венесуэлы, Украина остаётся «одной из беднейших стран Европы» и «отчаянно нуждается» в любых инвестициях. И уже к 2020 году Пекин обойдёт Москву в роли крупнейшего торгового партнёра Киева.

Уже сейчас торговый оборот между Украиной и Китаем в два раза превышает торговый оборот страны с США. И в этом есть свои проблемы.

«Украина не может игнорировать экономические реалии XXI столетия. Может, с политической точки зрения, мы и направлены на Запад, но нельзя игнорировать тот факт, что Китай будет для нас самым важным торговым партнёром», — комментирует профессор Татьяна Шталь из Харьковского национального экономического университета им. Семёна Кузнеца.

В отличие от финансовой поддержки западных стран и МВФ, как настаивает Пекин, его инвестиции не требуют от Украины никаких дополнительных обязательств. Предприниматель Игорь Коломойский, владелец канала, на котором Зеленский впервые предстал перед соотечественниками в образе президента, считает, что Запад вообще должен простить Киеву его внушительные долги.

«Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто оправдание», — обратился бизнесмен к западным партнёрам во время недавней пресс-конференции.

На этом фоне экономические успехи Китая выглядят очень привлекательными для Киева, который одним из первых объявил о своей поддержке инициативы Пекина «Один пояс — один путь» в 2013 году. По мнению украинского экономиста Алексея Куща, более активное сотрудничество с Китаем вместо США поможет стране избавиться от статуса «Сомали Восточной Европы» и стать «Исландией Восточной Европы».

В то время как в Америке сегодня царят антикитайские настроения, украинский бизнес смотрит на Пекин совершенно другими глазами. Чтобы набрать очки в глазах украинской общественности, Китай недавно сделал партнёру несколько больших подарков, включая новые машины скорой помощи, аварийно-спасательные автомобили и $137 млн на современное медицинское оборудование. Также Пекин даёт Киеву крупные займы на строительство новой инфраструктуры.

Такие стремительно развивающиеся экономические отношения между Украиной и Китаем вызывают раздражение у США, «самого влиятельного союзника Киева в его текущем военном противостоянии с Россией». В беседе с украинскими журналистами один из чиновников Пентагона предупредил, что «инвестиции Китая могут представлять собой палку о двух концах».

А учитывая, что Вашингтон ведёт с Пекином торговую войну, в один прекрасный момент Украине придётся сделать выбор, заявил один западный дипломат, не пожелавший называть своё имя.

И пока Зеленский всё ещё поддерживает хорошие отношения с МВФ и союзниками, 2019-й уже был объявлен на Украине Годом Китая, подчёркивает South China Morning Post.

Читайте также: Лавров рассказал, что Керри предлагал сделать в Крыму

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Совфеде назвали реальный для Украины способ вернуть Крым

В Совфеде назвали реальный для Украины способ вернуть Крым | Русская весна

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, а также его стратегию по «возвращению Крыма».

Он отметил, что Украина нужна странам Запада лишь для того, чтобы дискредитировать Россию, а Зеленский может добиться в этой ситуации лишь заморозки конфликта.

«Кто им там поможет? Как источник напряженности в отношениях с Россией они нужны. А помогать им в том, чтобы Крым вернулся в состав Украины, они не будут. Хотя будут что-то делать, предлагать какие-то шаги, санкции у них есть. Все это будет, но это пустое», — сказал Цеков.

При этом он отметил, что народ Украины ждет реальных политиков, которые будут понимать современные реалии и предлагать решение проблем, а судя по тому, что говорит Зеленский, Украина продолжит быть оружием в руках Запада, которым была и при экс-президенте Петре Порошенко.

Однако он также иронично добавил, что у Украины все-таки есть шанс вернуть Крым.

«Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад. Других вариантов никаких нет», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, Цеков призвал Украину стремиться к улучшению отношений и восстановлению экономических связей с Россией, чтобы стать цивилизованным и нормальным государством, а не «предлагать какую-то ерунду».

Читайте также: Лавров оценил перспективу проведения переговоров Путина и Зеленского

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Ющенко грозит уголовное дело из-за Януковича и Межигорья

Ющенко грозит уголовное дело из-за Януковича и Межигорья | Русская весна

Бывший президент Украины Виктор Ющенко получил от Генпрокуратуры подозрение по ст. 191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины по делу о выведении резиденции Межигорье из государственной собственности.

Об этом сообщил нардеп Сергей Лещенко.

«Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году. Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из ДУС в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия Надра Украины, а то — вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай», — написал нардеп в Телеграмме.

По словам Лещенко, это подозрение Ющенко получил по почте.

Читайте также: Скандал: соратник Порошенко разбрасывал деньги на отдыхе в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сколько на Донбассе русских

Сколько на Донбассе русских | Русская весна

Начало материала: Сколько в Крыму русских

Подсчитаем, сколько проживало русских на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в 2013 году. В соответствии со всеукраинской переписью 2001 года в указанных регионах проживало:
♦ Донецкая область — 1,8 млн русских из 4,8 млн населения всего;
♦ Луганская область — 1,0 млн русских из 2,5 млн населения всего.

Как видно, в указанных областях проживало 2,8 млн русских, но восстание на Донбассе в 2014 году показало, что эта цифра неверная.

Украинец не должен голосовать за независимость своего региона от Украины, украинец не должен с оружием в руках воевать против солдат армии Украины за Русский мир!

А если так происходит?

Как понять человека, который называет себя украинцем, является сторонником ДНР или ЛНР и желает войти со своим регионом в состав России? Ответ простой — это русский человек, то есть человек, чувствующий как русский, действующий как русский, но искренне считающий себя украинцем из-за украинизации, которую сначала проводили большевики (особо активно в 1920-1930-х годах), а затем продолжила проводить новая киевская власть после обретения независимости в 1991 году.

На Украине еще существует такое странное понимание: если человек говорит на русском, но использует некоторое количество украинских слов, то это служит подтверждением того, что он украинец.

Это не так: фактически русские люди используют украинские слова потому, что живут в украиноязычном языковом пространстве!

Кроме того, незначительные отличия украинских русских от российских русских (элементы речи, обычаев, поведения и так далее) связаны со столетним существованием этих людей в УССР-Украине.

Так сколько же на Донбассе русских? Столько, сколько проголосовало за ДНР и ЛНР:
♦ за ДНР — 89,7% от 4,8 млн чел = 4,3 млн русских;
♦ за ЛНР — 96,2% от 2,5 млн чел = 2,4 млн русских.

Таким образом, на Донбассе в 2013 году проживало 4,3 + 2,4 = 6,7 млн русских, то есть русские составляли 91,8% населения.

Читайте также: На Западной Украине опасность Зеленского приравняли к уровню «Путин» (ФОТО, ВИДЕО)

Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Вопреки Зеленскому: Медведчук заявил о продолжении переговоров по Донбассу

Вопреки Зеленскому: Медведчук заявил о продолжении переговоров по Донбассу | Русская весна

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что продолжит вести переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе. 

«Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира», — написал он в Twitter..

Он также сообщил, что его партия идет на внеочередные выборы Верховной Рады, которые запланированы на 21 июля.

«Наша партия идет на выборы, чтобы создать крупную фракцию в парламенте и реализовать Минские соглашения», — пишет глава политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Напомним, ранее глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Медведчука лично никто в команде нового главы украинского государства не знает и работать с ним не собираются.

Читайте также: Суд арестовал подозреваемого в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Что Зеленский скажет умершему деду? (ФОТО)

Что Зеленский скажет умершему деду? (ФОТО) | Русская весна

Дед Зеленского воевал в составе 57-й гвардейской стрелковой дивизии, которая с 01.07.1944 года была в подчинении 1 Белорусского фронта, а с ноября 1944 года командующим этим фронтом был назначен Жуков.

ЗЕ предал дедушку, воевавшего с фашистами! ЗЕ даже не осудил акт вандализма со стороны бандитов и бездействие властей..

Жуков принимал капитуляцию от фашистов. Поэтому он как символ победы над фашизмом. И вандализм против его бюста — это действие не против российской личности, а против отрицания такого явления, как фашизм, и всех борцов с ним.

Пусть Зеленский съездит на могилу своего деда, на которой он был на День Победы, и объяснит, что валить памятник Жукову — это «хорошо».

Как я и предсказывал реакцию Зеленского на снос памятника, тот ожидаемо слился. Зеленский даже не лично, а через своего пресс-секретаря призывал почему-то власти Харькова выяснить «эту правовую коллизию» (президент ты или не президент???), «поскольку тут должны идти консультации с общественностью».

Зеленский спрятался за юбкой секретаря и высказал даже возмущение в связи с происшествием. Всё-таки ожидания оправдываются — Зеленский, он не более чем клоун.

Так его собственное мнение каково? Или он все свое время будет его прятать за «мнением жителей»? За «правовой оценкой СБУ и МВД»? Где большинство, к тому и примкнет? Если это так, то я от всей души поздравляю жителей территории, где президент этот флюгер!

Читайте также: Зеленский прячется за человека в юбке: первый серьёзный прокол украинского президента

Андрей Червонец

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Виновны: Лавров рассказал о разнице действий США и Европы в ходе путча на Украине

Виновны: Лавров рассказал о разнице действий США и Европы в ходе путча на Украине | Русская весна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вина за трагические события, происходящие в последние годы на Украине, лежит на США и Европе.

«Ещё раз подчеркну, после того как на Украине состоялся госпереворот, вопреки соглашению, которое буквально за сутки до этого засвидетельствовали немцы, французы и поляки, мы стали стучаться в европейские двери, призывая урезонить подконтрольную им оппозицию», — рассказал глава МИД РФ во время интервью РБК.

Сергей Лавров сообщил, что западные политики в ответ лишь разводили руками.

«Я до сих пор считаю, что вина за то, что сейчас происходит в этой близкой, братской нам стране, целиком лежит на западных покровителях оппозиции. США напрямую работали по подготовке путча. Европейцы, судя по всему, искренне пытались найти компромисс между Януковичем и оппозицией, нашли его, подписали соглашение. Но, когда переворот состоялся, они не стали употреблять свою власть, своё влияние на Киев», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Читайте также: Лавров оценил перспективу проведения переговоров Путина и Зеленского

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Лавров объяснил причину выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Лавров объяснил причину выдачи российских паспортов жителям Донбасса | Русская весна

Россия никуда не уйдет от политики защиты русскоязычного населения, другого способа обеспечить права людей в условиях объявленной предыдущим президентом Украины Петром Порошенко блокаде, кроме предоставления российских паспортов, просто нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Если защита русскоязычных, русской культуры, языка является политикой, то в таком случае, мы от этой политики никуда уйти не можем. Так же как едва ли европейцы и американцы могут перестать защищать права своих соотечественников, оказавшихся под угрозой. Тем более, в данном случае это миллионы наших соотечественников. Они граждане Украины, но многие из них — граждане России. Их будет больше, учитывая принятое решение, оформленное указом президента. В условиях, когда они находятся в блокаде, объявленной Порошенко, другого способа обеспечить их полноценные права просто не существует», — сказал Лавров в интервью РБК.

Он подчеркнул, что в этом случае Россия ничего не нарушает.

«Международные пакты, международные конвенции, включая Европейскую конвенцию о гражданстве, прямо говорят, что, во-первых, любое государство само определяет, кто может быть его гражданами. Об этом забывают украинские эксперты, критикующие этот шаг России. Во-вторых, есть Всеобщая декларация прав человека, где говорится, что никто не может быть лишен права изменить свое гражданство», — сказал министр. 

По его словам, недавно венгерские коллеги вспомнили, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе избирательной кампании призывал всех украинцев вернуться из-за рубежа и получить украинское гражданство.

«Из Будапешта прозвучало заявление, что они это приветствуют, поскольку это означает, что и венгры, живущие на Украине, могут получать венгерское гражданство. Понимаете аналогии: и румыны выдают свои паспорта, и поляки. Но, повторю еще раз, это политика защиты наших соотечественников, языка, культуры, единого экономического, гуманитарного пространства, которое существовало столетиями и которое сейчас пытается разрушить агрессивное меньшинство», — резюмировал глава МИД РФ.

Читайте также: Медведев выдвинул Украине ультиматум по газовой сделке

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Россия ежегодно бесплатно оздоровляет тысячи детей Донбасса

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: важное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 июня 2015
...области — горит склад пенопласта Новости Украины: 12 июня в Киевской области, в...нет. ТСН Окажи помощь Новороссии и команде News Front ... Владимир Рогов Окажи помощь Новороссии и команде News Front К... Семен Уралов Окажи помощь Новороссии и команде News Front К...
Новости Украины и Новороссии 09 июня 2015
... Информационный выпуск новостей Новороссии за 08-09 июня 2015. 19:37 Украина может сбивать... выпуск новостей Новороссии за 03-04 июня 2015 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Украина...
Новости Украины и Новороссии 28 мая 2015
... пройдет 4 июня, — Кучма. 20:00 Информационный выпуск новостей Новороссии за 27... образом, де-факто признав Новороссию. «Украина продемонстрировала единство. Это достижение украинцев... в пресс-центре «РИА Новости Украина» в Киеве состоялась пресс-конференция...
Новости Украины и Новороссии 25 июня 2015
...Минфин Украины посчитал все долги государства. 18:42 Новости. Крым наш! 25 июня...открывать не буду». «Что такое Новороссия? Новороссия — это объединение республик Донецкой, Луганской.... Это мое мнение. Создавать Новороссию на территории двух республик можно...
Новости Украины и Новороссии 26 июня 2015
...регионы, пока входящие в состав УкраиныНовороссия – это объединение республик. Донецкой,...продолжительным и конструктивным», сообщает РИА Новости. К оглавлению | Источник: rusvesna...российской стороной на территорию Украины 25 июня 2015 колонн грузовых ...
Новости Украины и Новороссии 13 июня 2015
... ещё пользуются мобильными операторами Украины, сообщает РИА Новости. Глава республики подчеркнул, ...» сообщили, что вчера, 11 июня, прокуратура Кировоградской области провела выемку...прежние владельцы. Антифашист Окажи помощь Новороссии и команде News Front К...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 710 470
    чужой 6 июня 2019 в 10:31

    Русских на Донбассе нет. Их вобще нет таких. У меня есть ссылки на этот сайт.
    У кого есть доказательства что Украина была ? Опубликуйте факты.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)