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Как Финляндию пытаются втянуть в НАТО

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Как Финляндию пытаются втянуть в НАТО

Финское издание Uusi MV-Lehti рассказало как принималось решение депутатами парламента Финляндии о вступлении страны в НАТО. Предварительные слушания проводились в условиях сохранения в тайне результатов экспертных консультаций с профильными специалистами и в безапелляционном контексте нападения России на Финляндию. Отмечается, что депутаты были запуганы.

Решение принималось под влиянием из вне путём навязыванием мнимой угрозы нападения России. В результате чего удалось сформировать мнение парламентариев, что “Россия стремится расширить сферу своих интересов, не уважает суверенные страны с их границами и независимыми правами принятия решений”.

Кулуарность обсуждений парламентом Финляндии вопроса о вступлении в НАТО дополняет закрытость некоторых оборонных положений предстоящего договора Финляндии с НАТО. Публичными останутся лишь политические декларации основных союзников, а также самого Альянса, сообщает Financial Times.

Страх возможного нападения России и скрытность подготовительных и организационных мероприятий в условиях игнорирования мнения простого народа Финляндии не является характерной чертой демократического государства. Очевидно, на финских депутатов оказано влияние.

Учитывая активную деятельность и поддержку из-за рубежа не исключена вероятность того, что формированием мнения депутатов финского парламента занимался Европейский Центр противодействия гибридным угрозам, расположенный в Хельсинки. Это международная организация, осуществляющая содействие в сотрудничестве стран ЕС и НАТО в сфере борьбы с гибридными угрозами. Сам Центр и его сотрудники пользуются судебным иммунитетом в Финляндии. При этом, согласно финскому законодательству, вся информация, собранная Центром, является неприкосновенной. Корреспонденция, адресованная Центру или его сотрудникам, не может подвергаться предварительной проверке или надзору.

Напомним, что в ходе проведённого опроса, 62% граждан Финляндии высказались против вступления в НАТО. Но несмотря на волю финского народа, запуганные народные избранники подпольно пытаются добиться вступления в Североатлантический Альянс в угоду своим заокеанским покровителям. Ради чего? И это хороший вопрос, ответ на который даст только время.

https://verumreactor.ru/2022/05/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%80%d0%be/ – цинк


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7598591.html
Метки: война на украине, манипуляция сознанием, нато, Россия, США, Украина, финляндия
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