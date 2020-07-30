Потсдамская конференция. Дискуссии продолжаются

Мы собрали мнения о событиях 75-летней давности, которые, как оказалось, живо обсуждаются на многих популярных медиаресурсах, в том числе зарубежных. И попросили ответить на популярные критические комментарии известных общественных деятелей, историков.

Отвечают:

Наталия Алексеевна Нарочницкая – доктор исторических наук, Президент Фонда исторической перспективы.

Андрей Борисович Зубов – доктор исторических наук, Заместитель председателя Партии народной свободы (ПАРНАС)

Николай Викторович Стариков – писатель, общественный деятель.

В Потсдаме победители действовали в старых империалистических традициях. Судьбы народов решались без их участия, а их права и интересы оказались разменной монетой в большой геополитической игре.

Н.А. Нарочницкая:

Это чисто политическое заявление, продиктованное сегодняшними интересами. Очередная попытка обессмыслить, обесценить итоги Второй мировой войны, отвергнуть послевоенный порядок. Да, любая война заканчивается миром: Венский и Берлинский конгрессы, Версальский мир. В этом смысле – ничего принципиально нового.

Новым был невиданный масштаб европейской трагедии. Давайте на забывать реалии 1945 года. Европа лежала в руинах – я говорю не только о материальных разрушениях. Мы пострадали куда больше, однако наше государство вышло из страшной войны окрепшим. И на невиданном подъеме народного духа. Европейский континент, напротив, едва ли не полностью погрузился в хаос. Разрушенные государственные, социальные, культурные институты. Моральный провал, демографическая катастрофа. Легитимных правительств, не запятнавших себя сотрудничеством с Гитлером, – пересчитать на пальцах. Во Франции — коллаборационистский Вишистский режим… Должны были появиться не просто новые границы – новые государства.

Главной задачей победителей было искоренить истоки нацистской идеологии, любые механизмы её огосударствления. Это удалось, и это великое свершение. Несмотря на все противоречия, уже проявившиеся в лагере союзников, разногласий по фундаментальным принципам послевоенного устройства между ними не было. Хотя противники Потсдамских соглашений, разумеется, имелись. Польская эмиграция вопила об утраченных землях на востоке, но молчала о приобретенных на западе. То есть отстаивала право на захваченные Пилсудским территории Западной Белоруссии и Западной Украины в 1920- е годы и притом не думала возвращать прусские земли немцам, которые вытеснили оттуда славян несколько столетий назад. Кстати, не стоит забывать, что границы Польши обозначил на карте Черчилль. С помощью трех спичек.

А. Зубов:

Начну с того показательного факта, что к 75-летию Потсдамской конференции историки подготовили обширную экспозицию во дворце Цецилиенхоф, где заседания и проходили. Но экспонаты из России на выставку не пришли. Российские исторические институты отказались их предоставить, так как не смогли согласовать с западными коллегами единую интерпретацию комментариев к событиям 17 июля — 2 августа 1945 г.

Это тревожный для нас звонок и очевидное продолжение путинской статьи о Второй мировой войне. Российская историческая наука берет под козырек перед самозваным вождем российского народа в ущерб, увы, исторической истине. Статья о Потсдамской конференции в русской Википедии переписана так, как будто она заимствована из советских вузовских учебников 1970-х гг.

Разногласия между мировой исторической наукой и официальной исторической наукой России в отношении Потсдама понятны. Именно в Потсдаме, когда опасность от нацизма миновала, и Запад, и Сталин показали себя откровенно и без прикрас.

«Как самочувствие?» Черчилль, Трумэн и Сталин у постели выздоравливающего мира. Одна из немногих западных иллюстраций единства Большой Тройки

Источник: https://www.johndclare.net/cold_war4.htm

Н. Стариков:

Любая война заканчивается переделом сфер влияния в мире. Так происходило в истории человечества и так будет всегда, пока ведутся войны. Нам ставят на вид территориальные приобретения по итогам Второй мировой, каких, якобы, не получили западные демократии. Ответом на подобные выпады может служить эпизод на Потсдамской конференции. Сталин в свойственной ему шутливой манере напомнил заявление британского политика в парламенте: Италия безвозвратно потеряла свои колонии. Оглядел присутствующих и спросил: если Италия их потеряла, то кто их нашел? Под смех в зале Черчилль попытался возразить, что Италию разгромила британская армия и потому Лондон может претендовать на её колонии. Сталин коротко ответил: А Красная Армия вошла в Берлин…

Так что, во-первых, не следует забывать об итальянских колониях, попавших в руки англосаксов. Во-вторых, нельзя выпускать из вида передачу (возвращение) Франции Эльзаса и Лотарингии – вечного яблока раздора между Францией и Германией.

В Потсдаме произошла решительная дипломатическая схватка руководителей трех великих держав. Целый ряд вопросов не был разрешен, однако, и сама форма их обсуждения говорит о том, что серьёзнейшие противоречия остались где-то в глубине дипломатической переписки.

Посмотрим, что вышло на поверхность и стало предметом публичного обсуждения. Сталин начал свое выступление на конференции с предложения выразить общее отношение к режиму, который был навязан Пиренеям Гитлером и Муссолини. Одного этого было бы достаточно, чтобы испанский народ его смел. Однако Черчилль, высказавший от имени Британии осуждение Франко, уклонился от дипломатического демарша под тем предлогом, что тот и сам скоро падет. Правление диктатора, как известно, растянулось ещё на 30 лет. Почему Черчилль в союзе с Трумэном фактически сохранили полуфашистский режим — очевидно. На смену Франко могли прийти только социалисты или коммунисты.

Политика, как известно, — искусство возможного. И любая великая держава оценивает свои возможности на приоритетных для себя направлениях. Сталина весьма интересовали ближневосточная нефть и выход к теплым морям через Персидский залив. А в торге с Ираном у него имелись вполне весомые аргументы. Первый – большая азербайджанская диаспора, проживающая на территории этого государства. Другой постоянный фактор нестабильности в регионе – курды, требовавшие создания национального государства. С ними СССР давно поддерживал контакты.

Право наций на самоопределение никто не отменял, а поддержка тех или иных движений – вопрос политической целесообразности.

Новый передел мира на зоны влияния был обречен на крушение, и только вооруженная сила останавливала естественное движение народов к свободе и демократии. Особенно это относилось к Восточной Европе.

Н. Нарочницкая:

Это любимый мотив нынешних вождей большинства государств, входивших прежде в Восточный блок. Партитура американская, вариации на тему – во всех западных учебниках истории. Начнем с того, что Германию и Европу разделил не Советский Союз. Даже американские историки признают, что именно США боялись создания единой Германии и демократических выборов. Там господствовали пацифистские настроения, что мешало втянуть страну в какое-нибудь будущее НАТО. Создание ГДР стало ответом на возникновение ФРГ. Организация Варшавского договора возникла намного позже НАТО.

Давайте соблюдать принцип историзма, не судить историю «по понятиям» сегодняшнего дня. Решающая роль Советского Союза в победе над фашизмом была очевидна всему миру. Антифашистские настроения шли рука об руку с просоветскими. Красную армию встречали цветами повсюду – даже в таких городах как Львов. Когда на публичных мероприятиях появлялся Георгий Константинович Жуков, залы встречали его овациями. Возросший международный престиж СССР как никогда укрепил позиции коммунистических партий и всех левых сил Европы.

СССР предлагал ту модель, которую считал наилучшей. Это отнюдь не гитлеровская доктрина – превратить население зависимых стран в рабов, свинопасов и горничных. Национальная элита взросла во всех странах соцлагеря: академики, генералы, режиссеры, артисты, инженеры… И попробуйте сказать, что для Европы советская модель была чужой, враждебной. Октябрьскую революцию в России сбежались делать социал-демократы со всего континента. Кстати, восточные немцы из ГДР, были самыми лояльными и верными союзниками СССР. Горбачев заталкивал их в ФРГ силой.

А. Зубов:

Соединенные Штаты и Великобритания объявили, что возвращаются к принципам Атлантической хартии 14 августа 1941 г. (к которой присоединились затем все страны Антигитлеровской коалиции, в том числе и СССР), а СССР фактически разорвал эту великую Хартию.

Запад начал строить в Потсдаме мир без аннексий, не отторгнув и пяди земли у поверженных стран Оси (о колониях разговор особый). Именно так звучал 1 пункт Атлантической хартии. СССР вдохновенно начал делить карту мира. Он потребовал закрепления за собой всех земель, полученных по соглашению с Гитлером 23 августа 1939 г., основную часть Восточной Пруссии, всего, что отвоевал у Финляндии в 1940 и даже больше (Петсамо).

СССР отказался создавать международную комиссию по контролю над выборами в странах Восточной Европы — Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и, фактически положил начало их оккупации СССР, длившейся до 1990 года. Это было прямое нарушение 3 пункта Атлантической Хартии — «Право наций на выбор своей формы правления, восстановление суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным путём».

Н. Стариков:

Можно ли послевоенные выборы в Польше, Венгрии, Болгарии, Чехословакии назвать образцами свободного волеизъявления? Все познается в сравнении. Давайте взглянем на «торжество демократии» в Западной Европе. Греция – долгая и кровопролитная гражданская война, спровоцированная англосаксами. Англичане, едва овладев в 1944 году Пелопоннесом, первым делом расстреляли демонстрацию прокоммунистически настроенных партизан.

В Италии выборам предшествовала масштабная пропагандистская кампания по дискредитации коммунистов, социалистов и их политических союзников. Из США пришли миллионы открыток якобы от проживающих там итальянцев. «Соотечественники» убеждали ни в коем случае не голосовать за левых. В портах Италии пришвартовались корабли с американской гуманитарной помощью. Раздавали её с условием, что из правительства выведут всех коммунистов и социалистов. Такими способами американцы обеспечили сохранение Италии в зоне своих интересов. Спецслужбы США подкупали политиков, передавая чемоданы с наличными долларами лидерам «демократических» партий.

Кстати, не стоит ограничиваться Европой. В Азии подобная картина наблюдалась при создании Северной и Южной Кореи. Северокорейскому лидеру Ким Ир Сену противостоял южнокорейский диктатор Ли Сын Ман, который регулярно подавлял крестьянские восстания.

Трумэн не сумел должным образом представить Сталину атомную бомбу, что облегчило дипломатическую миссию Советов на Потсдамской конференции.

Н. Нарочницкая

Сталин по линии разведки был глубоко осведомлен о ходе реализации Манхэттенского проекта. Поэтому попытка произвести на него впечатление атомной бомбой и провалилась. Думаю, именно так надо понимать его реакцию, записанную Жуковым: «Цену себе набивают». Что мог решить новый кулачок в сложившемся раскладе гигантских военных и политических сил, на фоне мирового авторитета стран-участниц, при уже достигнутых дипломатических договоренностях? Ядерный шантаж начался позже, сообщение Трумэна – лишь намек.



Карикатурист явно намекает на преимущество Трумэна с прицепленной на поясе атомной бомбой над Сталиным.

Источник: ttps://pacificparatrooper.files.wordpress.com/2018/10/potsdamconferencecont.jpg

Н. Стариков

Несмотря на союзнические отношения, у руководителей Англии и США не возникало и мысли о передаче СССР ядерных технологий. Сталину об оружии «нечеловеческой мощи» сообщили как раз накануне того дня, когда обсуждались репарации. Думаю, что отказ СССР от претензий на часть золотого запаса Третьего рейха связан как раз с нежеланием обострять обстановку. Сталин прекрасно понял, о чем идет речь, и отдал распоряжение ускорить работы по ядерной программе. С этого дня он постоянно находился под давлением сначала ядерной монополии, а затем ядерного превосходства США. Он был реалистом и, как мудрый политик, не мог не учитывать этого фактора. Равновесие наступило только в брежневские времена.

Подтвердив в Потсдаме обязательства по вступлению в войну с Японией, СССР не реализовал возможностей посредничества между союзниками и своим восточным соседом.

Н. Нарочницкая:

Маргинальный бред, не более того. Надо представлять себе страну, где веками культивировался самурайский дух. Японцы готовы были сражаться до последнего. Императорский указ предписывал использовать против врага все средства – хоть заостренные бамбуковые палки в спину вражеским солдатам. Япония, пусть и обреченная, была ещё очень сильна, и американские стратеги прогнозировали неприемлемые для себя потери – до миллиона человек в затяжной войне на Тихом океане. Показательная варварская бомбардировка мирной Хиросимы проблемы не решала. (Об этом скоро выйдет книга, подготовленная нашим фондом.) Без военного разгрома Япония не капитулировала бы.

Маньчжурскую операцию Красной армии, при всем её ошеломляющем эффекте, никак не назовешь «легкой прогулкой». Знаю это и по воспоминаниям моего дяди, который из-под Берлина попал на Дальний Восток. По отношению к Японии у союзников действовал тот же принцип, что и для гитлеровской Германии: отказ от сепаратных переговоров. Учитывая чудовищный масштаб японских военных преступлений, это более чем справедливо. И так же справедлив территориальный передел. По Сан-Францисскому мирному договору Япония, цитирую дословно, отказалась «от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». Отмечу, что американцы, описывая Курильские острова для военного мореплавания, никогда не разделяли Курилы на «Южные» и «Северные».

Надеюсь, что с принятием поправок в Конституцию территориальные претензии Японии обсуждаться больше не будут. Нужно было обладать «гением» Никиты Сергеевича, чтобы признать их для поддержки японских коммунистов, да ещё увязать территориальные уступки с заключением мирного договора. Япония, напомню, подписала практически безоговорочную капитуляцию, вымолив лишь право сохранить монархию. Прямая аналогия с Германией, которая подписала акт о ПОЛНОЙ и БЕЗОГОВОРОЧНОЙ капитуляции. По своим правовым последствиям эта форма в корне отличается от обычной, которая гарантирует побежденному определенные права: сохранение государства, участие в переговорном процессе. С Германией никто мирного договора не подписывал.

Н. Стариков

В условиях, когда Япония неумолимо катилась к поражению, посредничать между нею и союзниками было бы странно. Тем более, союзники Сталина об этом не просили. С какой стати советскому лидеру следовало заботиться интересах страны, которая вероломно напала на его союзника? И ради чего? Япония являлась давним геополитическим соперником России. Курильские острова и половина Сахалина отошли к ней по результатам Русско-Японской войны. И перед Сталиным, естественно, стоял вопрос о возвращении этих территорий.

Отношения СССР с Японией базировались на Договоре о нейтралитете 1941 года. СССР соблюдал его условия, чего не скажешь о Японии, которая вынуждала нас держать более чем миллионную армию на Дальнем Востоке даже в критические 1941 и 1942 годы.

С юридической точки зрения, Сталин поступил безупречно. Договор, заключенный в 1941 году на пять лет, мог быть продлен за год до его истечения. И ровно за год до этого Сталин его разорвал, заявив о невозможности продления, поскольку Япония находится в состоянии войны с союзниками СССР. Вступив в войну с Японией, Сталин не оставил ей никаких шансов, кроме капитуляции. И, в итоге, вернул суверенитет над землями, утраченными Российской империей.

Сталин выдвинул территориальные претензии к Турции – участнице антигитлеровской коалиции, что толкнуло её в объятия западных держав и НАТО.

Н. Нарочницкая:

Еще Данилевский называл Черноморские проливы «легкими державы», перекрыв которые её можно удушить. Сталин прекрасно осознавал их стратегическое значение. Бывшие итальянские колонии он временно предлагал сделать подмандатными территориями держав-победительниц. Это означало бы право каждой из них иметь на Средиземном море свои опорные пункты: порты, базы. Обсуждалась и база советского торгового флота на Мраморном море. Черчилль, до того как обозначил смену политического курса, неизменно с улыбкой обещал Сталину, что советский флот будет бороздить Средиземное море.

Трудно поверить в его искренность. Британия веками ревностно контролировала Босфор и Дарданеллы. И, разумеется, о своих заверениях Черчилль забыл. Это заставляет нас вновь вспомнить Данилевского: вся польза от обладания Константинополем для Запада измеряется лишь тем вредом, который при этом наносится России.

Черное море относится к разряду «полузамкнутых»: вход в него непосредственно затрагивает интересы черноморских стран. Проливы же обеспечивают им выход в Мировой океан. Поэтому они считаются международными, а режим их определяется международными конвенциями. СССР, как держава-победитель, имел все основания рассчитывать на особый статус.

Турция, однако, выбрала других покровителей.

А. Зубов:

СССР желал отторгнуть у союзной Турции (член Антигитлеровской коалиции с 23 февраля 1945 г., до того нейтральная страна) земли, переданные ей по Московскому договору 1921 г. — Карс, Артвин, Ардаган и острова у Дарданелл. Над Проливами он желал установить свой контроль и построить военную базу на Босфоре. Он желал отторгнуть у Ирана (тоже нейтрального) Южный Азербайджан, оккупировать остров Борнхольм у Дании и остров Медвежий у Норвегии. Молотов требовал для СССР Триполитанию. Это было прямое нарушение 2 пункта Атлантической хартии — «Не поддерживать территориальные изменения, которые не находятся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов».

Н. Стариков:

Подобные рассуждения – свидетельство либо наивности, либо ангажированности. Давайте представим обвинение: агрессивная Екатерина II толкнула султана в объятия Франции. Или Англии. Давайте вспомним, как Великобритания отторгла у Греции Кипр или Гибралтар у Испании. Как расширяли свои территории Соединенные Штаты Америки. Логика развития империй подчинена своим законам. Пункты, стратегически важные для развития народа и государства, должны находиться под их контролем. Иначе их будет контролировать соперник. Для Российской империи турецкие проливы Босфор и Дарданеллы – это бутылочное горлышко, через которое русский флот может (или не может) пройти в Средиземное море и далее в Мировой океан. Несколько столетий, с середины XVIII века, контроль над проливами был целью русской политики. Этого добивалась Россия в Первой мировой войне, этому помешала революция, устроенная в тылу и едва не уничтожившая страну. Оттого, что имперский флаг сменился на красный, ничего не изменилось. Сталин продолжал дело российских императоров.

Формулировка относительно «территориальных претензий» к Турции неточна. По окончании Второй мировой Сталин он от лица Советских республик Грузии и Армении обратился к ней с просьбой передать часть территорий, отторгнутых по итогам Первой и в результате революционной смуты. Речь шла о землях, населенных этническими грузинами и армянами. Следует заметить, что одновременно началась глобальная репатриация армянского народа на историческую родину. Вернулись сотни тысяч человек.

В возникшем противостоянии между русскими и англосаксами Турция, разумеется, выбрала сторону последних. И ожидать иного от государства, веками противостоящего России, было нельзя.

Настойчивость Сталина в вопросе о репарациях с побежденных резко контрастировала с подходом американцев, готовивших для Европы План Маршалла.

Н. Нарочницкая:

Более 70 тысяч разрушенных городов и сел в СССР – и ни одной бомбы, упавшей на территорию США. Когда моя мать вернулась из партизанского отряда, в доме не было ничего. Голые стены. В то время как в Америке жаловались, что временами нейлоновые чулки из продажи пропадали. США из обеих мировых войн вышли неизмеримо окрепшими экономически и финансово. По Потсдамским решениям, половина репарационных платежей предназначалась СССР. Союзников прежде всего интересовали золотой запас рейха, акции предприятий, а также оборудование германских военных заводов. Сталина вынудили брать репарации с наиболее разоренной и менее промышленно развитой восточной части Германии. Полностью СССР их не получил, и с 1954 года взимать прекратил.

А. Зубов:

Англия и США склонялись к тому, чтобы отказаться от репараций и ограничиться разрушением военно-промышленного потенциала Германии. Развитие же мирной промышленности и сельского хозяйства всячески поддержать, для чего вскоре был принят План Маршалла. СССР напротив, вывез из своей зоны оккупации всё что можно было вывезти, добился права вывоза 15 % стоимостей из Западных оккупационных зон, совершенно разорив Восточную часть Германии. Огромная репарация была наложена СССР на Финляндию, а, фактически, негласно, и на все оккупированные СССР страны Европы. При этом Сталин категорически запретил странам «его» зоны просить помощи по плану Маршалла. Он обещал помочь сам. Но в сравнении с американской, помощь СССР была ничтожной и низкоквалифицированной, да и не могла быть иной из-за разорения войной самой России.

В сталинской зоне оккупации произошли колоссальные миграции населения. Миллионы немцев были выгнаны из Чехословакии, Польши, Венгрии, Румынии, Югославии, лишившись всего имущества. Часто изгнание сопровождалось убийствами, изнасилованиями и прочими проявлениями варварства, за что Вацлав Гавел потом извинялся перед немцами. В Западной зоне все остались жить там, где они жили до войны. Никого не изгоняли, никого не лишали имущества. Немцы благополучно живут до сего дня в восточной Бельгии (Эйпен и Мальмеди), в Эльзасе, в датской части Шлезвига.

Запад хотел построить мирную и процветающую Европу как залог будущей жизни без войн и в соответствии с 6 пунктом Атлантической хартии — «Свобода от нужды и страха. После окончательного уничтожения нацистской тирании мы будем стремиться к установлению мира, который даст всем странам возможность жить в безопасности на своей территории, а также обеспечить такое положение, при котором все люди во всех странах смогут жить, не зная ни страха, ни нужды». Вне Европы эти пожелания увы, не осуществились, но в некоммунистической Европе они осуществились вполне к 1990 году, а ныне утверждаются и в освобожденной от коммунизма Восточной Европе.

Автомобиль президента США Трумэна в Берлине среди разрушенных зданий

Источник: https://berlinguidesassociation.com/category/potsdam-conference

Н. Стариков:

Репарации в пользу СССР были предусмотрены всеми предшествующими переговорами. Как мы знаем, золотой запас Третьего рейха целиком попал в руки англосаксов. В Потсдаме СССР согласился с тем, что не получит из него ни грамма. После этого Трумэн и Черчилль, успокоившись, согласились передать СССР часть промышленного оборудования из западных зон оккупации. Наша доля была определена в 15 процентов, однако – внимание! — в обмен на поставки угля, топлива и продовольствия на эти территории. Так что вместо репараций мы получили товарообмен.

И это ещё не все. В ходе Потсдамской конференции Сталин сообщил об известных ему фактах вывоза оборудования с территории, которая должна была перейти под контроль СССР, но временно находилась под оккупацией союзников. Была названа и цифра – 11 000 вагонов. Он задал вопрос, будет ли компенсирована потеря, но ответа так и не получил.

Наивно полагать, что, отказавшись официально от репараций, Англия и США не получили свою долю «германского наследства». Раздел военного и экономического потенциала, оставшегося после разгрома Третьего рейха, обсуждался открыто. Притом, союзники, и прежде всего Черчилль, вели к тому, чтобы Советский Союз не получил ничего. Британский премьер выступил с инициативой затопить весь германский флот. Ясно, почему. Британское господство всегда опиралось на превосходство на море, и даже часть Кригсмарин усилила бы советский ВМФ. Сталин остроумно высмеял эту идею, предложив каждой стороне поступить как угодно со своей частью флота, хоть затопить. Как ни пытались наши партнеры уйти от дальнейшего обсуждения, советский руководитель своего добился. За одним исключением: подводные лодки были все же затоплены. Именно они представляли главную опасность для англо-саксонского морского могущества. То есть, уже тогда Британия и США рассматривали своего союзника как потенциального врага.

Поворот США от сотрудничества к конфронтации с СССР и начатая вскоре «холодная война» были вызваны неуступчивостью Сталина в Потсдаме.

Н. Нарочницкая:

Основные решения Потсдамской конференции были подготовлены ещё в Тегеране и в Ялте. Они дорабатывались, уточнялись, но кардинально измениться не могли. Даже в годы «холодной войны» никто никогда не подвергал их сомнению. Какой бранью ни поливали бы противники друг друга на страницах газет, итоги второй мировой принимались безусловно. Берлинский кризис вызвал большой шум, но в секретных переговорах лидеры Запада признали: это наша зона ответственности. Аналогично развивались чехословацкие события 1968 года. Штаб-квартиру НАТО известили о вводе советских войск в Чехословакию. Бытует исторический анекдот, будто бы Чаушеску интересовался, что сделает НАТО, если он заявит решительный протест против действий СССР и в Румынию тоже войдут танки. Ему ответили, что НАТО также заявит решительный протест…

А. Зубов:

Потсдамская конференция была борьбой двух мировых принципов. И каждый из них победил в своей части Европы. В результате победы принципов Атлантической хартии западная часть Европы стала такой, какой мы её знаем — мирной, свободной, процветающей единой, безопасной. Восточная часть Европы мыкалась в бедности, во взаимных территориальных претензиях, в политической несвободе, взрывавшейся революциями и, в результате, ушла в процветающий Запад, став частью Европейского Союза и НАТО.

Следуя тем же принципам Атлантической хартии, Запад не отверг нищие и озлобленные народы послекоммунистической Европы, принял их в свой союз, помог многомиллиардными кредитами. И готов открыть себя и тем странам, которые пока не в ЕС и НАТО, в том числе и России. Но не во всех из них — добрая воля к благу своих граждан.

Мир Потсдама Англии и США, мир Атлантической хартии весьма продвинулся на Восток, но ещё не объединил всё пространство Евразии. У него много противников и тут, в России, и у себя, на Западе. Эта вражда проявилась и в споре историков вокруг выставки к 75-летию конференции в Потсдаме.

Думаю, что задача нашего профессионального сообщества не отстаивать честь сталинского мундира, стоившего востоку Европы безмерно много слез и крови, а утверждать историческую правду, соединенную с высшими принципами морали, прекрасным образцом которой стала именно Атлантическая хартия 14 августа 1941 г., подписанная в том числе и СССР, как оказалось, увы, лицемерно.

Н. Стариков:

Факты говорят об обратном. Сталин шел на всевозможные уступки и избегал настаивать на требованиях, которые могли бы обострить ситуацию. Примеров тому приведено предостаточно.

СССР попал под огонь западной критики не за подписанные в Потсдаме соглашения, а за их нарушения.



Н. Нарочницкая:

Тоже вздор. Мелкие нарушения в зонах оккупации допускались что одной, что другой сторонами. Но они расценивались вполне адекватно – как эксцессы, не влияющие на политический климат. Функционировал контрольный механизм, Совет министров иностранных дел, созданный на Потсдамской конференции. Он принимал важнейшие решения по территориальным вопросам, например, о судьбе бывших итальянских колоний, об отношениях с бывшими сателлитами Германии.

Смена стратегического курса с сотрудничества на конфронтацию – целиком на совести наших западных «партнеров». Операцию «Немыслимое», удар по Красной Армии, Черчилль поручил разработать ещё до окончания Второй мировой войны.

«Почему нам не сотрудничать на базе взаимного доверия?» 12 пунктов Трумэна, сформулированные через 3 месяца после Потсдама

Источник: https://www.htav.asn.au/documents/item/2616

Н. Стариков:

Популярное обвинение. Однако в реальности Советский Союз не нарушил ни одного соглашения. Чего не скажешь о наших партнерах. Сталина упрекают в том, что он несвоевременно вывел войска из Ирана. Но он их вывел. Напомню, что американцы обещали разместить на территории Японии военные базы всех союзников. Выполнили? Обещали вывести оттуда свои войска. Сделали? Фактически целый остров Окинава – до сих пор под их оккупацией.

Каждая сторона действовала в соответствии со своими национальными интересами и представлениями об угрозах безопасности. Выступление Черчилля в Фултоне в марте 1946 года Сталин расценил как ультиматум. И ответил, что не для того мы воевали с Гитлером, чтобы передать суверенитет в руки Черчилля.

Наши союзники изменили самому духу ялтинско-потсдамского процесса. Если Москва стремилась к мирному сосуществованию с союзниками по антигитлеровской коалиции, то Вашингтон и Лондон, напротив, стремились подчинить Советский Союз. Это и послужило причиной начавшейся вскоре «холодной войны».

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Источник: https://nstarikov.ru/potsdamskaja-konferencija-diskussii-prodolzhajutsja-117369