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Потсдамская конференция 1945 г. имела важнейшее политическое значение для судеб послевоенной Европы и дела мира. Она была завершающей в серии конференций руководителей СССР, США и Великобритании – союзных государств-членов антигитлеровской коалиции.



Еще на начальном этапе войны союзники уделяли большое внимание вопросам послевоенного переустройства. При этом возникали острые дискуссии, часто выявлялись разногласия в подходе к тем или иным проблемам, однако союзникам удавалось выработать общий подход и достигать согласованных решений. Мирное урегулирование в Европе после Второй мировой войны — это проблема будущего Германии, заключения мирных договоров с бывшими её союзниками с решением соответствующих политических вопросов, создание Организации Объединенных Наций, призванной служить целям сохранения мира и обеспечения международной безопасности.

В своем подходе к урегулированию в Европе союзники по антигитлеровской коалиции стремились предотвратить повторение агрессии со стороны Германии, утвердить мир и безопасность на европейском континенте, добиться определения справедливых послевоенных границ, вернув порабощенным фашистской Германией странам и народам независимость и суверенитет, обеспечить народам Европы право самим определять свое будущее. Однако, как показало дальнейшее развитие событий, советское руководство и руководители западных стран вкладывали в это совершенно противоположное содержание.

В отличие от предшествующих конференций Потсдамская проходила уже после окончания войны в Европе, когда отношения между державами принимали более сложный характер. И решение ряда вопросов зашло в тупик, а ведь предстояло принять решение о судьбе не только Германии, но Европы и мира. Трем великим державам предстояло решить вопросы переустройства политической жизни немцев на демократической, миролюбивой основе, разоружить Германию и заставить её возместить материальный ущерб, нанесенный другим странам, наказать нацистских преступников, принесших неисчислимые бедствия и страдания человечеству. Не могли остаться в стороне вопросы мирного урегулирования со странами-союзниками Германии — Италией, Венгрией, Болгарией, Румынией и Финляндией, восстановления государственной самостоятельности Австрии, помощи в возрождении и развитии союзных стран — Польши и Югославии.

25 мая 1945 г. в Москву прибыл Гарри Гопкинс и от имени президента США Трумэна поставил перед советским правительством вопрос «о встрече трех». Иосиф Виссарионович Сталин писал в это же время британскому премьеру Уинстону Черчиллю: «Я думаю, что встреча необходима и что удобнее всего было бы устроить эту встречу в окрестностях Берлина. Это было бы, пожалуй, правильно и политически». Черчилль согласился и 17 июля 1945 г. во дворце Цецилиенхоф в пригороде Берлина Потсдаме начала свою работу конференция руководителей трех держав.

Делегации возглавляли Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин. С британским премьер-министром на конференцию прибыл лидер лейбористской партии Эттли, которого Черчилль пригласил в целях «преемственности» на случай поражения на выборах, что и произошло, и Эттли, ставший премьер-министром, возглавил английскую делегацию.

Ровно в 12 часов дня лимузин главы советского правительства остановился у подъезда «малого Белого дома» в Бабельсберге. Ближайшие помощники президента Воган и Вордеман вышли навстречу гостям. Сталин был в форме генералиссимуса, в белом кителе с большими золотисто-красными эполетами. Ему только что было присвоено это высшее воинское звание в знак признания успехов и исторических побед Красной Армии в Великой Отечественной войне. Вместе со Сталиным прибыл Молотов и, в качестве переводчика, советник Наркоминдела Галунский.

В ходе состоявшейся беседы Трумэн и Сталин обсудили повестку дня конференции, причем Сталин внес несколько дополнений, включая вопрос о режиме Франко в Испании. Трумэн, как бы пропустив мимо ушей замечание относительно Франко, спросил, в котором часу, по мнению Сталина, было бы удобно встретиться на первом пленарном заседании. Сталин ответил, что Молотов и Иден договорились о 17 часах сегодня, 17 июля. Бирнс в шутку напомнил о хорошо известной привычке Сталина работать по ночам и вставать поздно на следующий день. Сталин в тон ему ответил, что его привычки по окончании войны изменились.

«Что касается режима Франко, — уже серьезным тоном продолжал Сталин, — то я хотел бы разъяснить мою точку зрения. Франкистский режим не явился результатом внутреннего развития в Испании. Он был навязан Испании Германией и Италией и поэтому представляет опасность для Объединенных Наций. Режим Франко опасен и вреден, поскольку в Испании предоставляют убежище различным осколкам фашизма, поэтому мы думаем, что надо покончить с этим режимом…»

Трумэн как бы невзначай заметил, что он уже встречался с Черчиллем. Сталин реагировал на это спокойно. Он лишь упомянул, что позиция англичан недостаточно ясна относительно войны в Японии. Что касается русских и американцев, продолжал Сталин, то они выполнят свои обязательства.

Потсдамская конференция рассмотрела вопросы, связанные с мирным послевоенным устройством в Европе, в том числе вопрос о порядке подписания мирных договоров с бывшими вражескими государствами. Было принято решение об учреждении Совета министров иностранных дел «для проведения необходимой подготовительной работы по мирному урегулированию» и для обсуждения других вопросов, которые по соглашению между участвующими в Совете правительствами могли время от времени передаваться Совету.

Министры иностранных дел Англии, СССР, США, Франции и Китая вошли в состав Совета Безопасности. Основная задача Совета была — составление мирных договоров для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии. Кроме того, на Совет возлагалась задача подготовки «мирного урегулирования для Германии».

Главное место в работе конференции занял германский вопрос. Политические и экономические принципы, приемлемые при обращении с Германией, были обсуждены на конференции. Проект был представлен американской делегацией. Во время действия Потсдамской конференции было подготовлено Соглашение о дополнительных требованиях к Германии, облегчающее согласование политических и экономических принципов обращения с Германией в начальный — контрольный период.

Правительства — участники Потсдамской конференции согласились, что основные принципы в отношении Германии должны предусматривать проведение важнейших мероприятий по демилитаризации, демократизации и денацификации Германии. В решениях конференции подчеркивалось, что «в оккупации Германия должна рассматриваться как единое целое», что «во всей Германии должны разрешаться и поощряться все демократические и политические партии». Союзники провозгласили, что они «не намерены уничтожить» немецкий народ, что они «намереваются дать возможность немецкому народу подготовиться к тому, чтобы в дальнейшем осуществить реконструкцию своей жизни на демократической и мирной основе».

Было решено наказать нацистских преступников, предав их Международному трибуналу. Германия обязывалась выплачивать репарации и была разделена на четыре оккупационные зоны — советскую, американскую, английскую и французскую.

Большое значение для послевоенного развития Европы имели решения союзных держав по территориальным вопросам. Немецкая агрессия перекроила карту континента. Необходимо было восстановить попранную несправедливость. Конечно, согласование позиций трех держав по вопросам послевоенного мира не могло не столкнуться с определенными трудностями. Однако, несмотря на противоречия, разногласия, различные подходы к решаемым проблемам, союзники находили общий язык, ведя обширную переписку между собой, организуя встречи министров иностранных дел, личных представителей глав государств, через дипломатические каналы. Наиболее важное место в этом процессе занимали личные встречи руководителей трех союзных держав.

В первых числах августа 1945 г. основные соглашения, принятые в Потсдаме, были направлены Франции, с предложением присоединиться. Французское правительство дало принципиальное согласие. Потсдамские решение были одобрены и поддержаны другими государствами мира. Всеобщее признание получили выработанные в Потсдаме демократические принципы утверждения мира и безопасности в Европе и в мире, а именно:

— главное условие безопасности в Европе — недопущение возрождения германского милитаризма и нацизма;

— межгосударственные отношения должны строиться на принципах суверенитета, национальной независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела.

Потсдамские решения явились убедительным выражением сотрудничества между великими державами, которое должно стать гарантией мира, безопасности и сотрудничества народов во всем мире после того, как отгремели военные битвы.

Но уже перед началом конференции, 16 июля 1945 г., было произведено первое испытание атомной бомбы. После получения американской делегацией этого сообщения Трумэн сказал: «Теперь мы обладаем оружием, которое не только революцинизировало военное дело, но может изменить ход истории и цивилизации». Под строжайшим секретом об этом было сообщено Черчиллю, который пришел в неописуемый восторг: «Теперь у Запада есть средство, которое восстановило соотношение сил с Россией», и стал подталкивать американскую делегацию занять более жесткую позицию, используя информацию об испытаниях атомной бомбы «в качестве аргумента в свою пользу на переговорах».

Согласно американским источникам и мемуарам Черчилля, Трумэн, информируя советскую делегацию об испытании нового оружия, даже не упомянул слова «атомное» или «ядерное». Сталин спокойно выслушал сообщение, что разочаровало как Черчилля, так и Трумэна. Присутствовавший на совещании маршал Советского Союза Жуков вспоминает: «…вернувшись с заседания, Сталин в моем присутствии рассказал Молотову о состоявшемся разговоре». Молотов сказал: «Цену себе набивают». Сталин рассмеялся: «Пусть набивают». Надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы”. «Я понял, — писал Жуков, — что речь шла об атомной бомбе».

Трумэн был явно в растерянности. Его обескураживало то, что первая попытка атомного шантажа прошла мимо цели. Советская делегация держала себя так же, как и прежде: будто бы ничего не произошло. Трумэн по-прежнему хотел, не теряя времени, воспользоваться преимуществами, которые, как ему представлялось, давало Соединенным Штатам обладание атомным оружием. Вместе с тем он не решался слишком раскрывать карты: новое оружие ещё не применили на поле боя. Он дал указание представителям военного командования сбросить бомбу над Японией как можно скорее, но ни в коем случае не раньше того, как он покинет Потсдам. Трумэн хотел к тому времени «находиться подальше от русских вопросов и быть на пути домой, прежде чем упадет первая бомба».

Источник: nstarikov.ru