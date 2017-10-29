Русские герои, мы вас ждали

Как на самом деле встречали нашу армию в Европе

Леонид Масловский

Источник

Как пишет большинство исследователей, Советский Союз безвозвратно потерял около миллиона солдат и офицеров в боях на территории Европы с армиями Германии и ее союзников, освобождая города и села государств Восточной Европы. У некоторых из освобожденных стран, например у Польши, вообще отсутствовала возможность дальнейшего существования, так как гитлеровская Германия планировала включить ее земли в состав своей метрополии. И Польша не является исключением. Победа СССР в войне сохранила все до единого государства и народы Европы.Но об этом забыли и, конечно, под диктовку США начали называть наших военных оккупантами, а СССР – страной, оккупировавшей страны Восточной Европы. США же присвоили себе миссию освободителей и защитников европейских стран. В действительности решение об освобождении стран Восточной Европы СССР было принято на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях ведущими странами антигитлеровской коалиции в 1943 и 1945 годах.На Тегеранской конференции 1943 года было в целом согласовано решение о передаче Кенигсберга (ныне Калининград) СССР. В Тегеране была достигнута предварительная договоренность об установлении границ Польши по «линии Керзона» 1920 года на востоке и по реке Одер (Одра) на западе. Таким образом, территории Западной Украины и Западной Белоруссии признавались отошедшими к СССР.На Ялтинской и Потсдамской конференциях 1945 года СССР, США и Англия приняли окончательное решение по установлению границ в послевоенной Европе, и СССР строго выполнял эти решения конференций.Было принято предложение Сталина о польско-германской границе по рекам Одер и Нейса, хотя Черчилль решительно выступал против расширения Польши на запад. К Польше отходили также Данциг (Гданьск) и большая часть Восточной Пруссии.Г. К. Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» писал: «Должен сказать, что И. В. Сталин был крайне щепетилен в отношении малейших попыток делегаций США и Англии решать вопросы в ущерб Польше, Чехословакии, Венгрии и германскому народу. Особенно резкие разногласия у него были с У. Черчиллем, как в ходе заседаний, так и при взаимных посещениях. Следует подчеркнуть, что У. Черчилль с большим уважением относился к И. В. Сталину и, как мне показалось, опасался вступать с ним в острые дискуссии. И. В. Сталин в спорах с У. Черчиллем был всегда предельно конкретен и логичен».В 1945 году народы Восточной Европы знали и понимали вклад СССР в освобождение и защиту интересов народов указанных стран и цветами встречали советские войска.Наши армии штурмом брали веками укрепляемые города Восточной Европы и как победители входили в эти города. Уже в 31 августа 1944 года советские войска вступили в столицу Румынии г. Бухарест и вывели Румынию из войны на стороне Германии против СССР. Вышла из союза с Германией и Болгария. Последние объявили войну гитлеровской Германии.В сентябре-октябре 1944 года проводились Белградская и Будапештская военные операции. Достигнуть конечной цели и взять штурмом столицу Венгрии город Будапешт войска 2-го Украинского фронта при участии части сил 3-го Украинского фронта смогли лишь 13 февраля 1945 года, так как под Будапештом оказались очень мощные оборонительные укрепления и сильные группировки войск противника. Бои носили исключительно ожесточенный характер.Эти военные операции позволили нам оказать помощь Югославии, Народно-освободительная армия которой единственная из армий стран Восточной Европы не покорилась немцам и вела активные боевые действия против немецких войск всю войну. Несмотря на то что 20 октября части Советской армии вошли в Белград вместе с армией Югославии, полное изгнание врага из страны продолжалось югославской армией и завершилось только в мае 1945 года. В этих боях Красная армия помогла и боровшимся с немецкими оккупантами словакам и чехам.Финляндия вышла из войны на стороне Германии, подписав 19 сентября 1944 года перемирие с СССР. Не добрая воля, а успешное наступление советских войск на всех фронтах заставило Финляндию принять такое решение. Советский Союз мог вывести Финляндию из войны еще в 1943 году, так как к концу 1943 года авиация дальнего действия СССР (стратегическая авиация) имела около тысячи боевых самолетов и могла выполнять задачи большого стратегического значения. Она могла стереть с лица земли города Финляндии, но И. В. Сталин остался верен русским благородным традициям и не дал такого задания главному маршалу авиации А. Е. Голованову, в то время как американцы и англичане осуществляли массированные бомбардировки мирных граждан городов противника.Польша была освобождена при первом броске к Берлину советских войск при проведении войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов Висло-Одерской наступательной операции, начавшейся 12–14 января 1945 года. На пути наших войск находились сплошные мощные оборонительные немецкие укрепления.Висло-Одерская операция включала две фронтовые операции: Варшавско-Познанскую операцию войск 1-го Белорусского фронта и Сандомирско-Силезскую операцию войск 1-го Украинского фронта.Двенадцатого января 1945 года перешли в наступление с Сандомирского плацдарма войска ударной группировки 1-го Украинского фронта, а 14 января – с Мангушевского и Пулавского плацдармов войска 1-го Белорусского фронта. В 12 часов 17 января 1945 года столица польского государства была полностью освобождена.В донесении Военного совета 1-го Белорусского фронта Верховному Главнокомандованию и Государственному Комитету Обороны СССР указывалось: «Фашистские варвары уничтожили столицу Польши Варшаву. С жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушали квартал за кварталом. Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли, жилые дома взорваны или сожжены, городское хозяйство разрушено, десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв».Восемнадцатого января в здании городской Рады состоялся митинг, на котором присутствовали делегации всех районов освобожденной Варшавы. Выступая на этом митинге, Б. Берут сказал: «Благодарный польский народ никогда не забудет о том, кому он обязан своим освобождением. Сердечной братской дружбой, которая скреплена совместно пролитой кровью, отблагодарят поляки свободолюбивый советский народ за освобождение Польши от страшного ига, равного которому не знает история человечества».В послании Крайовой рады народовой советскому правительству 20 января 1945 года выражалась самая глубокая и искренняя благодарность всему советскому народу и его доблестной Красной армии. «Польский народ, – говорилось в послании, – никогда не забудет, что он получил свободу и возможность восстановления своей независимой государственной жизни благодаря блестящим победам советского оружия и благодаря обильно пролитой крови героических советских бойцов. Переживаемые сейчас нашим народом радостные дни освобождения от германского ига еще сильнее укрепят нерушимую дружбу между нашими народами». Сегодня одурманенные США поляки такого не скажут, а будут называть войска Красной армии не освободителями, а оккупантами.В своем ответе на эту телеграмму советское правительство выразило уверенность, что совместные действия Красной армии и Войска Польского приведут к скорому и полному освобождению братского польского народа от ига немецко-фашистских захватчиков.Первого мая 1945 года в ряде городов Чехословакии, в том числе в столице государства городе Праге, началось восстание чешского народа против немецких оккупантов. Восстание охватило всю территорию Чехии и Моравии. Шестого мая восставшие обратились за помощью к советским и союзническим войскам. В этот же день, 6 мая, наши войска 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов перешли в наступление с целью завершения освобождения Чехословакии и ее столицы Праги. Главную роль в Пражской операции Ставка отводила 1-му Украинскому фронту.Шестого мая на Прагу помчались десять танковых корпусов – 1 600 танков И. С. Конева, выступившие вместе с другими родами войск. Перед частью наступающих на Прагу войск была поставлена задача по пути овладеть немецким городом Дрезден.Надо отметить, что США без всякой военной необходимости, не считаясь с наличием в городе всемирно известных культурных ценностей, полностью разбомбили Дрезден. Советские войска под командованием И. С. Конева, напротив, отыскали, а советское правительство восстановило и сохранило сокровища Дрезденской галереи.Танкисты 1-го Украинского фронта 9 мая 1945 года в три часа утра ворвались на улицы Праги. К этому моменту в различных районах Праги еще продолжались кровавые столкновения между участниками восстания и эсэсовцами. И в то время, как на одних улицах наших танкистов встречало торжествующее пражское население, на других, особенно окраинных, танковые экипажи вынуждены были с ходу вступать в бой и выбивать из Праги сопротивлявшихся фашистов. На могилах наших солдат, погибших в Праге и похороненных на Ольшанском кладбище, на надгробьях указана дата смерти – 9 мая.«В сущности война уже кончилась, а эти люди погибли здесь, на пражских окраинах, когда вся наша страна уже праздновала Победу, погибли в последних схватках с врагами, бесстрашно доводя до конца начатое дело», – пишет прославленный маршал командующий 1-м Украинским фронтом И. С. Конев.Подвижная группа 4-го Украинского фронта своими основными силами к 18 часам 9 мая также достигла Праги. Чехословацкая группировка гитлеровцев была окружена войсками 1-го и 4-го Украинских фронтов. В этом кольце оказалось более полумиллиона солдат и офицеров войск группы армий Шернера. Основное количество окруженных немцев сдалось в плен. Но отдельные бои с гитлеровцами, не пожелавшими сложить оружие, продолжались в разных местах еще почти неделю.Молниеносный бросок советских войск на помощь восставшим спас тысячи жизней жителей Чехословакии. Население Чехословакии встречало советские войска цветами, улыбками, благодарными словами. Всенародное ликование проходило на улицах городов и сел Чехословакии. На домах городов и сел вывешивались государственные флаги СССР и Чехословакии и лозунги на русском языке следующего содержания: «Слава Красной армии!», «Слава Советской России!», «Да здравствует дружба советского и чехословацкого народов!».Солдат и офицеров Красной армии чехи забрасывали цветами, угощали вином и пивом, приглашали в гости. И ночью многие населенные пункты Чехословакии были заполнены жителями. Советских воинов встречали с факелами. А днем проходившие советские войска жители городов и сел Чехословакии приветствовали красными флагами. На улицах было столько народа, что, казалось, все жители вышли на встречу с входившими в населенные пункты частями Красной армии.В Угерски-Брод врач Елинек в своей речи сказал: «Мы ждали вас, наших дорогих освободителей, в течение шести лет и, наконец, дождались к нашей великой радости. Сейчас мы будем жить счастливой, свободной жизнью».В городах и сельской местности проявляли заботу о раненых советских бойцах. Крестьяне многих сел подготавливали и убирали помещения для госпиталей. Они приносили раненым яйца и молоко, заявляя при этом: «Мы русских любим и для них достанем все».Свидетели пишут, что в городе Либерец жители вышли на улицы. Каждый хотел поближе подойти к советским танкистам, пожать им руку и лично поблагодарить за освобождение города от гитлеровского ига. Многие дарили своим освободителям букеты цветов. Возникали митинги. В качестве трибун использовались танки и самоходно-артиллерийские установки. Выступавшие с ненавистью говорили о немецко-фашистских оккупантах, принесших народу неисчислимые страдания. На улицах расставлялись и накрывались столы для советских воинов. В селе Слободка одна пожилая женщина от имени односельчан, преподнеся командиру части хлеб-соль, сказала: «Шесть лет угнетали нас немцы, угоняли наших родных и близких в Германию на каторжные работы, закрывали наши школы. Немцы убили моего единственного сына. Только вы, наши кровные братья, спасли нас от беды. Мы никогда этого не забудем».В некоторых деревнях жители устанавливали дежурства, чтобы своевременно встретить воинов Красной армии. Нередко устраивались вечера в честь прихода Красной армии, на которые приглашались советские воины. После вступления советских войск в населенные пункты жители быстро создавали местные органы власти, организовывали охрану и несение патрульной службы, восстанавливали порядок, вылавливали немецко-фашистских солдат и офицеров и их пособников. Один из участников боев за Прагу, старший сержант М. С. Александров, в своих воспоминаниях пишет: «Не хватает слов, которыми можно было бы описать встречу. Шоссе окружено восторженными толпами людей, которые пришли из соседних сел посмотреть на своих освободителей. Девушки в национальных костюмах, старики, масса детей… Из группы крестьян неожиданно выбегает молодая девушка, обнимает меня за шею и взволнованным голосом объясняет что-то на своем языке.Я не понял ее, но стоящий рядом партизан перевел мне ее слова: "Русские — герои. Мы давно вас ждали. Мы верили, что вы придете и освободите нас!". Рядом со мной стоял пожилой гвардеец с двумя ленточками ранений на груди. Я хорошо его знал. Мы вместе прошли через долгие годы войны. В самые тяжелые моменты он оставался спокойным. А здесь, в Чехословакии, он плакал». Так встречали Красную армию простые люди Чехословакии.Салют в честь освобождения Праги был предпоследним салютом войны. Последний салют – салют Победы, данный из тысячи орудий, прозвучал в Москве через несколько часов 9 мая 1945 года, когда Германия после овладения Берлином советскими войсками подписала акт безоговорочной капитуляции.Вот так войска Советского Союза оказались на территории Германии, Венгрии, Румынии, Польши и Чехословакии. Очевидно, что советские войска вошли в эти страны не как захватчики, а как освободители народов указанных стран.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com