Антарктида без льда? Тайна карты Пири-Рейса/Ксения Чепикова и Егор Яковлев
Егор Яковлев и Ксения Чепикова беседуют о загадочном артефакте Нового времени, до сих пор окружённом мифами, спорами и дискуссиями – карте Пири-Рейса.
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Расписание экскурсий Егора Яковлева: https://vk.com/egortrip
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Новая книга Ксении Чепиковой «Наука ненависти. История смертельной вражды двух астрономов»: https://digital-history.ru/seriya_cifrovaya_istoriya/34031-voyna-mirov-ii-chepikova-k
Если понапокупать и начитаться книг, то в старости их можно будет продать на рынке, чтобы купить что нибудь поесть или сделать лазерную коррекцию зрения.