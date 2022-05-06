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Антарктида без льда? Тайна карты Пири-Рейса/Ксения Чепикова и Егор Яковлев

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Егор Яковлев и Ксения Чепикова беседуют о загадочном артефакте Нового времени, до сих пор окружённом мифами, спорами и дискуссиями – карте Пири-Рейса.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #КсенияЧепиковаЦИ #средневековье

Расписание экскурсий Егора Яковлева: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Новая книга Ксении Чепиковой «Наука ненависти. История смертельной вражды двух астрономов»: https://digital-history.ru/seriya_cifrovaya_istoriya/34031-voyna-mirov-ii-chepikova-k

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m-H4fOb1o2Q
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9171 6847
    чужой только что

      Если понапокупать и начитаться книг, то в старости их можно будет продать на рынке, чтобы купить что нибудь поесть или сделать лазерную коррекцию зрения.

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