Загадки карты Пири Рейса

1929 год. В стамбульском дворце Топкапы («Topkapi Sarayi») обнаружен фрагмент некой морской карты, исполненной на пергаменте из шкуры газели. Ее тщательно изучают и приписывают выдающемуся турецкому адмиралу Хаджи Мухиддин Пири ибн Хаджи Мехмеду (Пири Рейсу), датируя 1513 годом.

Туристы, переправляющиеся в районе Чанаккале через пролив Дарданеллы, обычно так увлечены рассказами об армиях Ксеркса и Александра Македонского, форсировавших Дарданеллы много веков назад, что совершенно не обращают внимания на скромный бюст, установленный на европейской стороне пролива рядом с переправой. Мало кто знает, что скромная подпись «Пири Рейс» под бюстом связывает это место с одной из самых интригующих загадок истории.

Сохранившийся фрагмент карты Пири Рейса. 1513

Карта, возможно, не вызвала бы большого интереса, если бы не изображение на ней обеих Америк (одно из самых ранних в истории) и подпись турецкого адмирала Пири Рейса. Тогда, в 20-х годах, на волне национального подъема, туркам было особенно важно подчеркнуть роль турецкого картографа в создании одной из самых ранних карт Америки. Карту стали пристально изучать, равно как и историю ее создания. И вот что стало известно.

В 1513 году адмирал турецкого флота Пири Рейс закончил работу над большой картой мира для своего географического атласа «Бахрийе». Сам он не так много путешествовал, но, составляя карту, использовал около 20 картографических источников. Из них восемь карт относились ко временам Птолемея, некоторые принадлежали Александру Македонскому, а одну, как пишет Пири Рейс своей книге «Семь морей», «составил недавно неверный по имени Коломбо». И далее адмирал рассказывает: «Неверный по имени Коломбо, генуэзец, открыл эти земли. В руки названного Коломбо попала одна книга, в которой он прочитал, что на краю Западного моря, далеко на Западе, есть берега и острова. Там находили всевозможные металлы и драгоценные камни. Вышеназванный Коломбо долго изучал эту книгу… О страсти туземцев к стеклянным украшениям Коломбо тоже узнал из этой книги и взял их с собой, чтобы обменять на золото».

Оставим пока в стороне Колумба и его загадочную книгу, хотя прямое указание на то, что он знал, куда плыл, уже поражает воображение. До нас, к сожалению, не дошла ни эта книга, ни карта Колумба. А вот несколько листов карты из атласа «Бахрийе» чудом сохранились и в 1811 году были опубликованы в Европе. Но тогда им не придали особого значения. Только в 1956 году, когда турецкий морской офицер преподнес карты в дар американскому морскому гидрографическому управлению, американские военные картографы провели исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть, казалось бы, невозможное: на карте была изображена береговая линия Антарктиды — за 300 лет до ее открытия!

Так карта Пири Рейса начала открывать свои тайны. Вот лишь некоторые из них.

Военно-морской музей Турции. В Мемориальном зале — таблички с именами погибших в море (самая древняя дата — 1319 год). Также здесь можно посмотреть редкое собрание старинных навигационных карт, а их копии можно купить в магазинчике сувениров. Самая знаменитая из них – это план адмирала Пири Рейса (1517)

На карте точно указана береговая линия Антарктиды

Антарктида как континент была открыта в 1818 году, но многие картографы, в том числе Герард Меркатор, и до этого времени верили в существование материка на крайнем юге и наносили на свои карты его предполагаемые очертания. Карта же Пири Рейса, как уже было сказано, с высокой точностью отображает береговую линию Антарктиды — за 300 лет до ее открытия!

Но это не самая большая загадка, тем более что известно несколько древних карт, в том числе и карта Меркатора, на которых, как оказалось, изображена, и очень точно, Антарктида. Раньше на это просто не обращали внимания, потому что «внешний вид» континента на карте может сильно искажаться в зависимости от используемых картографических проекций: не так легко на плоскость спроецировать поверхность земного шара. О том, что многие древние карты с высокой точностью воспроизводят не только Антарктиду, но и другие материки, стало известно после проделанных в середине прошлого века расчетов с учетом различных проекций, которые использовали старые картографы.

А вот то, что на карте Пири Рейса изображен берег Антарктиды, еще не покрытой льдом, — с трудом поддается осмыслению! Ведь современный облик береговой линии южного континента задается мощным ледяным покровом, выходящим далеко за пределы реальной суши. Получается, что Пири Рейс пользовался источниками, которые составили люди, видевшие Антарктиду до оледенения? Но этого не может быть, так как эти люди должны были бы жить миллионы лет назад!

Единственное принимаемое современными учеными объяснение подобного факта — теория о периодической смене полюсов Земли, согласно которой последняя такая смена могла произойти примерно 6000 лет назад, и именно тогда Антарктида начала вновь покрываться льдом. То есть речь идет о мореплавателях, живших 6000 лет назад и составлявших карты, по которым (как по карте Пири Рейса) были уточнены современные? Невероятно…

6 июля 1960 года ВВС США ответили профессору Чарльзу Хэпгуду из колледжа Киин на его запрос об оценке древней карты Пири Рейса:

6 июля 1960 года

Тема: Карта адмирала Пири Рейса

Кому: профессору Чарльзу Хэпгуду

колледж Киин

Киин, графство Нью Гэмпшир

Уважаемый Профессор Хэпгуд,

Ваш запрос об оценке необычных особенностей карты Пири Рейса от 1513 года был рассмотрен этой организацией. Утверждение, что нижняя часть карты показывает Берег Принцессы Марты [части] Земли Королевы Мод в Антарктике, а так же полуостров Палмер имеет под собой основания. Мы нашли это объяснение наиболее логичным и, возможно, корректным. Географические детали в нижней части карты хорошо согласуются с результатами сейсмологическим профилем верхней части ледяной шапки, сделанным шведско-британской экспедицией 1949 года. Это означает, что береговая линия была нанесена на карту до того, как была покрыта льдом. Лёд на этой территории имеет толщину приблизительно 1,5 километра. У нас нет догадок, каким образом эти данные могли быть получены при предполагаемом уровне географических знаний 1513 года.

Хэрольд Олмейер, подполковник, капитан ВВС США.

Официальная наука всё это время говорила, что ледяная шапка Антарктиды имеет возраст в миллион лет. Карта показывает северную часть этого континента без ледяного покрова. Тогда карте должно быть не меньше миллиона лет, что невозможно, т.к. человечества тогда ещё не существовало.

Дальнейшие, более аккуратные исследования выявили дату конца последнего безлёдного периода: 6000 лет назад. Есть разногласия по дате начала этого периода: от 13000 до 9000 лет назад. Главный вопрос: кто 6000 лет назад нанёс на карту Землю Королевы Мод? Что за неизвестная цивилизация имела подобную технологию?

Согласно традиционным представлениям, первая цивилизация образовалась 5000 назад в Междуречье, а вскоре за ней последовали индийская и китайская. Соответственно, ни одна из этих цивилизаций не могла этого сделать. Но кто жил 6000 лет назад и обладал технологиями, доступными только сегодня?

В средние века появлялись особые морские карты («portolani»), на которых были аккуратно нанесены все морские пути, берега, бухты, проливы, и т.п.. Большинство из них описывало Средиземное и Эгейкое моря, а так же некоторые другие. Одну из таких карт и нарисовал Пири Рейс. Но на некоторых из них были видны неизвестные земли, что моряки держали в строжайшем секрете. Предполагают, что среди этих избранных моряков был и Колумб.

Чтобы нарисовать карту, Рейс использовал несколько источников, собранных за время путешествий. На карту он нанёс заметки, по которым мы можем понять, что за работу он проделал. Он пишет, что не отвечает за данные разведки и картографии, а только за объединение всех источников. Он утверждает, что одна из карт-источников была начерчена современными Рейсу моряками, а другие – в 4-ом веке до н.э. или ещё раньше.

Доктор Чарльз Хэпгуд в предисловии своей книги Карты древних морских королей (издательство Turnstone books, Лондон, 1979 год) пишет:

Похоже, что между людьми информация передавалась весьма аккуратно. Происхождение карт неизвестно; возможно, их сделали Минойцы или Финикийцы, которые тысячелетиями были лучшими моряками античности. У нас есть доказательства, что они собрали и изучали великую Александрийскую Библиотеку в Египте, а их знания пригодились географам того времени.

Возможно, Пири Рейс получил некоторые карты из Александрийской Библиотеки – известного и важного источника знаний древнего времени. В соответствии с реконструкцией Хэпгуда, копии этих документов и некоторых других источников были перемещены в другие культурные центры, в т.ч. и в Константинополь. Потом, в 1204 году (год 4-го крестового похода), когда венецианцы вошли в город, эти карты стали ходить среди европейских моряков.

Хэпгуд продолжает:

Большинство этих карт были для Средиземного и Чёрного морей. Но так же сохранились и карты других регионов: обе Америки, Арктика и Антарктика. Стало ясно, что древние могли плавать от полюса до полюса. Это может показаться невероятным, но доказательства подтверждают, что некоторые древние исследователи изучали Антарктиду, когда её ещё не покрывал лёд, и что у них был точный навигационный инструмент для определения долготы, более совершенный, чем то, что имелось у древних, средневековых и современных исследователей вплоть до второй половины 18-го века. […]

Это свидетельство древних технологий поддержит и дополнит множество других гипотез о пропавших цивилизациях. Учёным пока что удавалось опровергать большинство этих гипотез, называя их мифами, но это доказательство не может быть опровергнуто. Оно так же требует пересмотрения всех предыдущих утверждений более широким взором.»

Карта привязана к Каиру

Интересно, что карта Пири Рейса дает и ответ на вопрос, где жили эти древние мореплаватели. (Или не мореплаватели, если они использовали иные средства передвижения?) Дело в том, что профессиональный картограф, изучая древнюю карту и сверяя ее с современными, может определить, какой вид проекции использовал создатель карты. И когда карту Пири Рейса сравнили с современной, составленной в полярной равновеликой проекции, обнаружили их практически полное сходство. В частности, карта турецкого адмирала XVI века буквально повторяет карту, составленную ВВС США в годы Великой Отечественной войны.

Но карта, составленная в полярной равновеликой проекции, должна иметь центр. В случае с американской картой это был Каир, где в годы войны находилась американская военная база. А из этого, как показал чикагский ученый Чарльз Хэпгуд, досконально изучивший карту Пири Рейса, напрямую следует, что центр древней карты, ставшей прообразом карты адмирала, находился именно там, в Каире, или его окрестностях. То есть древние картографы были египтянами, жившими в Мемфисе, или их более древними предками, сделавшими это место точкой отсчета.

Математический аппарат картографов

Но кто бы они ни были, они искусно владели своим ремеслом. Как только исследователи начали изучать дошедшие до нас фрагменты карты турецкого адмирала, перед ними встал вопрос об авторстве ее первоисточника. Карта Пири Рейса является так называемым портуланом, морской картой, позволяющей выстраивать «линии между портами», то есть осуществлять плавания между портовыми городами.

В XV–XVI веках такие карты были значительно совершеннее карт суши, но, как отметил один из ведущих ученых в этой области А. Е. Норденшельд, они не развивались. То есть карты XV века были такого же качества, как и карты века XIV. Это, с его точки зрения, свидетельствует о том, что мастерство картографов было не приобретенным, а позаимствованным, то есть, проще говоря, они просто перерисовывали более древние карты, что само по себе естественно.

А вот что никак не укладывается в голове — это точность построений и математический аппарат, без которого эти построения просто невозможно выполнить. Приведу лишь несколько фактов.

Известно, что для построения географической карты, то есть отображения сферы на плоскости, необходимо знать размеры этой сферы, то есть Земли. Окружность земного шара еще в античное время сумел измерить Эратосфен, но сделал это с большой погрешностью. До XV века данные эти никто не уточнил. Однако доскональное исследование координат объектов на карте Пири указывает на то, что размеры Земли учтены без погрешности, то есть в распоряжении составителей карты была более точная информация о нашей планете (не говоря уж о том, что они представляли ее шаром).

Исследователи турецкой карты также убедительно показали, что составители загадочного древнего первоисточника владели тригонометрией (карта Рейса нарисована с использованием плоскостной геометрии, где широты и долготы находятся под прямыми углами. Но скопирована она была с карты со сферической тригонометрией! Древние картографы не только знали, что Земля есть шар, но и вычислили длину экватора с точностью около 100 км!) и картографическими проекциями, которые не были известны ни Эратосфену, ни даже Птолемею, а они теоретически могли пользоваться древними картами, хранившимися в Александрийской библиотеке. То есть первоисточник карты однозначно более древний.

В 1953 году турецкий морской офицер послал карту Пири Рейса в гидрографическое бюро ВМС США для проверки главным инженером M. Уолтерсом, который позвал Арлингтона Мэллэри, авторитетного исследователя древних карт, с которым он раньше работал. После долгого изучения Мэллэри нашёл вид картографической проекции. Для проверки точности карты он нанёс сетку на карту, а затем перенёс её на глобус: карта была абсолютно точна. Мэллэри утверждает, что для подобной точности необходима аэрофотосъёмка. Но у кого 6000 лет назад были самолёты?

В гидрографическом бюро не поверили глазам: карта оказалась точнее современных данных, так что их даже пришлось скорректировать! Точность определения продольных координат говорила о том, что тут использовалась сфероидная тригонометрия, официально неизвестная до середины 18-го века.

Хэпгуд доказал, что карта Рейса нарисована с использованием плоскостной геометрии, где широты и долготы находятся под прямыми углами. Но скопирована она была с карты со сферической тригонометрией! Древние картографы не только знали о том, что Земля есть шар, но и вычислили длину экватора с точностью около 100 км!

Хэпгуд послал свою коллекцию древних карт (а карта Рейса была не единственная) Ричарду Стрэчену из Масачусетсского Технологического Института. Хэпгуд хотел точно знать уровень математических знаний, нужных для построения подобных карт. В 1965 году Стрэчен ответил, что уровень должен быть очень высоким: используется сфероидная геометрия, данные о кривизне Земли и методах проекций.

Посмотрите на карту Пири Рейса со спроектированными параллелями и меридианами:

Точность картирования Земли Королевы Мод, береговой линии, плато, пустынь, заливов была подтверждена шведско-британской антарктической экспедицией 1949 года (как и сказал Олмейер в письме Хэпгуду). Исследователи использовали сонары и сейсмическое зондирование для определения рельефа подо льдом толщиной около 1,5 км.

В 1953 году Хэпгуд написал книгу «Смещающаяся кора Земли: ключ к некоторым основным проблемам земных наук», где он предложил теорию для объяснения того, как Антарктида могла быть свободна ото льда до 4000 года до н.э. (смотрите Библиографию). Сущность теории в следующем:

Антарктика была безо льда (и, поэтому, значительно теплее) из-за того, что когда-то она не находилась в районе южного полюса, а примерно на 3000 км северней, что, по утверждению Хэпгуда, «определяло бы её за пределами полярного круга, и в более тёплом климате».

Смещение континента южнее до текущего положения могло быть вызвано так называемым смещением земной коры (не путать с дрейфом континентов и тектоникой плит). Этот механизм объясняет, как «вся литосфера планеты может иногда смещаться по поверхности более мягких внутренних слоёв, точно как кожура апельсина целиком смещается по поверхности мякоти, когда теряет с ней прочный контакт». (Цитата из «Карт древних морских королей» Хэпгуда, подробней вБиблиографии).

Эта теория была послана Альберту Эйнштейну, который отозвался о ней очень положительно. И хотя геологи не приняли идею, Эйнштейн был значительно более открыт к высказываниям Хэпгуда, подобных этому: «В полярных регионах есть монолитное отложение льда, несимметрично расположенного относительно полюса. Вращение Земли влияет на эти массы, образуя центробежный момент, передающийся жёсткой земной коре. Постоянно увеличивающийся таким образом момент сдвинет кору по всей поверхности Земли, когда достигнет определённой силы.» (Предисловие Эйнштейна к книге «Смещающаяся кора Земли…», часть первая.)

В любом случае, даже если теория Хэпгуда верна, загадка всё ещё остаётся. Карта Пири Рейса не должна существовать. Не может быть, чтобы так давно кто-то смог нарисовать настолько точную карту. Первый инструмент для вычисления долготы с необходимой для этого точностью был изобретён в 1761 году Джоном Хэррисоном. До этого не существовало способа так точно вычислить долготу: ошибки составляли сотни километров. А карта Рейса – одна из нескольких, демонстрирующих предположительно неизвестные земли, невозможные знания и великолепную точность, удивляющую даже сегодня.

Рейс указал, что основывался на древних картах, которые, в свою очередь, тоже были скопированы с ещё более древних и ещё более точных записей. Например, карта «Портолано» Дульсерта, начерченная им в 1339 году, показывает точные долготы Европы и Сев. Африки, а координаты Средиземного и Чёрного морей нанесены с точностью полградуса. Ещё более удивительный чертёж – карта Зенона от 1380 года. Она покрывает площадь до Гренландии, а её точность изумляет. Хэпгуд пишет: «Это невозможно, чтобы кто-то в 14-м веке знал точные координаты этих мест.» Ещё одна поразительная карта принадлежит турку Хаджи Ахмеду (1559 год), где показана полоса ок. 1600 км длиной, связывающая Аляску и Сибирь. Этот перешеек теперь покрыт водой из-за ледникового периода, поднявшего уровень вода в океане.

Оронтей Финей (Oronteus Fineus) – ещё один человек, начертивший в 1532 году карту с невероятной точностью. Его Антарктида так же была лишена льда. Есть карты Гренландии в виде двух отдельных островов, что было подтверждено французской экспедицией, обнаружившей, что ледяная шапка покрывает два отдельных острова.

Как мы видим, множество карт древности покрыли почти всю поверхность Земли. Они как будто являются частями более древней карты мира, сделанной неизвестными с помощью технологий, вновь открытых только сегодня. Пока пра-люди предположительно жили примитивным образом, кто-то «переложил на бумагу» всю географию Земли. И это общее знание каким-то образом распалось на части, собранные теперь несколькими людьми, которые потеряли это знание и просто скопировали то, что обнаружили в библиотеках, базарах и прочих всевозможных местах.

Хэпгуд сделал ещё один шаг вперёд, открыв картографический документ, копировавший более древнюю китайскую карту, датированную 1137 годом, и выгравированную на каменной колонне. Она демонстрировала тот же высокий уровень технологии, тот же метод нанесения сетки и те же приёмы сфероидной геометрии. У неё так много совпадений с западными картами, что можно предположить, что у них был общий источник. Может быть, это потерянная цивилизация, существовавшая за тысячи лет до этого?

На карте указаны обе Америки

Карта Пири Рейса — одна из первых, на которой указаны обе Америки. Она составлена через 21 год после плавания Колумба и «официального» открытия Америки. И на ней обозначена не только точная береговая линия, но и реки, и даже Анды. И это при том, что сам Колумб Америку не картографировал, доплыв только до Карибских островов!

Устья некоторых рек, в частности Ориноко, на карте Пири Рейса показаны с «ошибкой»: не указаны дельты рек. Однако это говорит скорее не об ошибке, а о произошедшем с течением времени расширении дельт, как это было с Тигром и Евфратом в Месопотамии в последние 3500 лет.

Колумб знал, куда плывет

Пири Рейс утверждал, что Колумб хорошо знал, куда он плывет, благодаря книге, попавшей в его руки. То, что жена Колумба была дочерью Великого магистра сменившего уже к тому времени свое название Ордена тамплиеров, располагавшего значительными архивами древних книг и карт, указывает на возможный путь приобретения загадочной книги (на сегодняшний день уже много написано о флоте тамплиеров и большой вероятности их регулярных плаваний в Америку).

Есть множество фактов, косвенно подтверждающих, что Колумб владел одной из карт, послуживших источником для карты Пири Рейса. Например, Колумб не останавливал корабли ночью, как это было принято из-за опасения налететь на рифы в неизвестных водах, а шел под всеми парусами, словно точно зная, что преград не будет. Когда на кораблях начался бунт из-за того, что обещанная земля все не показывалась, он сумел убедить моряков потерпеть еще 1000 миль и не ошибся — ровно через 1000 миль показался долгожданный берег. Колумб вез с собой запас стеклянных украшений, рассчитывая обменять их на золото у индейцев, как рекомендовалось в его книге. Наконец, на каждом корабле имелся запечатанный пакет с инструкциями, что делать в том случае, если во время шторма корабли потеряют друг друга из виду. Одним словом, первооткрыватель Америки хорошо знал, что он не первый.

Карта Пири Рейса — не единственная

А карта турецкого адмирала, источником для которой послужили в том числе и карты Колумба, не единственная в своем роде. Если задаться целью, как это сделал Чарльз Хэпгуд, сравнить изображения Антарктиды на нескольких картах, составленных до ее «официального» открытия, то не останется сомнений в существовании их общего источника. Хэпгуд скрупулезно сравнил карты Пири, Арантеуса Финауса, Хаджи Ахмеда и Меркатора, созданные в разное время и независимо друг от друга, и определил, что все они использовали один и тот же неизвестный источник, позволивший с величайшей достоверностью изобразить полярный континент задолго до его открытия.

Скорее всего, мы уже не узнаем наверняка, кто и когда создал этот первоисточник. Но его существование, убедительно доказанное исследователями карты турецкого адмирала, свидетельствует о существовании некой древней цивилизации с уровнем научных знаний, сравнимым с современным, как минимум, в области географии (карта Пири, как уже говорилось, позволила уточнить некоторые современные карты). А это ставит под сомнение гипотезу о постепенном линейном прогрессе человечества вообще и науки в частности. Создается ощущение, что величайшие знания о природе, словно повинуясь неведомому закону, на определенном этапе становятся доступными человечеству, чтобы потом быть утраченными и… снова возродиться, когда придет срок. И кто знает, сколько открытий будет таить в себе следующая находка?

Карта Пири Рейса часто выступает в качестве доказательства того, что когда-то существовала развитая цивилизация, о которой мы теперь только начинаем узнавать. Самая ранняя из известных цивилизаций, шумерская из Месопотамии, появилась будто ниоткуда 6000 лет назад и не имела никакого опыта морского плавания и навигации. Однако, они почтительно говорили о своих предках «нефилимах», которых считали богами.

Вот главные загадки карты:

Экватор Земли измерен с точностью около 100 км, без чего построение карты было бы невозможно. Береговая линия Антарктики соответствует той, что была по крайней мере 6000 лет назад, когда её ещё не покрывал лёд последнего ледникового периода. Карта является одной из первых, показывающих обе Америки. Ранние исследования подтверждают, что на карте уже были точные координаты Америк всего через 21 год после путешествий Колумба, который доплыл не до самих континентов, а только до Каррибских островов. Надписи на карте Рейса говорят о том, что он использовал более древние карты, в т.ч. и те, которые рисовал сам Колумб. Рейс полагает, что древние карты были доступны Колумбу и стали побуждением к его экспедициям. Центр проекции карты-источника был расположен в месте, которое сейчас занимает египетский город Александрия – древний культурный центр, где находилась величайшая библиотека древности (до того, как её разрушили христианские завоеватели). Рейс в комментариях пишет, что некоторые из его источников датированы временем Александра Македонского (332 г. до н.э.).