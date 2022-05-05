Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Приднестровский узел, расширение НАТО и возвращение Медведева. Игорь Нагаев

46 0

- 0:35 Что сейчас делать с валютой, и как хранить сбережения;
- 7:50 Как в России идёт импортозамещение;
- 12:25 вступление Украины в ЕС, а Финляндии и Швеции в НАТО: последствия для России;
- 20:30 Создаёт ли Евросоюз собственную армию;
- 23:50 Федеральные каналы готовят нас к ядерной войне?
- 27:30 Крейсер “Москва”, пожары в НИИ в Твери, на нефтебазах и в ТЦ по России – случайность или диверсии?
- 34:00 Чем грозит загоревшееся Приднестровье?
- 39:30 Курдистан: битва за углеводороды началась. Ожидать ли там русского оружия?
- 47:40 Новый срок Макрона: кто за ним стоит, и чего ждать России?
- 55:00 Возвращение Медведева и предсказания Жириновского.

Аналитика с Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.

Канал ДЕНЬ на других платформах:

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297

#ДеньТВ #курсдоллара #Жириновский #предсказания #сбережения #Медведев #Приднестровье #пожар #Москва #санкции #нефть #Курдистан #Макрон #НАТО #ЕС
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rBwIg6m9k84
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
На войне как на войне…
Россия: Эпоха Путина
Наш враг Америка, а никакой не Путин.
Россия: Эпоха Путина
ТАТЬЯНА МИРОНОВА. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗНАЧИТ ВЫМИРАТЬ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru