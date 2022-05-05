Приднестровский узел, расширение НАТО и возвращение Медведева. Игорь Нагаев
- 0:35 Что сейчас делать с валютой, и как хранить сбережения;
- 7:50 Как в России идёт импортозамещение;
- 12:25 вступление Украины в ЕС, а Финляндии и Швеции в НАТО: последствия для России;
- 20:30 Создаёт ли Евросоюз собственную армию;
- 23:50 Федеральные каналы готовят нас к ядерной войне?
- 27:30 Крейсер “Москва”, пожары в НИИ в Твери, на нефтебазах и в ТЦ по России – случайность или диверсии?
- 34:00 Чем грозит загоревшееся Приднестровье?
- 39:30 Курдистан: битва за углеводороды началась. Ожидать ли там русского оружия?
- 47:40 Новый срок Макрона: кто за ним стоит, и чего ждать России?
- 55:00 Возвращение Медведева и предсказания Жириновского.
Аналитика с Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.
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