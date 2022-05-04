Александр Поволоцкий. “Неизвестная война”. Доигрывание
Александр Поволоцкий. “Неизвестная война”. Доигрывание.
Судьба Юга после Геттисберга была решена, но это решение предстояло реализовать. Доигрывание было долгим и непростым. Тем временем, в Европе всходило солнце новой науки. Бактериология должна была вот-вот перевернуться с головы на ноги.
Предыдущие ролики Александра Поволоцкого:
“Неизвестная война”. Большая кровь:
https://youtu.be/ktvEtj78tbs
“Неизвестная война”. Время дилетантов:
https://youtu.be/fi7tth1ShU4
“Неизвестная война”. Предистория:
https://youtu.be/YHWIxBFX-SI
Военно-полевая хирургия. Часть 2
https://youtu.be/fi7tth1ShU4
Военно-полевая хирургия. Часть 1:
https://youtu.be/C5_zijwIBlg
О состоянии советской медицины накануне войны:
https://youtu.be/Iur3nRbUY_g
Телеграмм Александра Поволоцкого:
https://t.me/tarkhils_channel
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