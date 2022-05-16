Александр Поволоцкий. Военно-полевая хирургия. “По новым правилам”
Александр Поволоцкий. Военно-полевая хирургия. “По новым правилам”.
Во время Франко-Прусской войны впервые активно действовали международные организации помощи раненым, в хирургию пришла антисептика, а в организацию медицины – гигантский американский опыт. Как же европейцы выучили эти новые уроки?
Предыдущие ролики Александра Поволоцкого:
“Неизвестная война”. Доигрывание:
https://youtu.be/gDXv6QiJYV4
“Неизвестная война”. Большая кровь:
https://youtu.be/ktvEtj78tbs
“Неизвестная война”. Время дилетантов:
https://youtu.be/fi7tth1ShU4
“Неизвестная война”. Предистория:
https://youtu.be/YHWIxBFX-SI
Военно-полевая хирургия. Часть 2
https://youtu.be/fi7tth1ShU4
Военно-полевая хирургия. Часть 1:
https://youtu.be/C5_zijwIBlg
О состоянии советской медицины накануне войны:
https://youtu.be/Iur3nRbUY_g
Телеграмм Александра Поволоцкого:
https://t.me/tarkhils_channel
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