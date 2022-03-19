Александр Поволоцкий. “Неизвестная война”. Предистория
Александр Поволоцкий. “Неизвестная война”. Предистория
“Гражданская война в США почти неизвестна в России, а ее можно смело назвать войной инноваций – именно там впервые явили себя такие чудеса цивилизации, ассоциирующиеся скорее с XX веком, как казнозарядные орудия, магазинные винтовки, снайперские прицелы, башенные броненосцы, концлагеря с гигантской смертностью от голода. Прогресс военной медицины за годы войны не менее изумителен, чем прогресс в боевой технике”
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