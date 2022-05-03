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Илья Крамник и Алексей Исаев. Фолклендская война: начало.

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Почему события на другом краю земли 40-летней давности все еще остаются важным уроком в войне на море?
Как возник конфликт и как Англия и Аргентина оказались в состоянии войны?
Почему война началась для обеих стран совсем не так, как они рассчитывали?
Как проходило аргентинское вторжение на Южную Георгию и на сами Фолклендские(Мальвинские) острова?
В каком состоянии находился британский флот и как собиралась группировка для войны в Южной Атлантике?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7RX0pw5i_NQ
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