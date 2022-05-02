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8 лет Одесской Хатыни

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8 лет назад нацисты убили несколько десятков жителей Одессы.
Вместе с убитыми, с Доме Профсоюзов сгорела старая пост-советская Украина.
Спустя 8 лет на территории возникшего на месте сгоревшей Украине нацистского уродца, идут полноценные боевые действия. Попытки сосущестовать с нацизмом или договориться с ним, результатов не принесли. Как обычно он принес за собой войну.

Как обычно у нацизма есть спонсоры на Западе, которые используют его в своих интересах. Поэтому призывы одуматься и посмотреть "кого вы создали и поддерживаете" не работают. Инструментальный подход к поддержке нацизма не требует морали, но требует максимально привычных лицемерия и двойных стандартов. Поэтому закрыв глаза на зверство нацистов тогда, тем более легко на "цивилизованном Западе" закрываются глаза на их преступления сейчас.

Поэтому денацификацию на Украине никто не может провести, кроме нас самих.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7589957.html
Метки: 2 мая, 2014, военные преступления, одесса, одесская хатынь
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