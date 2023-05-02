9 лет Одесской Хатыни
9 лет назад старая постсоветская Украина сгорела в доме Профсоюзов в Одессе вместе с сгоревшими там одесситами.
То что происходит на Украине сейчас, это в том числе прямое следствие того, что произошло тогда. Не встретив должного отпора тогда, нацизм на Украине окреп и развился, что привело к тому, что теперь горит вся Украина, потому что нацизм это война и понимает нацизм лишь силу.
Посмотрите на лицо этого убиенного мальчика -сероголубые глаза,светлые ,ясные -он красавец ,а не выродки чернокучерявые и лупоглазые ,что шныряют по Одессе сегодня ,работают ночные клубы,танчат гады,убрали все памятники и историю нескольких веков ,оставив себе Дюка и Леви…
даже после освобождения Одессы, если оно таки состоится, для меня этот город все равно будет мертвым, с зомби, ходящими по улицам, сидящими в кафе и ресторанах, расслабляющимися на пикниках…Как они это делали в тот момент, когда люди горели живьем в Доме Профсоюзов…Умерла Одесса второго мая 2014 года…Умерла…И никогда она уже не будет той Одессой, жемчужиной у моря, городом Бабеля и Ахматовой, Зощенко и Катаева, Олеши и Ильфа с Петровым, городом воинской славы великого СССР…Теперь это саркофаг, напоминание нам всем о том, что люди очень быстро и легко превращаются в зверей, включая тех, кто отсиживается по норкам и норам, а вот обратный процесс, процесс восхождения, практически невозможен…Ибо человеческий облик, однажды утерянный, утерян навсегда…
И словами Вадима Негатурова…
Безразличия плесень сырая
Повсеместна в умах и сердцах…
Схожий адрес у всех: «хата с краю»,
— и у тех, кто в хрущовках, сараях,
и у тех, кто в коттеджах, дворцах…
Чёрной завистью лица землисты…
В бегстве глаз – вороватый невроз…
Липкой алчностью руки нечисты
у вахтёров, сержантов, министров,
у вождей и гламурных стервоз…
Перекручены факты истории…
Узаконен церковный раскол…
Нет ДЕРЖАВЫ.
Есть блок территорий,
где паны в истребительном споре
местечковый творят произвол…
Вся страна отдана в окормление
вечно-алчущим ростовщикам…
Нет НАРОДА.
Полно населения,
продающего с остервенением
честь и тело, Святыню и Храм,
продающего волю казачью
за бумажный масонский лоскут,
предубойную сытность свинячью,
водку, дурь, мишуру «от Версаччи»,
лживый мир Голливудских причуд…
Есть закон – но не даст он защиты…
Есть маршрут – но блудливы шаги…
Из бандитов создали элиту,
казаки превратились в бандитов,
а фигляры теперь — казаки…
Украина! Гниют в прозябании
Твой Талант и Удача Твоя…
Подались в холуи да путаны
— ублажать ожиревшие страны
Твои дочери и сыновья…
Украина… проклятые годы…
скверна в душах… на совести грязь…
Что, Отчизна, с Тобой происходит?!
… Мы не дети Тебе, мы – отродье,
коль живём, с Твоей болью мирясь…
п.с.https://cont.ws/@artut.pirogov/2541022