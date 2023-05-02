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9 лет Одесской Хатыни

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9 лет назад старая постсоветская Украина сгорела в доме Профсоюзов в Одессе вместе с сгоревшими там одесситами.
То что происходит на Украине сейчас, это в том числе прямое следствие того, что произошло тогда. Не встретив должного отпора тогда, нацизм на Украине окреп и развился, что привело к тому, что теперь горит вся Украина, потому что нацизм это война и понимает нацизм лишь силу.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8329127.html
Метки: война на украине, Нацизм, одесса, одесская хатынь, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29352 24890
    марина час назад

      Посмотрите на лицо этого убиенного мальчика -сероголубые глаза,светлые ,ясные -он красавец ,а не выродки чернокучерявые и лупоглазые ,что шныряют по Одессе сегодня ,работают ночные клубы,танчат гады,убрали все памятники и историю нескольких веков ,оставив себе Дюка и Леви…
      даже после освобождения Одессы, если оно таки состоится, для меня этот город все равно будет мертвым, с зомби, ходящими по улицам, сидящими в кафе и ресторанах, расслабляющимися на пикниках…Как они это делали в тот момент, когда люди горели живьем в Доме Профсоюзов…Умерла Одесса второго мая 2014 года…Умерла…И никогда она уже не будет той Одессой, жемчужиной у моря, городом Бабеля и Ахматовой, Зощенко и Катаева, Олеши и Ильфа с Петровым, городом воинской славы великого СССР…Теперь это саркофаг, напоминание нам всем о том, что люди очень быстро и легко превращаются в зверей, включая тех, кто отсиживается по норкам и норам, а вот обратный процесс, процесс восхождения, практически невозможен…Ибо человеческий облик, однажды утерянный, утерян навсегда…

      И словами Вадима Негатурова…

      Безразличия плесень сырая

      Повсеместна в умах и сердцах…

      Схожий адрес у всех: «хата с краю»,

      — и у тех, кто в хрущовках, сараях,

      и у тех, кто в коттеджах, дворцах…

      Чёрной завистью лица землисты…

      В бегстве глаз – вороватый невроз…

      Липкой алчностью руки нечисты

      у вахтёров, сержантов, министров,

      у вождей и гламурных стервоз…

      Перекручены факты истории…

      Узаконен церковный раскол…

      Нет ДЕРЖАВЫ.

      Есть блок территорий,

      где паны в истребительном споре

      местечковый творят произвол…

      Вся страна отдана в окормление

      вечно-алчущим ростовщикам…

      Нет НАРОДА.

      Полно населения,

      продающего с остервенением

      честь и тело, Святыню и Храм,

      продающего волю казачью

      за бумажный масонский лоскут,

      предубойную сытность свинячью,

      водку, дурь, мишуру «от Версаччи»,

      лживый мир Голливудских причуд…

      Есть закон – но не даст он защиты…

      Есть маршрут – но блудливы шаги…

      Из бандитов создали элиту,

      казаки превратились в бандитов,

      а фигляры теперь — казаки…

      Украина! Гниют в прозябании

      Твой Талант и Удача Твоя…

      Подались в холуи да путаны

      — ублажать ожиревшие страны

      Твои дочери и сыновья…

      Украина… проклятые годы…

      скверна в душах… на совести грязь…

      Что, Отчизна, с Тобой происходит?!

      … Мы не дети Тебе, мы – отродье,

      коль живём, с Твоей болью мирясь…

      п.с.https://cont.ws/@artut.pirogov/2541022

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