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США будут поддерживать Украину до конца

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США будут поддерживать Украину до конца

1. Спикер палаты представителей США Пелоси заявила, что США будут поддерживать Украину до конца. Конца Украины?

2. Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что НАТО ответит, если Россия нападет на одну из стран НАТО.

Правда Россия нигде не декларировала намерений нападать на страны НАТО.
3. В Палату Представителей США внесли законопроект, который даст возможность США использовать силу на Украине, если Россия применит химическое, биологическое или ядерное оружие.
В копилочку ядерной войны.

4. Польша заявила, что не будет давать гарантий Украине, если та пойдет на территориальные уступки. Смотри пункт №1. Война до конца Украины.

Собственно, все это лишний раз указывает, что война (да, именно война. В ее прокси-формате. С США и НАТО) на Украине будет идти долго и пик текущего кризиса еще не достигнут.
Ремейк Карабиского кризиса еще впереди.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7589754.html
Метки: война на украине, нато, Россия, США, Украина, холодная война
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9 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18491 9445
    BlackCat час назад

      Нет смысла затягивать спецоперацию.
      После разгрома ВСУ на востоке Украины ротация войск ВС РФ и последовательное выдавливание ВСУ от Приднестровья и выше по фронту.
      Киев в итоге должен быть отрезан и окружен.
      Потенциал выхода на решение окружения июль-август.

      Польша НЕ получит поддержки если сама введёт контингент в Украину. Западу она нужна лишь как хаб для снабжения Украины (утилизации оружия НАТО для раскрутки налогоплательщиков на новое вооружение). Цели воевать с Россией в Украине у НАТО нет, это нецелесообразно, так как инициатива потеряна и высок морально-патриотический дух в России. Самоубийством никто не хочет заниматься.

      • 5476 4266
        ИгорьBlackCat 41 мин. назад

          Есть смысл если с 14 года затягивают. Это форма государства при, прикавказье, приднестровье, при украина. Не решаем проблему, а создаем новые, американская тактика. хороша когда монополия на нее, а если все так научились мутить, то кризис мировой корячится.

      • 9137 6813
        чужой час назад

          Главное что Восток и Юг заняли и спецоперация будет идти на территории бывшей Украины до последнего украинца.
          Если НАТО будет поддерживать Украину до конца, то Россия будет поддерживать Украины до ср*ки.

          • 18491 9445
            BlackCatчужой час назад

              … В среде эмигрировавших белорусских оппозиционеров разразился новый скандал. Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя, призывавшая к развязыванию гражданской войны в Беларуси, покинула свой пост, разругавшись с «теневым» руководителем организации. Это уже не первый случай, когда сбежавшие «революционеры» устраивают склоки в борьбе за западное финансирование и благосклонность…

              https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20220429-myshinaya-voznya-belorusskaya-oppozitsiya-ustroila-novyy-skandal/

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            • 44592 23560
              Степаныччужой час назад

                Если так поддерживать,то они будут получать удовольствие,а не мы.По ср.ке лучше дать пинка,чтобы украинцы вошли в нато без мыла,а не украина.)Тогда будет окончательно решен еврейский вопрос,или еврогейский,короче не все смогут смотреть в завтрашний день.)))

                • 9137 6813
                  чужойСтепаныч час назад

                    Зеленский будет воевать до последнего украинца, и украинцы войдут без мыла, то получается что мы имеем.

                    • 44592 23560
                      Степаныччужой 52 мин. назад

                        Это его влажные мечты,треть страны кукров уже свалила большей частью доить евросоюз,треть затихарилась,остальные либо сдадутся,либо поняв что их обманули,вставят зеле рояль в одно место,и его гондурасам арестовичам по самые помидоры,если они к тому времени еще живы будут.)

                • 18491 9445
                  BlackCat час назад

                    Хотя недавно – об этом писал журнал Military Watch – американцы попытались оценить мощь Польши в гипотетическом конфликте с Белоруссией. Специалисты США разыграли компьютерную войну между армиями Польши и Белоруссии, при условии, что Польшу не поддерживает НАТО, а Белоруссию не поддерживает Россия. Белоруссия, по оценке американских специалистов, одержала безоговорочную победу несмотря на то, что по количеству войск и вооружений белорусская армия явно уступала польской.

                    https://www.mk.ru/politics/2022/03/25/leonkov-ocenil-boevoy-potencial-polskoy-armii.html

                  • 18491 9445
                    BlackCat 54 мин. назад

                      - Если Польша и Румыния захотят вступить в вооруженный конфликт, они сделают это сейчас, или когда закончатся бои в Донбассе и наша армия будет ослаблена?

                      — Что значит «вступить»? Если они зайдут на территорию Украины, то все их воинские подразделения и вооружения станут целями для российской армии. Пятая статья вашингтонского договора на них распространятся не будет. Если же они напрямую нападут на Россию, то это уже третья мировая война. Потому что это прямая агрессия со стороны НАТО. Они могут ограничиться тем, что в ходе учений будут тренировать оставшийся контингент украинской армии на те виды вооружений, которые в ближайшее время поступят на территорию Украины.

                      https://ukraina.ru/interview/20220429/1033886790.html

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