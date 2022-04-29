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Русская Народная Сказка “Микита Кожемяка”. Иван Царевич

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Приглашаем вас, дорогие наши слушатели и зрители «Народного Славянского радио», послушать русские народные сказки в исполнении Ивана Царевича на Сером Волке.

Сегодня вы познакомитесь с героями сказки «Никита Кожемяка».
А также узнаете, как расшифровывает скрытые смыслы в ней Иван Царевич.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#сказка #микитакожемяка #ИванЦаревич
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8HFtgB_JE9Y
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