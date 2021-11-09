Сюжеты этих сказок вошли в сознание буквально каждого из нас. Смысл многих из них не понятен сегодня, но от этого они не перестают любимыми и популярными.

Все мы хорошо знаем эти истории и персонажей. Но посмотрите на них с другой стороны. Можете ли вы внятно объяснить, о чем на самом деле сказка про Колобка или Курочку-рябу? Сложены они были давным-давно, когда большинство русских еще не умели читать и писать, и много веков их рассказывали из поколение в поколение. Слушать сказки любили не только дети, но и взрослые по вечерам за плетением лаптей или другими работами. Это были истории из бытовой жизни с моралью, небылицы про животных и про фантастических существ, которые обитают в лесах, реках и болотах или и вовсе волшебные сказки о царевнах и царевичах. На этих сказках фактически формировался характер народа и его культурная преемственность.

Все русские писатели и поэты были воспитаны на русских сказках (и не только Пушкин с его Ариной Родионовной), и многие переложили или использовали их сюжеты для своего творчества. Некоторые авторские сказки так плотно вошли в народ, что уже не все помнят, какие произведения народные, а какие плод писательского вымысла.

Большой вклад в сохранение русского фольклорного наследия внес в XIX веке Александр Афанасьев, записав главные сказки и издав их в отдельном сборнике «Народные русские сказки».

1. Колобок

Общественное достояние Общественное достояние

Сюжет сказки кумулятивный, это означает, что одно и то же действие повторяется много раз. Итак, жили-были старик со старухой (довольное частое начало для многих сказок). Старик попросил испечь колобок (то есть шарообразную выпечку из теста). Старуха «поскребла по сусекам», то есть собрала последние крошки муки и все-таки испекла.

Положила колобка остудиться на окно, а он упал и укатился. Пока катился по дороге, ему навстречу попадались заяц, волк, медведь. Все угрожали съесть его, но он хитрий и пел «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от тебя не хитро уйти». Три раза он успешно укатывался от потенциального противника, но вот встретил лису – она его перехитрила и все-таки съела.

Фольклорная сказка про колобка стала очень популярна в России, ее читают всем без исключения детям. Более всего известна в России в авторском исполнении видного педагога XIX века и основоположника научной педагогике в России, Константина Ушинского. Также существует несколько мультфильмов по мотивам «Колобка».

2. Курочка Ряба

Александр Давыдов/Союзмультфильм 1982 Александр Давыдов/Союзмультфильм 1982

Жили-были дед да баба. У них была Курочка Ряба, которая снесла золотое яйцо. Ни дел, ни бака не смогли его разбить, зато мышка пробежала, махнула хвостиком, и яйцо упало и разбилось. Дед и бабка стали очень горевать, но курочка обещала снести им новое, простое яйцо.

Такой хеппи энд добавили в более поздней интерпретации – для детей. В оригинале же разбитое яйцо вызывало целую череду неприятностей по всей деревне. За сюжет про курочку Рябу брались многие писатели – и вышеупомянутые Ушинский и Афанасьев, и собиратель русского языка Владимир Даль, и советский писатель Алексей Толстой. Кроме того, в разных регионах России сказку интерпретировали по-разному и могла быть разная череда неудач, которые случались после того, как яйцо разбивалось.

3. Репка

А.Свердлов/Sputnik А.Свердлов/Sputnik

Посадил дед репку. Репка выросла большая, а он тянет-потянет, да вытянуть не может. Приглашал он по очереди помогать ему бабку, внучку, собаку, кошку – и даже такой большой цепочкой они никак не могли вытянуть репку. Последней позвали помочь мышку – и только с ее помощью все-таки справились. Сказка учит, что если делать одно общее дело всем вместе сообща, то все получится. И что нужно не бояться просить о помощи – даже если это твой злейший враг (кошка-мышка).

Аллегория с репкой нравилась многим писателям, сказочный сюжет несколько раз переписывали, а также он был основой для сатиры. Во время первой мировой войны даже были карикатуры на сюжет репки: «дед» Франц-Иосиф посадил репку-войну и звал европейских лидеров помочь ему вытянуть. В советской пропаганде дедом выступал Капитал, который хотел вытянуть красную революционную репку.

4. Теремок

Леонид Амальрик/Союзмультфильм 1971 Леонид Амальрик/Союзмультфильм 1971

В поле стоял небольшой терем. Мимо бежала мышка, спросила «Кто в теремочке живет?» – никто не ответил, и она решила поселиться там. Потом к ней присоединилась лягушка, зайчик, лисичка и волчок «белый бочок»… И все одни жили очень дружно, пока не пришел медведь. Его они тоже пригласили жить с ними, но он не влез в терем и решил забраться на крышу… и раздавил его. Правда, звери успели выскочить. Вместе они начали строить новый терем, и получилось еще лучше прежнего – и все поместились.

Еще одна невероятно популярная русская сказка, к которой также приложили руку многие русские писатели. А в интерпретации Самуила Маршака стала отличным материалом для постановок в детских и домашних театрах.

5. По щучьему веленью

Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов/Союзмультфильм, 1957 Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов/Союзмультфильм, 1957

Одна из самых архетипических сказок, ведь ее герой хоть и ленивый простодушный, но добрый и полагается на удачу, непереводимый русский авось. Деревенский дурачок Емеля ловит волшебную щуку, которая обещает исполнить любые его желания, если он пощадит ее. Емеля использует волшебные желания для всего того, что ему лень – «по щучьему велению» топор сам рубит дрова, ведра сами идут за водой и так далее. Емеле настолько лень вставать с теплой печки, что повелевает кататься на этой печке, давя при этом всех вокруг. В итоге он ни много ни мало женится на царской дочке!

Сюжет о волшебной рыбе, исполняющей желания использует также А.С. Пушкин в авторской «Сказке о рыбаке и рыбке», правда, там фигурируют дед и бабка, и жадность бабки, которой мало и терема и дворца приводит к трагедии – рыбка отнимает все обратно, и они остаются «у разбитого корыта».

6. Царевна-лягушка

Виктор Васнецов Виктор Васнецов

Сюжет этой русской народной сказки – история о заколдованной невесте. Три брата по велению царя-батюшки выбирают себе будущих жен, стреляя из лука в неизвестном направлении. Младшему Ивану-царевичу не везет – его стрела попала в болото и нашел он там только лягушку. Что ж, пришлось жениться на ней.

Оказалось, впрочем, что она заколдованная: может сбрасывать лягушачью кожу и представать в облике прекрасной девушки, Василисы Прекрасной (она же Василиса Премудрая). Чтобы окончательно расколдовать возлюбленную царевичу приходится отправиться через леса и болота на поиски злого и страшного Кощея Бессмертного. Да вот только смерть его спрятана «на конце иглы, та игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук стоит на высоком дубу».

Что ж, доброму Иван-царевичу помогают животные, и конечно, он спасает свою Василису.

7. Морозко

Александр Роу/Киностудия имени М. Горького, 1964 Александр Роу/Киностудия имени М. Горького, 1964

Это сюжет практически о русской Золушке. По мотивам сказки в советское время сняли фильм, ставший очень популярным – особенно под Новый Год. Злая мачеха невзлюбила падчерицу Марфушу (в советском фильме ее назвали Настенька), и просит мужа (то есть родного отца девочки) увезти ее зимой в лес – и там и оставить. Девочку находит волшебный Морозко и спрашивает трижды, тепло ли ей. Дрожащая девушка безропотно отвечает, что тепло и тронутый ее скромностью Морозко спасает и дарит дорогие подарки и шубу.

Позавидовав такому раскладу, злая мачеха велит отвезти в лес и своих капризных дочерей, однако, они не так милы с Морозко и он оставляет их на морозе. Самой известной интерпретацией же сказки является произведение Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».

8. Баба-Яга

Виктор Васнецов Виктор Васнецов

Бабой Ягой до сих пор пугают всех детей. Эта старуха-ведьма живет в лесу в избушке на курьих ножках и летает в ступе. Мачеха отправляет нелюбимую падчерицу к Бабе-Яге в услуженье. Злая старуха заставляет девочку работать, но оказывается, что хочет съесть ее! Девочка задумывает побег и лесные животные и даже неодушевленные предметы помогают ей, потому что она со всеми добра и ласкова. Отец, узнав, что жена отправляла девочку на верную смерть очень разозлился и выгнал ее.

Есть впрочем, и другая версия сказки, где сам отец отвозит дочь к Яге (как в «Морозко» по велению злой жены). И там девочка с Бабой-Ягой даже дружат, но отец крадет девочку, потом возвращает снова – и Баба-Яга, разозлившись, оставляет одни косточки от девочки…

9. Иван-царевич и серый волк

Виктор Васнецов Виктор Васнецов

За волшебной Жар-птицей с золотыми перьями некий царь отправил трех своих сыновей. Младший Иван-царевич сразу потерпел неудачу – его коня во время привала съел волк. Но юноша так грустил, что даже волк сжалился и предложил свою помощь. Так на поиски жар-птицы Иван отправился верхом на сером волке. Зверь оказался очень умным и хитрым и благодаря нему, царевич нашел не только птицу, но и свою любовь – Елену Прекрасную, которую они с волком хитростью выкрали у другого царя. Правда, потом его пытаются подставить родные братья… Но доброта и честь всегда побеждают в русских сказках.

Иван Билибин Иван Билибин

Народный сюжет о жар-птице и волшебном коне используется также в авторской сказке «Конёк-Горбунок» Петра Ершова (1834). В советское время это была одна из самых популярных сказок, которая переиздавалась большими тиражами и ставилась во многих детских театрах.

10. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка

Виктор Васнецов Виктор Васнецов

Сюжет этот сказки отдаленно напоминает историю «Гензель и Гретель» Братьев Гримм. Двое сирот Аленушка и Иванушка долго странствуют, Иванушка очень хочет пить, но у разных водоемов встречаются какие-то животные. Аленушка запрещает братцу пить и предостерегает, что если будет пить там, где козы – то козленочком станет, а где коровы – теленочком. И все же Иванушка не может терпеть и ослушивается, он пьет воду и превращается в козленочка. Аленушка плачет и ведет его с собой, вдруг им навстречу едет прекрасный царевич. Он жалеет бедную сиротинушку и хочет взять ее в жены. Но тут злая ведьма, позавидовав их счастью, кидает Аленушку в море с камнем на шее. Царевич грустит, а козленочек все бегает на море – и в итоге приводит туда самого царевича. Аленушку вылавливают, она жива-здорова, а ведьму казнят.