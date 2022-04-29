Путешествие в будни. О городе Сургуте и его жителях (1965)
О городе Сургуте и его жителях: нефтяниках, строителях, геологах.
00:00 – О городе Сургуте и его жителях
34:14 – О работе нефтяников
Гл. ред. программ для молодежи, 1965 год
Автор сценария – Игорь Беляев
Режиссер – #ИгорьБеляев
Оператор – Олег Насветников
Оператор – Лев Довгвилло
#Сургут #нефть #геолог #нефтяники #документальныйфильм
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