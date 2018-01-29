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На Камчатке в школах открываются рестораны

17:53. 29 января 2018 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:

В 2018 году в Петропавловске-Камчатском продолжится реализация проекта «Молодежное школьное кафе». Недавно в стильное место для приема пищи и отдыха превратилась столовая школы № 40.

Shkolnyerestorany_Samarin(9).jpgПроект «Молодежное школьное кафе», модернизация пищеблока и переход на безналичный способ оплаты питания – все эти реалии столичных учреждений образования активно внедряются в учебные будни камчатских школьников. Вот дождалась своей очереди и 40-я городская школа. Родителям учащихся и представителям управления образования продемонстрировали новое оборудование на пищеблоке, обновленный интерьер и инженерные коммуникации. Директор  школы Елена Дудина отметила, что яркий и современный дизайн столовой – заслуга педагогов и учащихся, которые активно предлагали свои идеи для реализации проекта. Общероссийская практика создания «школьных ресторанов» показала, что такой внимательный и креативный подход  позволяет повысить интерес детей к полезному питанию и стимулировать их проводить еще больше времени в помещении для приема пищи. Не в меньшей степени этому способствует и разработка эксклюзивного меню, соответствующего антуражу.

Например, в московских школах, где уже не первый год реализуется совместный проект операторов питания с городскими властями «Мой школьный ресторан» есть столовая в бразильском стиле, в меню которой поставщик включил популярные в латиноамериканских странах буррито и мохито. В действительности, никаких вредных специй и алкогольных добавок в блюдах и напитках школьников нет: под экзотическими названиями поставщик замаскировал одобренный Роспотребнадзором  компот из цитрусовых и  лаваш с диетической овощной начинкой. Но главная цель такой оригинальной подачи достигнута – дети с удовольствием проводят в школьном ресторане не только обеденные часы, но и свободное от учебы время.

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Помимо модного и уютного дизайна школьников, как и прежде, магнитом тянет в столовую вкусное питание. Если обед с  разнообразием горячих блюд на выбор давно закончился, они всегда могут перекусить в школьном буфете домашней выпечкой, злаковыми батончиками, молочными ломтиками и прочими полезными вкусностями.  

В общей сложности в столице на сегодняшний день открыто более 40 школьных ресторанов посвященных тематике путешествий и городов России, мультипликационных персонажей, научных лабораторий, литературных героев и прочих. Большая их часть генерируется фантазией детей.

Активно модернизируются столовые помещения в Казани, Волгограде и Уфе. «Часто в школьных столовых вид убогий, начиная от интерьера и заканчивая мебелью. А ведь дети сейчас привыкли ходить в крупные торговые центры, в разные объекты общепита. Средства на капремонт выделяются – можно приложить выдумку, пригласить дизайнеров»,–  мотивирует перемены в образовательных учреждениях региона глава администрации Уфы Ирек Ялалов. А в Казани помимо столовых на территории школ создаются кондитерские цеха, что позволяет школьникам в полной мере насладиться богатыми вкусовыми свойствами национальной выпечки. Однако, несмотря на такое «баловство» со стороны комбината, питание детей продолжает оставаться сбалансированным и одобренным контролирующими инстанциями.

Метки: столовые, школа
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