На смену обществу потребления идёт общество страха. Как его будут внедрять. Владимир Буданов
Что сейчас происходит в глобальном масштабе. Какие тектонические изменения в общественном сознании происходят на наших глазах. Как и для чего происходит перестройка масс на модус страха. Когда закончится этот этап процесса. Об этом и многом другом беседуют ведущий Сергей Харцызов и кандидат физико-математических наук, доктор философских наук Владимир Буданов.
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