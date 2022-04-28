Цветы Москвы. Документальный фильм (1972)
Цветы Москвы. Документальный фильм
Фильм посвящен красоте садовых цветов. Вместе с авторами мы любуемся розами и гладиолусами, георгинами, флоксами и астрами.
ТО Экран, 1972
Автор сценария – О. Александрова
Режиссер – Рудольф Русанович
Оператор – Рудольф Русанович
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