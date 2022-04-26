Путин поручил утвердить программу развития российской авиации до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию авиационной отрасли. Его подготовили по итогам совещания, которое прошло 31 марта. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.
Глава государства поручил Кабмину разработать программу, которая позволит компенсировать авиакомпаниям часть будущих расходов на внутренние полёты. Общий объём субсидий в период с апреля по октябрь этого года составит не меньше 110 млрд рублей. Кроме того, перевозчикам вернут деньги за внутренние и международные рейсы, которые отменили после начала спецоперации по защите Донбасса. Субсидии также получат аэропорты в южной и центральной частях страны, где ввели ограничения на полёты.
Также Путин поручил правительству утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли до 2030 года. В частности, в документе необходимо указать объёмы международных и внутренних перевозок, параметры развития маршрутной сети, количество воздушных судов (в том числе для обеспечения потребности малой авиации), которое требуется российским авиакомпаниям, сроки поставок воздушных судов, долю воздушных судов отечественного производства в парке российских авиакомпаний, графики производства отечественных комплектующих, запасных частей и расходных материалов, меры по модернизации и расширению производства воздушных судов, поддержанию их лётной годности, техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов и т.п. Результаты работы представят до 1 июня.
Кроме того, накануне президент подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон», в которой будут хранить информацию о соответствующих правонарушениях. Инструмент поможет повысить эффективность мероприятий по борьбе с коррупцией и лучше контролировать ситуацию в целом.
Передавать информацию в систему обяжут органы власти, госкомпании, Центробанк и другие организации. Координатором системы будет Администрация президента, а её оператором — Федеральная служба охраны (ФСО). Помогать в использовании системы также будет Министерство труда и соцзащиты.
24 января зампредседателя комитета Госдумы Федерального собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что Россия опережает США и Европу в сфере обеспечения безопасности на различных объектах. В том числе в борьбе с коррупцией РФ значительно опередила США, Англию и Францию, отметил он.
12 января Путин назвал приоритетными задачами прокуратуры борьбу с коррупцией и экстремизмом и другими видами преступлений. Российский лидер подчеркнул, что прокуроры в своей работе должны ориентироваться прежде всего на людей.
Вчера президент подписал ещё один указ – «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» (2022-2031). Основными задачами называются привлечение талантливой молодёжи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для граждан России.
По материалам сайта Президента РФ, НТВ, «Известий», Портала правовой информации, сайта Кремля