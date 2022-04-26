Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию авиационной отрасли. Его подготовили по итогам совещания, которое прошло 31 марта. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил Кабмину разработать программу, которая позволит компенсировать авиакомпаниям часть будущих расходов на внутренние полёты. Общий объём субсидий в период с апреля по октябрь этого года составит не меньше 110 млрд рублей. Кроме того, перевозчикам вернут деньги за внутренние и международные рейсы, которые отменили после начала спецоперации по защите Донбасса. Субсидии также получат аэропорты в южной и центральной частях страны, где ввели ограничения на полёты.

Также Путин поручил правительству утвердить комплексную программу развития авиационной отрасли до 2030 года. В частности, в документе необходимо указать объёмы международных и внутренних перевозок, параметры развития маршрутной сети, количество воздушных судов (в том числе для обеспечения потребности малой авиации), которое требуется российским авиакомпаниям, сроки поставок воздушных судов, долю воздушных судов отечественного производства в парке российских авиакомпаний, графики производства отечественных комплектующих, запасных частей и расходных материалов, меры по модернизации и расширению производства воздушных судов, поддержанию их лётной годности, техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов и т.п. Результаты работы представят до 1 июня.

Кроме того, накануне президент подписал указ о создании государственной антикоррупционной системы «Посейдон», в которой будут хранить информацию о соответствующих правонарушениях. Инструмент поможет повысить эффективность мероприятий по борьбе с коррупцией и лучше контролировать ситуацию в целом.

Передавать информацию в систему обяжут органы власти, госкомпании, Центробанк и другие организации. Координатором системы будет Администрация президента, а её оператором — Федеральная служба охраны (ФСО). Помогать в использовании системы также будет Министерство труда и соцзащиты.

24 января зампредседателя комитета Госдумы Федерального собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что Россия опережает США и Европу в сфере обеспечения безопасности на различных объектах. В том числе в борьбе с коррупцией РФ значительно опередила США, Англию и Францию, отметил он.

12 января Путин назвал приоритетными задачами прокуратуры борьбу с коррупцией и экстремизмом и другими видами преступлений. Российский лидер подчеркнул, что прокуроры в своей работе должны ориентироваться прежде всего на людей.

Вчера президент подписал ещё один указ – «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» (2022-2031). Основными задачами называются привлечение талантливой молодёжи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, повышение доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для граждан России.

По материалам сайта Президента РФ, НТВ, «Известий», Портала правовой информации, сайта Кремля