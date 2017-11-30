Путин объявил перезагрузку демографической политики

Источник: zavtra.ru

Во вторник, 28 ноября, президент России Владимир Путин потребовал «перезагрузить» демографическую политику в стране и объявил сразу несколько мер, призванных «не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие».

«Сегодня, в основном в силу естественных причин, демографическая ситуация снова обостряется, эта тенденция была предсказуемой», – сказал Путин, выступая на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.

По его словам, перемены отражают последствия предыдущих глубоких демографических спадов – в брачный возраст вступило поколение, на котором сквозь годы отразились сразу два демографических удара: Великая Отечественная и «лихие 90-е».

Среди объявленных главой государства мер, в частности, установление ежемесячной выплаты на рождение первого ребенка до полутора лет. Сумму вычислят из размера прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем она составит в новом году примерно 10,5 тысяч рублей. Претендовать на выплаты смогут только семьи со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. На реализацию этих мер из бюджета за три года будет выделено свыше 144 млрд рублей. Мера начнет реализовываться уже в январе.

Анонсирован ещё один вид пособий — на третьего ребенка. По словам Путина, с 2018 года поддержку смогут получить жители 60 регионов РФ, где складывается неблагоприятная демографическая ситуация.

Кроме того, президент анонсировал льготы на ипотечный кредит молодым семьям с детьми, предложив программу особой ипотеки для семей, у которых в следующем году ожидается второй или третий ребенок. Такие семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх 6% годовых.

Президент также посетовал на оснащенность детских поликлиник, которая «оставляет желать лучшего». Эта проблема служит сдерживающим фактором при принятии решения о рождении детей. Федеральный бюджет в ближайшие три года будет ежегодно выделять по 10 млрд регионам на реконструкцию и оснащение детских поликлиник, пообещал президент. Также Путин поручил как можно быстрее ликвидировать очереди в ясли.

В целом такие направления, как укрепление института семьи, создание равных возможностей для полноценного развития всех детей остаются важнейшими для государства, заявил президент. Он заявил, что считает недопустимым грубое вмешательство государства в дела семьи.

«Здесь есть вопросы, которые требуют особого внимания. И ущемлять интересы родителей недопустимо. У нас есть свои традиции, традиции крепкой семьи, и вот это беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо», — заметил глава государства, говоря о ювенальной юстиции на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Вместе с тем, Путин поспорил с сенатором Еленой Мизулиной по поводу Семейного кодекса России. Мизулина настаивала, что кодекс нужно обновить, потому что он «направлен на разрушение семьи». Путин не согласился с этим мнением, но отметил возможность проанализировать документ, принятый в середине 1990-х годов.

Также президент отверг мнение сенатора о том, что советское государство стремилось разрушить семьи. По словам Путина, от пропагандируемой большевиками идеи «свободной любви» СССР постепенно пришел к идее сохранения семей.

Экспертная оценка Николая Старикова

Как нам относиться к демографическим инициативам президента России Владимира Путина — как к предвыборной технологии или к реальной долгосрочной стратегии нашего государства? Я думаю, что нам стоит надеяться на то, что поощрение рождаемости будет долгосрочной политикой нашего государства. Тот факт, что подобные хорошие, правильные инициативы озвучиваются в предвыборный период, нас никоим образом не должен смущать. Если делаются правильные шаги, то надо радоваться тому, что они осуществляются.

Я бы разделил меры, необходимые для разрешения демографического кризиса, на несколько частей. Первую можно назвать материальной. Партия Великое Отечество и ваш покорный слуга давно говорят о том, что нет предела совершенству в деле материального стимулирования решения демографических проблем в нашей стране. У нас даже есть программа «Русский миллиард», которую мы с удовольствием бы проводили в качестве общегосударственной идеи. Её смысл понятен из названия — сделать так, чтобы через максимально короткое время в Российской Федерации проживал миллиард граждан. Когда мы говорим «русский» — здесь нет никакого узко националистического оттенка. Для нас слово «русский» означает русских разных национальностей — русских славян и далее представителей всех уважаемых наций, которые живут на территории страны.

Предложение о финансовой поддержке первенца, которое было озвучено Владимиром Владимировичем, мне кажется очень правильным, потому что тот материнский капитал, который сегодня существует, призван стимулировать рождение второго ребёнка. То есть государство считало, что первенца все родят при любом варианте. Но, к сожалению, сегодня ситуация такова, что многие люди откладывают рождение первого ребёнка по разным причинам. Реально есть серьёзные материальные сложности, связанные с кризисными явлениями в нашей и мировой экономике. Ведётся большая работа в СМИ — я бы назвал это даже программой, — которую осуществляют международные силы, ставящие перед собой задачу максимального сокращения числа рождаемости в мире, в том числе и в нашей стране. Поэтому мы видим огромное количество сообщений, которые должны побудить любого нормального человека если не совсем отказаться от заведения семьи и детей, то, по крайней мере, максимально это откладывать. Что в итоге приводит к тому, что детей рождается меньше — в силу просто того, что жизнь каждого из нас, к сожалению, имеет свои физические границы.

Так что материальное стимулирование рождаемости, конечно, важно. Но это не всё. Мы видим Запад, где денег вроде бы достаточно, а людей рождается всё меньше. Поэтому не менее важна вторая составляющая — я бы назвал её информационной. Это как раз изменение общего информационного фона, который складывается в обществе и в средствах массовой информации. Нужно постоянно пропагандировать, что прекрасно иметь много детей, что именно это является целью жизни. Любой человек, на самом деле, понимает это на определенном этапе, но повернуть жизнь вспять он уже не может. И здесь роль государства сложно переоценить. Конечно же, именно государственные СМИ должны задавать тон в создании нужного настроения у наших граждан для того, чтобы они рожали как можно больше детей.

Ну и третью составляющую я бы назвал морально-этической. Сегодня, включив телевизор, радио, взяв газету в руки, мы не увидим там прямых призывов к многочадию, мы не увидим симпатичных беременных ведущих передач и известных людей, которые бы рассказывали: как здорово, как классно иметь много детей! А вот субъектов непонятного пола, настаивающих на том, что лучше приобрести новый телефон или завести себе собачку, с которой куда меньше забот, чем с ребенком — мы, к сожалению, увидим. Поэтому демографические проблемы, конечно же, многоплановы, и успех их решения зависит от многих факторов. Пока что Путин, говоря о пособиях, расширении использования материнского капитала, ипотеке, детских садах и поликлиниках, сконцентрировался на материальной составляющей. Уверен, что за этим должны последовать решения и в информационной, и в этической областях.

Ведь пока в нематериальных сферах побуждения к деторождению почти не видно крепкой руки государства. Более того, в молодежных программах ТВ, кинофильмах, интернет-ресурсах мы не то что не видим доброго отношения к традиционным семейным ценностям — напротив, видим агрессивное противодействие им. Принято думать, что информационная составляющая формируется как бы сама собой, а на самом деле она формируется под влиянием тех сил, которые ставят перед собой задачу сохранения той печальной ситуации, когда мы как народ стареем, когда нас становится меньше, и это даёт очень печальные перспективы для нашей страны. Поэтому государству здесь нужно задать себе вопрос: демография — это важно? Это крайне важно. Можно придумать великие изобретения, произвести новейшее оружие, но в этих танках, самолетах должны сидеть молодые солдаты, никто другой не сможет защищать свою Родину. Поэтому демография — это основа всего, без неё не будет ничего. Можно построить прекрасные дороги, но если по ним будут ездить, при всём уважении, наши китайские соседи, то, наверное, всё-таки мы не для этого эти дороги строим.

Понимая важность демографии, мы должны все силы тратить на достижение цели возрастания народа. Здесь не надо стесняться. Если для того, чтобы у нас было больше детей, нам необходимо вести жёсткую информационную политику — давайте её вести. К чёрту стеснения, к чёрту ложные ограничения. Демография важнее ложно понимаемой «демократии». Демография — это самое главное, что только может быть. Мне кажется, что это понимание постепенно приходит в головы руководителей Российской Федерации и, соответственно, мы видим смещение акцентов в государственной политике именно в эту сторону.

Конечно, не обойтись и без юридической составляющей. Хорошо, что принят закон о противодействии пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних — хотя, конечно, умиляет эта отсылочка: «среди несовершеннолетних». А для совершеннолетних с 18 лет, получается, пропагандировать содомию можно? Это правильный законодательный акт — обратите внимание, какой сумасшедшей травле и критике подвергался он в наших либеральных кругах. Но давайте скажем правду — он фактически не работает. Потому что отличить пропаганду среди несовершеннолетних от просто пропаганды гомосексуализма практически невозможно. Я думаю, что здесь государство должно идти дальше. Ведь совершенно очевидно, что в «союзе» мужчины с мужчиной дети не появятся. Это значит, что подобные союзы в нашем обществе, помимо морально-этической и религиозной составляющей, недопустимы и с точки зрения интересов государства и общества. Это значит, что законы должны быть изменены в сторону, которая совершенно соответствует консервативным традициям нашего общества.

Есть у нас законодательные акты, которые, к сожалению, действуют — это указы, постановления и кодексы о ювенальной юстиции, следующие один за другим по сегодняшний день после указа Ельцина № 942, утвердившего «Национальный план действий в интересах детей». Об этом говорилось на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, где Путин изложил свои демографические инициативы. Сенатор Мизулина прямо сказала, что наш Семейный кодекс, подразумевающий действие на территории России ювенальной юстиции, нужно обновить, потому что он направлен на разрушение семьи.

Я считаю, что ювенальная юстиция — это та часть западной системы по уничтожению рождаемости, разрушению семьи, которая в итоге приведёт к демографическим проблемам. Поэтому я не раз высказывался (и ещё готов не раз сказать) о том, что ювенальная юстиция совершенно не нужна и её элементы из нашего законодательства должны быть удалены. У нас есть прекрасный опыт советского периода в решении каких-то сложных проблем, которые возникают в определённых проблемных семьях. Но для этого не нужна ювенальная юстиция, смысл которой можно сформулировать одним предложением — противопоставить друг другу права ребёнка и родителей. По сути — самих ребёнка и родителей противопоставить друг другу. В нормальной же ситуации у семьи как раз должны быть общие права, а разделение на детей и родителей — это ключ к разделению и разрушению семьи. Мы же должны искать ключи к семейному благополучию.

Но в разговоре с Мизулиной Путин не согласился и с тем, что Семейный кодекс направлен на уничтожение семей. Глава государства напомнил, что последняя редакция этого свода действует с 1995 года, «а семья все-таки, слава Богу, существует пока». Любой политик, который планирует участвовать в такой серьёзной избирательной кампании, как президентская кампания в Российской Федерации, безусловно, находится в стеснённых обстоятельствах, потому что он должен делать заявления, которые будут приемлемы для различных частей общества и институтов власти. Поэтому 28 ноября Путин и ушёл от резких оценок, хотя и недвусмысленно заявил: «Беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо». Я напомню вам, что и прежде наш национальный лидер неоднократно высказывался против вмешательства в дела семьи и фактически выступал против ювенальной юстиции. Поэтому из нескольких фраз разговора в ситуации фактически начавшейся избирательной кампании я бы никаких долгоиграющих выводов не делал.