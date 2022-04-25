Перспективная зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» разработки концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» запущена в серийное производство. Об этом сообщил генеральный директор компании Ян Новиков в интервью журналу «Национальная оборона» в преддверии 20-летнего юбилея холдинга.

«В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК. С-500 по силам стать основой системы ВКО России. В войска она поступит в сроки, определённые государственным оборонным заказом», – сказал он.

С-500 предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей, в том числе крылатых и гиперзвуковых ракет, самолётов и вертолётов, а также беспилотников. «Прометей» сможет «работать» даже по низкоорбитальным спутникам. Планируется, что С-500 придёт на смену ЗРС С-400 «Триумф».

В январе сообщалось, что «Прометеи» поступят в войска восточного округа до 2025 года. 29 декабря газета «Известия» сообщала, что первые несколько дивизионов новой ЗРС готовятся заступить на боевое дежурство. По данным собеседника издания, все боевые машины, а также вспомогательная техника для этих подразделений уже выпущена и передана личному составу.

В минимальный комплект техники для С-500 «Прометей» войдут пункт боевого управления с автоматической системой управления, куда стекается оперативная информация о воздушной обстановке в зоне ответственности системы ПВО. Радиолокационный комплекс отвечает за дальний поиск и идентификацию баллистических и аэродинамических целей.

В комплект техники входит до 12 тягачей с пусковыми установками для зенитных ракет.

Система С-500 может быть усилена передвижной вышкой антенного поста и другой специальной техникой. Все компоненты комплекса будут монтироваться на многоосных высокопроходимых шасси производства заводов БАЗ или МЗКТ.

АО «Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз-Антей”» – российская группа предприятий, разрабатывающая и выпускающая средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), а также иную продукцию. Штаб-квартира концерна находится в Москве. 100% акций компании находятся в собственности государства (в лице Росимущества). Продукция концерна стоит на вооружении РФ и более 50 других государств.

По материалам ТАСС, журнала «Национальная оборона», «Известий»