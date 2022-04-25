Главная » Вооруженные силы, Творчество

С-500 «Прометей» запустили в серийное производство

96 0
Использованные источники: tass.ru
С-500 «Прометей» запустили в серийное производство

Перспективная зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» разработки концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» запущена в серийное производство. Об этом сообщил генеральный директор компании Ян Новиков в интервью журналу «Национальная оборона» в преддверии 20-летнего юбилея холдинга.

«В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК. С-500 по силам стать основой системы ВКО России. В войска она поступит в сроки, определённые государственным оборонным заказом», – сказал он.

С-500 предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей, в том числе крылатых и гиперзвуковых ракет, самолётов и вертолётов, а также беспилотников. «Прометей» сможет «работать» даже по низкоорбитальным спутникам. Планируется, что С-500 придёт на смену ЗРС С-400 «Триумф».

В январе сообщалось, что «Прометеи» поступят в войска восточного округа до 2025 года. 29 декабря газета «Известия» сообщала, что первые несколько дивизионов новой ЗРС готовятся заступить на боевое дежурство. По данным собеседника издания, все боевые машины, а также вспомогательная техника для этих подразделений уже выпущена и передана личному составу.

В минимальный комплект техники для С-500 «Прометей» войдут пункт боевого управления с автоматической системой управления, куда стекается оперативная информация о воздушной обстановке в зоне ответственности системы ПВО. Радиолокационный комплекс отвечает за дальний поиск и идентификацию баллистических и аэродинамических целей.

В комплект техники входит до 12 тягачей с пусковыми установками для зенитных ракет.

Система С-500 может быть усилена передвижной вышкой антенного поста и другой специальной техникой. Все компоненты комплекса будут монтироваться на многоосных высокопроходимых шасси производства заводов БАЗ или МЗКТ.

АО «Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз-Антей”» – российская группа предприятий, разрабатывающая и выпускающая средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), а также иную продукцию. Штаб-квартира концерна находится в Москве. 100% акций компании находятся в собственности государства (в лице Росимущества). Продукция концерна стоит на вооружении РФ и более 50 других государств.

По материалам ТАСС, журнала «Национальная оборона», «Известий»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/s-500_prometej_zapustili_v_serijnoje_proizvodstvo_773.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru