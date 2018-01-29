Работа С-500 против ВВС США

На ютубе появился американский ролик, на котором моделируется отражение атаки F-22 "Раптор" и F-35 "Молния-2" российским ЗРК "Прометей" С-500. «RIP F-22», — пишут американцы в комментариях к ролику.

Russia's S-300, S-400 and S-500 vs. America's F-35 and F-22: Who Wins?

Первые образцы комплекса должны стать на защиту рубежей в 2018 году, серийное производство ожидается до 2020 года. Но уже сегодня становится понятно, что он, наследует все самые лучшие черты своих предшественников начиная от С-25. И становится всё более и более мощнее.

У С-500 есть возможность поражать цели в ближнем космосе, ликвидировать гиперзвуковые и межконтинентальные ракеты.

По своим тактико-техническим характеристикам С-500 «Прометей» можно отнести условно к первому поколению систем ПКО - противо-космической обороны. Так как во всём мире аналогов этой системы, работающей в том числе по ближнему космосу, просто не существует.

Основной воздушный щит государства – именно так можно вкратце описать ракетно-зенитные комплексы современного типа. Они представляют собой совокупность сложных технических средств и боевых машин (объектов), которые способны предотвратить воздушно-космические нападения врага практически по всей территории государства.

Существует множество различных типов РЗК, однако основной является классификация по театру военных действий: Морские и Сухопутные.

Российская Федерация – огромная страна с большими возможностями, в скором времени в ее вооружении будет С-500 – зенитно-ракетная система самого современного типа. Она способна на многое. США как основной оппонент России также имеет свои современные комплексы, один из которых – «Патриот». Сегодня мы поговорим о том, как создавалась ракетная система С-500, на что она способна, а также обсудим недавно прошедшие испытания. Начнем, пожалуй, с истории ее появления.

Модификации С-500

Современный противовоздушный зенитно-ракетный комплекс появился не на пустом месте. Первые его разработки начались еще в советские времена, когда на вооружении СССР оказался первый С-200 – ракетный комплекс дальнего действия. Данная версия была разработана в 1965 году конструктором Грушиным.

Второй ступенью на пути к современным разработкам стал комплекс С-300 – впервые в рядах армии боевых машин СССР он появился в 1975 году, и до сих пор в обновленных модификациях несет свою службу. Конструктор, разработавший систему, – Ефремов В. П. Основной задачей данной системы является охрана огромных промышленных и административных объектов. Она способна поражать различные виды целей – от баллистических до аэродинамических.

Третья модификация С-400 – «Триумфатор» – зенитно-ракетный комплекс нового поколения. Он способен обнаруживать и сбивать самолеты-невидимки, баллистические ракеты и т.д. На вооружении состоит с 2007 года.

И, наконец, зенитная система С-500. Она была разработана в 2012 году и поступит на вооружение в 2018 г. Данный комплекс станет основным средством защиты ПВО в Российской Федерации.

Разработка современного зенитно-ракетного комплекса

Начальный этап разработки ЗРК пятого поколения стартовал в 2010 г. Именно тогда началась эскизная подготовка проекта. Летом 2011 года конструкторы и инженеры концерна ПВО «Алмаз-Антей» завершили эту работу. Конструкторы надеялись создать абсолютно новый комплекс, способный уничтожать низкоорбитальные цели, а также космические корабли. В конце 2012 года С-500 (зенитно-ракетная система) уже была собрана. Вскоре выпустили первый опытный образец, получивший в свое распоряжение специально разработанные ракеты, которые предназначаются только ему. Зенитно-ракетный комплекс С-500 имеет собственные ракеты – 40Н6М, 77Н6-Н, 77Н6-Н1. Разрабатывая данную систему в строгой секретности, была надежда создать лучший в мире комплекс ПВО. И после прошедших испытаний разработчики смогли смело это утверждать.

Основные задачи

С-500 – ракетный комплекс пятого поколения выполняет 3 основные задачи: Защита, Перехват и Уничтожение.

Все эти задачи превосходно выполняются комплексом. Давайте рассмотрим каждый из пунктов и определим, на что он направлен:

- Комплекс защищен от систем наведения и радиообнаружения, а также от современных систем, создающих для ракет и их наведения помехи. Таким образом, враг никакими силами не сможет предотвратить перехват и уничтожение своей боевой единицы. Данному пункту разработчики уделили особое внимание.

- Система С-500 способна перехватывать любые летательные объекты на расстоянии до 3500 километров. Максимальная высота перехвата цели составляет 50 км. Для сравнения: комплекс «Патриот» способен обезвредить цель на высоте до 24 километров. Принимая во внимание данный показатель, мы видим, что российская система в два раза лучше.

- Комплекс должен уметь уничтожать самые современные средства воздушного нападения. Наши разработчики сумели достигнуть невероятных результатов. Система ПВО С-500 способна сбивать низкоорбитальные спутники, орбитальные платформы, гиперзвуковые крылатые ракеты, самолеты и БПЛА (свыше 5 махов).

Возможности самоходного комплекса С-500

ЗРК С-500 разработана по новейшим технологиям. Она многофункциональна и способна практически в одиночку уничтожить до 40 целей врага. Радарная система комплекса может одновременно вести 20 целей. Комплекс перехватывает различные воздушные цели, летящие со скоростью свыше 7 километров в секунду. Это довольно впечатляющий результат. На расстоянии до 600 км система С-500 может одновременно поразить до 10 целей.

Для того чтобы запустить ракету комплексу необходимо всего 10 минут (от походного состояния до полной боеготовности). При этом поверхность, на которой находится установка, не обязательно должна быть ровной. Технические средства и системы устойчивости позволяют С-500 запускать ракеты под углом наклона в 30 градусов.

Система оснащена сверхмощными портативными радарами, которых еще не видел мир. Они способны обнаруживать цели на расстоянии до 1000 км при минимальной высоте в 5 метров и максимальной в 50 км. Сухопутный комплекс обладает высокой проходимостью и полностью адаптирован под суровые климатические условия нашей страны. Поэтому ему не страшны холода, грязь и неблагоприятные условия рельефа.

Технические характеристики комплекса

С-500 (характеристики разработки просто впечатляют) имеет сухую массу в 54 т. Масса груза в полной боеготовности составляет 33 т, а самого тягача – 21 т. БАЗ-69096 оснащен пятью осями – все 10 колес являются ведущими. Передние две оси управляемые. Мощность силового агрегата составляет 550 лошадиных сил. Тип топлива – дизель. Максимальная высота преодолеваемого бордюра составляет 1.7 метра. Впервые мобильное шасси БАЗ-69096 был представлен в 2012 году на показе военной техники РФ. Это первое мобильное шасси для ЗРК, которое обладает колесной формулой 10 на 10. С-500 – зенитно-ракетная система, которая обладает огромным потенциалом и возможностями. Такого же мнения придерживаются носители высших званий Вооруженных сил Российской Федерации.

Испытания новейшей системы противовоздушной обороны

Летом 2014 года вооруженные силы РФ провели испытания опытного образца РЗК С-500. По предварительным данным стало известно, что новейшая российская система ПВО стала лучшей в мире и далеко обошла по своим характеристикам такие комплексы, как «Патриот-3» и THAAD. Как сообщает министерство обороны РФ, испытания были проведены очень успешно, все поставленные цели и задачи удалось с легкостью выполнить. Основываясь на заключении Министерства обороны Российской Федерации, можно сделать вывод, что наша современная система пятого поколения, первые образцы которой уже войдут в ВС в 2018 году, и на протяжении как минимум 10-15 лет останется лучшей в своем роде.

С-500 – новейший ЗРК в Вооруженных силах РФ

На данный момент на страже воздушного пространства страны стоят два различных ракетно-зенитных комплекса – С-300 и С-400. Первый, несмотря на модифицирование, уже еле-еле дотягивает до мировых стандартов. Возможно, вскоре после поступления на вооружение С-500, ракетный комплекс С-300 будет удален из рядов российской военной техники. На службе останутся системы четвертого и пятого поколения. Серийное производство последних прогнозируется к 2020 году. Министерство обороны рассчитывает, что С-500 станет непреодолимым рубежом в развитии ПВО других государств мира еще как минимум на два десятилетия.

Российская С-500 (зенитно-ракетная система) станет лучшей из всех комплексов ПВО. Американцы еще долго будут гоняться за нашими технологиями и стараться подойти поближе к установленному отечественными специалистами рубежу.

Заключение

Развитие противовоздушного оборонного сектора Российской Федерации является главной задачей Министерства обороны страны.

Заместитель Председателя Правительства РФ и председатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Рогозин подчеркнул следующее: «Нашу страну необходимо защищать не только на границах, но и в воздухе. Поэтому создание комплекса С-500 так необходимо для государства – он станет новым воздушным щитом и позволит обеспечить мирное небо над головами граждан».

Стоит отметить, что на развитие данного комплекса было выделено более 10 миллиардов долларов США. Если система себя не оправдает, неудача в данной сфере очень сильно повлияет на обороноспособность страны. Поэтому такое внимание уделено разработке ЗРК пятого поколения.

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https://zen.yandex.ru/media/pro_voorugenie/rabota-s500-protiv-vvs-ssha-5a637ea5168a9111b361e710