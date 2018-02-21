О механизмах трансмутации стабильных изотопов в живых организмах

По логике такого подхода, живые организмы, для построения своих тел и обеспечения процессов жизнедеятельности в них, вынуждены довольствоваться атомами только тех элементов, которые они могут позаимствовать извне, из окружающей среды. Соответственно, организм способен выделить из себя только те атомы, которые он ранее позаимствовал. Факты, которые не укладываются в эти нехитрые правила, до сих пор игнорируются официальной наукой.

Ортодоксальная наука полагает, что в живых организмах происходят лишь химические превращения вещества, не затрагивающие атомных ядер. Эта доктрина возникла не на пустом месте. Опыт, полученный при попытках осуществления превращений нуклидов в результате искусственных ядерных реакций, показал, что продукты этих превращений радиоактивны, а сами эти превращения имеют высокие энергетические пороги и сопровождаются выделением большого количества энергии. Отсюда и возникла твёрдая убеждённость в том, что если в живых организмах происходила бы трансмутация элементов, то она была бы для этих организмов самоубийственна.



Между тем, известны не только косвенные свидетельства о превращениях элементов в живых организмах, давно подмеченные животноводами и растениеводами (см., например, популярные обзоры [1,2]). Известны не только наивные и уязвимые для критики попытки доказательств таких превращений.



Ещё известны эксперименты [3], выполненные, по современным меркам, на высочайшем техническом и методологическом уровне – и их результаты, с применением современных методов элементного и изотопного анализов, с полной определённостью указывают на то, что ядерные превращения в биологических объектах имеют место.



При этом биотрансмутация не порождает радиоактивных излучений и, в отличие от свободной трансмутации при экстремальных воздействиях на вещество [4], биотрансмутация не сопровождается аномальным энерговыделением.

Эти особенности биотрансмутации – как и сам её факт – совершенно не укладываются в рамки традиционных подходов, поэтому предложенные на сегодня модели физического механизма биотрансмутации едва ли можно считать адекватными.



В данной статье предлагается новая модель, логично следующая из представлений о «цифровом» физическом мире [5] и основанная на концепции о том, что поведение вещества в одушевлённых организмах определяется не только программным обеспечением физического мира, но и дополнительным программным управлением – которое и осуществляет такие превращения вещества, которые ни при каких условиях не происходят в неодушевлённых предметах.

Косвенные свидетельства и ранние эксперименты.

Приведём результаты некоторых опытов (из обзора [6]).

Косвенным свидетельством о трансмутации в проростках растений может служить увеличение в них содержания тех элементов, которые не могли быть получены в таких количествах с водой и воздухом.

Вогель (1844 г.) выращивал ростки на неорганическом субстрате (толчёном стекле) и обнаружил в них увеличение количества серы.

Герцель с 1875 по 1883 гг. выполнил ряд исследований с прорастающими семенами разных растений. Обнаружились изменения содержания кальция, калия и фосфора при прорастании. Добавление в воду солей кальция увеличивало в семенах производство калия. Добавление K 2 CO 3 увеличивало производство кальция.

Баранже с 1950 по 1970 гг. тоже экспериментировал с прорастающими семенами. Анализировалось содержание фосфора, калия, кальция и железа. Прорастание выполнялось в контролируемой среде, при поливе водой двойной дистилляции. Обнаружилось увеличение количеств Ca на 4.2%, Fe – на 8.3%, а также уменьшение количеств P на 1.9% и K на 1.1%. Добавление в воду MnCl 2 увеличивало выход железа. Была набрана богатая статистика; никто не нашёл ошибок и не оспорил результаты.

Кервран (1960-1980 гг.) обратил внимание на то, что рабочие-нефтяники Сахары ежедневно выделяют с экскрементами, в среднем, по 320 mg Caбольше, чем они получают его с пищей, водой и воздухом – при этом нет каких-либо признаков декальцинирования организма.



Заметил, что куры в тех областях Британии, где почвы крайне бедны кальцием, ежедневно несут яйца с нормальной скорлупой, содержащей Ca – опять же, без признаков декальцинирования организма. Эти куры охотно заглатывают кусочки слюды, содержащей калий.



Был сделан вывод: куры превращают часть K в Ca (кстати, замечено: если кормить кур пищей, бедной и кальцием, и калием, то они несут яйца с мягкой скорлупой; но если начать давать им пищу, бедную кальцием и богатую калием, то скорлупа их яиц быстро приходит в норму, в ней кальция становится столько, сколько нужно).



Также экспериментировал с прорастающими семенами и нашёл, что количества K и Ca в них изменяются, причём, потеря массы K и прирост массы Ca, практически, равны по величине.

Комаки (1970-1980 гг.) показал, что восемь штаммов микроорганизмов, выращенных на культурах с дефицитом калия, увеличили его содержание через превращение Ca ® K.

Энгель и Грубер (2006) проращивали маш на растворе MnCl 2 . Они обнаружили прирост количества железа. Предположили, что происходит реакция Mn55+H1®Fe56.

К чести автора обзора [3], он привёл и отрицательные результаты – тех опытов, в которых биотрансмутация не обнаружилась.



Но эти опыты, на наш взгляд, ничуть не бросают тень на обнаруженные факты биотрансмутации. Не будем забывать о том, что речь идёт о превращениях вещества, происходящих в живом организме – а, значит, происходящих тогда, когда соблюдён ряд предусловий, причём, не все эти предусловия нам известны.

Эксперименты Высоцкого и Корниловой.

Отдельно следует сказать про эксперименты Высоцкого и Корниловой [3] – которые, на сегодня, обладают, по-видимому, наивысшей доказательной силой. Эти авторы не пассивно исследовали происходящее в биологических системах, а сами создавали условия, подталкивающие биологическую систему к осуществлению реакций трансмутации, желаемых экспериментаторами и выбираемых из соображений высоко-селективной и надёжной идентификации продуктов трансмутации.



Такими продуктами считаются, например, изотопы железа. Они идентифицировались двумя методами: с помощью мёссбауэровской спектроскопии и лазерной масс-спектрометрии. В качестве подопытных биологических объектов, которых стимулировали производить биотрансмутацию, использовались определённые виды бактерий и дрожжей – ввиду быстроты их размножения и удобства проведения элементного и изотопного анализов выращенной культуры.

Авторы ожидали, что в культуре, растущей в дефицитной по железу питательной среде на основе тяжёлой воды с добавлением солей марганца, будет осуществляться превращение марганца в железо через присоединение дейтрона: Mn55+d2®Fe57.



Изотоп железа Fe57 надёжно идентифицируется методом мёссбауэровской спектроскопии, а, поскольку его природное содержание мало, то его накопление уверенно выявляется через масс-спектроскопическое определение соотношения количеств изотопов железа в выращенной культуре.

В исходном материале наличие изотопа Fe57 не обнаруживалось – как и в культурах, выращенных в средах, неоптимальных для ожидаемой реакции. Но мёссбауэровская спектральная линия, соответствующая этому изотопу, уверенно обнаруживалась в культурах, выращенных в оптимальных средах.



Коэффициент трансмутации составил для дрожжевой культуры (1.90±0.52)×10-8 ядер Fe57 на одно ядро Mn55 за одну секунду, а для культуры бактерий Deinococcus Radiodurans – (1.30±0.46)×10-8 ядер Fe57 на одно ядро Mn55 за одну секунду.



Анализ же с помощью лазерной масс-спектрометрии показал, что в культурах, выращенных в неоптимальных средах, отношения содержания изотопов Fe57 и Fe56 равны своему природному значению, а именно, h(Fe57)/h(Fe56)»0.02, тогда как в культурах, выращенных в оптимальных средах, это соотношение превышает природное значение в 35-40 раз: h(Fe57)/h(Fe56)=0.7-0.9.



При этом коэффициент трансмутации, определённый с помощью масс-спектрометрии, примерно совпал со значением, полученным с помощью мёссбауэровской спектроскопии.

Кроме того, авторы [3] полагали, что в культуре, растущей в дефицитной по железу среде, дополненной контролируемыми количествами одноизотопных элементов Na23 и P31, будет происходить реакция Na23+P31®Fe54. При том, что природное соотношение изотопов Fe54 и Fe56составляет h(Fe54)/h(Fe56)»0.06, их соотношение в культурах, выращенных в оптимальных средах, составило h(Fe54)/h(Fe56)=0.20-0.25.



Коэффициенты трансмутации составили: по фосфору – (3-6)×10-10 ядер Fe54 на одно ядро P31 за одну секунду, а по натрию – (1-2)×10-10 ядер Fe54 на одно ядро Na23 за одну секунду. Также обнаружилось, что добавление в питательную среду солей цезия приводило к существенному увеличению продуцирования изотопа Fe54, что давало в выращенной культуре соотношение h(Fe54)/h(Fe56)=1.0-1.5.

Попутно, авторам [3] удалось установить факт превращения цезия в барий: Cs133+p1®Ba134, с коэффициентом трансмутации »10-8 ядер Ba134 на одно ядро Cs133 за одну секунду. Этот результат они считают первым успешным обнаружением биотрансмутации тяжёлых элементов.

Перечисленные результаты Высоцкого и Корниловой имеют, на наш взгляд, огромное значение – поскольку, в их методике, обнаруживаемые изотопы не могли иметь иное происхождение, кроме как быть продуктами биотрансмутации.



Вместе с тем, вопрос о том, какими, в действительности, путями образовывались эти продукты биотрансмутации, не может считаться окончательно решённым. Кроме того, авторы умалчивают о том, что поведение вещества в живых организмах очень сильно отличается от его поведения в неодушевлённых предметах.



Соответственно, они не объясняют, почему реакции трансмутации, о которых они ведут речь, могут происходить только в биологических системах.

Ниже мы изложим некоторые соображения по этим вопросам.

Дорожка стабильных изотопов.

Хорошо известно, что в стабильных нуклидах, по мере увеличения атомного номера, число нейтронов становится всё больше, чем число протонов. Отсюда, будто бы, следует, что для превращения исходного стабильного нуклида в стабильный же нуклид с атомным номером, большим на единицу, требуется добавить в исходный нуклид не просто протон, и не просто протон и нейтрон (ядро дейтерия) – а, возможно, протон и два нейтрона (ядро трития, которое не только является редкостью, но ещё и нестабильно).



В действительности же, такие превращения – с изменением атомного номера на единицу – отнюдь не требуют обязательного задействования ядер дейтерия и, тем более, ядер трития.

На Рис.1,2 изображена дорожка стабильных изотопов, от бериллия 4 Be9 до висмута 83 Bi209, по данным [7] (чтобы не загромождать схему, некоторые редкие изотопы не показаны).



Дорожка разбита на пять частей; для каждой из них указана своя система координат, в которой по оси абсцисс отложены количества протонов (P) в ядрах и, соответственно, атомные номера изотопов, а по оси ординат – количества нейтронов (N) в ядрах.

Хорошо видно, что, практически, весь диапазон элементов от 4 Be до 83 Bi заполняют пары стабильных нуклидов, которые имеют различающиеся на единицу атомные номера и одинаковые количества нейтронов. В этом диапазоне, лишь два элемента не имеют стабильных изотопов – технеций 43 Tcи прометий 61 Pm.



Для технеция мы указали три изотопа с периодами полураспада ~105-106 лет – что, при сопоставлении с характерными временами изменений в живых организмах, можно трактовать как полную стабильность.



Более слабым звеном в дорожке стабильных изотопов является элемент прометий, изотоп которого 61 Pm146, допускающий однопротонное превращение в стабильный изотоп самария 62 Sm147, имеет период полураспада в 4.4 года – но, для случая одноклеточных организмов, этот изотоп тоже можно считать стабильным.

Рис.1, Рис.2. Дорожка стабильных изотопов от бериллия до висмута.

Красным цветом показаны элементы с чётным количеством протонов,

синим – с нечётным количеством протонов.

Наличие пар стабильных изотопов соседних элементов, имеющих одинаковые количества нейтронов, подсказывает нам, что, при управляемой трансмутации стабильных изотопов в живых организмах, процедуры изменения количества протонов и количества нейтронов в ядре могут выполняться независимо друг от друга.



Т.е., каждое элементарное продвижение по дорожке стабильных изотопов представляет собой либо шаг вправо-влево (изменение P), либо шаг вверх-вниз (изменение N). Как можно видеть, для шага вверх или вниз требуется, в некоторых случаях, добавлять или удалять два нейтрона.



Но, даже с учётом этих случаев, стратегия, при которой количества протонов и нейтронов управляемо изменяются по отдельности, гораздо проще в реализации, чем стратегия присоединения-отделения нуклонных комплексов, включающих в себя как протоны, так и нейтроны.

Но дело не только в простоте реализации той или иной стратегии. Слияние двух стабильных составных нуклидов даёт нуклид, который оказывается, как правило, с недостатком нейтронов, т.е. является нестабильным. А составные ядра, которые являются продуктами расщепления стабильного нуклида, имеют, как правило, избытки нейтронов – т.е., они, опять же, являются нестабильными.



Стратегия же последовательных минимальных изменений либо только количества нейтронов, либо только количества протонов в нуклиде – гарантирует стабильность продуктов трансмутации. Вот почему трансмутации стабильных изотопов в живых организмах, при которых атомный номер изменяется всего на единицу, представляются нам наиболее вероятными.

Действительно, как отмечалось выше, имеются указания на то, что в живых организмах происходят взаимные превращения стабильных изотопов соседних элементов – например, в таких парах, как Na23 и Mg24, P31 и S32, K39 и Ca40, Mn55 и Fe56. Заметим, что все названные изотопы в этих четырёх парах являются, для своих элементов, самыми распространёнными – едва ли это можно списать на простые совпадения.

Модель трансмутации стабильных изотопов в живых организмах.

Согласно концепции «цифрового» физического мира [5], стабильные нуклиды существуют не благодаря свойствам протонов и нейтронов, а благодаря ядерным структуро-образующим алгоритмам – программным воздействиям, которые модулируют свойства нуклонов таким образом, что нуклоны оказываются динамически связаны друг с другом.



Из того, что стабильные нуклиды существуют не сами по себе, а обеспечиваются работой специальных программ, логично следует возможность вмешательства в работу этих проограмм – с помощью программ с более высокой приоритетностью – для того, чтобы перестраивать ядерные структуры целенаправленным образом. В этом, на наш взгляд, и заключается принцип трансмутации стабильных изотопов в живых организмах.

Если эти трансмутации, с учётом вышеизложенного, выполняются через элементарные шаги по дорожке стабильных изотопов, то нам следует объяснить механизмы осуществления четырёх следующих процедур, превращающих стабильный нуклид в другой стабильный нуклид:

1) безрадиационный захват нейтрона;

2) приобретение протона;

3) удаление нейтрона;

4) удаление протона.

Мы дадим краткое описание программных манипуляций, которые могли бы обеспечивать выполнение этих процедур.

Захват нейтрона. В литературе описаны следующие варианты последствий захвата нейтрона стабильным нуклидом. Если результирующее составное ядро оказывается нестабильным по количествам протонов и нейтронов, то оно испытывает соответствующий тип распада.



Стабильное же, по количествам протонов и нейтронов, составное ядро в первый момент оказывается возбуждённым даже при ничтожно малой энергии нового нейтрона – ведь он ещё не охвачен ядерными связями, энергия которых составляет несколько МэВ. При включении нового нейтрона в состав ядра и появлении у него энергии ядерных связей, излучаются соответствующие g-кванты. Такой сценарий называется радиационным захватом нейтрона.

Ясно, что, для трансмутации стабильных изотопов в живых организмах, сценарий радиационного захвата нейтрона не годится – из-за поражающего действия порождаемых при этом g-квантов. Возможен ли безрадиационный захват нейтрона?



Считается, что такой сценарий противоречит закону сохранения энергии: система, «скатывающаяся» в более сильно связанное состояние, обязана выделить энергию, равную разности энергий связи в этих двух состояниях. Это, безусловно, справедливо для случаев, когда система автоматически «скатывается» в более сильно связанное состояние – как это и происходит при радиационном захвате нейтронов ядрами атомов в неодушевлённых предметах.



Вещество же в живых организмах, на наш взгляд, помимо подчинения физическим законам, охвачено дополнительным программным управлением, которое, в частности, способно обеспечить безрадиационный захват нейтрона, не нарушающий закона сохранения энергии.

Казалось бы, радиационный и безрадиационный захваты нейтрона не могут не нарушать закон сохранения энергии оба сразу – ведь они различаются тем, что в первом из них энергия, в виде g-квантов, «выделяется», а во втором она «не выделяется».



Но, согласно концепции «цифрового» физического мира [5], g-кванты отнюдь не переносят энергию: переброс g-кванта с одного ядра на другое означает, что у «ядра-излучателя» увеличивается энергия связи нуклонов за счёт такого же уменьшения их массы, а у «ядра-приёмника» всё происходит наоборот – и, таким образом, сумма энергий у каждого из этих ядер остаётся прежней.



Именно такими, автономными превращениями энергии в атомах обеспечивается, на наш взгляд, закон сохранения энергии. Встраивание нейтрона в состав ядра, происходящее автоматически – с соответствующим автономным перераспределением энергии в этом ядре – вызывает скоррелированное обратное перераспределение энергии в другом ядре, поскольку радиационный алгоритм при этом задействован.



Управляемое же встраивание нейтрона в состав ядра – с тем же автономным перераспределением энергии в этом ядре – может, на наш взгляд, производиться по варианту, при котором радиационный алгоритм не задействован.

Завершающим этапом безрадиационного встраивания нейтрона в состав ядра должна быть процедура, подстраивающая переключения ядерных связей [5] в новом ядре для оптимального соответствия новой комбинации нуклонов.

Следует добавить, что превращение изотопа в более тяжёлый изотоп через безрадиационный захват нейтрона может быть произведено не в любой момент времени, а только сразу после того, как в ядро попадёт нейтрон из фона тепловых нейтронов.

Приобретение протона. В живых организмах многие процессы происходят в водных растворах, и, казалось бы, для нужд трансмутации можно было бы использовать протоны, которые являются продуктами диссоциации части молекул воды. Но свободный протон, из-за своего положительного заряда, не может проникнуть в ядро с такой лёгкостью, как свободный нейтрон.



Между тем, известны свидетельства о том, что в живых организмах превращения вроде K39+p1®Ca40 могут происходить довольно эффективно – давая результаты, вполне заметные на макроуровне (см. выше о прочности скорлупы куриных яиц). Поэтому мы полагаем, что управляемое приобретение протона ядром производится по следующей схеме.



Сразу после того, как в ядро проник тепловой нейтрон, осуществляется его разделение на связанные в нём частицы – на той фазе связующего их алгоритма «на приросте масс» [8], когда этими частицами являются протон и электрон (а не антипротон и позитрон).



Для реализации такой схемы, требуется всего лишь отключить в нейтроне связующий алгоритм и обеспечить мягкую эвакуацию электрона из ядра – без его «выстреливания», которое происходит при b-распаде. В завершение трансмутации, следует оптимизировать переключения ядерных связей под шаблоны нуклида нового элемента, а также подстроить в атоме систему протон-электронных связок, с новым «посадочным местом» для дополнительного атомарного электрона.

Удаление нейтрона.

Процедура удаления из ядра нейтрона представляется нам простейшей из тех, которые приводят к элементарным перемещениям по дорожке стабильных изотопов.



Согласно модели ядерных сил в [5], динамическая структура ядра поддерживается благодаря переключаемым ядерным связям в парах «протон-нейтрон», и есть интервалы времени, на которых тот или иной нейтрон в ядре не имеет ядерных связей и является, как это ни парадоксально, свободным.



Достаточно выбрать один из таких нейтронов и просто не возобновлять охват его ядерными связями – и он самостоятельно покинет ядро, пополнив собой фон тепловых нейтронов.

Удаление протона.

В нейтральном атоме, каждый протон не только удерживается в ядре с помощью ядерных связей, но и образует связку с одним атомарным электроном. Удалять из ядра целесообразно протон, который образует связку «протон-электрон» с минимальной энергией связи – тогда будут минимальны подстраивания энергий связи в атомарных связках «протон-электрон» у продукта трансмутации.

Как и нейтроны, протоны в ядре охвачены ядерными связями не всё время [5]. Нам представляется, что после интервала времени, на котором выбранный протон был не охвачен ядерными связями, следует всего лишь не возобновлять его новые включения в связки с нейтронами, сохранив его связку с атомарным электроном – и эта связка «протон-электрон» самостоятельно покинет атом. Фактически, в результате такой процедуры, из исходного атома «выйдет» атом водорода.

Небольшое обсуждение.

Итак, мы описали четыре программные манипуляции, которые, на наш взгляд, позволяют осуществлять трансмутацию стабильных изотопов через последовательные минимальные изменения либо количества нейтронов, либо количества протонов в ядре.



Эти программные манипуляции пригодны для работы в живых организмах – гарантируя отсутствие радиоактивных явлений и опасного энерговыделения. Таким образом, приобретает теоретическое обоснование идея об использовании микроорганизмов для деактивации радиоактивных загрязнений через биотрансмутацию радиоактивных изотопов в стабильные – утверждается, что эта идея уже реализована на практике (см., например, [9,10]).

Перестройки, происходящие в атомах в результате работы вышеописанных программных манипуляций, совершенно реалистичны – в отличие от перестроек, которые должны были бы происходить, например, при слиянии ядер.



Действительно, чтобы осуществить управляемое слияние ядер, следовало бы обеспечить транспортировку исходных атомов до приведения их в контакт, а также их взаимопроникновение, которое в обычных условиях потребовало бы энергию соударения, превышающую энергию связи самого сильно связанного электрона в составе этих атомов [11] (если эта энергия связи, как в случае атома углерода, равна всего лишь 490 эВ, то энергия соударения должна была бы соответствовать температуре, превышающей 5.68×106 оK).



Но и это ещё не всё: слияние двух ядер в новое ядро потребовало бы колоссальную перестройку внутриатомных структур и энергий связи – под шаблоны нового элемента. В итоге, несопоставимо проще и реалистичнее выглядят четыре вышеописанные процедуры – для выполнения которых следует дождаться подходящего момента и запустить тот или иной программный сценарий, а затем произвести минимальные подстройки набора энергий связи в новом атоме.

С учётом вышеизложенного, напрашивается удивительный ответ на до сих пор открытый вопрос о происхождении содержащихся в земной коре атомов с атомными номерами, большими чем у самых лёгких атомов. Мы допускаем, что все средние и тяжёлые стабильные изотопы в земной коре были последовательно синтезированы в живых организмах – в основном, в бактериях. Возможно даже, что синтез того или иного нового элемента через биотрансмутацию являлся главным назначением того или иного вида древних бактерий.

Если это так, то современная картина распространённости элементов в земной коре, а также «природные соотношения» между изотопами того или иного элемента, в значительной степени являются результатами жизнедеятельности предыдущих поколений организмов.



Нельзя исключить того, что такая изотопо-образующая жизнедеятельность происходит и на современном этапе – отчего могут изменяться как «природные соотношения» между изотопами, так и картина распространённости элементов. Такой подход перекликается с учением В.И.Вернадского – согласно которому, вся земная кора является продуктом жизнедеятельности биосферы.

Ссылки.

1. https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/biologicheskaya-transmutaciya-ili-otkuda-v-yaycah-kalciy

2. http://alchemy.ucoz.ru/publ/naturalnye_alkhimiki/2-1-0-40

3. В.И Высоцкий, А.А.Корнилова. Ядерный синтез и трансмутация изотопов в биологических системах. М., "Мир", 2003.

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