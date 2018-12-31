Живые организмы – биоинженерные проекты!? Часть 4
09:23. 31 декабря 2018 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
Те, кто прочел мои предыдущие статьи этой серии и разделяет мнение, что в разнообразие живых организмов внесла свое влияние не эволюция (по-сути, мутации, никогда не приводящие к прогрессу признаков), а, скорее всего, некий разум программиста, инженера-механика, проектировщика и т.д. (в одном лице, либо комплексом идеи и решений – как в конструкторском бюро) – будет интересна эта очередная статья.
В этой статье еще раз сообщу свое мнение. Я не являюсь сторонником творения, как его преподносят сторонники креационизма. У меня некая своя видимость этого процесса. Скорее всего, авторов биоинженерных проектов – множество. Кое-где даже прослеживается индивидуальный почерк разных разработчиков. Местами – небезупречных: т.к. сделаны эти разумные биоинженерные проекты иногда не идеально, с ошибками, просчетами и багами в поведении (программах). Кто эти инженеры и программисты – это отдельный вопрос из уровня отношения каждого к вере и религии. Может быть, духи-управители Земли (из мифологии и язычества) или помощники единого Бога-творца. А может быть (если вообще не погружаться в эзотерику) – инопланетные высокоразвитые цивилизации, Боги (по нашим меркам), которые производят невидимые для их обитателей эксперименты на планетах, пригодных для биологической жизни. Например, заселяют новых особей после глобальных катастроф, переворотов оси, потопов и расширений Земли. Либо по-средством информационной передачи на уровне ДНК, программируют ее на появление новых видов (исследования П.Горяева – как верхушка айсберга этой темы). Версий можно строить множество. Ну, а пока перейдем к очередным наблюдениям разумного подхода в строении и поведении представителей флоры и фауны.
Яичная змея. Dasypeltis scabra
Очень мало других змей разделяют диетические пристрастия этого изумительного вида. Как правило, яичная змея наиболее активна ночью, днем она прячется в укромных местах под камнями и поваленными деревьями. Ночью эти змеи охотятся главным образом на яйца ткачика. Они очень приспособлены к ползанию по деревьям, чтобы добраться до птичьих гнезд. Змеи пробуют яйца языком, чтобы проверить, испорчены они или нет. Это важно, поскольку они не смогут выплюнуть испорченное яйцо, если проглотили его.
Найдя свежее яйцо, змея захватывает его своими кольцами и медленно натягивает на него свою пасть. Когда яйцо окажется в теле змеи, оно проходит дальше, через горло, пока не встретится с несколькими конструкциями, похожими на зубы, прикрепленные к позвоночнику. Эти выступы прокалывают яйцо, когда змея проделывает несколько резких движений головой в сторону. Содержимое яйца выливается из скорлупы и переваривается. Пустая скорлупа расплющивается и изрыгается из тела. Способность иметь дело со скорлупой – редкая среди змей.
Яичная змея может проглотить яйцо размером в три раза больше ее головы.
Эволюционисты скажут, что этот вид змей вырастили у себя внутри пищевода зубы для раскалывания, разрезания яиц. Якобы вершина эволюции, человек у себя не может вырастить новые зубы на месте поврежденных, а здесь какая-то змея взяла и вырастила их у себя в пищеводе. И вообще, почему этот вид змей решил питаться одними яйцами? Если выразиться иначе, то данная ниша в пищевой цепочке змей была не занята – ее заполнили созданием модифицированного организма, приспособленного для питания именно яйцами птиц.
***
Генетическая конвергенция летучих мышей и дельфинов
Неожиданно выяснилось, что целый ряд генов у летучих мышей и дельфинов демонстрирует явную гомологию. И генов не каких-нибудь, а очень интересных. Как известно, значительная часть летучих мышей и дельфины – обладают способностью к эхолокации. И вот, чёткое сходство нуклеотидных последовательностей было выявлено сразу в 200 локусах, в многочисленных генах, связанных со слухом или глухотой. Что совместимо с предположением о причастности этих генов к эхолокации (Parker et al., 2013). Кроме того, четкие сигналы сходства были обнаружены еще и в генах, связанных со зрением.
Это уже не лезет ни в какие ворота дарвинизма. Потому что согласно современной теории эволюции, киты и летучие мыши весьма далеки друг от друга, имея родство лишь на уровне весьма древних общих предков. Отсюда следует, что эхолокация у этих таксонов должна была развиться и эволюционировать совершенно независимо. Тем более что среди родственных групп самих летучих мышей имеются виды, как способные к эхолокации, так и неспособные к ней.
Тем не менее, гены, ответственные за эхолокацию, у дельфинов и летучих мышей имеют явное сходство по большому числу участков. Настолько, что эти гены более схожи у дельфинов и тех летучих мышей, которые имеют эхолокацию, чем у летучих мышей, имеющих эхолокацию и летучих мышей, не имеющих её. Поэтому если бы какой-нибудь генетик взял бы для измерения степени родства участки ДНК, содержащие именно эти гены, то у этого генетика получилось бы, что некоторые виды летучих мышей и дельфины происходят от общего предка, в то время как другие виды летучих мышей имеют вообще других предков.
Понятно, что этот факт ну никак не ожидался в рамках дарвинизма, и прямо опровергает тезис о случайности эволюции (случайности мутаций). Потому что в рамках современной теории эволюции, крайне мала вероятность, чтобы при независимом построении сложного признака, эволюция в точности повторила одни и те же случайные мутации. Тем более, не в каком-то одном месте, а сразу во многих участках разных генов. Ну а когда речь начинает идти уже о двухстах генах (!), показывающих четкое сходство нуклеотидных последовательностей (с аналогичными генами совершенно других живых существ), то можно считать, что вывод о «неслучайности случайностей»в данном случае доказан.
Вся ирония ситуации состоит в том, что такие участки генетического сходства всегда трактовались дарвинистами, как происхождение от общего предка. Но в данном случае допускать наличие общего предка (между выборочными видами летучих мышей и дельфинами) ни в коем случае было нельзя. Потому что это значило бы вступить в очередной филогенетический конфликт. Во-первых, против целого ряда других генетических фактов, полученных на другом наборе генов, и «говорящих нам», что дельфины и летучие мыши – не имели близких общих предков. Во-вторых, еще и против явного морфологического различия между летучими мышами и дельфинами. И в-третьих, против общепринятых схем эволюции этих биологических таксонов.
Пресловутым «горизонтальным переносом»* этот факт тоже не объяснить. Потому что обнаруженное генетическое сходство имеет чересчур массированный характер. Здесь сходство демонстрируют сразу сотни генов, причем не абы какие, а именно те, которые ответственны за обеспечение слуха. Поэтому если бы в данном случае кто-нибудь решил выдвинуть версию о случайном «горизонтальном переносе», то пришлось бы объявлять миру об открытии горизонтального переноса уже не отдельных генов, а о переносе сразу всех генов слухового аппарата. Понятно, что такой случайный «горизонтальный перенос» (слуховых аппаратов сразу целиком) от одного животного к другому – это фантастика чистой воды. Поэтому версию «горизонтального переноса генов» в данном случае никто и не озвучил.
Источник
* – Горизонтальный перенос генов (ГПГ) — процесс, в котором организм передаёт генетический материал организму-непотомку. В отличие от горизонтального, о вертикальном переносе генов говорят, что при нем организм получает генетический материал от своего предка. В области интересов генетики основное место занимает вертикальный перенос генов.
Источник
ГНП может говорить и в пользу участия высшего разума в процессе создания разных видов живых организмов. Допустим, взяли генотип, отвечающий за функционал от одного вида и внедрили в строение совершенно иного. Обмен технологиями между проектными бюро – как это назвали бы сейчас.
***
Охлаждение слонов
Для того, чтобы избежать теплового шока, гигантам африканских саванн приходиться лежать подолгу в грязи, валяться в пыли (которая является аналогом солнцезащитных кремов) и выпивать не менее 300 литров воды в сутки (хоть какое, а все же охлаждение).
Однако у слонов есть и некоторые физиологические приспособления, помогающие им выжить в таком климате, где температура днем может превышать 50˚C. Например — огромные уши, пронизанные сетью кровеносных сосудов. Именно в них кровь быстрее охлаждается и, следовательно, охлаждает и весь организм. Ну и, конечно же, шерсть у тропических гигантов весьма и весьма редкая — можно сказать, что функции теплоизоляции она уже не несет.
Почему же шерсть у слонов не исчезла совсем? Зоологи из Принстонского университета(США) решили выяснить этот вопрос. Они, работая с африканскими саванными слонами (Loxodonta africana), измерили, сколько тепла излучает поверхность кожи слона с волосками и без них. При этом учитывалось все — и плотность волосков на коже, и температура, и влажность воздуха, и даже скорость ветра (если таковой был). В результате исследователи обнаружили удивительную вещь — оказывается, шерсть не только не мешает слонам выделять излишнее тепло, но даже помогает делать это!
Согласно данным их исследований, теплоотдача с кожи, поросшей шерстью, была больше на 5-20 процентов в зависимости от скорости ветра, чем с таковой без шерсти. Интересно, что максимум теплоотвода наблюдался в тех условиях, когда ветра не было или он был совсем слабым, а влажность воздуха — самой низкой. Получается, что шерсть действительно помогает гигантам отдавать лишнее тепло окружающему воздуху. Однако каким образом это происходит?
Зоологи предполагают, что волоски на теле слонов могут работать как теплоотводные инструменты. Они собирают поднимающий от кожи жар, после чего выделяют его в воздух. Ну, а поскольку даже редкие волосы все равно сильно увеличивают площадь поверхности тела, то и тепло рассеивается более эффективно. Можно сказать, что именно редкая шерсть и делает соотношение объема слона к его поверхности таким, что все избыточное тепло удаляется достаточно быстро.
Был обнаружен и еще один интересный факт. Как известно, чем сильнее дует ветер, тем лучше охлаждается то, что он обдувает. Так вот, оказывается, у самой поверхности кожи, даже если она голая, скорость ветра значительно замедляется. Ну, а волос переносит тепло намного дальше от поверхности, то есть в ту область, где ветер дует сильнее — соответственно, и теплоотдача идет эффективнее.
Кроме того, ученым на примере кожи саванных слонов удалось выяснить, когда шерсть перестает сохранять тепло и начинает охлаждать тело. Оказывается, это происходит при плотности волосков менее 30 штук на квадратный сантиметр. Ну, а у слонов же эта величина равна 0,1 на квадратный сантиметр — то есть куда ниже, чем нужно. Именно поэтому перегрев им не страшен — сколько бы не нагревался воздух вокруг, их редкая шерсть всегда будет работать не как “утеплитель”, а как холодильник.
Источник
Резюмируя, можно сказать, что некто рассчитал плотность волосяного покрова слона и остановился именно на такой плотности расположения волосков, что все это стало охлаждать поверхность кожи эффективнее, чем без волосяного покрова.
***
Ученый-естествоиспытатель Андреас Кей обнародовал фотографии необычного насекомого, с которым он столкнулся в тропическом лесу Эквадора.
Metagryne bicolumnata принадлежит к отряду сенокосцев из класса паукообразных. К этому отряду относят 6650 видов насекомых. У Metagryne bicolumnata, вопреки жутковатому виду, нет ядовитых желез, он абсолютно безвреден, пояснил исследователь.
На самом деле этот вид был открыт еще в 1959 году немецким ученым Карлом Фридрихом Роуэром, который сделал зарисовки насекомого.
Источник
Игра природы – скажут ученые-эволюционисты. Альтернативный всзгляд: кто-то из высших решил по-глумиться над внешним видом паукообразного.
***
Еще одно странного вида насекомое:
Международная группа биологов путешествовала в течение трех недель по одному из самых отдаленных и неизведанных участков тропического леса юго-восточного Суринама. Исследователи полагают, что обнаруженное существо является незрелой особью насекомого, так называемой нимфой. Это личиночная стадия насекомых с неполным превращением.
Источник
Для чего нужен насекомому этот волосяной хвост, похожий на пучок оптоволокна – неизвестно.
***
Мурена
Показана двойная челюсть мурены. Внутренняя выдвигается. Как это объяснить с позиций эволюции? Ведь это целая инженерная конструкция! А так же поразительно позволение муреной мелким рыбешкам чистить свою пасть от остатков пищи и совместная охота с окунем – все это тоже заставляют задуматься над программным кодом поведения данного вида. Ведь согласитесь, у мурены нет интеллекта и понимания, что мелкие рыбы, поедая остатки пищи в пасти, очищают ее и предотвращают там гниение. Почему бы они не самая легкая добыча, еда для мурены, а именно инструмент очистки? Откуда взялось это глубокое понимание? Думаю, только в виде записанной программы поведения.
***
Планария. Регенерация любой части в полноценный организм
Уникальная способность низших живых организмов, которая отсутствует у более сложных. Возможно, чем проще организм, тем легче в нем выделить уникальную способность, которая будет отличать его на фоне остальных видов. Не нужно продумывать другие системы и отвлекать ресурсы организма.
***
Плотоядные растения или растения-хищники
В природе существуют 450 видов подобных растений. Большая часть из них едят насекомых. Однако личинки комаров и пауки могут жить в таких растениях. Самые страшные из таких хищных растений — это лианы, они способны ловить мелких грызунов и птиц.
Венерина мухоловка. Одно мгновение и жертва уже находится внутри захлопнувшегося листа, усеянного клыками. Жертва не может выбраться из этой клетки. Если внутрь листа попалось что-то несъедобное, то ловушка откроется через какое-то время. Но если внутри окажется какое-то насекомое, то листья не раскроются, пока пища не переварится полностью. На это может уйти до нескольких недель. Растет этот хищник в районе Атлантики на территории США.
В лесах России встречается хищное растение «Росянка». Оно также является насекомоядным растением. Жидкость, находящаяся на кончике волосков, очень напоминает росу. Но на самом деле это клей, на который и прилипают насекомые. Эта же жидкость является ферментом для процесса переваривания добычи. Насекомое садиться на лист и не может взлететь. Волоски прижимают насекомое к листу и начинается процесс переработки пищи. А сам лист очень быстро скручивается. Тем самым лишая пленника любой возможности освободиться.
Еще одно растение, «Дарлингтония», растущая на болотах, имеет капюшон, по форме похожий на кобру. Это одно из самых коварных растений. Она распространяет сладкий аромат. Тем самым заманивая жертву. А ложные выходы, направляют насекомое вглубь, не позволяя выбраться насекомому наружу.
Представителем водных хищных растений является «Пузырчатка», которая имеет пузырь, закрывающийся в момент, когда в него попадает мелкий ракообразный или моллюск. Растение в доли секунды засасывает жертву вместе с водой. После чего начинается процесс переваривания пищи.
Одним из видов крупных хищных растений является «Кувшиночник». Растение так называется за необычную форму листьев, напоминающих кувшин. Но внутрь цветка попадает не только вода. Чаще всего там оказываются насекомые, но иногда попадаются и грызуны.
Источник
Вы представляете – все это растения с повадками животных-хищников! Т.е. программный код от животных был использован в живом организме растений с созданием всех механизмов переваривания жертв.
***
Амеба с интеллектом или программным кодом?
Группа исследователей из Университета Кейо в Токио доказала, что амеба может решать знаменитую «задачу коммивояжера» с близкими к правильным результатами. И то, как она это делает, позволяет ей при определенных условиях обогнать по скорости вычислений компьютер.
Задача коммивояжера заключается в том, что нужно рассчитать кратчайший маршрут между базой и несколькими покупателями, которых нужно объехать и доставить им товар. Ее отличает экспоненциальный рост сложности – при 4 покупателях есть лишь 3 возможных решения, но при 6 покупателях количество вариантов возрастает до 360. В общем виде задача была решена в 90-е годы, и сегодня можно получить результат даже для миллионов покупателей, что востребовано в международной логистике.
Амеба Physarum polycephalum вечно голодна и боится солнечного света. Ученые создали подобие лабиринта – в емкости есть 64 сектора, где расположена пища, а сама амеба размещается в центре и должна сместиться, чтобы добраться до еды. Над лабиринтом смонтирована система освещения, которая формирует световые «барьеры» на пути к еде. Нейросеть управляет освещением так, чтобы оставлять в тени для амебы заданное количество целей и подсвечивать пути между ними тем ярче, чем больше расстояние. То есть, амебе нужно найти кратчайшие пути между объектами, чтобы покушать и избежать света.
Выяснилось, что микроорганизм почти всегда решает эту задачу идеально точно. И скорость принятия решений увеличивается линейно при усложнении задачи, хотя в IT-науке рост вычислительных операций в этом случае должен расти по экспоненте. Это трудно объяснить с позиции науки, поэтому эксперименты продолжаются. Сейчас заказаны пробирки с архитектурой для имитации десятков тысяч объектов-кормушек – интересно наблюдать за поведением амебы при таком лавинообразном усложнении условий задачи.
Источник
Аналогичное разумное поведение есть у грибов при поиске корма:
***
Медовые муравьи
В жарких странах в муравейниках можно встретить необычных муравьев. Они отличаются огромными размерами их брюшка янтарного цвета. Это медовые муравьи. Они питаются «медовой росой» — это сок растений с высоким содержанием сахара. Источником сладкой росы является растительная тля. Избыток сладкой росы тля оставляет на листьях растений, а муравьи потом с удовольствием ее съедают. Благодаря этому насекомые и получили свое название.
Еще, североамериканские мирмекоцистусы сосут сок дуба, накапливая его в огромных количествах в муравейниках на случай засух. Как хранят его медовые муравьи? В живых «бочонках» – тарой служат брюшки одной из каст рабочих собратьев.
Своего рода самопожертвование, основанное на вшитом в поведение алгоритме. По-сути, программе. Программу может вложить только сторонний разработчик или на это способны и самообучающиеся системы? Если второе, тогда это порождает новые вопросы: где у них банк памяти (ПЗУ), как происходит передача информации и т.д.?
Источник
***
Еще одна интересная и загадочная особенность живых организмов – трансмутация стабильных изотопов
В статье дается некое понимание и объяснение этих процессов. Кстати, помните, как в 2016г. российские ученые на конференции в Женеве заявили, что могут в биореакторах из бактерий получать практически любые элементы, включая драгоценные и редкоземельные металлы? Ссылка
Кстати, осаждение железа на корнях растений в болотах как официальное объяснение происхождения болотного железа тоже может быть из этой темы. Но тогда, получается, что инженер, проектировавший такой механизм в живой клетке – обладал знаниями ядерной физики высшего уровня!
***
Сокращение мышц
Врят ли большинству известно, а тем более – понятно как работает механизм сокращения мышц на молекулярном уровне. Кратко и максимально доходчиво о сокращении мышц показано в этом видео:
Хотя никто ни в какой микроскоп не наблюдал, как молекулярные отростки толстых нитей совершают «гребущие движения» – но это не смущает специалистов.Эта общепринятая модель работы мышц на молекулярном уровне.
Еще поразительно как может сигнал по нейронам дать команду на химические превращения АТФ в мышцах и последующие взаимодействия белков в схеме «тяни-толкай».
Подробно ро строение мышечной ткани можно прочесть здесь
В любом случае эта конструкция мышечного «движителя» – суперинженерная разработка на микроуровне с учетом понимания взаимодействий невидимого мира молекул и атомов, а так же алгоритмов управления ими. Например, системы управления с обратными связями.
Есть несколько очень интересных моментов в этой теме.
Основная проблема при объяснении всей этой биохимии взаимодействий молекул белков – это вопросы «включения-выключения» электрических зарядов в биомолекулах.
По логике управляемых электрических взаимодействий, в каждом саркомере все зарядовые центры на тонких нитях должны иметь один и тот же знак – а, для обеспечения электронейтральности у миофибриллы, мышечного волокна и мышцы в целом, одна половина саркомеров должна иметь на тонких нитях положительные зарядовые центры, а другая половина – отрицательные.
Попытка объяснить электрическое взаимодействие молекул представлена здесь Рекомендую ознакомиться.
Выдержки из работы, информация в которой заставляет задуматься:
Одно нервное окончание приходится не на каждую молекулу белка, из которых построены тонкие и толстые нити в саркомерах, не на каждую тонкую или толстую нить, не на каждый саркомер, и даже не на каждую миофибриллу. По данным микроскопических исследований, для т.н. фазных мышечных волокон, составляющих большинство в поперечно-полосатых мышцах, одно нервное окончание приходится на одно волокно. А из такой арифметики следуют вот какие выводы. Если одно нервное окончание приходится на одно мышечное волокно, то простейший протокол управления мышцы нервными импульсами подразумевает, что один приходящий импульс вызывает изменение состояния одного мышечного волокна в целом – например, одновременное укорочение всех саркомеров в его миофибриллах. Но мышца не работает в режиме, при котором её волокна одномоментно переводятся в максимально укороченное состояние – при нагруженном укорачивании, волокна укорачиваются постепенно, т.е. саркомеры срабатывают поочерёдно. Чтобы это обеспечить, простейшего протокола управления недостаточно: требуется, чтобы в нервных импульсах были закодированы команды, предназначенные для тех или иных саркомеров. Тогда каждое мышечное волокно должно было бы иметь дешифратор и коммутатор, разводящий команды по адресам тех или иных саркомерам, а также «проводочки», по которым команды идут от коммутатора к каждому саркомеру. Но ничего подобного в мышечных волокнах не обнаруживается.
Действительно, учебники и монографии сообщают, что нервный импульс, приходящий в фазное мышечное волокно, всего лишь вызывает распространение, по оболочке волокна, т.н. волны деполяризации, которая выравнивает электрические потенциалы снаружи и изнутри этой оболочки. По ходу волны деполяризации, при участии химического посредника в виде ионов кальция, запускаются последовательные срабатывания саркомеров. Но эти академические штампы вызывают недоумение. Во-первых, скорость укорачивания мышечного волокна, по приведённой логике, определяется частотой последовательных срабатываний саркомеров, которая определяется скоростью продвижения волны деполяризации – но эта скорость, практически, постоянна. Выходит, что мышечное волокно могло бы укорачиваться только с одной скоростью – но это не соответствует действительности. Во-вторых, запущенная волна деполяризации должна доходить до концов оболочки мышечного волокна и, значит, она должна вызывать срабатывания всех (или почти всех) саркомеров в волокне.
Совершенно ясно, что к каждому задействованному атому и молекуле не может быть подведён какой-либо физический канал, передающий управляющее воздействие. Значит, эти воздействия должны идти не по физическим каналам.
Автор этой работы делает интересный вывод: воздействия, переключающие состояния в саркомерах мышц, являются, по сути, нефизическими – имея чисто программный, информационный характер согласно концепции «цифрового» физического мира. По-сути, можно сказать, что эта статья по ссылке выше – некое научное доказательство существования души или разума, существующего вне биофизики тела. Если это так, тогда все живое – точно продукт творения биоинженерной мысли уровня, неподвластного нашему современному пониманию. Но это отдельная большая тема. По ней тоже есть много накопленных наблюдений, фактов и мыслей.
***
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
Кому удобно следить за новыми статьями журнала в ВК – это можно делать в своей ленте новостей, вступив в группу: sibved24
Те, кто прочел мои предыдущие статьи этой серии и разделяет мнение, что в разнообразие живых организмов внесла свое влияние не эволюция (по-сути, мутации, никогда не приводящие к прогрессу признаков), а, скорее всего, некий разум программиста, инженера-механика, проектировщика и т.д. (в одном лице, либо комплексом идеи и решений – как в конструкторском бюро) – будет интересна эта очередная статья.
В этой статье еще раз сообщу свое мнение. Я не являюсь сторонником творения, как его преподносят сторонники креационизма. У меня некая своя видимость этого процесса. Скорее всего, авторов биоинженерных проектов – множество. Кое-где даже прослеживается индивидуальный почерк разных разработчиков. Местами – небезупречных: т.к. сделаны эти разумные биоинженерные проекты иногда не идеально, с ошибками, просчетами и багами в поведении (программах). Кто эти инженеры и программисты – это отдельный вопрос из уровня отношения каждого к вере и религии. Может быть, духи-управители Земли (из мифологии и язычества) или помощники единого Бога-творца. А может быть (если вообще не погружаться в эзотерику) – инопланетные высокоразвитые цивилизации, Боги (по нашим меркам), которые производят невидимые для их обитателей эксперименты на планетах, пригодных для биологической жизни. Например, заселяют новых особей после глобальных катастроф, переворотов оси, потопов и расширений Земли. Либо по-средством информационной передачи на уровне ДНК, программируют ее на появление новых видов (исследования П.Горяева – как верхушка айсберга этой темы). Версий можно строить множество. Ну, а пока перейдем к очередным наблюдениям разумного подхода в строении и поведении представителей флоры и фауны.
Яичная змея. Dasypeltis scabra
Очень мало других змей разделяют диетические пристрастия этого изумительного вида. Как правило, яичная змея наиболее активна ночью, днем она прячется в укромных местах под камнями и поваленными деревьями. Ночью эти змеи охотятся главным образом на яйца ткачика. Они очень приспособлены к ползанию по деревьям, чтобы добраться до птичьих гнезд. Змеи пробуют яйца языком, чтобы проверить, испорчены они или нет. Это важно, поскольку они не смогут выплюнуть испорченное яйцо, если проглотили его.
Найдя свежее яйцо, змея захватывает его своими кольцами и медленно натягивает на него свою пасть. Когда яйцо окажется в теле змеи, оно проходит дальше, через горло, пока не встретится с несколькими конструкциями, похожими на зубы, прикрепленные к позвоночнику. Эти выступы прокалывают яйцо, когда змея проделывает несколько резких движений головой в сторону. Содержимое яйца выливается из скорлупы и переваривается. Пустая скорлупа расплющивается и изрыгается из тела. Способность иметь дело со скорлупой – редкая среди змей.
Яичная змея может проглотить яйцо размером в три раза больше ее головы.
Эволюционисты скажут, что этот вид змей вырастили у себя внутри пищевода зубы для раскалывания, разрезания яиц. Якобы вершина эволюции, человек у себя не может вырастить новые зубы на месте поврежденных, а здесь какая-то змея взяла и вырастила их у себя в пищеводе. И вообще, почему этот вид змей решил питаться одними яйцами? Если выразиться иначе, то данная ниша в пищевой цепочке змей была не занята – ее заполнили созданием модифицированного организма, приспособленного для питания именно яйцами птиц.
***
Генетическая конвергенция летучих мышей и дельфинов
Неожиданно выяснилось, что целый ряд генов у летучих мышей и дельфинов демонстрирует явную гомологию. И генов не каких-нибудь, а очень интересных. Как известно, значительная часть летучих мышей и дельфины – обладают способностью к эхолокации. И вот, чёткое сходство нуклеотидных последовательностей было выявлено сразу в 200 локусах, в многочисленных генах, связанных со слухом или глухотой. Что совместимо с предположением о причастности этих генов к эхолокации (Parker et al., 2013). Кроме того, четкие сигналы сходства были обнаружены еще и в генах, связанных со зрением.
Это уже не лезет ни в какие ворота дарвинизма. Потому что согласно современной теории эволюции, киты и летучие мыши весьма далеки друг от друга, имея родство лишь на уровне весьма древних общих предков. Отсюда следует, что эхолокация у этих таксонов должна была развиться и эволюционировать совершенно независимо. Тем более что среди родственных групп самих летучих мышей имеются виды, как способные к эхолокации, так и неспособные к ней.
Тем не менее, гены, ответственные за эхолокацию, у дельфинов и летучих мышей имеют явное сходство по большому числу участков. Настолько, что эти гены более схожи у дельфинов и тех летучих мышей, которые имеют эхолокацию, чем у летучих мышей, имеющих эхолокацию и летучих мышей, не имеющих её. Поэтому если бы какой-нибудь генетик взял бы для измерения степени родства участки ДНК, содержащие именно эти гены, то у этого генетика получилось бы, что некоторые виды летучих мышей и дельфины происходят от общего предка, в то время как другие виды летучих мышей имеют вообще других предков.
Понятно, что этот факт ну никак не ожидался в рамках дарвинизма, и прямо опровергает тезис о случайности эволюции (случайности мутаций). Потому что в рамках современной теории эволюции, крайне мала вероятность, чтобы при независимом построении сложного признака, эволюция в точности повторила одни и те же случайные мутации. Тем более, не в каком-то одном месте, а сразу во многих участках разных генов. Ну а когда речь начинает идти уже о двухстах генах (!), показывающих четкое сходство нуклеотидных последовательностей (с аналогичными генами совершенно других живых существ), то можно считать, что вывод о «неслучайности случайностей»в данном случае доказан.
Вся ирония ситуации состоит в том, что такие участки генетического сходства всегда трактовались дарвинистами, как происхождение от общего предка. Но в данном случае допускать наличие общего предка (между выборочными видами летучих мышей и дельфинами) ни в коем случае было нельзя. Потому что это значило бы вступить в очередной филогенетический конфликт. Во-первых, против целого ряда других генетических фактов, полученных на другом наборе генов, и «говорящих нам», что дельфины и летучие мыши – не имели близких общих предков. Во-вторых, еще и против явного морфологического различия между летучими мышами и дельфинами. И в-третьих, против общепринятых схем эволюции этих биологических таксонов.
Пресловутым «горизонтальным переносом»* этот факт тоже не объяснить. Потому что обнаруженное генетическое сходство имеет чересчур массированный характер. Здесь сходство демонстрируют сразу сотни генов, причем не абы какие, а именно те, которые ответственны за обеспечение слуха. Поэтому если бы в данном случае кто-нибудь решил выдвинуть версию о случайном «горизонтальном переносе», то пришлось бы объявлять миру об открытии горизонтального переноса уже не отдельных генов, а о переносе сразу всех генов слухового аппарата. Понятно, что такой случайный «горизонтальный перенос» (слуховых аппаратов сразу целиком) от одного животного к другому – это фантастика чистой воды. Поэтому версию «горизонтального переноса генов» в данном случае никто и не озвучил.
Источник
* – Горизонтальный перенос генов (ГПГ) — процесс, в котором организм передаёт генетический материал организму-непотомку. В отличие от горизонтального, о вертикальном переносе генов говорят, что при нем организм получает генетический материал от своего предка. В области интересов генетики основное место занимает вертикальный перенос генов.
Источник
ГНП может говорить и в пользу участия высшего разума в процессе создания разных видов живых организмов. Допустим, взяли генотип, отвечающий за функционал от одного вида и внедрили в строение совершенно иного. Обмен технологиями между проектными бюро – как это назвали бы сейчас.
***
Охлаждение слонов
Для того, чтобы избежать теплового шока, гигантам африканских саванн приходиться лежать подолгу в грязи, валяться в пыли (которая является аналогом солнцезащитных кремов) и выпивать не менее 300 литров воды в сутки (хоть какое, а все же охлаждение).
Однако у слонов есть и некоторые физиологические приспособления, помогающие им выжить в таком климате, где температура днем может превышать 50˚C. Например — огромные уши, пронизанные сетью кровеносных сосудов. Именно в них кровь быстрее охлаждается и, следовательно, охлаждает и весь организм. Ну и, конечно же, шерсть у тропических гигантов весьма и весьма редкая — можно сказать, что функции теплоизоляции она уже не несет.
Почему же шерсть у слонов не исчезла совсем? Зоологи из Принстонского университета(США) решили выяснить этот вопрос. Они, работая с африканскими саванными слонами (Loxodonta africana), измерили, сколько тепла излучает поверхность кожи слона с волосками и без них. При этом учитывалось все — и плотность волосков на коже, и температура, и влажность воздуха, и даже скорость ветра (если таковой был). В результате исследователи обнаружили удивительную вещь — оказывается, шерсть не только не мешает слонам выделять излишнее тепло, но даже помогает делать это!
Согласно данным их исследований, теплоотдача с кожи, поросшей шерстью, была больше на 5-20 процентов в зависимости от скорости ветра, чем с таковой без шерсти. Интересно, что максимум теплоотвода наблюдался в тех условиях, когда ветра не было или он был совсем слабым, а влажность воздуха — самой низкой. Получается, что шерсть действительно помогает гигантам отдавать лишнее тепло окружающему воздуху. Однако каким образом это происходит?
Зоологи предполагают, что волоски на теле слонов могут работать как теплоотводные инструменты. Они собирают поднимающий от кожи жар, после чего выделяют его в воздух. Ну, а поскольку даже редкие волосы все равно сильно увеличивают площадь поверхности тела, то и тепло рассеивается более эффективно. Можно сказать, что именно редкая шерсть и делает соотношение объема слона к его поверхности таким, что все избыточное тепло удаляется достаточно быстро.
Был обнаружен и еще один интересный факт. Как известно, чем сильнее дует ветер, тем лучше охлаждается то, что он обдувает. Так вот, оказывается, у самой поверхности кожи, даже если она голая, скорость ветра значительно замедляется. Ну, а волос переносит тепло намного дальше от поверхности, то есть в ту область, где ветер дует сильнее — соответственно, и теплоотдача идет эффективнее.
Кроме того, ученым на примере кожи саванных слонов удалось выяснить, когда шерсть перестает сохранять тепло и начинает охлаждать тело. Оказывается, это происходит при плотности волосков менее 30 штук на квадратный сантиметр. Ну, а у слонов же эта величина равна 0,1 на квадратный сантиметр — то есть куда ниже, чем нужно. Именно поэтому перегрев им не страшен — сколько бы не нагревался воздух вокруг, их редкая шерсть всегда будет работать не как “утеплитель”, а как холодильник.
Источник
Резюмируя, можно сказать, что некто рассчитал плотность волосяного покрова слона и остановился именно на такой плотности расположения волосков, что все это стало охлаждать поверхность кожи эффективнее, чем без волосяного покрова.
***
Ученый-естествоиспытатель Андреас Кей обнародовал фотографии необычного насекомого, с которым он столкнулся в тропическом лесу Эквадора.
Metagryne bicolumnata принадлежит к отряду сенокосцев из класса паукообразных. К этому отряду относят 6650 видов насекомых. У Metagryne bicolumnata, вопреки жутковатому виду, нет ядовитых желез, он абсолютно безвреден, пояснил исследователь.
На самом деле этот вид был открыт еще в 1959 году немецким ученым Карлом Фридрихом Роуэром, который сделал зарисовки насекомого.
Источник
Игра природы – скажут ученые-эволюционисты. Альтернативный всзгляд: кто-то из высших решил по-глумиться над внешним видом паукообразного.
***
Еще одно странного вида насекомое:
Международная группа биологов путешествовала в течение трех недель по одному из самых отдаленных и неизведанных участков тропического леса юго-восточного Суринама. Исследователи полагают, что обнаруженное существо является незрелой особью насекомого, так называемой нимфой. Это личиночная стадия насекомых с неполным превращением.
Источник
Для чего нужен насекомому этот волосяной хвост, похожий на пучок оптоволокна – неизвестно.
***
Мурена
Показана двойная челюсть мурены. Внутренняя выдвигается. Как это объяснить с позиций эволюции? Ведь это целая инженерная конструкция! А так же поразительно позволение муреной мелким рыбешкам чистить свою пасть от остатков пищи и совместная охота с окунем – все это тоже заставляют задуматься над программным кодом поведения данного вида. Ведь согласитесь, у мурены нет интеллекта и понимания, что мелкие рыбы, поедая остатки пищи в пасти, очищают ее и предотвращают там гниение. Почему бы они не самая легкая добыча, еда для мурены, а именно инструмент очистки? Откуда взялось это глубокое понимание? Думаю, только в виде записанной программы поведения.
***
Планария. Регенерация любой части в полноценный организм
Уникальная способность низших живых организмов, которая отсутствует у более сложных. Возможно, чем проще организм, тем легче в нем выделить уникальную способность, которая будет отличать его на фоне остальных видов. Не нужно продумывать другие системы и отвлекать ресурсы организма.
***
Плотоядные растения или растения-хищники
В природе существуют 450 видов подобных растений. Большая часть из них едят насекомых. Однако личинки комаров и пауки могут жить в таких растениях. Самые страшные из таких хищных растений — это лианы, они способны ловить мелких грызунов и птиц.
Венерина мухоловка. Одно мгновение и жертва уже находится внутри захлопнувшегося листа, усеянного клыками. Жертва не может выбраться из этой клетки. Если внутрь листа попалось что-то несъедобное, то ловушка откроется через какое-то время. Но если внутри окажется какое-то насекомое, то листья не раскроются, пока пища не переварится полностью. На это может уйти до нескольких недель. Растет этот хищник в районе Атлантики на территории США.
В лесах России встречается хищное растение «Росянка». Оно также является насекомоядным растением. Жидкость, находящаяся на кончике волосков, очень напоминает росу. Но на самом деле это клей, на который и прилипают насекомые. Эта же жидкость является ферментом для процесса переваривания добычи. Насекомое садиться на лист и не может взлететь. Волоски прижимают насекомое к листу и начинается процесс переработки пищи. А сам лист очень быстро скручивается. Тем самым лишая пленника любой возможности освободиться.
Еще одно растение, «Дарлингтония», растущая на болотах, имеет капюшон, по форме похожий на кобру. Это одно из самых коварных растений. Она распространяет сладкий аромат. Тем самым заманивая жертву. А ложные выходы, направляют насекомое вглубь, не позволяя выбраться насекомому наружу.
Представителем водных хищных растений является «Пузырчатка», которая имеет пузырь, закрывающийся в момент, когда в него попадает мелкий ракообразный или моллюск. Растение в доли секунды засасывает жертву вместе с водой. После чего начинается процесс переваривания пищи.
Одним из видов крупных хищных растений является «Кувшиночник». Растение так называется за необычную форму листьев, напоминающих кувшин. Но внутрь цветка попадает не только вода. Чаще всего там оказываются насекомые, но иногда попадаются и грызуны.
Источник
Вы представляете – все это растения с повадками животных-хищников! Т.е. программный код от животных был использован в живом организме растений с созданием всех механизмов переваривания жертв.
***
Амеба с интеллектом или программным кодом?
Группа исследователей из Университета Кейо в Токио доказала, что амеба может решать знаменитую «задачу коммивояжера» с близкими к правильным результатами. И то, как она это делает, позволяет ей при определенных условиях обогнать по скорости вычислений компьютер.
Задача коммивояжера заключается в том, что нужно рассчитать кратчайший маршрут между базой и несколькими покупателями, которых нужно объехать и доставить им товар. Ее отличает экспоненциальный рост сложности – при 4 покупателях есть лишь 3 возможных решения, но при 6 покупателях количество вариантов возрастает до 360. В общем виде задача была решена в 90-е годы, и сегодня можно получить результат даже для миллионов покупателей, что востребовано в международной логистике.
Амеба Physarum polycephalum вечно голодна и боится солнечного света. Ученые создали подобие лабиринта – в емкости есть 64 сектора, где расположена пища, а сама амеба размещается в центре и должна сместиться, чтобы добраться до еды. Над лабиринтом смонтирована система освещения, которая формирует световые «барьеры» на пути к еде. Нейросеть управляет освещением так, чтобы оставлять в тени для амебы заданное количество целей и подсвечивать пути между ними тем ярче, чем больше расстояние. То есть, амебе нужно найти кратчайшие пути между объектами, чтобы покушать и избежать света.
Выяснилось, что микроорганизм почти всегда решает эту задачу идеально точно. И скорость принятия решений увеличивается линейно при усложнении задачи, хотя в IT-науке рост вычислительных операций в этом случае должен расти по экспоненте. Это трудно объяснить с позиции науки, поэтому эксперименты продолжаются. Сейчас заказаны пробирки с архитектурой для имитации десятков тысяч объектов-кормушек – интересно наблюдать за поведением амебы при таком лавинообразном усложнении условий задачи.
Источник
Аналогичное разумное поведение есть у грибов при поиске корма:
***
Медовые муравьи
В жарких странах в муравейниках можно встретить необычных муравьев. Они отличаются огромными размерами их брюшка янтарного цвета. Это медовые муравьи. Они питаются «медовой росой» — это сок растений с высоким содержанием сахара. Источником сладкой росы является растительная тля. Избыток сладкой росы тля оставляет на листьях растений, а муравьи потом с удовольствием ее съедают. Благодаря этому насекомые и получили свое название.
Еще, североамериканские мирмекоцистусы сосут сок дуба, накапливая его в огромных количествах в муравейниках на случай засух. Как хранят его медовые муравьи? В живых «бочонках» – тарой служат брюшки одной из каст рабочих собратьев.
Своего рода самопожертвование, основанное на вшитом в поведение алгоритме. По-сути, программе. Программу может вложить только сторонний разработчик или на это способны и самообучающиеся системы? Если второе, тогда это порождает новые вопросы: где у них банк памяти (ПЗУ), как происходит передача информации и т.д.?
Источник
***
Еще одна интересная и загадочная особенность живых организмов – трансмутация стабильных изотопов
В статье дается некое понимание и объяснение этих процессов. Кстати, помните, как в 2016г. российские ученые на конференции в Женеве заявили, что могут в биореакторах из бактерий получать практически любые элементы, включая драгоценные и редкоземельные металлы? Ссылка
Кстати, осаждение железа на корнях растений в болотах как официальное объяснение происхождения болотного железа тоже может быть из этой темы. Но тогда, получается, что инженер, проектировавший такой механизм в живой клетке – обладал знаниями ядерной физики высшего уровня!
***
Сокращение мышц
Врят ли большинству известно, а тем более – понятно как работает механизм сокращения мышц на молекулярном уровне. Кратко и максимально доходчиво о сокращении мышц показано в этом видео:
Хотя никто ни в какой микроскоп не наблюдал, как молекулярные отростки толстых нитей совершают «гребущие движения» – но это не смущает специалистов.Эта общепринятая модель работы мышц на молекулярном уровне.
Еще поразительно как может сигнал по нейронам дать команду на химические превращения АТФ в мышцах и последующие взаимодействия белков в схеме «тяни-толкай».
Подробно ро строение мышечной ткани можно прочесть здесь
В любом случае эта конструкция мышечного «движителя» – суперинженерная разработка на микроуровне с учетом понимания взаимодействий невидимого мира молекул и атомов, а так же алгоритмов управления ими. Например, системы управления с обратными связями.
Есть несколько очень интересных моментов в этой теме.
Основная проблема при объяснении всей этой биохимии взаимодействий молекул белков – это вопросы «включения-выключения» электрических зарядов в биомолекулах.
По логике управляемых электрических взаимодействий, в каждом саркомере все зарядовые центры на тонких нитях должны иметь один и тот же знак – а, для обеспечения электронейтральности у миофибриллы, мышечного волокна и мышцы в целом, одна половина саркомеров должна иметь на тонких нитях положительные зарядовые центры, а другая половина – отрицательные.
Попытка объяснить электрическое взаимодействие молекул представлена здесь Рекомендую ознакомиться.
Выдержки из работы, информация в которой заставляет задуматься:
Одно нервное окончание приходится не на каждую молекулу белка, из которых построены тонкие и толстые нити в саркомерах, не на каждую тонкую или толстую нить, не на каждый саркомер, и даже не на каждую миофибриллу. По данным микроскопических исследований, для т.н. фазных мышечных волокон, составляющих большинство в поперечно-полосатых мышцах, одно нервное окончание приходится на одно волокно. А из такой арифметики следуют вот какие выводы. Если одно нервное окончание приходится на одно мышечное волокно, то простейший протокол управления мышцы нервными импульсами подразумевает, что один приходящий импульс вызывает изменение состояния одного мышечного волокна в целом – например, одновременное укорочение всех саркомеров в его миофибриллах. Но мышца не работает в режиме, при котором её волокна одномоментно переводятся в максимально укороченное состояние – при нагруженном укорачивании, волокна укорачиваются постепенно, т.е. саркомеры срабатывают поочерёдно. Чтобы это обеспечить, простейшего протокола управления недостаточно: требуется, чтобы в нервных импульсах были закодированы команды, предназначенные для тех или иных саркомеров. Тогда каждое мышечное волокно должно было бы иметь дешифратор и коммутатор, разводящий команды по адресам тех или иных саркомерам, а также «проводочки», по которым команды идут от коммутатора к каждому саркомеру. Но ничего подобного в мышечных волокнах не обнаруживается.
Действительно, учебники и монографии сообщают, что нервный импульс, приходящий в фазное мышечное волокно, всего лишь вызывает распространение, по оболочке волокна, т.н. волны деполяризации, которая выравнивает электрические потенциалы снаружи и изнутри этой оболочки. По ходу волны деполяризации, при участии химического посредника в виде ионов кальция, запускаются последовательные срабатывания саркомеров. Но эти академические штампы вызывают недоумение. Во-первых, скорость укорачивания мышечного волокна, по приведённой логике, определяется частотой последовательных срабатываний саркомеров, которая определяется скоростью продвижения волны деполяризации – но эта скорость, практически, постоянна. Выходит, что мышечное волокно могло бы укорачиваться только с одной скоростью – но это не соответствует действительности. Во-вторых, запущенная волна деполяризации должна доходить до концов оболочки мышечного волокна и, значит, она должна вызывать срабатывания всех (или почти всех) саркомеров в волокне.
Совершенно ясно, что к каждому задействованному атому и молекуле не может быть подведён какой-либо физический канал, передающий управляющее воздействие. Значит, эти воздействия должны идти не по физическим каналам.
Автор этой работы делает интересный вывод: воздействия, переключающие состояния в саркомерах мышц, являются, по сути, нефизическими – имея чисто программный, информационный характер согласно концепции «цифрового» физического мира. По-сути, можно сказать, что эта статья по ссылке выше – некое научное доказательство существования души или разума, существующего вне биофизики тела. Если это так, тогда все живое – точно продукт творения биоинженерной мысли уровня, неподвластного нашему современному пониманию. Но это отдельная большая тема. По ней тоже есть много накопленных наблюдений, фактов и мыслей.
***
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
Кому удобно следить за новыми статьями журнала в ВК – это можно делать в своей ленте новостей, вступив в группу: sibved24
Источник: sibved.livejournal.com