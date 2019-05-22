Живые организмы – биоинженерные проекты!? Часть 5
09:45. 22 мая 2019 Просмотров - 310 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Накопилась очередная подборка фактов, наблюдений, которые подчеркивают инженерную мысль в конструкции живых организмов или приемов современного программирования и построении алгоритмов в их инстинктах, поведении и функционировании их различных систем.
Шестерни у насекомых
Существует род насекомых под названием Issus. Если посмотреть элементы строения этого насекомого, то можно увидеть, что некоторые подвижные части имеют контакт через зубчатую передачу.
В высшей степени инженерный подход в проектировании организма. Для одних это сделала природа через эволюцию. Для других – Бог-Творец. Но каких-то промежуточных вариантов практически никто не предлагал и не предлагает. Дуализм какой-то: либо эволюция, либо творение высшим разумом.
Я не исключаю такую мысль, что появление новых организмов на Земле происходит постоянно. Причем без эволюционных изменений, а сразу, готовыми. В особенности это касается мелких, таких как насекомые. Откройте статистику сколько видов и их представителей открывают энтомологи. Да, это часто происходит в труднодоступных местах планеты: в джунглях.
Скептики скажут, что новые крупные организмы не открывают. И будут неправы. Вот лишь небольшой список недавно открытых видов:
- Paucidentomys vermidax – новый вид землеройных крыс, открытые в 2012г.
- Antechinus arktos – вид сумчатых мышей, открытых в 2014г.
- Pecari maximus – млекопитающие семейства пекариевых (кабаны). Открыты в 2007г.
- Bassaricyon neblina – млекопитающие семейство енотовых. Открыты в 2006г.
- Inia Araguaiaensis – речной дельфин, открытый в Бразилии в 2014г.
Список можно продолжать и насекомыми и моллюсками.
Источник
Источник
Хорошо, допустим они появляются, но каков механизм их появления? Не телепортируются же они сюда? Попытаюсь кратко описать свою видимость процесса.
Все в курсе, что ДНК имеет около 90% якобы информационного мусора, что только примерно 10% закодированной в ней информации используется для копирования сборки белков. Но микробиологи не говорят, где содержится информация о структуре и строении клетки и вообще многоклеточного организма. Почему из стволовых клеток может появиться различная живая ткань? На чем и где записана эта информация? Четкого однозначного ответа нет.
Все знают, что сильное электромагнитное излучение и радиация приводят к мутациям. Они якобы повреждают информацию в ДНК и развитие, рост организма идет со сбоями.
Мое предположение такое, что эти 90% мусорной информации в ДНК – это некий аппарат, способный принимать информацию из вне. И если сигнал имеет ключ, подходящий для записи и перекодирования ДНК, то в процессе роста может измениться сам организм. Либо если сигнал очень сильный по амплитуде, то может взломать систему и внести негативную информацию, которая приводит к мутациям. Тот. Кто имеет знания как устроены биоинженерные живые организмы, их проектировал – знает и ключ, как изменить одни, что бы появились другие и у них появились те или иные новые признаки и иное строение. На эту тему достаточно далеко продвинулись исследования П.Горяева. В его работах и опытах путем передачи информации в оптическом диапазоне на ДНК, можно изменить многое в живом организме. Излечить болезнь, если она имеет деструктивную информационную причину, вырастить зубы и т.д. Пока это игра вслепую. Попытки разгадать механизм путем проб и экспериментов.
***
Продолжим далее рассматривать примеры, где в живых организмах применены знания физики, химии и других наук.
Жук-«бомбардир»
Жук получил свое название за счет способности прицельно выстреливать из желез в брюшке химические вещества, которые к тому же еще и саморазогреваются до температуры 100 градусов. Плюс, это все происходит с громким звуком. Вот такой защитный механизм, который методом мутационных экспериментов процесса эволюции не получишь и за десятки миллионов попыток.
Ученые установили химическую реакцию, которая приводит к саморазогреву жидкости. Это реакция гидрохинонов и пероксида водорода. Реакция экзотермическая. Выстрел происходит как из автомата, 4-9 выстрелов со скоростью истечения жидкости до 10м/с. Подробно про этого жука можно прочесть в wikipedia.
Кстати, все знают, что у очень большого количества различных видов жуков и других насекомых есть защитный механизм в виде выплескивании пахучих и токсичных жидкостей. Для этого тоже необходимы знания в области химии. Но только у жука-бомбардира есть механизм саморазогрева жидкости.
Источник
***
Существует такой плоский червь: Microstomum lineare
Распространен в пресных водоемах средней полосы, в частности в России. Длиной до 10мм.
У него есть одна интересная особенность. Он питается полипами гидры. А у тех, как известно, имеются стрекательные (ядовитые) клетки. Но поедает он гидр не с целью пропитания (других источников еды для него и так хватает). Он поедает их с целью внедрить их стрекательные клетки в свой организм. Т.е. существует избирательный механизм в его организме, когда одни клетки перевариваются, а другие – переносятся к поверхности его тельца и встраиваются в него. И как только червь укомплектовывает свой организм стрекательными клетками – он перестает есть гидр даже если он голоден.
Многие ученые признаются, что группа клеток этого червя, имеют коллективный разум. Т.к. такая особенность свойственна лишь живым организмам, обладающие развитой нервной системой. А у червя ее нет.
Источник
***
Бактерии жертвуют собой, чтобы защитить колонию от антибиотиков
Еще один пример про коллективный разум клеток. Недавно ученые установили интеремный факт: колония кишечной палочки жертвует своей частью бактерий что бы защититься от антибактериального аппарата – пептидов под названием LL37. Ученые окрасили эти пептиды и увидели, что часть бактерий взяли на себя основной удар что бы спасти всю колонию. Коллективный разум бактерий – не иначе. Прописанный алгоритм защиты? Но где? Или такие колонии управляются извне? Предположений много, говорящие, что разумное поведение может быть и у простейших.
Источник
***
Видео ниже, показывающее, как из икринки, как из одной клетки появляетя многоклеточный организм. Рекомендую посмотреть и задать вопрос: где заложена вся информация о процессах развития этого организма? Нет процессов разрушения клеток – только синтез новых путем деления. Что за программист создавал программу для развития организма?
Источник
***
Тауматихты и рыбы-удильщики
Глубоководные рыбы. Тауматихт (слева) имеет светящийся элемент на языке. Рыба-удильщик – удилище над головой тоже со светящейся частью. Все для приманки добычи. Тауматихт имеют крупное тело – до полуметра. Обитают на глубине 3,5 км. И никогда не поднимаются выше. Это как нужно спроектировать организм, заложить запас прочности не только тканям, но и клеткам тела! Еще поражает сама система приманки добычи – это своего рода тоже инженерная система. Как к этому может привести эволюция? А если может, то где прописан алгоритм? Путем мутаций? Мутации нежизнеспособны и приводят к деградации функций, а не к прогрессу.
У некоторых разновидностей рыб-удильщиков есть раскачивающаяся «штанга» со светящейся частью над головой. Светящаяся часть еще умеет периодически гаснуть. Происходят пульсации света, что еще больше притягивает добычу. Это тоже своего рода инженерный подход.
У тауматихта есть недоработка в поведении, баг алгоритма. Т.к. у него в процессе охоты открыт рот, то он не видит размер добычи, хватает все, кого заинтересовала светящаяся приманка. Из-за особенностей строения челюсти, он не может выплюнуть назад крупную добычу. И в таком состоянии гибнет вместе с ней.
Источник
***
Продолжение следует…
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Накопилась очередная подборка фактов, наблюдений, которые подчеркивают инженерную мысль в конструкции живых организмов или приемов современного программирования и построении алгоритмов в их инстинктах, поведении и функционировании их различных систем.
Шестерни у насекомых
Существует род насекомых под названием Issus. Если посмотреть элементы строения этого насекомого, то можно увидеть, что некоторые подвижные части имеют контакт через зубчатую передачу.
В высшей степени инженерный подход в проектировании организма. Для одних это сделала природа через эволюцию. Для других – Бог-Творец. Но каких-то промежуточных вариантов практически никто не предлагал и не предлагает. Дуализм какой-то: либо эволюция, либо творение высшим разумом.
Я не исключаю такую мысль, что появление новых организмов на Земле происходит постоянно. Причем без эволюционных изменений, а сразу, готовыми. В особенности это касается мелких, таких как насекомые. Откройте статистику сколько видов и их представителей открывают энтомологи. Да, это часто происходит в труднодоступных местах планеты: в джунглях.
Скептики скажут, что новые крупные организмы не открывают. И будут неправы. Вот лишь небольшой список недавно открытых видов:
- Paucidentomys vermidax – новый вид землеройных крыс, открытые в 2012г.
- Antechinus arktos – вид сумчатых мышей, открытых в 2014г.
- Pecari maximus – млекопитающие семейства пекариевых (кабаны). Открыты в 2007г.
- Bassaricyon neblina – млекопитающие семейство енотовых. Открыты в 2006г.
- Inia Araguaiaensis – речной дельфин, открытый в Бразилии в 2014г.
Список можно продолжать и насекомыми и моллюсками.
Источник
Источник
Хорошо, допустим они появляются, но каков механизм их появления? Не телепортируются же они сюда? Попытаюсь кратко описать свою видимость процесса.
Все в курсе, что ДНК имеет около 90% якобы информационного мусора, что только примерно 10% закодированной в ней информации используется для копирования сборки белков. Но микробиологи не говорят, где содержится информация о структуре и строении клетки и вообще многоклеточного организма. Почему из стволовых клеток может появиться различная живая ткань? На чем и где записана эта информация? Четкого однозначного ответа нет.
Все знают, что сильное электромагнитное излучение и радиация приводят к мутациям. Они якобы повреждают информацию в ДНК и развитие, рост организма идет со сбоями.
Мое предположение такое, что эти 90% мусорной информации в ДНК – это некий аппарат, способный принимать информацию из вне. И если сигнал имеет ключ, подходящий для записи и перекодирования ДНК, то в процессе роста может измениться сам организм. Либо если сигнал очень сильный по амплитуде, то может взломать систему и внести негативную информацию, которая приводит к мутациям. Тот. Кто имеет знания как устроены биоинженерные живые организмы, их проектировал – знает и ключ, как изменить одни, что бы появились другие и у них появились те или иные новые признаки и иное строение. На эту тему достаточно далеко продвинулись исследования П.Горяева. В его работах и опытах путем передачи информации в оптическом диапазоне на ДНК, можно изменить многое в живом организме. Излечить болезнь, если она имеет деструктивную информационную причину, вырастить зубы и т.д. Пока это игра вслепую. Попытки разгадать механизм путем проб и экспериментов.
***
Продолжим далее рассматривать примеры, где в живых организмах применены знания физики, химии и других наук.
Жук-«бомбардир»
Жук получил свое название за счет способности прицельно выстреливать из желез в брюшке химические вещества, которые к тому же еще и саморазогреваются до температуры 100 градусов. Плюс, это все происходит с громким звуком. Вот такой защитный механизм, который методом мутационных экспериментов процесса эволюции не получишь и за десятки миллионов попыток.
Ученые установили химическую реакцию, которая приводит к саморазогреву жидкости. Это реакция гидрохинонов и пероксида водорода. Реакция экзотермическая. Выстрел происходит как из автомата, 4-9 выстрелов со скоростью истечения жидкости до 10м/с. Подробно про этого жука можно прочесть в wikipedia.
Кстати, все знают, что у очень большого количества различных видов жуков и других насекомых есть защитный механизм в виде выплескивании пахучих и токсичных жидкостей. Для этого тоже необходимы знания в области химии. Но только у жука-бомбардира есть механизм саморазогрева жидкости.
Источник
***
Существует такой плоский червь: Microstomum lineare
Распространен в пресных водоемах средней полосы, в частности в России. Длиной до 10мм.
У него есть одна интересная особенность. Он питается полипами гидры. А у тех, как известно, имеются стрекательные (ядовитые) клетки. Но поедает он гидр не с целью пропитания (других источников еды для него и так хватает). Он поедает их с целью внедрить их стрекательные клетки в свой организм. Т.е. существует избирательный механизм в его организме, когда одни клетки перевариваются, а другие – переносятся к поверхности его тельца и встраиваются в него. И как только червь укомплектовывает свой организм стрекательными клетками – он перестает есть гидр даже если он голоден.
Многие ученые признаются, что группа клеток этого червя, имеют коллективный разум. Т.к. такая особенность свойственна лишь живым организмам, обладающие развитой нервной системой. А у червя ее нет.
Источник
***
Бактерии жертвуют собой, чтобы защитить колонию от антибиотиков
Еще один пример про коллективный разум клеток. Недавно ученые установили интеремный факт: колония кишечной палочки жертвует своей частью бактерий что бы защититься от антибактериального аппарата – пептидов под названием LL37. Ученые окрасили эти пептиды и увидели, что часть бактерий взяли на себя основной удар что бы спасти всю колонию. Коллективный разум бактерий – не иначе. Прописанный алгоритм защиты? Но где? Или такие колонии управляются извне? Предположений много, говорящие, что разумное поведение может быть и у простейших.
Источник
***
Видео ниже, показывающее, как из икринки, как из одной клетки появляетя многоклеточный организм. Рекомендую посмотреть и задать вопрос: где заложена вся информация о процессах развития этого организма? Нет процессов разрушения клеток – только синтез новых путем деления. Что за программист создавал программу для развития организма?
Источник
***
Тауматихты и рыбы-удильщики
Глубоководные рыбы. Тауматихт (слева) имеет светящийся элемент на языке. Рыба-удильщик – удилище над головой тоже со светящейся частью. Все для приманки добычи. Тауматихт имеют крупное тело – до полуметра. Обитают на глубине 3,5 км. И никогда не поднимаются выше. Это как нужно спроектировать организм, заложить запас прочности не только тканям, но и клеткам тела! Еще поражает сама система приманки добычи – это своего рода тоже инженерная система. Как к этому может привести эволюция? А если может, то где прописан алгоритм? Путем мутаций? Мутации нежизнеспособны и приводят к деградации функций, а не к прогрессу.
У некоторых разновидностей рыб-удильщиков есть раскачивающаяся «штанга» со светящейся частью над головой. Светящаяся часть еще умеет периодически гаснуть. Происходят пульсации света, что еще больше притягивает добычу. Это тоже своего рода инженерный подход.
У тауматихта есть недоработка в поведении, баг алгоритма. Т.к. у него в процессе охоты открыт рот, то он не видит размер добычи, хватает все, кого заинтересовала светящаяся приманка. Из-за особенностей строения челюсти, он не может выплюнуть назад крупную добычу. И в таком состоянии гибнет вместе с ней.
Источник
***
Продолжение следует…
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вирусы возможно биоинженерный проект. Только вот чей? Вряд кого-то хорошего