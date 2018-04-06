Живые организмы – биоинженерные проекты!? Часть 2
09:50. 6 апреля 2018 Просмотров - 276 Один комментарий Опубликовал: brahman
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Продолжение интересных фактов со сложными конструкциями и системами в живых организмах.
Лишайники – симбиоз гриба и водоросли
По какой причине два разных вида решили по-сотрудничать и объединились в один организм? Симбиоз – это вообще нонсенс в природе. Обычно все виды конкурируют за место под солнцем. Даже внутри одного класса живых объектов как грибы – огромная конкуренция, можно сказать постоянная война. Антибиотики, вырабатываемые грибами – это их оружие.
Или грибы захватили колонию нужных водорослей, но не стали уничтожать, а используют как кормовую базу в сложных условиях? Но тогда кто обеспечивает им такую избирательность, откуда такой, можно сказать «интеллект»? Ведь рост грибницы – это по сути разумный захват территории.
Причем, симбиоз происходит не просто в бесформенную массу, шар или слизь, а в живой обект, зачастую похожий на растения.
Наномашины в клетках
Синтез белка. Доступным языком. Клетка – это нанокосмос со своей жизнью.
Бактериофаг – уничтожитель бактерий
Бактериофаг — не живое существо, а молекулярный наномеханизм. Хвост бактериофага — это шприц, который протыкает стенку бактерии и впрыскивает вирусную ДНК, которая хранится в головке (капсиде) внутрь клетки.
Это как вирус у бактерий. Вирус – враг макроорганизмов. Бактериофаг – враг бактерий.
Даже поверхностный взгляд на этот объект позволяет сделать вывод, что это наномашина. И сами ученые пишут – это не живой организм, как и вирус. Но объект со своей программой. Программой размножения через встраивание своей ДНК в клетки своих жертв.
Источник
***
Документальный фильм на тему этой статьи:
***
Перейдем к млекопитающим:
Пищеварительный тракт парнокопытных – биореактор по производству белка
Пищеварительная система коровы. Редко кто задумывался над тем, откуда парнокопытные, вегетарианцы в чистом виде, берут столько белка для своего роста и существования, да еще, как корова в постоянном состоянии лактации – дает столько молока с белком?
В ее органах пищеварения живет огромное количество бактерий, которые питаются клетчаткой, травой, размножаются. И как уже белковый организм после своей гибели дают как раз этот объем белка. Есть незаменимые аминокислоты, которые должны быть получены с пищей или вот таким способом.
Эта же функция есть и у человека. В толстом кишечнике взрослого человека живет до 2 кг бактерий. По причине наличия этого механизма вегетарианцы могут жить и причем, активно.
Симбиоз с бактериями в нашем организме млекопитающих с разной системой питания.
Эта система тоже возникла путем эволюции, и толстый кишечник человека отрос специально для бактерий? Или было так запроетировано сразу?
***
Кошки
Очень интересную статью про кошек и их странности написал gorynych1. Не буду ничего цитировать из его поста, предлагаю перейти по ссылке и ознакомиться. Очень интересный взгляд на то, что такое домашняя кошка
***
Спячка медведя
Зимой такую массу, как у медведя трудно прокормить в зимний период. Думаю, именно по-этому в этом организме предусмотрели возможность впасть в спячку, в некий анабиоз. Но что делает медведь перед этим, мало кто знает.
Оказывается, медведь перед спячкой съедает глину, прочищает кишечник и закупоривает ей же задний проход на случай «несанкционированного» попадания туда мышей.
Это подсмотрели люди и используют в методике очищения кишечника под названием Коло-вада (очищение глиной).
До этого медведь дошел методом проб и ошибок? Однако, какой умный, знает биофизику своего организма.
***
ne_skazu: Мне еще нравятся практически неотбиваемые аргументы про механизм языка дятла – оборот вокруг черепа. И про мышечную петельку в глазе человека – тоже ну никак не эволюционное решение, а обычное инженерное.
Язык дятла обвивается вокруг черепа Выходя из правой ноздри, язык разделяется на две половины, которые охватывают всю голову с шеей и выходят через отверстие в клюве, где снова соединяются.
Предположу, что так сделано, запроетировано для стяжки костей черепа при ударах клювом об ствол дерева. Ведь сотрясение идет приличное. А мышцы языка фиксируют, стягивают череп. Ну, и основная функция – длинный язык для того, что бы достать личинки глубоко внутри дерева.
Но это точно не эволюция. При эволюции просто бы удлинился язык. А здесь он поменял привязку к черепу и саму конструкцию.
***
Эхолокация у дельфинов и летучих мышей
Эта способность ну никак не может выработаться путем эволюции. Это чисто технология, физичический принцип, спроектированный, использованный (еренесенный) на биологический организм.
Дельфины для общения между собой пользуются высокочастотными свистками, а для ориентации – эхолокацией: они издают своеобразные щелчки, которые, отражаясь от предметов, дают информацию о них. Звук, отраженный от цели и возвращающийся в виде эха, передается не только через наружный слуховой проход и слуховые косточки, но и через нижнюю челюсть. Среднее и внутреннее ухо изолированы от костей черепа жироподобной пеной; благодаря этому звуковые колебания слева и справа воспринимаются независимо.
Щелчки производятся в сложной системе, расположенной под дыхалом в верхней части головы. Звуковые волны посылаются направленно. Жировая подушка на выпуклом лбу и вогнутая передняя поверхность черепа действуют как линза и рефлектор, собирая звук в пучок с углом расхождения около 9°. Такой ультразвуковой прожектор позволяет обнаруживать и идентифицировать мелкие объекты на больших расстояниях. Афалина может определить местоположение мячика размером с мандарин с расстояния 113 м. Причем, обнаружили эту способность у дельфинов лишь в 50-х гг. 20в. С наступлением технической эры.
Скорость звуковой пульсации у дельфинов – до 700 импульсов в секунду – очень велика по сравнению с аналитическими возможностями уха и мозга человека. При скорости 20-30 импульсов в секунду человеческое ухо не различает отдельные щелчки и звук воспринимается как слитный, напоминая скрип двери. Дельфины же различают каждую составляющую звука. Отражение звука дает информацию об объекте, в частности позволяет установить, живой он или неживой. Дельфины, живущие в неволе, отличают медную пластинку от окрашенной в тот же цвет алюминиевой, полую трубку от сплошного цилиндра того же диаметра.
Основная часть большого и сложного мозга дельфина занимается анализом отраженных эхолокационных сигналов, извлекая подробную информацию об окружающей среде, передвижениях и особенностях жертвы, о местоположении и деятельности сородичей.
Источник
Только в 1938 году учёные обнаружили, что летучие мыши издают очень много звуков, которые находятся выше порога слышимости человека. Частота ультразвука лежит в пределах 30-70 тысяч Гц. Летучие мыши издают звуки в виде дискретных импульсов, длительность каждого из которых составляет от 0,01 до 0,02 сек. Прежде чем издать звук, летучая мышь сжимает воздух в голосовом аппарате между двумя мембранами, которые под воздействием воздуха начинают колебаться. Мембраны натягиваются различными мышцами и позволяют летучей мыши образовывать различные звуки. Прежде чем звук выйдет через рот или нос, проходя через несколько камер, он усиливается и видоизменяется. У всех летучих мышей, которые посылают сигналы через нос, на носу расположены сложные наросты.
Точность эхолокационного аппарата удивительная. Летучие мыши „замечают” провода толщиной 0,28 мм, находясь от них на расстоянии более метра. Если провода толще 3 мм, они „видят” их уже примерно за 2-3 метра. Система эхолокации южного подковоноса ещё лучше. Зверь в полёте может избежать столкновения с проводами толщиной 0,05 мм. Остроухая ночница обнаруживает проволоку диаметром 2 мм на расстоянии 1,1 м.
Чёткость „изображения”. В результате многочисленных опытов было доказано, что североамериканские большие летучие мыши могут отличить предметы, находящиеся на расстоянии примерно 10-12 мм друг от друга, также отличить треугольник с длиной сторон 10, 10 и 5 миллиметров от треугольника с размером сторон 9, 9 и 4,5 миллиметров.
Излучение сигнала: летучая мышь через определённые промежутки издаёт ультразвуковые сигналы. Животное довольно точно определяет время между сигналом и отражённым от предмета эхом.
Приём сигнала: эхо сигнала летучая мышь улавливает ушами, а в мозгу на основании полученных звуков строится картина – точное представление о форме и величине предмета.
Звуковые сигналы, издаваемые летучей мышью, имеют такую же силу, как и звук, реактивного самолёта. Чтобы не оглохнуть, зверёк каждый раз перед тем, как „крикнуть”, с помощью особых мышц крепко закрывает свои ушные отверстия.
Источник
***
Про человека: Неудобные факты для дарвинистов. В.Авдеев.
Наблюдения большого количества ученых 19-20 веков обнаружило и систематизировало большое количество различий у разных рас человечества. Насколько классическая теория происхождения биологических видов верна, отвечает это видео.
Большая подборка материала на тему «Человек – биоинженерный проект» собрано здесь
Одна из статейс этого сайта:
В нашем теле есть молекулярные моторы. В каждой клетке нашего тела, как и в каждой клетке любого организма, находится крошечный молекулярный механизм, называемый АTPсинтаза.
В чем же его предназначение? Он вращается как мотор, чтобы производить специальную энергетическую молекулу АТФ (аденозинтрифосфорная кислота), которая является универсальным источником энергии для клетки. ATPсинтаза представляет собой великолепный молекулярный механизм. Он состоит из пяти основных частей, включая ротор, статор и распределительный вал. Эти части построены из протеинов, которые в свою очередь сами состоят из множества компонентов (аминокислот).
Самое удивительное заключается в том, что АТРсинтаза представляет собой полную аналогию моторов, сделанных человеком.
Но зачем он вращается? При вращении три пары долек в блоке F1 соединяется АДФ и фосфат, производя АТФ. Было показано, что F1 вращается отдельными скачками с шагом, равным 1200. Один поворот на 1200 сопровождается производством одной молекулы АТФ. АТФ – это молекула для энергии мышц. Размер наномотора: всего 10 нм в ширину и 8 нм в высоту. При этом АТРсинтаза вращается почти без трения и практически с идеальной эффективностью. Показано, что работа, которую совершает мотор при повороте на 1200, почти в точности равна энергии, запасенной в молекуле АТФ. Это означает, что коэффициент полезного действия работы мотора близок к 100% (!)
Подробнее
Так же отдельная тема – это глаз, орган зрения человека с системой фокусировки и его слуховой аппарат:
Подробнее
Подробнее
От себя приведу пример. Это уже практически доказанная теория: Висцеральная теория сна Ивана Пигарёва
Для многих, даже для биологов, сон животных и человека – это загадка. Изучаются фазы и состояния мозга, огромное число данных, но конкретно никто сказать не может – зачем в принципе животным и человеку сон. Скептики кинутся приводить примеры животных, которые якобы не спят. Спят, но в своем особом состоянии и фазах. Итак, что говорит висцеральная теория сна, если вкратце (подробнее, кому интересно – в лекциях И.Пигарёва).
В момент засыпания с помощью нейромедиаторов (особых химических веществ и гормонов), мозг переводит свое внимание и все свои связи на анализ внутренних рецепторов и нейронных связей. Отключает вешние раздражители как зрение, осязание, обаяние и т.д. А именно, мозг переводит нейронные связи на анализ внутренних органов, кишечника и их регулирование. По всей видимости, дает команды на ремонт, восстановление дефектных участков и областей. Нервных окончаний в кишечнике гораздо больше чем на коже человека. Зачем там столько? А все по причине, что кишечник жизненно важный орган – он должен быть всегда в рабочем состоянии.
Как один из примеров, автор теории приводит, что более двух недель без сна и подопытная крыса умирает от внутренних кровоизлияний и открытых язв кишечника. Т.е. сон – это процесс системы восстановления организма.
В мозгу есть области визуализации от органов зрения, глаз. По всей видимости, они тоже задействованы во сне и мы видим сны. Почему именно в картинках и образах, а не хаос из световых явлений– это отдельный вопрос и он требует дальнейшего изучения темы.
И вот сейчас подумайте, как в процессе эволюции путем проб и ошибок организм смог вырабатать такую способность переключать мозг на анализ своего внутреннего состоянии? Это инженерная система! Кто изучал системы автоматического управления – понимает, что это система с обратной связью. Эти принципы используются во всей нашей автоматике и электронике. Хоть и перешли на цифровой код.
***
danunahren: Интересно, почему Инженер (с большой буквы) закинул неприспособленное творение именно в эту среду (на эту планету)? Для чего это биоинженерное создание было выдернуто из привычной среды для которой оно вероятно изначально создавалась? Или в этом и цель эксперимента, создать существо и смотреть на его адаптацию?
Мои варианты:
1. Мы беженцы с разных планет. Пришлось здесь остановиться и приспосабливаться.
2. Изменились условия на Земле, ранее было комфортнее (иной процентный состав газов атмосферы, большее давление, иное притяжение).
3. Замысел Инженера-создателя: творение должно развить в себе способности, которые соответствуют этому миру. Например, все греческие скульптуры и фрески изображают атлетические тела у мужчин. Не похоже на то, что они круглые дни жили в тренажерном зале. Тогда как? Правильное питание? Мысленные установки+минимум физ.занятий?
Развитие сверх способностей. Метод Бронникова утверждает, что видеть с закрытыми глазами может научиться практически любой ребенок. И т.д.
***
После этих статей, многие меня запишут в креационисты. Да, мне близки их взгляды, но только в области фактологии. После просмотра лекций Ховинда у меня и возникли сомнения к современным научным взглядах, в частности к геологии.
Думаю, эти примеры – лишь малая часть того, что мне попалось и что лежит на поверхности. Примеров гораздо больше (можете сообщать про них в комментариях – они пригодятся для следующей части). Еще больше странностей мы не знаем или не изучали.
Мой вывод на сегодняшний момент: каждый вид животных появился в том виде, в каком мы его видим сегодня. Их создала какая-то неведомая программа. Каждый год ученые открывают десятки, а то и сотни новых видов насекомых. Подозрение, что этот процесс появления новых видов на Земле идет постоянно. Конечно, могут быть продукты скрещивания, гибриды, даже химеры, (генетические сбои, которые не живучи). Но с отличиями только в раскраске, размерах. Или так: если заводчики вывели новый вид собак, то собакой она и останется – никаких котопесов не будет. Спросите: как? Ответ: не знаю. Слышал примеры, когда в чистейшей воде появляется рыба. В закрытых горных водоемах после их наполнения, перегораживания горных рек обвалами. В колодезной воде в чистой бочке появляется экосистема из плавающего планктона и водорослей (тины). В моем детстве в бочках заводились даже небольшие рыбки. Конечно, многие скажут, икру занесли птицы. Возможно, но не все птицы так активно контактируют с рыбами из озер и, согласитесь, есть над чем подумать… Кто-то будет смеяться, но вполне логичным будет вспомнить духов природы, ведические взгляды на устройство природы. Возможно, это они проектируют и поддерживают жизнь в этой сложной системе. Либо основные процессы управляются с единого суперкомпьютера.
Продолжение интересных фактов со сложными конструкциями и системами в живых организмах.
Лишайники – симбиоз гриба и водоросли
По какой причине два разных вида решили по-сотрудничать и объединились в один организм? Симбиоз – это вообще нонсенс в природе. Обычно все виды конкурируют за место под солнцем. Даже внутри одного класса живых объектов как грибы – огромная конкуренция, можно сказать постоянная война. Антибиотики, вырабатываемые грибами – это их оружие.
Или грибы захватили колонию нужных водорослей, но не стали уничтожать, а используют как кормовую базу в сложных условиях? Но тогда кто обеспечивает им такую избирательность, откуда такой, можно сказать «интеллект»? Ведь рост грибницы – это по сути разумный захват территории.
Причем, симбиоз происходит не просто в бесформенную массу, шар или слизь, а в живой обект, зачастую похожий на растения.
Наномашины в клетках
Синтез белка. Доступным языком. Клетка – это нанокосмос со своей жизнью.
Бактериофаг – уничтожитель бактерий
Бактериофаг — не живое существо, а молекулярный наномеханизм. Хвост бактериофага — это шприц, который протыкает стенку бактерии и впрыскивает вирусную ДНК, которая хранится в головке (капсиде) внутрь клетки.
Это как вирус у бактерий. Вирус – враг макроорганизмов. Бактериофаг – враг бактерий.
Даже поверхностный взгляд на этот объект позволяет сделать вывод, что это наномашина. И сами ученые пишут – это не живой организм, как и вирус. Но объект со своей программой. Программой размножения через встраивание своей ДНК в клетки своих жертв.
Источник
***
Документальный фильм на тему этой статьи:
***
Перейдем к млекопитающим:
Пищеварительный тракт парнокопытных – биореактор по производству белка
Пищеварительная система коровы. Редко кто задумывался над тем, откуда парнокопытные, вегетарианцы в чистом виде, берут столько белка для своего роста и существования, да еще, как корова в постоянном состоянии лактации – дает столько молока с белком?
В ее органах пищеварения живет огромное количество бактерий, которые питаются клетчаткой, травой, размножаются. И как уже белковый организм после своей гибели дают как раз этот объем белка. Есть незаменимые аминокислоты, которые должны быть получены с пищей или вот таким способом.
Эта же функция есть и у человека. В толстом кишечнике взрослого человека живет до 2 кг бактерий. По причине наличия этого механизма вегетарианцы могут жить и причем, активно.
Симбиоз с бактериями в нашем организме млекопитающих с разной системой питания.
Эта система тоже возникла путем эволюции, и толстый кишечник человека отрос специально для бактерий? Или было так запроетировано сразу?
***
Кошки
Очень интересную статью про кошек и их странности написал gorynych1. Не буду ничего цитировать из его поста, предлагаю перейти по ссылке и ознакомиться. Очень интересный взгляд на то, что такое домашняя кошка
***
Спячка медведя
Зимой такую массу, как у медведя трудно прокормить в зимний период. Думаю, именно по-этому в этом организме предусмотрели возможность впасть в спячку, в некий анабиоз. Но что делает медведь перед этим, мало кто знает.
Оказывается, медведь перед спячкой съедает глину, прочищает кишечник и закупоривает ей же задний проход на случай «несанкционированного» попадания туда мышей.
Это подсмотрели люди и используют в методике очищения кишечника под названием Коло-вада (очищение глиной).
До этого медведь дошел методом проб и ошибок? Однако, какой умный, знает биофизику своего организма.
***
ne_skazu: Мне еще нравятся практически неотбиваемые аргументы про механизм языка дятла – оборот вокруг черепа. И про мышечную петельку в глазе человека – тоже ну никак не эволюционное решение, а обычное инженерное.
Язык дятла обвивается вокруг черепа Выходя из правой ноздри, язык разделяется на две половины, которые охватывают всю голову с шеей и выходят через отверстие в клюве, где снова соединяются.
Предположу, что так сделано, запроетировано для стяжки костей черепа при ударах клювом об ствол дерева. Ведь сотрясение идет приличное. А мышцы языка фиксируют, стягивают череп. Ну, и основная функция – длинный язык для того, что бы достать личинки глубоко внутри дерева.
Но это точно не эволюция. При эволюции просто бы удлинился язык. А здесь он поменял привязку к черепу и саму конструкцию.
***
Эхолокация у дельфинов и летучих мышей
Эта способность ну никак не может выработаться путем эволюции. Это чисто технология, физичический принцип, спроектированный, использованный (еренесенный) на биологический организм.
Дельфины для общения между собой пользуются высокочастотными свистками, а для ориентации – эхолокацией: они издают своеобразные щелчки, которые, отражаясь от предметов, дают информацию о них. Звук, отраженный от цели и возвращающийся в виде эха, передается не только через наружный слуховой проход и слуховые косточки, но и через нижнюю челюсть. Среднее и внутреннее ухо изолированы от костей черепа жироподобной пеной; благодаря этому звуковые колебания слева и справа воспринимаются независимо.
Щелчки производятся в сложной системе, расположенной под дыхалом в верхней части головы. Звуковые волны посылаются направленно. Жировая подушка на выпуклом лбу и вогнутая передняя поверхность черепа действуют как линза и рефлектор, собирая звук в пучок с углом расхождения около 9°. Такой ультразвуковой прожектор позволяет обнаруживать и идентифицировать мелкие объекты на больших расстояниях. Афалина может определить местоположение мячика размером с мандарин с расстояния 113 м. Причем, обнаружили эту способность у дельфинов лишь в 50-х гг. 20в. С наступлением технической эры.
Скорость звуковой пульсации у дельфинов – до 700 импульсов в секунду – очень велика по сравнению с аналитическими возможностями уха и мозга человека. При скорости 20-30 импульсов в секунду человеческое ухо не различает отдельные щелчки и звук воспринимается как слитный, напоминая скрип двери. Дельфины же различают каждую составляющую звука. Отражение звука дает информацию об объекте, в частности позволяет установить, живой он или неживой. Дельфины, живущие в неволе, отличают медную пластинку от окрашенной в тот же цвет алюминиевой, полую трубку от сплошного цилиндра того же диаметра.
Основная часть большого и сложного мозга дельфина занимается анализом отраженных эхолокационных сигналов, извлекая подробную информацию об окружающей среде, передвижениях и особенностях жертвы, о местоположении и деятельности сородичей.
Источник
Только в 1938 году учёные обнаружили, что летучие мыши издают очень много звуков, которые находятся выше порога слышимости человека. Частота ультразвука лежит в пределах 30-70 тысяч Гц. Летучие мыши издают звуки в виде дискретных импульсов, длительность каждого из которых составляет от 0,01 до 0,02 сек. Прежде чем издать звук, летучая мышь сжимает воздух в голосовом аппарате между двумя мембранами, которые под воздействием воздуха начинают колебаться. Мембраны натягиваются различными мышцами и позволяют летучей мыши образовывать различные звуки. Прежде чем звук выйдет через рот или нос, проходя через несколько камер, он усиливается и видоизменяется. У всех летучих мышей, которые посылают сигналы через нос, на носу расположены сложные наросты.
Точность эхолокационного аппарата удивительная. Летучие мыши „замечают” провода толщиной 0,28 мм, находясь от них на расстоянии более метра. Если провода толще 3 мм, они „видят” их уже примерно за 2-3 метра. Система эхолокации южного подковоноса ещё лучше. Зверь в полёте может избежать столкновения с проводами толщиной 0,05 мм. Остроухая ночница обнаруживает проволоку диаметром 2 мм на расстоянии 1,1 м.
Чёткость „изображения”. В результате многочисленных опытов было доказано, что североамериканские большие летучие мыши могут отличить предметы, находящиеся на расстоянии примерно 10-12 мм друг от друга, также отличить треугольник с длиной сторон 10, 10 и 5 миллиметров от треугольника с размером сторон 9, 9 и 4,5 миллиметров.
Излучение сигнала: летучая мышь через определённые промежутки издаёт ультразвуковые сигналы. Животное довольно точно определяет время между сигналом и отражённым от предмета эхом.
Приём сигнала: эхо сигнала летучая мышь улавливает ушами, а в мозгу на основании полученных звуков строится картина – точное представление о форме и величине предмета.
Звуковые сигналы, издаваемые летучей мышью, имеют такую же силу, как и звук, реактивного самолёта. Чтобы не оглохнуть, зверёк каждый раз перед тем, как „крикнуть”, с помощью особых мышц крепко закрывает свои ушные отверстия.
Источник
***
Про человека: Неудобные факты для дарвинистов. В.Авдеев.
Наблюдения большого количества ученых 19-20 веков обнаружило и систематизировало большое количество различий у разных рас человечества. Насколько классическая теория происхождения биологических видов верна, отвечает это видео.
Большая подборка материала на тему «Человек – биоинженерный проект» собрано здесь
Одна из статейс этого сайта:
В нашем теле есть молекулярные моторы. В каждой клетке нашего тела, как и в каждой клетке любого организма, находится крошечный молекулярный механизм, называемый АTPсинтаза.
В чем же его предназначение? Он вращается как мотор, чтобы производить специальную энергетическую молекулу АТФ (аденозинтрифосфорная кислота), которая является универсальным источником энергии для клетки. ATPсинтаза представляет собой великолепный молекулярный механизм. Он состоит из пяти основных частей, включая ротор, статор и распределительный вал. Эти части построены из протеинов, которые в свою очередь сами состоят из множества компонентов (аминокислот).
Самое удивительное заключается в том, что АТРсинтаза представляет собой полную аналогию моторов, сделанных человеком.
Но зачем он вращается? При вращении три пары долек в блоке F1 соединяется АДФ и фосфат, производя АТФ. Было показано, что F1 вращается отдельными скачками с шагом, равным 1200. Один поворот на 1200 сопровождается производством одной молекулы АТФ. АТФ – это молекула для энергии мышц. Размер наномотора: всего 10 нм в ширину и 8 нм в высоту. При этом АТРсинтаза вращается почти без трения и практически с идеальной эффективностью. Показано, что работа, которую совершает мотор при повороте на 1200, почти в точности равна энергии, запасенной в молекуле АТФ. Это означает, что коэффициент полезного действия работы мотора близок к 100% (!)
Подробнее
Так же отдельная тема – это глаз, орган зрения человека с системой фокусировки и его слуховой аппарат:
Подробнее
Подробнее
От себя приведу пример. Это уже практически доказанная теория: Висцеральная теория сна Ивана Пигарёва
Для многих, даже для биологов, сон животных и человека – это загадка. Изучаются фазы и состояния мозга, огромное число данных, но конкретно никто сказать не может – зачем в принципе животным и человеку сон. Скептики кинутся приводить примеры животных, которые якобы не спят. Спят, но в своем особом состоянии и фазах. Итак, что говорит висцеральная теория сна, если вкратце (подробнее, кому интересно – в лекциях И.Пигарёва).
В момент засыпания с помощью нейромедиаторов (особых химических веществ и гормонов), мозг переводит свое внимание и все свои связи на анализ внутренних рецепторов и нейронных связей. Отключает вешние раздражители как зрение, осязание, обаяние и т.д. А именно, мозг переводит нейронные связи на анализ внутренних органов, кишечника и их регулирование. По всей видимости, дает команды на ремонт, восстановление дефектных участков и областей. Нервных окончаний в кишечнике гораздо больше чем на коже человека. Зачем там столько? А все по причине, что кишечник жизненно важный орган – он должен быть всегда в рабочем состоянии.
Как один из примеров, автор теории приводит, что более двух недель без сна и подопытная крыса умирает от внутренних кровоизлияний и открытых язв кишечника. Т.е. сон – это процесс системы восстановления организма.
В мозгу есть области визуализации от органов зрения, глаз. По всей видимости, они тоже задействованы во сне и мы видим сны. Почему именно в картинках и образах, а не хаос из световых явлений– это отдельный вопрос и он требует дальнейшего изучения темы.
И вот сейчас подумайте, как в процессе эволюции путем проб и ошибок организм смог вырабатать такую способность переключать мозг на анализ своего внутреннего состоянии? Это инженерная система! Кто изучал системы автоматического управления – понимает, что это система с обратной связью. Эти принципы используются во всей нашей автоматике и электронике. Хоть и перешли на цифровой код.
***
danunahren: Интересно, почему Инженер (с большой буквы) закинул неприспособленное творение именно в эту среду (на эту планету)? Для чего это биоинженерное создание было выдернуто из привычной среды для которой оно вероятно изначально создавалась? Или в этом и цель эксперимента, создать существо и смотреть на его адаптацию?
Мои варианты:
1. Мы беженцы с разных планет. Пришлось здесь остановиться и приспосабливаться.
2. Изменились условия на Земле, ранее было комфортнее (иной процентный состав газов атмосферы, большее давление, иное притяжение).
3. Замысел Инженера-создателя: творение должно развить в себе способности, которые соответствуют этому миру. Например, все греческие скульптуры и фрески изображают атлетические тела у мужчин. Не похоже на то, что они круглые дни жили в тренажерном зале. Тогда как? Правильное питание? Мысленные установки+минимум физ.занятий?
Развитие сверх способностей. Метод Бронникова утверждает, что видеть с закрытыми глазами может научиться практически любой ребенок. И т.д.
***
После этих статей, многие меня запишут в креационисты. Да, мне близки их взгляды, но только в области фактологии. После просмотра лекций Ховинда у меня и возникли сомнения к современным научным взглядах, в частности к геологии.
Думаю, эти примеры – лишь малая часть того, что мне попалось и что лежит на поверхности. Примеров гораздо больше (можете сообщать про них в комментариях – они пригодятся для следующей части). Еще больше странностей мы не знаем или не изучали.
Мой вывод на сегодняшний момент: каждый вид животных появился в том виде, в каком мы его видим сегодня. Их создала какая-то неведомая программа. Каждый год ученые открывают десятки, а то и сотни новых видов насекомых. Подозрение, что этот процесс появления новых видов на Земле идет постоянно. Конечно, могут быть продукты скрещивания, гибриды, даже химеры, (генетические сбои, которые не живучи). Но с отличиями только в раскраске, размерах. Или так: если заводчики вывели новый вид собак, то собакой она и останется – никаких котопесов не будет. Спросите: как? Ответ: не знаю. Слышал примеры, когда в чистейшей воде появляется рыба. В закрытых горных водоемах после их наполнения, перегораживания горных рек обвалами. В колодезной воде в чистой бочке появляется экосистема из плавающего планктона и водорослей (тины). В моем детстве в бочках заводились даже небольшие рыбки. Конечно, многие скажут, икру занесли птицы. Возможно, но не все птицы так активно контактируют с рыбами из озер и, согласитесь, есть над чем подумать… Кто-то будет смеяться, но вполне логичным будет вспомнить духов природы, ведические взгляды на устройство природы. Возможно, это они проектируют и поддерживают жизнь в этой сложной системе. Либо основные процессы управляются с единого суперкомпьютера.
Источник: sibved.livejournal.com
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Мне вот интересно, как солнцееды живут, если у нас два килограмма бактерий для переваривания пищи? Куда у них эти бактерии деваются?
И потом если у нас есть, механизм- клетка которая убивает бактерии, то почему нет такого же для убивания грибков? Или они раньше не селились в организме человека?