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Давайте вместе сделаем хороший мультфильм! О продолжении и новых сериях мультфильмов.

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 Несколько лет назад вышли мультфильмы:
«Тайна едкого дыма» https://youtu.be/cyF0ZMTt0zc
«Опасное погружение» https://youtu.be/6YG16RBrQB0
Герои мультфильма побывали в необыкновенном путешествии по организму человека, чтобы увидеть своими глазами, что происходит, если человек употребляет алкоголь или курит. Была создана профилактическая программа "Команда Познавалова", и во многих регионах России педагоги используют её в своей работе. Мультфильмы увидели свет благодаря широкой поддержке неравнодушных людей и стали по-настоящему народными. Когда мы увидели, какой интерес у детей вызвали эти мультфильмы у детей, родителей и педагогов, мы решили создать новые серии этого мультсериала, в которых наши герои в увлекательной форме расскажут детям о различных аспектах здоровья, а также о негативных явлениях, с которыми они могут столкнуться в жизни. Планируется создать 12 новых серий. Например, одна из серий расскажет, как появляется кариес и почему важно чистить зубы. Из другой серии дети узнают, из-за чего портится слух и как этого не допустить. В чём вред фаст-фуда и как правильно питаться. Как зависимость от гаджетов и соц. сетей влияет на развитие человека. И другие важные темы для здоровья ребенка. Мы обращаемся к Вам с призывом помочь в создании новых мультфильмов, пусть они, как и предыдущие материалы, станут нашим ОБЩИМ ДЕЛОМ. Мы отблагодарим каждого, кто примет участие в создании: отправим постер с новым мультфильмом, укажем в титрах фамилию или логотип, пригласим на закрытый предпоказ.
Перейдите по ссылке под видео, чтобы принять участие https://poznavalov.ru/
Давайте вместе сделаем это для наших детей!

Смету можно увидеть по ссылке https://poznavalov.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Cyc3nty_jBc
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