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Подарим хороший мультфильм детям! О продолжении и новых сериях мультфильмов.

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✅ http://donation.obshee-delo.ru/ – прими участие в создании мультфильма

Очень многие дети и не меньшее число взрослых к сожалению, не знаю из-за чего очень часто портится слух, когда человек начинает плохо слышит, или вообще может потерять эту уникальную способность. По данным врачей у нас сейчас большое количество тугоухих детей.
Сейчас мы заканчиваем работы над новым мультфильмом “Команды Позновалова История с ушами”, посвященного как раз этой важной теме.
Мы планируем выпустить мультфильм уже в ближайшие месяцы, но для завершения работ нам не хватает 450 тысяч рублей.
Смету можно увидеть по ссылке http://donation.obshee-delo.ru/
Мы обращаемся к Вам с просьбой принять участие в создании этого мультфильма.

Перейдите, пожалуйста, по ссылке чтобы принять участие.
http://donation.obshee-delo.ru/
Давайте вместе сделаем это для наших детей!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VQ8i97Ua3Rw
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Подарим хороший мультфильм нашим детям!
Подарим хороший мультфильм детям! О продолжении и новых сериях мультфильмов.
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