Россия передала Кубе почти 20 тыс. тонн пшеницы
Российское посольство на Кубе передало Министерству пищевой промышленности республики гуманитарный груз с пшеницей. Церемония прошла в расположении министерства. «Сегодня мы передаём Кубе 19,526 тыс. тонн пшеницы. Этот гуманитарный груз был направлен на остров по решению правительства России, принятому в прошлом году. Мы продолжаем помогать кубинскому народу, которому в условиях пандемии COVID-19 приходится сталкиваться с нелегальной и бесчеловечной блокадой со стороны США», – отметил на церемонии посол РФ в Гаване Андрей Гуськов. Судно почти месяц провело в водах вблизи острова без возможности пришвартоваться и отгрузить помощь, ожидая оплаты фрахта, застрявшей из-за санкций против российских банков: платёж не прошёл из-за отключения ряда наших кредитных организаций от международной системы SWIFT. «Произошедшее ясно показывает, что односторонние принудительные меры, принятые как против России, так и против Кубы, наносят ущерб жизни простых людей, но именно к этому стремятся их авторы, – указал дипломат. – Но как мы видим в данном случае, односторонний...