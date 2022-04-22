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Россия передала Кубе почти 20 тыс. тонн пшеницы

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Использованные источники: tass.ru, ria.ru

Российское посольство на Кубе передало Министерству пищевой промышленности республики гуманитарный груз с пшеницей. Церемония прошла в расположении министерства. «Сегодня мы передаём Кубе 19,526 тыс. тонн пшеницы. Этот гуманитарный груз был направлен на остров по решению правительства России, принятому в прошлом году. Мы продолжаем помогать кубинскому народу, которому в условиях пандемии COVID-19 приходится сталкиваться с нелегальной и бесчеловечной блокадой со стороны США», – отметил на церемонии посол РФ в Гаване Андрей Гуськов. Судно почти месяц провело в водах вблизи острова без возможности пришвартоваться и отгрузить помощь, ожидая оплаты фрахта, застрявшей из-за санкций против российских банков: платёж не прошёл из-за отключения ряда наших кредитных организаций от международной системы SWIFT. «Произошедшее ясно показывает, что односторонние принудительные меры, принятые как против России, так и против Кубы, наносят ущерб жизни простых людей, но именно к этому стремятся их авторы, – указал дипломат. – Но как мы видим в данном случае, односторонний...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: tass.ru, ria.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/rossija_peredala_kube_pochti_20_tys_tonn_pshenicy_924.htm
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