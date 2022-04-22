МАРИУПОЛЬ. Освобождение
Минобороны России запускает новый мультимедийный исторический раздел «Мариуполь. Освобождение», посвященный одному из важнейших эпизодов Донбасской операции 1943 года.
В нем представлены
- оперативные документы советского командования, раскрывающие замысел наступательных операций, в том числе знаменитого Мариупольского десанта;
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- журналы боевых частей и соединений, освобождавших город;
- наградные материалы на красноармейцев и краснофлотцев, принявших участие в сражении за Мариуполь;
- сведения о зверствах немецко-фашистских оккупантов в отношении горожан и пленных военнослужащих Красной Армии, свидетельствующие о кровавой преемственности между тогдашними нацистами и сегодняшними украинскими радикалами.