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МАРИУПОЛЬ. Освобождение

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Минобороны России запускает новый мультимедийный исторический раздел «Мариуполь. Освобождение», посвященный одному из важнейших эпизодов Донбасской операции 1943 года. 
 
В нем представлены

  • оперативные документы советского командования, раскрывающие замысел наступательных операций, в том числе знаменитого Мариупольского десанта;
  •  
  • журналы боевых частей и соединений, освобождавших город; 
  • наградные материалы на красноармейцев и краснофлотцев, принявших участие в сражении за Мариуполь;
  • сведения о зверствах немецко-фашистских оккупантов в отношении горожан и пленных военнослужащих Красной Армии, свидетельствующие о кровавой преемственности между тогдашними нацистами и сегодняшними украинскими радикалами.

Документы

Источник: https://t.me/mod_russia/14609
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