Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика, Экономика

Восстановление Мариуполя займет до 5 лет

24 0


В ДНР заявляют, что полное восстановление Мариуполя займет от 3 до 5 лет.

Для сравнения. План восстановления Севастополя после Великой Отечественной Войны (город был очень сильно разрушен, после освобождения в городе было всего 10 000 мирных жителей) был утвержден в 1945 году и согласно распоряжению Сталина, включал в себя привлечение серьезных ресурсов со всего СССР (Севастополь вошел в число 15 приоритетных городов на восстановление). Основные задачи предполагалось выполнить за 3-4 года, для чего при правительстве СССР создавались отдельные управления занимающиеся расходованием особого бюджета.

К 1951 году основные задачи по восстановлению города были в целом решены (в том числе и путем привлечения к работам немецких и румынских военнопленных разбиравших завалы и помогавших строить новые жилые дома). Нынешний облик центра города, как раз тогда и был сформирован. Полное завершение восстановления города завершилось к 1954-му году.

В случае с Мариуполем, сейчас перед властями стоят аналогичные задачи – сильно разрушенный город, который необходимо возродить в достаточно сжатые исторические сроки.

Учитывая опыт восстановления Грозного после чеченских войн и Крыма после украинской оккупации, задача восстановления Мариуполя видится вполне решаемой. Для властей это отличный способ показать, что Россия восстановит все освобожденные территории. Тем более, что здесь мы восстаналиваем уже фактически свое, так как ДНР и ЛНР после окончания СВО войдут в состав России и Мариуполь де-факто это российский город уже.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7698993.html
Метки: ДНР, донбасс, лнр, мариуполь, Россия, севастополь
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 20 ноября 2015
Новости Украины и Новороссии 01 сентября 2016
Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2015
Новости Украины и Новороссии 29 ноября 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru