Российские войска стратегического назначения РФ провели успешный пуск межконтинентальной ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк. Учебные боевые блоки были доставлены в заданный район на Камчатке. Президент России Владимир Путин, наблюдавший за пуском по видеосвязи, отметил, что стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» способен преодолевает все современные средства противоракетной обороны, и аналогов ему не существует.

Казалось бы, что после того как на Украине были успешно применены новейшие российские гиперзвуковые ракетные комплексы, само существование которых ранее НАТО ставила под сомнение, готовность «Сармата» вопросов у членов альянса не вызовет.

Реакция США, однако, была демонстративно равнодушной. В Вашингтоне сообщили, что Москва уведомляла американское военное ведомство об испытании ракеты «Сармат». Пентагон посчитал данный пуск обычной процедурой, не представляющей для Америки угрозы и отметил, что испытания носили «рутинный» характер.

Ой, ли! Американской браваде вряд ли кто поверил. Реально там присели и зажмурились. Даже рядовых читателей британской Daily Mail встревожило испытание Россией ракеты «Сармат». В комментариях к соответствующей статье они написали, например: «Штаты уже заряжают свои Лего-ракеты!», «Это тревожно, особенно учитывая, что у союзнического России Китая на вооружении стоит полностью готовая первая в мире гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд», «У России развернуто почти 1,5 тыс. ядерных ракет и еще 5 тыс. в запасе», «И наш премьер делает из нас мишень».

Ранее, кстати, английские военные отмечали, что это оружие русских способно «стереть Великобританию с лица Земли» за несколько секунд. И после этого можно поверить в то, что американские профи не поняли смысла и значения этого пуска для международной ситуации, прежде всего — вокруг Украины?

Наши военные однозначно «назначили» ракету «Сармат» основным средством ответно-встречного ядерного удара в случае нападения на Россию. Принципиальная новизна ракеты пятого поколения «Сармат» в использовании технологии орбитальной бомбардировки. Траекторию полёта обычной МБР легко предсказать, и, если заранее знать точку пуска, можно примерно определить район, в котором начнется строительство эшелонированной ПРО. Ракета может летать как через Северный, так и через Южный полюс, а работа с головными обтекателями позволяет (при необходимости) увеличивать количество боевых блоков с 10 до 12. Дальность ее полета до 18 тыс. км.

Для использования в РС-28 «Сармат» создали и перспективный боевой гиперзвуковой комплекс «Авангард». Скорость полета глайдера и его способность маневрировать решили одну из главных задач, которые всегда ставили перед создателями баллистических ракет: благодаря новым двигателям и гиперзвуковым технологиям удалось сократить разгонный участок, то есть сведено к минимуму время от пуска до выхода на необходимую высоту отделения (разведения) боевых блоков. Все технические решения в совокупности привели к тому, что «Сармату» на то, чтобы уничтожить все цели, достаточно десяти мин. (предшественнице ракете «Сатана» требовалось 20 мин.).

Эксперты Defense News, анализировавшие боевые возможности «Сармата» еще в 2019 г., пришли к единодушному выводу: в качестве оружия возмездия «Мертвая рука» и РС-28 («Сармат») «выглядят идеально».

Российские военные эти оценки никогда не комментировали, впрочем, им это и ни к чему: сейчас главное — поставить первый полк этих ракет на боевое дежурство в 2022 г. (Тогда же можно будет отправлять на списание и отслужившую своё ракету «Сатана».)

Много лет тому назад, когда о первом испытательном пуске РС-28 только заговорили, стали появляться инсайды, всего несколько зарубежных специалистов говорили о том, что «Сармат» включат в первый эшелон системы гарантированного ответного удара «Периметр», который на Западе недвусмысленно назвали «Мертвая рука». Неслучайно в этой связи речь идет об «Авангардах», способных обнулить любую систему противоракетной обороны, как на территории США, так и на территории Европы.

По мнению специалистов, мощности боевых блоков «Авангарда» достаточно, чтобы «за короткий отрезок времени лишить противника всех центров управления и принятия решений», включая региональные, — в Японии, Южной Корее и других местах базирования американских войск.

Аналитик Global Research Крейг Робертс еще два года назад предположил, что с учетом развития гиперзвуковых технологий время на уничтожение любого вероятного противника у российских РВСН сокращается минимум вдвое. Тогда же Робертс прогнозировал, что с учетом размера Великобритании и наличия у России пусковых шахт «в восточной части страны» РС-28 гарантированно уничтожит и сделает непригодной для жизни 3/4 Соединённого Королевства в первые минуты после получения команды на ответно-встречный ядерный удар.

Время в современной войне — один из основных факторов победы. Тем не менее, нельзя исключать появление и отрицательных факторов. Скажем, что будет, если, не дай Бог, руководство страны будет выведено из строя ядерным ударом противника? Именно на этот случай была создана система «Периметр». Официально эта система боевого автоматического управления (тогда она называлась «Барьер») была введена в строй в 1985 г., но спроектировали уникальное оружие еще в 1970-х гг.

Впервые сведения о «Периметре» дошли до США в постперестроечное время в результате слива информации со стороны одного из российских перебежчиков. Американцы дали системе звучное прозвище «Мертвая рука». 8 октября 1993 г. аналитик Брюс Блэр написал статью «Русская машина Судного дня» в The New York Times. Тогда многие на Западе назвали эту систему бесчеловечной, при этом некоторые высказали мысль, что страх — единственный фактор, удерживающий мир в одном шаге от ядерной войны.

Относительно недавно ряд европейских и американских центров по стратегической безопасности сформировали такое понятие, как «новые разрушительные технологии».

В число видов вооружения, которое может спровоцировать ядерную войну, включили и «автоматические системы принятия решений», правда, сегодня в мире такая всего одна — у нас. И если США и НАТО вдруг решат атаковать Россию, то возмездие наступит мгновенно.

Сначала «Периметр протестирует уровень радиационного фона на критически важных объектах: Кремль, правительство, Минобороны и Генштаб, пункты управления военных округов и флотов, позиции Ракетных войск стратегического назначения, важнейшие авиа- и военно-морские базы, города с важнейшими оборонными объектами. Если он будет превышен, «Периметр» сделает вывод, что по России нанесен ядерный удар, и дальше действия будут развиваться по следующему сценарию.

Тестовый сигнал на пульт дежурного офицера и помощника начальника Генерального штаба, министру обороны. Важно, чтобы «Периметру» ответили. Тогда система передаст управление ситуацией человеку, в противном случае начнется следующий этап проверки. Далее следует звонок на «ядерный чемоданчик» президента. Если ответа не последует, «Периметр» сам сделает выводы, и начнется обратный отсчет… Ну, а если связь все-таки будет, то система по прошествии некоторого времени — от 15 минут до часа — отключится автоматически, сделав выводы, что официальные лица, полномочные отдать приказ об ответном ударе, существуют.

Надо сказать, что если «Мертвая рука» нанесет удар, то на месте США в лучших традициях голливудского кино катастроф останется большой пролив между Южной Канадой и Северной Мексикой.

Важный момент: в случае запуска системы включается точка невозврата, и остановить ее невозможно, поскольку была создана специально для «Армагеддона». И на боевое дежурство была поставлена в те времена, когда потенциальная ядерная война казалась вполне реальной.

Через три десятка лет история вернулась на круги своя, то есть опять пришла к ситуации возникновения ядерной войны. По словам бывшего научного сотрудника Научно-исследовательского центра прикладной информатики Петра Казульского, сегодня система обновлена, новый пункт управления оснащен нейросетью. Таким образом, она действует практически как дисциплинированный и обученный человек. И это естественно: «Периметр» базируется на искусственном интеллекте.

До сих пор у американцев нет аналога этой системы. В банке данных РВСН, по самым скромным подсчетам, может находиться не менее тысячи целей, расположенных в США и других странах НАТО. Там и база подводных лодок Китсап-Бангор, и пункт базирования флота США в Сан-Диего, итальянская авиабаза Авиано и вообще все известные военной разведке объекты потенциального противника. И, разумеется, там же новые пункты управления НАТО в Европе, а также пункты размещения американских ракет и т.д.

США уже неоднократно ставили вопрос и запрещении «Периметра». Начать им, конечно, следовало бы с себя. Интересно, как они «запоют», когда на боевое дежурство станет Сармат»?

В Вашингтоне должны бы, наконец, понять, что в случае войны с Россией Америке будет гарантировано быстрое и полное уничтожение. Для России такой угрозы хотя бы в силу ее территории не существует. Думайте, господа, думайте! «Сармат» — хороший импульс для переосмысления ситуации.





