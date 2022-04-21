В конце октября имело место собрание различных российских интеллектуальных клубов, предлагающих альтернативы либеральному капиталистическому сценарию развития России, который за 30 с лишним лет привёл наше Отечество на грань катастрофы.



Признаюсь, я отношусь без оптимизма к клубу клубов, совету советов, съездам партий. Психология говорит, что если в коллективе больше 15-17 человек, то возникает «подсовет» из 5-7 человек, который и ведёт дела, а остальные при этом присутствуют.

Тем не менее, выступление Александра Проханова на заседании «клуба клубов» представляется мне знаковым и принципиальным. Оно посвящено идеологии, значение которой для современной России огромно.



Куда мы идём? Чего хотим добиться? Каков наш желаемый образ будущего? Тридцать с лишним лет не давали ответа на этот вопрос.

Общим местом за последние тридцать лет стало утверждение, что у России нет политики. Политики нет, потому что нет стратегии, масштабных целей, проектов будущего и средств, которые следует использовать.



Стратегии нет, потому что не определены национальные интересы. Эти интересы не определены, так как народом и элитами не сформирован образ желаемого будущего. Создание этого образа требует двух сущностей – долгосрочного научного прогноза и определения желаемого типа жизнеустройства.

Именно последнюю сущность и осмысливает Проханов. Он рассматривает мир России как уникальную, удивительную, самодостаточную цивилизацию.



Её путь в будущее неразрывно связан с идеологией – синтезом научного прогноза, проектом будущего и образом того, что мы хотим создать и оставить следующим поколениям.

Наше сознание можно разделить на рациональную, эмоциональную и интуитивную части. Стремительное развитие науки в последние три века показало, что понимания недостаточно.



Просвещение не оправдало надежд – люди вновь и вновь будут искать и находить рациональное обоснование для исполнения своих желаний. С эмоциональным воздействием также возникли большие проблемы.



Двадцатый век и нынешняя реальность, а также расширение компьютерного пространства дали огромные возможности для управления массовым и индивидуальным сознанием. Виртуальная реальность состарила людей.



То, что предыдущие поколения видели, чувствовали и переживали несколько раз в жизни, сейчас они видят десятки тысяч раз, становясь эмоциональными стариками.

Остаётся интуитивное пространство, о котором мы очень немного знаем, но которое оказывается очень важным. Оно определяет во многом и наши желания, и логику действий. Именно на интуитивное пространство и опирается Проханов, формируя идеологию новой России.

В её основе удивительный образ – Победа Побед. Можно вспомнить суворовские слова: «Мы русские и потому победим!» и «Мы – русские! Какой восторг!»

Александр Андреевич называет себя художником, а его оппоненты часто именуют его «соловьём генерального штаба». Именно военные победы Отечества, готовность отстоять Родину и долгая память о тех, кто отдал жизни за наши победы, находятся в основе сознания нашего народа.



Именно с ними связано творчество многих писателей, поэтов, мыслителей. Вспоминается песня Александра Маршала на стихи Владимира Кобеца.

Для нас святое – Родина и мать.

Нас мир боится потому, что знает:

Кому «умом Россию не понять»,

Тому она привычно объясняет,

что есть на свете окромя жратвы

порядочность, достоинство и совесть.



И наше, русское «иду на вы» –

для всех, тупых, увы, плохая новость.

У нас большая, сложная история. В ней есть победы, которыми гордимся и поражения, которые многому учат.



Именно победы Проханов ставит во главу угла. Именно их рассматривает как духовный камертон народного сознания. Шествие Бессмертного полка, связывающее людей многих поколений и всех их с Победой, в котором участвуют миллионы людей, показывает, что для этого есть все основания.

Провидение, умение заглянуть в будущее – лейтмотив почти всех романов Проханова. В октябре 2021 года не думалось, что императив Победы Побед станет пророческим, что в феврале начнётся специальная военная операция, в которой Россия противопоставит себя Западу, что внуки вновь будут бороться с бандеровцами, которых семьдесят лет назад побеждали их деды.

Вспоминая слова Александра Нагорного о том, что бороться с национализмом и попытками создать антироссию на Украине придётся, что в 2014 году армия России должна была оказаться и в Мариуполе, и в Киеве.



Всё сложилось именно так, как он предполагал. Двадцать четвёртого февраля мы заснули в одной стране, а проснулись в другой.



И вариант идеологии этой новой страны был в журнале «Изборский клуб» №10 (96), 2021, который имел название «Изборская идеология. Интегральный подход». Менять на пути в достойное будущее, отличное от судьбы сырьевого придатка, придётся очень многое.

В математике мы опираемся на аксиомы, из которых следует всё остальное. В литературе мы судим по её вершинам – как писал Маяковский: «Эти сегодня стихи и оды, в аплодисментах ревомые ревмя, войдут в историю или накладные расходы на сделанное нами – двумя или тремя». Именно на победы и предлагает ориентироваться Проханов.

Принципиальная позиция его состоит в том, чтобы не делить историю, а ощущать её как единый поток, в котором у каждого поколения есть своё место.



Вспомним слова Александра Невского, сказанные им в XIII веке: «Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива», «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет», «Не в силе Бог, а в правде», «Надо крепить оборону Запада, а друзей искать на Востоке».



Кажется, что это было сказано в прошлом месяце. Но это означает, что есть постоянные величины, инварианты, которые веками не меняются в русской истории.

Не так давно Александр Андреевич подарил мне толстую красную книгу с пятью своими романами «Око президента». Я прочитал их и понял, что в главном они об одном и том же. В математике есть понятие «бифуркация», происходящее от французского «раздвоение», «ветвление».



Этим термином означают потерю устойчивости прежней траектории развития при изменении параметра (например, времени) и появление новых возможностей. И очень часто в таким случаях неясно, какой путь выбрать.

В романах в ситуации новой реальности, как правило, оказываются военные люди, которые следуют своему долгу и убеждениям, сложившимся раньше, и верности Отечеству. И когда этот выбор, странный, парадоксальный, дерзкий ведёт к цели, это представляется как чудо.

И в выступлениях, и в книгах, и в формулировке идеологии Проханов употребляет очень важный образ – коды русской цивилизации:



«Русский победный код «чудо». Чудо необъяснимо, как необъяснимо счастье, необъяснимо творческое откровение, необъяснима услышанная Господом молитва. Без категории чуда не понять русской истории.



Ибо чудо каждый раз извлекало русское государство из бездны, куда то попадало… Чудо было наградой русским за их долготерпение, за их преданность мечте и Победе!»

Россия сейчас находится в точке бифуркации, в которой решается вопрос о её существовании, её месте в истории XXI века.



И Мюнхенская речь В.В. Путина, и документы, переданные странам НАТО 17.12.2021, ставили экзистенциальную проблему – быть или не быть России, допустить ли создание и развёртывание ядерных ракет у наших границ, биотехнологических центров, кующих новое оружие, геноцид по отношению к тем, кто говорит по-русски и на этом языке хочет учить детей.



За словами, которые не убедили Запад, последовали действия. Это кардинальный и смелый шаг России – по обычным вооружениям отношение стран НАТО к нам 10:1. Доля валового внутреннего продукта России в глобальном продукте составляет 1,8%.



Это не соответствует нашим геоэкономическим возможностям и тем геополитическим задачам, которые решает отечество. Прошло время мудрых и наступило время смелых. История сейчас делается на полях сражений на Украине. Результат специальной военной операции определит будущее России.

И в этой точке бифуркации ключевую роль играет ещё один код – общее дело:



«Сегодняшнее Государство Российское в мучительный период своего восстановления, осознав себя как растущую целостность, нуждается в философии общего дела, в этом победном коде.



Только сложившись в нерасторжимое единство, в котором сошлись все поколения, все мировоззрения, все политические пристрастия, вся разношерстная сложность нашего общества, только такой объединённый в общее дело народ способен осуществить дерзновенный, ожидающий нас впереди проект».

Это принципиальный момент. Военное противостояние жёстко разделяет народ на «наших» и «не наших», у которых разные мировоззрения, и одни, как правило, не могут переубедить других. Они по-разному выделяют главное и второстепенное.



Тридцать лет мы шли по пути Запада и во многом под его управлением. И это нас привело к нынешней точке бифуркации, к специальной военной операции – «последнему доводу королей».



Но Россия – не Запад, не Европа. Нельзя научить медведя жить по правилам, написанным для зайцев. Западный императив – свобода, «Каждый за себя, один Бог за всех».



Российское отношение к близким выразил Суворов: «Сам погибай, а товарища выручай!» Западный социальный регулятор – закон. «Пусть гибнет мир, но царствуют законы. Мир не погибнет, если там царствуют законы». Российский – культура и совесть.



Тридцать лет российская педагогика выращивала «лидеров», «таланты», «эффективных менеджеров». Но наш императив – соборность, самоорганизация, коллективные действия. Отсюда и артели, и советы, и колхозы.



Одиночка в наших природных реалиях не выживает: «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много». Глубокая противоположность духовного строя видна в любимых сказках. Любимая европейская сказка про милую, послушную, трудолюбивую Золушку.



Девочка делала всё, что ей велели, и в конце концов получила прекрасного принца благодаря маленькой ножке, которая влезла в предъявленную туфельку.



В «Коньке-Горбунке» смелость, честность, готовность поддержать близких, умение рисковать помогает Ивану-дураку и решить свои проблемы, и царство спасти.

Иной духовный строй Запада и России мы видим с Великой схизмы 1054 года, с разделения христианства на православие и католичество.



Папы, мнение которых неоспоримо, стремившиеся к духовной власти добавить светскую, крестовые походы, религиозные войны, реформация, инквизиция – это не наше.

Военные действия разделили общество, и здесь я бы привёл утверждение члена Изборского клуба, военного журналиста, побывавшего более, чем на десятке войн, Владислава Шурыгина:



«Я не любитель пустых прогнозов, но одно я знаю точно – тот, кто сегодня плюет своей армии в спину, улюлюкает и требует «Нет войне!», тот просто откровенный враг или наивный дурак, не понимающий, что сейчас решается его собственная судьба.



Война на Украине – это не «отчаянная попытка режима продлить своё существование», как сейчас нас убеждает блеющий хор нелживых эмигрантов из Лондона – нет! Это решающая фаза четвёртой мировой войны, в ходе которой будет окончательно определено наше место в XXI веке».

В ходе военной операции люди выясняют, где же их родина и кто же они сами.



Выступая в Госдуме, глава группы компаний InfoWatch Наталия Касперская сказала: «Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля – начале марта, когда табуны айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались».



Первую волну их эмиграции оценивают в 50-70 тысяч человек, вторую волну прогнозируют в 100 тысяч. В Грузии уже не протолкнуться.



Американские фирмы зовут моих знакомых в Армению, Болгарию и Антигуа, а также в другие прекрасные места. По мнению Касперской, IT-исход связан «не с материальной составляющей, а с тонкой душевной организацией…



Они люди молодые, во многом связанные с Западом, работали на западном железе, такой слом системы приводит их в трепет, поэтому их надо успокаивать».

А олигархам и миллиардерам каково! За пару недель они лишились десятка люксовых яхт, стоимость которых превышает 2,5 миллиарда долларов (наших денег).



Особенно жалко яхту Алишера Усманова Dilbar (156 метров, стоимость её оценивают от 600 до 800 миллионов долларов). На момент постройки она была самой дорогой яхтой мира… А кому сейчас легко… Впрочем, жизнь олигархов прекрасно описана в романе Проханова «Леонид». Не буду отнимать у него хлеб.

Пожалуй, теперь стоит сказать о главном, на мой взгляд, коде:



«Ещё один победный код – это священный труд. Великими трудами мы освоили непомерные территории, превращали топи в города, непролазные чащобы – в пашни.



Великими трудами мы строили своё государство, вовлекали в наш труд другие народы, создавали невиданную в мире империю, перенося её через все пропасти русской истории».

Сильной стороной текста Александра Проханова является вдохновенный, романтический, былинный стиль. И это позволяет и обсуждать его на таком языке.



В былине об Илье Муромце рассказывается, что он сиднем сидел тридцать лет, потому что сил не было ни в руках, ни в ногах. А потом пришли калики перехожие, напоили питьецом медвяным и отправили защищать землю русскую.

Это удивительно напоминает новейшую историю России. Видно, не работал Илья тридцать лет и три года.



И то же самое в первом приближении можно сказать и о последнем тридцатилетии нашего Отечества. Не хочется быть односторонним, поэтому обращусь к авторитету.



Тридцать с лишним лет назад академик Аганбегян был советником по экономическим вопросам генсека Горбачева. Показательна его нынешняя оценка пройденного страной пути.



Он считает, что за предыдущее десятилетие валовый внутренний продукт России (ВВП) увеличился на 10%, в то время как Европейского сообщества вдвое, США с её недалекими президентами в 2,5 раза, а Китая в 3,5…



Видно, не сильно Илья Муромец работал в эти годы. Не мудрствуя лукаво, можно сравнить, какой путь прошла наша страна с 1945 по 1975 год и с 1991 по 2021. Разница поразительна.



Не будем спрашивать Илью и себя, как же он пустил в распыл машиностроение, химическую промышленность, образование, науку и культуру… Не будем спрашивать о коррупции и воровстве.



Когда выдающегося русского историка Николая Карамзина во время путешествия в Европе спросили, что происходит в России, он ответил: >«Воруют-с».



Советский потенциал огромен. Заметим, что в ходе специальной операции и российская, и украинская армии воюют советским оружием – танки Т-64 и Т-72, системы ПВО С-300, «Тор», «Оса», самолеты СУ-24, СУ-25, СН-27, МИГ-29, и этот список можно продолжать и продолжать…

Проблема ещё и в другом – за тридцать лет наше хозяйство оказалось «на подхвате» у мировой экономики.



Санкции, накладываемые на Россию, – это плата за наш развал, за то, что мы существенных вещей делать не умеем, не можем, не хотим или просто ленимся. Россия сейчас является рекордсменом по числу наложенных санкций, число которых превысило 5500. Крепко Илья спал!



Промышленность России оказалась завязана в сотни тысяч экономических цепочек, которые сейчас разрываются. Так и вспоминается восклицание Воланда: «Что же это у вас, чего не хватишься, ничего нет!»



Мы не делаем ряд жизненно важных станков, своих гражданских самолётов, легковых автомобилей и главное – компьютеров!

Мне как-то довелось спросить у лауреата Нобелевской премии Жореса Ивановича Алферова, куда следовало бы, в первую очередь, направить средства, чтобы укрепить безопасность страны.



«На элементную базу! От 80 до 95% возможностей современного оружия определяется электроникой, которая в него зашита. Кроме того – это основа для автоматизации любого производства», – услышал я немедленный ответ. Не послушали его. Ни академическое звание, ни депутатство, ни вдохновенная публицистика не помогли…

Проблемы будем решать на марше…

За тридцать лет мне довелось беседовать со многими из России, Беларуси, Украины, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Практически никто не сказал, что нынешняя реальность лучше той, которая была в Советском Союзе.



Для многих молодых СССР воспринимается как потерянный идеал, которое старшее поколение не смогло сохранить.

Отношение жителей метрополии к обитателям постсоветских окраин, которым поручают грязную и неквалифицированную работу или заставляют играть роль прислуги, разрушительно и для метрополии, и для окраин. Отношение к труду – важнейший код, который определит наше будущее.

В слове «риск» объединяются два смысла – это и препятствие, и возможность. На препятствиях делает акцент Запад, надеющийся, что народ и элиты России с ними не справятся.



В самом деле, мы имеем дело с ситуацией, похожей на первые месяцы Великой Отечественной войны – треть экономики страны оказалась заблокирована, а предприятия, которые удалось переместить на восток, ещё предстояло запустить…

Но, с другой стороны, мы имеем чистый лист – огромное экономическое пространство, которое покинули конкуренты, которое можно заполнить своей продукцией. Это огромные возможности!



Здесь очень много зависит и от людей, и от административных структур, которые готовы их поддерживать. Более того, учебники пишут, что социалистическая экономика имеет огромные мобилизационные возможности.



Но в военное и предвоенное время эти возможности особенно важны! Планирование, контроль, способность сосредоточить усилия на ключевых направлениях имеют решающее значение.

Хочется думать, что споры 1980-х годов про преимущество плана и рынка остались в прошлом. Американский экономист Дж. К. Гэлбрейт, участвовавший в формировании и реализации «нового курса Рузвельта», возглавлявший Бюро по контролю над ценами в годы Второй мировой войны, показал необходимость формирования, развития и сотрудничества планирующей и рыночной системы в экономике нового индустриального общества.

Именно реализованная тогда администрацией Рузвельта экономическая стратегия позволила США стать главным победителем в мировой войне, преобразить мировую экономическую систему.



Выдающийся российский математик, академик Никита Николаевич Моисеев и его научная школа предложили математическую теорию, позволяющую определить в различных ситуациях оптимальное соотношение между плановой и рыночной компонентами экономики.



Стоит напомнить о Нобелевской премии по экономике 1975 года, полученной Леонидом Канторовичем «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».



Чем меньше ресурсов и чем более масштабные и долговременные программы приходится воплощать, тем точнее и эффективнее надо планировать.

Беда реформ 1990-х годов состоит в том, что их авторы и вдохновители решили вычеркнуть 70 советских лет из истории нашей страны. Отсюда и двуглавые орлы, триколор, и севильские цирюльники, и монархисты, и «корнет Оболенский, надеть ордена», занавешенный мавзолей Ленина… Это не получилось.



Придуманный авторами «капитализм» в России не состоялся. Нельзя в отдельно взятой стране вычеркнуть век истории, которую именно эта страна во многом и определила.

Поражает бескультурье и невежество «птенцов гнезда гайдарова». Весь мир говорит о несостоятельности капитализма в новых социальных и технологических реалиях. Итоговый доклад, подготовленный к 50-летию Римского клуба, толкует именно об этом!



А наши решили вернуться почти на век назад и сделать «всё как надо». С 2010 года проводится ежегодный Гайдаровский форум! Очевидное – невероятное!

Ключевой сущностью в нынешней точке бифуркации являются люди. У Маяковского есть строки «Я знаю – город будет, / Я знаю – саду цвесть, / Когда такие люди / В стране советской есть».



В зависимости от того, как будет пройдена нынешняя точка бифуркации, станет ясно, какие люди есть в новой России.

В статье Проханова есть прекрасные слова: «России дано превращать мировую тьму в свет. Россия принимает всю тьму мира и превращает её в свет. Россия от победы к победе копит в себе свет. И когда вновь нахлынет тьма, Россия испепеляет эту тьму своим светом».



Однако от слов надо переходить к делу. Посмотрим на центральные каналы TV, или на ток-шоу, где речь идёт о войне, жизни и смерти, о наших людях, о тех, кто сейчас на поле сражения защищает Отечество.



И … тут наступает время рекламы. Отсюда ясно – телевизионные мужи относятся к нам не как к гражданам, а в лучшем случае, как к потребителям…

Не так давно я выступал в одним педагогическом вузе Москвы. И там мне показали коллекцию школьных учебников по истории.



Все, кроме российских и белорусских, были антирусскими, антисоветскими и антироссийскими.



В России же историю XX века в школах преподают по 86 учебникам, несмотря на пожелание президента сделать один, чтобы мы говорили о прошлом со следующим поколением на одном языке.



Почтенный академик на одном из круглых столов заметил, что это невозможно сделать, потому что неясно, какую историю хотят иметь руководители страны…

У главного входа в этот вуз скульптура – два красных коня, устремленных в небо, тащат в повозке какую-то чёрную фигуру. Что это? – поинтересовался я у декана. Смерть – услышал в ответ. – И тысячи будущих педагогов ходят каждый день около такого? – Ну да. А что тут особенного?

Видимо, что-то перепутано в этом вузе с представлениями о смерти… Войны задумывают политики, писатели, дипломаты. В 2003 году в издательстве «Время» была издана тиражом 10 тысяч экземпляров книга «Украина – не Россия», написанная Леонидом Кучмой.



В ней было написано, что Украину создали, а теперь надо создать украинцев, что несвоевременно придавать русскому языку статус официального, что Мазепа – национальный герой и верно размещение его портрета на денежных купюрах, а также утверждалось, что: «Среди русских я чаще, чем среди украинцев, встречал людей, тяготившихся своим делом и поэтому делавших его плохо не от неумения делать хорошо, а от отвращения».



Послом на Украине в течение 8 лет был Черномырдин, который регулярно рассуждал о росте экономического сотрудничества.



За несколько десятилетий объём экономической помощи России Украине превысил $200 млрд, а США вложили в культурную и идеологическую сферу $5 млрд.



И результат налицо – семена, посеянные Кучмой и его единомышленниками, дали свои всходы. Если мы себя не уважаем, то кто нас будет уважать?

Я регулярно дарю журнал «Изборский клуб» сотруднику Института прикладной математики им. М.В. Келдыша, рассчитывавшему в своё время атомную бомбу. Он его читает, комментирует ряд статей и говорит:



«Мы с вами и так согласны с написанным. А те, кто не согласен, о написанном так и не узнают. При таком тираже положение дел в России не изменится»…



Тираж, напомню, 1000 экземпляров. Мы живём в «быстром времени» и если мыслить не веками, а десятилетиями и годами, то тиражи издаваемого, TV, радио, социальные сети важны.



Для наглядности приведу ещё один пример. Я и многие мой коллеги выросли на журнале «Квант», предназначенном для студентов и школьников, интересующихся физикой и математикой.



Он был создан академиками А.Н. Колмогоровым и И.К. Кикоиным и издается до сих пор. Люди, читавшие его, пришли в оборонно-промышленный комплекс, в точные науки, в инновационную сферу.



В советские времена тираж этого журнала составлял 350 тысяч экземпляров, а сейчас …900 экземпляров. Кто же сейчас придёт в эти сферы? Положение дел надо срочно менять.

Проханов пишет о Пушкине, который сокрушил «Аненербе». В 1937 году, к столетию смерти поэта его книги были изданы общим тиражом в 8 млн 400 тыс. экземпляров.



Однако в 2018 году Пушкин не вошёл даже в двадцатку наиболее тиражируемых в России авторов в сегменте художественной литературы.



Зато наши восьмиклассники на уроках литературы осваивают среди прочего Бунина, Ги де Мопассана и Рэя Брэдбери. Новая реальность должна стать иной.

Проханов пишет об атомном чуде России, о трудах Курчатова и его сподвижников. И действительно, Атомный и Космический проекты СССР изменили историю XX века.



Результаты этих проектов обеспечивают реальный, а не бумажный суверенитет России. Духовное, творческое чудо должны сопровождать точные научные расчёты. Это было понятно ещё во времена Петра I, который создавал триаду Гимназия – Университет – Академия.



Все части этой триады уже тридцать лет находятся в состоянии постоянного реформирования.



Добро бы, если бы перемены касались проблем, для которых нужны новые организационные решения. Проблем-то и нет!



И лейтмотивом этих преобразований является стремление сделать все, как на Западе, вырастить не творца, способного к чуду, а «квалифицированного потребителя», готового к тому, что придумали и сделали другие.

Думаю, историки будущего будут удивляться, как много удалось развалить в нашем Отечестве за 40 лет. А может быть, это национальная традиция?



Царь-пушка, которая никогда не стреляла, Царь-колокол, который никогда не звонил, Российская академия наук, лишённая в 2013 году научных институтов, которой запрещено вести исследования…



Наша страна открыла миру дорогу в космос, однако сейчас наши затраты на развитие этой отрасли составляют 1/90 мировых. Байконур был построен за 2 года – первый кол был забит в степи в мае 1955 года, а 21 августа 1957 года отсюда стартовала первая межконтинентальная баллистическая ракета. И это понятно.



Половина строителей прошло войну, и они понимали, что создают щит и меч Родины, делают чудо. Сейчас иначе…

Президент сказал, что освоившие искусственный интеллект станут властелинами мира. Затраты на развитие этой сферы в России в 350 раз меньше, чем в Китае…

Нынешняя бифуркация, правильное и точное прохождение которой может восприниматься как чудо и изменить реальность России, и не только её, приведёт к осмыслению тех сущностей, которые раскрывает Александр Проханов, в поединке между светлой и тёмной сторонами силы.



В военной среде часто цитируют афоризм Р.Х. Барроу:



«Любители говорят о стратегии и тактике. Профессионалы говорят о логистике и устойчивости в войне».

Контуры идеологии России, намеченные в статье А.А. Проханова, идея Победы Побед – это логистика пути от тьмы к свету, от вчерашних ошибок к завтрашнему преображению. Сейчас они могут оказаться очень важными.

Прежняя реальность закончилась. Z.

Началась новая реальность.

Георгий Малинецкий



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