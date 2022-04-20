На испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) стационарного базирования «Сармат». Президент РФ Владимир Путин наблюдал за запуском по видеосвязи.

«Задачи пуска выполнены в полном объёме, – доложили в Минобороны. – Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах её полёта. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка».

Отмечается, что испытание позволило «оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса "Сармат"».

В военном ведомстве также добавили, что сегодняшний пуск является «первым в программе государственных испытаний», после чего «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

«В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный ракетный комплекс "Сармат" заменит "Воеводу"», – отметили в министерстве.

РС-28 «Сармат» — передовая система российского ракетостроения. Она несёт межконтинентальную баллистическую ракету на тяжёлом жидком топливе. Общий вес ракеты — около 200 тонн. Она обладает уникальными характеристиками, позволяющими гарантированно преодолевать любые системы противоракетной обороны. Кроме того, «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Максимальная дальность полёта — 18 тыс. км.

Путин, наблюдавший за испытанием, поздравил военных с успешным пуском. «Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и ещё долго не будет, – заявил глава государства. – Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооружённых сил, надёжно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране».

Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке и производстве «Сармата», кто внёс свой интеллектуальный вклад, кто воплотил идеи учёных и конструкторов на практике. Он отдельно обратил внимание на то, что при создании оружия использовались только отечественные узлы, компоненты, детали. Это, по его словам, «будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение РВСН».

«Хочу ещё раз поздравить вас и поблагодарить за самоотверженный труд. Желаю вам новых свершений во имя нашей Родины», – заключил российский лидер.

По материалам сайта Минобороны РФ, сайта Президента РФ, НТВ