Россия испытала модернизированную противоракету системы «Амур»

Минобороны провело ракетное испытание на уникальном полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По мнению экспертов газеты ВЗГЛЯД, речь идет о противоракете 53Т6 системы «Амур», отвечающей за антиядерную оборону Москвы. Кроме США и России сегодня такими технологиями ни одна страна не обладает. Что, по мнению специалистов, поменялось в «начинке» модернизированного элемента отечественной ПРО?

Минобороны России в пятницу опубликовало видео испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО, которые прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Пуск произвели войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС. В Минобороны уточнили, что ракета «успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время».

Речь идет о противоракете 53Т6 – это ракета ближнего перехвата противоракетной системы А-135 «Амур», полагает военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Также высказывалось предположение, что была испытана другая противоракетная система, а именно А-235 – ОКР «Нудоль». Но, по словам Мураховского, у этой системы пока нет новых образцов, требующих испытания.

Что касается модернизации нынешней ракеты системы «Амур», она необходима, поскольку сроки службы для ракет, выпущенных несколько десятков лет назад в Советском Союзе, уже истекли, добавил Мураховский.

Система ПРО А-135, или «Амур», была принята в эксплуатацию в 1990 году и применяется для противоракетной защиты российской столицы. Система предназначена для отражения ограниченного ядерного удара по Москве и центральному промышленному району. Установка была произведена, исходя из советско-американского Договора об ограничении ПРО 1972 года. В 2002 году США вышли из этого договора, и тем самым соглашение утратило силу.

Говоря о модернизации «Амура», Мураховский пояснил:

«Есть необходимость обновления этих ракет на новой элементной базе и их постановки на боевое дежурство».

Принципиально система не отличается от тех ракет, которые были сделаны в СССР. Абсолютно те же самые параметры – та же ядерная боевая часть, та же дальность и высота перехвата. Отличие лишь в том, что новая противоракета – «это современное изделие на новой элементной базе», подчеркнул Мураховский.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов в комментарии газете ВЗГЛЯД также отметил, что противоракеты системы А-135 «Амур» имеют серьезные доработки по элементной базе, модернизирована электронная система.

Небо Москвы прикроет таинственная противоракета

Испытания новой противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны пройдут в ближайшие два-три года на полигоне Сары-Шаган, — об этом сообщил «Интерфаксу» начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

Несмотря на то, что Тагиев не дает никакой привязки к конкретной системе ПРО, можно предположить, что речь идет о перспективной системе ПРО Москвы А-235 «Нудоль», которая скоро должна заменить А-135 «Амур». Полковник говорит и о периодических тестовых пусках на полигоне Сары-Шаган уже стоящих на вооружении ракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. Это, судя по всему, ракета малой дальности 53Т6, использующаяся в «Амуре». И о намечающихся испытаниях новой разработки концерна «Алмаз-Антей». Правда, в силу страшной секретности, которая распространяется на все проводимые разработки ПРО, неясно: это абсолютно новая ракета или же модификация 53Т6? Ведь именно модифицированный вариант ряд источников называл «преемником» 53Т6.

Необходимо сказать, что и модификация старой ракеты — это, по сути, новая разработка. Это справедливо, прежде всего, в отношении технологической составляющей проекта. Потому что производство 53Т6 было прекращено, и, соответственно, все оборудование, как это было принято в 90-е, разрушено и разграблено, условно говоря, на грузила, как в рассказе Чехова «Злоумышленник». Так что производство модифицированной ракеты начинается практически с нуля. Потому что и чертежи постигла та же плачевная участь, что и технологическую оснастку.

Тагиев называет перспективную ракету уникальной, не имеющей аналогов в мире. Но абсолютно то же самое относится и к 53Т6. И Тагиев, немного блефует, приводя отретушированный секретностью единственную характеристику новой ракеты — скорость, которая равняется 3 км/с. Т.е. это больше 8 М. И приводившиеся прежде характеристики старой ракеты за счет ее засекреченности характеристик также содержат немала произвола «толкователей». Тут минимальное значение скорости начитается от 3,6 км/с. И заканчивается на уровне, выходящем за пределы здравого ума значения, — 14 М.

Так что мы можем лишь предположить, что новая ракета, которую мы произвольно назовем 53Т6М, должна несколько превзойти по возможностям старую.

Известно также, что 53Т6М имеет кинетическую боеголовку, то есть уничтожает ракету за счет прямого столкновения. Это означает, во-первых, повышенную точность наведения за счет более совершенной системы управления. Во-вторых, за счет маневрирования на больших скоростях ракета должна выдерживать колоссальные перегрузки.

Большая часть характеристик 53Т6М имеют оценочный характер. Так высота, на которой ракета способна перехватить цель — 30 километров, а дальность пуска — до 100 км. Максимальные перегрузки: 210 g — продольные, 90 g — поперечные.

Ракета массой около 10 тонн оснащена твердотопливным реактивным двигателем. При этом масса смесевого топлива достигает 75% от стартовой массы ракеты.

Надо сказать, что две предыдущие модификации ПРО Москвы — А-35 и А-135 — довольно страшные системы. И не только для МБР, которые они должны были ликвидировать. Для гарантированного поражения ракет, представляющих угрозу московскому региону, в них использованы ядерные боевые части. Поскольку как система наведения, так и маневренные способности противоракет, оставляли желать лучшего.

В ракетах А-35 заряд имел мощность 2 Мт. В А-135 его удалось снизить до 20 кт. Это стало возможно благодаря использованию мощного потока нейтронов, которые нейтрализуют ядерный боевой заряд атакующих ракет. А сейчас мощность снижена до 10 кт.

Нынешняя система, А-135, которая совсем скоро будет заменена на А-235, была поставлена на боевое дежурство в 1995 году. Ее головными разработчиками стали НПО «Вымпел» и НИИ Радиоприборостроения. Позже к созданию комплекса присоединилось КБ «Новатор». В состав А-135 входят:

— РЛС дальнего обнаружения «Дон-2Н», уникальная по своим возможностям. В ходе совместных российско-американских учений в нулевые годы только эта РЛС смогла обнаружить и построить траекторию движения космического объекта диаметром 5 см на расстоянии 2000 км;

— два типа противоракет шахтного базирования: ближнего и дальнего перехвата;

— 7 стрельбовых комплексов;

— командно-вычислительный центр на базе ЭВМ «Эльбрус-2».

Разумеется, А-135 не в состоянии отразить атаку всех имеющихся в распоряжении США межконтинентальных баллистических ракет. Однако ее мощность существенно выросла по сравнению с А-35. Теперь гарантированно перехватывается одновременный залп двух американских стратегических подводных лодок, каждая из которых вооружена 16-ю ракетами, имеющими по 3 ядерных боеголовки.

Ракета дальнего действия 51Т6 построена по комбинированной схеме: первая ступень твердотопливная, во второй используются ЖРД. Зона поражения по высоте от 70 км до 670 км. Сведения по дальности противоречивы — минимальная равна 130 км, а дальняя, по различным сведениям, простирается от 350 км до 850 км. Эти ракеты находились на боевом дежурстве до 2006 года, после чего начался их демонтаж.

Таким образом, сейчас небо московского региона охраняет ракета ближнего действия 53Т6. Помимо уже описанных ее достоинств, ракета обладает мировым рекордом по энергонасыщенности. Причем генеральный конструктор разработки А.Г.Басистов утверждает, что возможности у ракеты существенно выше, чем принято считать. После окончания государственных испытаний он сказал: «Система показала значительные запасы по всем параметрам. Скоростные противоракеты Люльева 53Т6 могут осуществлять поражение баллистических целей на дальностях в 2,5 раза больших и на высотах в 3 раза больших, чем мы сейчас аттестовали. Система готова выполнить задачи и по поражению низкоорбитальных спутников, и другие задачи».

Если система второго поколения А-135 создавалась за счет практически полной замены элементов системы А-35, то при проектировании А-235 значительная часть оборудования «списываемой» системы подвергается глубокой модернизации. И это стало реализовываться еще в начале десятых годов. За последние несколько лет дальность действия и разрешающая способность фазированной антенной решетки удалось повысить в два раза.

Существенно возросла и вычислительная мощность командного центра. Вместо ставшей уже архаичной ЭВМ «Эльбрус-2» установлен современный суперкомпьютер «Эльбрус-3М» на новой элементной базе. К тому же разработаны новые более совершенные алгоритмы обнаружения целей, их сопровождения и прогнозирования траектории полета.

Введение в систему новых ракет — процесс поэтапный. Сейчас на дежурстве стоят 53Т6. Затем их дополнят новые ракеты дальнего действия. После чего появится модернизированная противоракета ближнего действия, о которой сказал полковник Ильгар Тагиев. И, наконец, в более отдаленном будущем должна появиться противоракета средней дальности, о которой абсолютно ничего не известно.

А вот ракета дальнего действия — это уже вполне состоявшийся факт нашей ракетостроительной отрасли. Ее испытательные пуски начались в 2014 году на полигоне Плесецк. По сообщению Министерства обороны США, в мае 2015 года ракета успешно поразила цель — выработавший ресурсы спутник. Существуют сведения о том, что дальность этой ракеты может достигать 1500 км, а наивысшая точка траектории — 750 км.

Как уже было сказано, в системе ПРО нового поколения отсутствуют ядерные боеголовки. Боевые части либо кинетического действия, либо осколочно-фугасного. И еще один важный момент: если прежде противоракеты были шахтного базирования, то теперь мобильного, на колесных шасси. Так что есть вероятность того, что новый противоракетный комплекс будет прикрывать не только Москву и ее окрестности.

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Источник: nnm.me