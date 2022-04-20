Вместе с другими странами Балтии Эстония оказалась в числе первых государств ЕС, громогласно объявивших об отказе от российского газа, платить за который рублями Таллин не намерен. Это поставило экономику страны, и так пострадавшую от беспрецедентного роста цен на энергоносители в прошлом году, перед лицом возможной катастрофы. Дабы её избегнуть, эстонцы продумывают разные варианты действий.

В числе которых – отмена консервации сланцевой отрасли страны, которую в минувшие годы под воздействием сторонников «зелёной энергетики» начали выводить из эксплуатации. Звучат предложения самого разного толка – от строительства АЭС до перехода на отопление древесной щепой из серой ольхи. Но самый реальный вариант – до конца года в эстонском порту Палдиски должен появиться терминал сжиженного природного газа (СПГ), на который «голубое топливо» будут доставлять морем из «правильных» стран. Газом с этого терминала эстонцы не только хотят обогреваться сами, но и намерены поставлять его соседям-латышам, оказавшимся в столь же незавидной ситуации.

«Газовый коллапс», вызванный отказом Таллина оплачивать российский газ в рублях, застал экономику страны врасплох. Ситуацию усложнил тот факт, что в последние годы Эстония под давлением ЕС стала закрывать свою сланцевую энергетику – как «грязную» и «неэкологичную».

Природа одарила эстонцев огромными месторождениями сланцев – и они сами же захотели отказаться от этого богатства. Дело в том, что страна столкнулась с введенными Евросоюзом ограничениями технологий, основанных на углеродном топливе. В силу обязательств перед ЕС Эстония должна в рамках Парижского климатического соглашения радикально сократить выбросы парниковых газов к 2030 году и практически полностью (до состояния «нулевого баланса») – к 2050 году. Большая доля этих выбросов приходится на предприятия сланцевой энергетики, которые столкнулись из-за требований ЕС с масштабным кризисом.

Весной 2019 года электростанциям Нарвы пришлось резко сократить объемы выработки электроэнергии из-за подорожания квот на выбросы углекислого газа. Параллельно проходившее закрытие сланцевых шахт сопровождалось увольнением больших масс работников, что привело к росту безработицы в северо-восточном уезде государства Ида-Вирумаа. Но все изменилось в прошлом году. Когда в середине сентября 2021-го биржевая стоимость электроэнергии скакнула со 141 до 160 евро за мегаватт-час, эстонцы бросились лихорадочно расконсервировать электростанции города Нарвы. Хотя ещё за несколько месяцев до того в госконцерне Eesti Energia уверяли, что скоро Эстония полностью откажется от «устаревшей» сланцевой энергетики и целиком перейдёт на «передовые, прогрессивные и безупречные с экологической точки зрения» способы производства электроэнергии.

После начала энергетического кризиса 2021 года эстонский премьер-министр Кая Каллас посоветовала согражданам, страдающим от непомерно высоких счетов, сократить количество бытовой техники у себя в квартирах. Это предложение встретило негодование общественности.

«Кая Каллас обвинила в больших счетах за электричество собственных сограждан: мол, понакупили себе по четыре холодильника и по телевизору в каждую комнату, а потом жалуются, что денег не хватает. Экономнее нужно быть, граждане… Лично я не знаю семей, живущих описанным премьер-министром роскошным образом. А если такие семьи и есть, то вряд ли они испытывают проблемы с оплатой счетов. Речь явно идёт о людях с доходом выше среднего, но таких в Эстонии, если верить статистике, не более 10-15%. Остальным и при одном холодильнике тяжело. Премьер-министр, похоже, живёт не в Эстонии, а в какой-то прекрасной стране, где доходы граждан позволяют им без проблем переживать рост цен на электричество, газ и отопление. Для этого им нужно зарабатывать на уровне главы правительства, а не получать среднюю по Эстонии зарплату в 1500 евро минус налоги», – негодовал редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.

Тогда, в конце прошлого года, никто ещё не предполагал, что совсем скоро Таллин из соображений «европейской солидарности» откажется от российского газа. Но это случилось – и, естественно, встал вопрос: как обеспечить альтернативные поставки? Например, у Литвы есть в порту Клайпеды свой терминал сжиженного природного газа – куда доставляется продукция из США и Норвегии. Кроме того, в этом году должен заработать и недавно построенный газопровод GIPL, соединяющий Литву с Польшей. Газ из данных источников обойдётся литовскому потребителю куда дороже российского – но он, по крайней мере, точно будет. У соседних же Латвии и Эстонии своего собственного подобного терминала нет. Таким образом, в случае их отказа от российского газа Латвию и Эстонию сможет обеспечить необходимым объемом «голубого топлива» лишь терминал в Клайпеде.

Но тут встаёт вопрос цены и пропускных способностей. Мощность литовского терминала составляет 40 тераватт-часов в сезон. Из них потребление Литвы за сезон – 20 тераватт-часов, Латвии – 10 тераватт-часов, Эстонии – 5.

Даже официальные лица Литвы, которым по долгу службы надлежит демонстрировать оптимизм, противоречат друг другу: премьер Литвы Ингрида Шимоните говорит, что мощностей клайпедского СПГ-терминала на все страны Балтии не хватит, а министр энергетики Дайнюс Крейвис говорит, что, нет, хватит, но – «с некоторыми ограничениями, которые пришлось бы иногда применять в отношении крупнейших потребителей».

При этом эстонцев пугает предположение, что запуск интерконнектора GIPL, соединяющего Польшу и Литву, может привести к тому, что большая часть мощностей единственного прибалтийского терминала СПГ в Клайпеде будет работать именно на Польшу.

Поэтому у эстонских компаний может не оказаться возможности получать через Клайпеду газ даже в недостаточных для обеспечения всей страны объёмах. Ведь Польша давно уже планировала отказаться от российского газа, а законтрактованные ею объемы СПГ в Катаре и США составят более 12 млрд кубометров в год. Из них действующий польский терминал в Свиноуйсьце сможет принять сейчас только 5 млрд кубометров, а после реконструкции – 7,5 млрд кубометров. Ещё Варшава планирует задействовать новый терминал в Гданьске, но точные сроки его запуска неизвестны. В таких условиях поляки могут возложить дополнительную нагрузку на терминал в Клайпеде, наплевав на потребности Латвии и Эстонии.

В связи с этим глава Минэкономики Эстонии Таави Аас заявил, что Таллин изучает варианты, как быстро открыть свой собственный терминал СПГ в Палдиски. «Если государство должно поддержать создание терминала, то решение надо принимать немедленно. Конечно, оно возникнет в сотрудничестве с частным сектором. Вопрос в том, выступит ли государство гарантом или внесет средства напрямую», – сказал Аас. По его данным, Эстонии ежегодно необходимы будут пять танкеров СПГ (около 400 млн кубометров). Стоимость же специального регазификационного судна (подобного тому, что служит СПГ-терминалом в Клайпеде) достигнет, возможно, 300 млн евро – поэтому выгоднее взять его в аренду, а не покупать.

Пока что в эстонском правительстве говорят, что терминал в Палдиски должен появиться осенью. Газ для него эстонцы хотят закупать в США. Конечно, американский СПГ будет обходиться по сравнению с российским трубопроводным газом втридорога – но чего не сделаешь ради того, чтобы «не оплачивать содержание армии страны-агрессора»!

Ситуацию для Таллина, впрочем, облегчает тот факт, что Эстония, в силу маленьких своих размеров и раньше-то являлась одним из самых небольших потребителей российского газа. Например, в 2020 году страна импортировала из РФ всего 274 млн кубометров.

Эти планы вызвали живейший интерес в соседней Латвии, также добровольно отказавшейся от российского газа. Латыши собираются выходить из кризиса тремя путями: во-первых – нарастить поставки с терминала в Клайпеде, во-вторых – построить свой собственный СПГ-терминал в порту Скулте, в-третьих – закупаться у эстонцев в Палдиски. До недавнего времени большая часть (около 90%) газа поступала в Латвию из России, 10% – из Клайпеды. Такая пропорция существовала, поскольку РФ предлагала куда более низкие цены. Теперь же, по оценкам самих латышей, для реализации проекта в Скулте им понадобится не менее двух лет. Это ставит Латвию в критическую зависимость от Клайпеды и Палдиски – в случае, если эстонцы действительно сумеют получить свой терминал уже к этой осени.

Стоит отметить, что Еврокомиссия поставила целью на этот год закупить для нужд ЕС дополнительно 50 млрд кубометров «голубого топлива» (в виде СПГ) – для снижения зависимости от российского продукта. В то же время в Международном энергетическом агентстве оценивают реальные возможности таких закупок в 20 млрд кубометров. На рынке ЕС тем временем цены на газ не снижаются. Они держатся выше 1200 долларов за тысячу кубометров. И какие объемы при такой стоимости сможет «переварить» эстонский рынок, непонятно. Пока что у Эстонии есть запасы газа на ближайшие несколько месяцев – а что будет дальше – неясно.

На фоне этой ситуации в стране стали более активно обсуждать вопрос создания собственной атомной электростанции. Вообще-то, данный вопрос дискутируется уже на протяжении нескольких лет. Ещё в июне 2019-го министр экономики и инфраструктуры Таави Аас заявил, что всячески приветствует начало дебатов на тему строительства в Эстонии АЭС нового поколения. Ещё три года назад Аас признавался, что в ситуация в эстонской энергетике сложилась весьма проблемная.

Во многом это связано с тем, что Эстония, как и прочие страны Балтии, решила в течение ближайших пяти лет выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Литва – Латвия), с советских времен связывающего Прибалтику с Россией и присоединиться к энергосетям ЕС. Но европейское электричество, опять же, окажется дороже российского.

Таави Аас считает, что в Эстонии есть места, очень подходящие для развития в них атомной энергетики – например, городок на севере страны Кунда. В феврале 2020-го в эстонском уезде Ляэне-Вирумаа состоялось первое общественное обсуждение проекта строительства атомной электростанции. Однако, у жителей региона возможное предстоящее соседство с АЭС вызывает опасения. «Достаточно сложно найти место, куда складывать атомные отходы или куда увезти их. Думаю, в этом заключается очень большой риск. Если отсюда нет возможности вывозить, то мы должны иметь какой-то вариант складирования в Эстонии. Конкретного ответа на это мы не получили. Кто работает над этим, и что нам делать дальше?», – задал риторический вопрос председатель муниципалитета города Раквере Михкель Юхками. В любом случае, надо полагать, что в ближайшем будущем поступят очередные новости о возможной Эстонской АЭС.

Чиновники выражают уверенность, что в будущем в Эстонии появится больше «ветряков», солнечных панелей на крышах домов и заводов. Ещё одно предложение о том, как преодолеть энергетический кризис, связано с …серой ольхой, на которую приходится 6,6% эстонского леса. По словам главного специалиста отдела лесного хозяйства Министерства окружающей среды Арви Тосса, в государственных лесах в настоящее время насчитывается 5,5 млн фестметров серой ольхи, в частных – 26 млн. «Это – неиспользованный ресурс. Если говорить о серой ольхе, то она в основном идёт на дрова, а в качестве бытовой древесины её используют редко. Стоимость дров ниже расходов на заготовку», – рассказал Тосс, добавив, что с повышением цен на энергоносители ситуация начала меняться. По оценке эстонского Союза владельцев частных лесов, ежегодно можно было бы рубить на полмиллиона фестметров серой ольхи больше, чем сейчас. Этого, как считают в организации, хватило бы для замены российского газа, используемого для отопления.

Как уверяет Тосс, серой ольхи в Эстонии так много, что её вырубка не должна ограничиваться экологическими нормами. Тосс также добавил, что государство не будет отдельно дотировать вырубку. Но вопрос ещё заключается в перепрофилировании действующих в стране котельных – с газа на щепу.

«Тут точно нужны инвестиции», – считает исполнительный директор Союза владельцев частных лесов Яанус Аун. А глава отдела энергетики Министерства экономики и коммуникаций Яанус Уйга сообщил, что в котельных спрос на щепу уже превышает предложения. «Нынешние цены мотивируют строить котельные там, где можно использовать щепу. Но на эти инвестиции требуется время, не меньше года», – добавил Уйга.

Строительство котельных, работающих на щепе, эстонское Минэкономики поддерживало через инвестиции, поступающие от структурных фондов ЕС – и планирует делать это и дальше.

И теперь эстонские интернет-пользователи шутят, что скоро их страна станет «энергетической сверхдержавой» – и сможет наладить поставки серой ольхи в другие государства.

Впрочем, руководитель лесной программы Фонда природы Эстонии Сийм Куресоо советует проявить трезвость – его планы массовой вырубки ольхи тревожат. Он указывает на необходимость уделять большее внимание сокращению потребления в секторе энергетики.

«Что касается отопления, то потребление можно сократить при помощи реновации домов», – советует Куресоо.

В любом случае, нелегко в ближайшие месяцы придётся в Эстонии всем – и экономике в целом, и отдельным лицам – как физическим, так и юридическим. Конечно, это в том случае, если Таллин «не даст заднюю» и не возобновит покупки газа в РФ.

Но для этого необходимо общее решение на уровне всего ЕС, против воли которого дисциплинированные прибалты, разумеется, не пойдут ни в коем случае…



