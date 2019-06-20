Шесть выдумок телесериала «Чернобыль»

Совсем недавно, 6 мая 2019 года, на широкие экраны всего мира вышел телесериал «Чернобыль», созданный известной американской телекомпанией HBO

Сериал, как это ясно из названия, рассказывает об одной из крупнейших техногенных катастроф в мире – о взрыве четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Сериал уже закончился, многочисленные споры и страсти вокруг него улеглись, что дает нам возможность теперь с холодной головой оценить недочеты и искажения реальной истории, показанные авторами сериала. Мы понимаем, что любая художественная картина может содержать элемент вымысла. Вопрос в другом: зачем и на что этот вымысел направлен? Не для того ли, чтобы представить нашу страну, её руководство и граждан в негативном свете? Впрочем, решать вам после прочтения нашего материала.

Вымысел первый: Ульяна Хомюк

В сериале одним из центральных персонажей является женщина-ученый, физик-ядерщик из Минска Ульяна Хомюк. Она горячо борется за правду, пытаясь доказать, что власти и недобросовестные чиновники скрывают истинный масштаб катастрофы.

Мало того, что такого человека никогда не существовало, сама подача этого персонажа, её идей и стремлений направлена на то, чтобы сформировать у зрителя негативный образ советских людей. По всей видимости, вымышленная Хомюк стала собирательным образом действительно самоотверженно работавших вокруг Чернобыльской АЭС женщин-ученых, входивших в группу Валерия Легасова.

Вымысел второй: Валерий Легасов

Валерий Алексеевич Легасов – советский физик-ядерщик, академик и профессор АН СССР. Реальный человек и руководитель группы экспертов по устранению последствий взрыва на АЭС.

Сериал начинается с того, что Легасов записывает на кассеты малоизвестные факты о Чернобыльской трагедии, а затем прячет их от КГБ в стенную нишу своего дома, когда выносит мусор на улицу. Авторы сериала подают академика как нищего и «затюканного» ученого. В реальности КГБ Легасова не преследовал, кассеты были переданы его другу В. Губареву, а фрагменты из его записей даже были опубликованы в газете «Правда» в 1988 году, через два дня после самоубийства академика 27 апреля. Ну и где тут «кровавый режим»? Более того, заслуги Легасова отмечены высшими государственными наградами СССР и Российской Федерации, а его научная деятельность в поздний период жизни, хоть и подвергалась критике, но носила характер научной дискуссии, а не преследования властями страны.

Вымысел третий: Советская Армия

Любому человеку, проходившему воинскую службу в рядах ВС СССР и современной России, тяжело и очень неприятно смотреть на то, как в сериале выглядит Советская Армия. Сборище грязных и неопрятных солдат, в отвратительно обустроенном полевом лагере. При этом они постоянно пьют водку прямо из бутылок. Попустительство и отсутствие дисциплины, восприятие командованием бойцов как карателей с автоматами или расходный материал.

В реальности Советская Армия приняла на себя основные обязанности по ликвидации Чернобыльской катастрофы. Солдаты проживали не в «полях», а в специально построенных для них чистых казармах. Воинская дисциплина и уставы не нарушались, служба неслась согласно всем правилам. Более того, в СССР в то время действовал «сухой закон», о повальном пьянстве и безобразиях в войсках не могло быть и речи. Ну и винтовки Мосина, которыми солдаты массово убивают диких животных, были сняты с вооружения после Великой Отечественной войны, лишь ограниченно применялись снайперами до принятия на вооружение СВД в 1963 году.

А генерал-полковник Владимир Пикалов, командующий химическими войсками ВС СССР, исполнял свои непосредственные обязанности. Не нужно было в СССР посылать генерал-полковника (!) на обшитой свинцом «шишиге» на радиационную разведку. Для дозиметрической разведки в составе наших войск были и имеются специальные бронемашины со всей защитой, а разведку тогда выполнил старший лейтенант полка ГО Александр Логачев.

Зачем формировать такой ужасный образ советских воинов? Вопрос остается открытым.

Вымысел четвертый: шахтеры



Какая-то совершенно сюрреалистическая картина складывается с нашими шахтерами. Грязные и сварливые мужики, опять же постоянно пьющие водку и травящие скабрезные анекдоты под дулами автоматов двух(!) солдат-срочников, чуть ли не насильно вывозятся в район катастрофы, где голышом круглые сутки лопатами долбят землю.

В реальности всем шахтерам подробно объяснили цель и смысл их работы, смены длились всего по 3 часа, была задействована вся возможная спецтехника. Голышом, конечно, никто не работал. Всем участникам подземных работ предоставили соответствующий статус ликвидаторов. Водку, конечно, тоже никто не пил.

Но самое смешное – разговор шахтеров с министром угольной промышленности СССР Щадовым на шахте под Тулой. Во время разговора с шахтерами его охраняют автоматчики, а сам он выглядит запуганным кабинетным мальчиком, не имеющим реального отношения к отрасли. Но это не так. Михаил Щадов начал работать на шахте в 15 лет, а после получения высшего образования руководил шахтами, комбинатом «Востсибуголь». И уж точно, будучи министром, 58-летний Михаил Иванович был не из пугливых.

Вымысел пятый: работники АЭС и атомщики

Наши атомщики, представлены в сериале в двух вариантах: либо тупые, жадные и наглые карьеристы, боящиеся «пинка» сверху, либо затравленные и безвольные специалисты, выполняющие непрофессиональные и безумные приказы первых.

В реальности в атомную отрасль СССР попадали лучшие выпускники технических вузов. Работать на АЭС было почетно и прибыльно. Атомщик считался передовым советским интеллигентом, ученым и служащим. Всем, кто сомневается в этом, следует перечитать воспоминания В. А. Орлова об Анатолии Степановиче Дятлове. Дятлов, показанный в сериале тупым и злобным склочником, в реальности был смелым и умным инженером. Более того, именно он лично первым обошел энергоблок и понял масштабы катастрофы, о чем тут же и сообщил, а не скрывал это несколько часов как в сюжете сериала. То же справедливо и для всех показанных в сериале работников АЭС, все они стали героями, которые, рискуя своими жизнями, стали такими же ликвидаторами страшной катастрофы.

Вымысел шестой: Припять, горожане и эвакуация

В момент катастрофы, а она произошла в половине второго ночи, город атомщиков Припять мирно спал. Никто не следил за пожарами на станции с «мостов смерти», улиц и крыш домов. И уж тем более никто из горожан не погиб от радиации из-за того, что находился в первые часы катастрофы на улице.

В отличие от подачи в сериале, пожарные, прибывшие к станции, не превращались в кровавые мумии. Да и сравнения с Хиросимой совсем неуместны. Ядерная бомба действует совсем иначе, чем последствия взрыва на АЭС. Авторам следовало бы подучить матчасть.

Лес вокруг Припяти действительно порыжел, но в течение многих лет после катастрофы, сейчас деревья восстанавливаются. А птицы уж точно не могли падать в полёте, это в принципе невозможно.

Эвакуация проводилась организованно, по заранее разведанным и безопасным маршрутам. Никакой опасности для жителей города не было, и уж точно не было того огромного драматизма. В те годы каждый житель СССР знал основы ГО и ЧС, ведь этому учили в школе. И эвакуация стала, хоть и неприятным, но вполне понятным населению процессом.

Хотелось бы отметить, что в этих шести пунктах, мы перечислили далеко не все неточности нового телесериала. Пластиковые окна в кадре, современные памятники, зампред Совета министров СССР Б. Щербина, который возглавлял комиссию всего месяц и передал полномочия И. Силаеву. Водолазы-добровольцы, которые были совсем не добровольцы и просто выполняли свою обычную работу всего лишь в респираторах. Вертолет, упавший в октябре, а не в апреле, и не из-за радиации, а из-за ошибки в пилотировании. Не те марки сигарет, да и повально непрекращающееся курение главных героев (СССР был за ЗОЖ). Ужасная нищета и бедность академика Легасова (уж академики-то в СССР так точно не жили). Такая же грязь и нищета в одной из лучших московских больниц – шестой. Киев вместо Москвы. Неточная репродукция картины «Иван Грозный и сын его Иван», которая никогда не висела в Кремле. Да и просто обращения друг к другу в стиле «товарищ Андрей» (ну не говорят у нас так, и не говорили).

Мы не ставили себе задачу умалять художественную ценность нового телепроекта от HBO, каждый поставит сериалу свою оценку. А профессиональный историк может найти ещё больше неточностей и несоответствий реальности в новом сериале. Основная проблема нам видится не в этом. Мы затеяли этот материал лишь для того, чтобы призвать всех, кто его прочтет, всех наших соотечественников в России и за её пределами к одному – правильному восприятию той информации, которую нам подают.

Можно относиться к уже несуществующей стране как угодно, но это совсем не мешает нам изучить такую резонансную и страшную катастрофу, как Чернобыльская, самостоятельно, ведь это не X и даже не XV век. Все материалы об этой катастрофе есть в открытом доступе, и каждый из нас может, потратив пару вечеров, составить своё объективное мнение о том, где правда в Чернобыльской катастрофе.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104954