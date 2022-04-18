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Красное знамя вернулось на завод Ильича

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Красное знамя вернулось на освобожденный от нацистов завод Ильича.
Во-первых, это красиво…

PS. И еще о символах. В Бердянске сняли бандеровский тризуб. Видео здесь https://t.me/boris_rozhin/43201

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7565344.html
Метки: война на украине, мариуполь, ссср, Украина, фотографии
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