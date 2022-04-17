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Александр Потёмкин. Зарождение британской гражданской авиации. Гонки за приз в 10000£

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- Когда в небо Великобритании поднялись первые авиакомпании.
- Какой приз полагался за беспосадочный перелет над Атлантикой.
- Почему нельзя доверять зеленым полям Ирландии.
- Кто был инициатором авиагонки из Великобритании в Австралию.
- Почему недопустили иностранцев к перелету в Австралию.
- Кто посадил британский экипаж в тюрьму.
- Сколько самолетов добралось до Зеленого континента.
- Как совершался перелет в Южную Африку.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dNcD8ddtT90
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